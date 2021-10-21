Эта сумма больше бюджета Брянской области.

Суд приговорил жительницу Брянска к трём годам в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, сообщает местное управление СК. Женщина получила отсрочку наказания, пока её ребенку не исполнится 14 лет.

Обвиняемая Олеся Моспанова управляла сетью букмекерских контор «Букмекер паб» в Брянске, сообщило Bryansk.news. Следствие выяснило, что женщина принимала наличные для ставок и сама зачисляла их на сайт 1xBet.

Следователи оценили доход 1xBet от незаконной работы в 63 миллиарда рублей — это больше бюджета Брянской области. Организатору и другим членам группы заочно предъявили обвинения, они объявлены в международный розыск. Арестовано их имущество на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Работа 1xBet в России запрещена с 2014 года — букмекерская контора не получила лицензию от ФНС. Сайт заблокирован, но работает через «зеркала». У сайта есть «легальный клон» «1хСтавка», выяснил Forbes. Юридическое лицо «клона» — «Букмекер паб», в котором работала Моспанова.

В 2020 году СК назвал имена предполагаемых основателей 1xBet — Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин. Все трое родились в Брянской области, сейчас живут на Кипре.