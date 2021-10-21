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Новости
Новости vc.ru

В Брянске сотрудницу 1xBet приговорили к трём годам тюрьмы. Нелегальный доход букмекерской конторы оценили в 63 млрд руб Статьи редакции

Эта сумма больше бюджета Брянской области.

Суд приговорил жительницу Брянска к трём годам в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей, сообщает местное управление СК. Женщина получила отсрочку наказания, пока её ребенку не исполнится 14 лет.

Обвиняемая Олеся Моспанова управляла сетью букмекерских контор «Букмекер паб» в Брянске, сообщило Bryansk.news. Следствие выяснило, что женщина принимала наличные для ставок и сама зачисляла их на сайт 1xBet.

Следователи оценили доход 1xBet от незаконной работы в 63 миллиарда рублей — это больше бюджета Брянской области. Организатору и другим членам группы заочно предъявили обвинения, они объявлены в международный розыск. Арестовано их имущество на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Работа 1xBet в России запрещена с 2014 года — букмекерская контора не получила лицензию от ФНС. Сайт заблокирован, но работает через «зеркала». У сайта есть «легальный клон» «1хСтавка», выяснил Forbes. Юридическое лицо «клона» — «Букмекер паб», в котором работала Моспанова.

В 2020 году СК назвал имена предполагаемых основателей 1xBet — Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин. Все трое родились в Брянской области, сейчас живут на Кипре.

#новости #суды

2093 просмотров
40 40 комментариев
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40 комментариев
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Территориальный глобус

так а заработанные бабки где, их вернут или че вообще с ними ?

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5
лала лало

Вас плохо слышно мужчина, вы пропадаете. Перезвоните в дежурную часть

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30
Территориальный глобус

че там с деньгами говорю

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2
лала лало

Дежурная часть у аппарата, вы куда звоните

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4
Территориальный глобус

соедини меня с самым богатым сотрудником отдела

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2
Твоего деда дед

Прапорщик Богачёв у аппарата

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3
Территориальный глобус

ты деньги то на склад вещдоков верни, я твою PS5 из окна вижу

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1
Твоего деда дед

Какие вещдоки? Это морг!
Всё, мне пора

Ответить
0
Частый Мурод

Ты куда звонишь?

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3
Территориальный глобус

брянск север

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1
испанский смех

брянск - северный кипр

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0
Мистер Блондин

На кипре же

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3
Сильный Валера

На Кипре. Бенефициры тоже где-то там.

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0
Смешной ключ

А когда будут е5ать в жопы блохеров, кто рекламирует 1хбет

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6
Семен Семеныч

Надеюсь у 1xbetисона всё в порядке

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2
Nikolay Mn

Так этот чудик только рад будет, когда его в жопу будут е5ать.

Ответить
0
Сильный Валера

За что их ебать по большому счёту? За рекламу букмекерки, которая не платит налоги?

Ответить
0
norm

женщина принимала наличные для ставок

Погодите, а зачем в 2021 году делать ставки не онлайн, а в какой-то ИРЛ-конторе?

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5
Кирилл Вселенский

И потом класть на сайт и как одновременно еще сетью управлять 🤦‍♂️

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2
Имя И Фамилия

Зачем звонить в заказ такси
Зачем ходить ногами в магазины за большими покупками

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2
Максим Соколовский

вот именно

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0
Мистер Блондин

Может там как в казино бесплатное пиво

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1
FOX

банки блочат (должны) такие операции

Ответить
0
испанский смех

ца наверное не умеет в компьютер

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0
Иван Грозный

ЦА этих контор уже последний табурет продали. какое онлайне?

Ответить
0
Some Dude

ты хоть раз заходил в букмекерку? там мобилки-то не у всех есть, а у тех, у кого они есть - чисто кнопочные

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0
Твоего деда дед

Женщина получила отсрочку наказания, пока её ребенку не исполнится 14 лет

А потом ребёнка в детдом или как это работает?

Ответить
1
Necronomicon

Можно рожать каждые 13 лет

Ответить
8
Непонятный химик

Потом пусть сам работает

Ответить
2
TJaba

А потом амнистия

Ответить
2
Немецкий единорожек88

Так ей и надо? А что насчет PR-менеджера 1xbet Хованского?

Ответить
1
Алексей Алексей

Олеся-паровоз.

Ответить
1
Dima Sergeyevich

Жаль, что они не оценили, для примера, состояния депутатов ЕР по отношению к областям.

Ответить
1
stikerman

Напиздила больше бюжета, сиди мразь

Ответить
–3
Иванов Олег

Она ничего не пиздила, читай внимательно

Ответить
0
Непонятный химик

Чистейшей души человек

Ответить
0
Some Dude

она просто выполняла приказы, ты чего злой такой?)

Ответить
0
Иван Грозный

найдите того пидораса что суёт эту блядскую рекламу во все фильмы-сериалы (хорошо что в аниме и порно еще не додумались) и насуйте ему полную жопу огурцов

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–1
Dmitry Lisenkov

Дак нехуй пиратить и будешь без 1xbet смотреть.

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0
Иван Грозный

а я и не пирачу
а даже если и да
тем более это переспижженные релизы в любом случае

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0
Some Dude

качай с рутраскера

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0
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