В Гонконге запустили пятичасовой автобусный маршрут для тех, кто хочет выспаться Статьи редакции
Билеты на первый Sleeping Bus Tour полностью распродали.
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Маршрут компании Ulu Travel вдохновлён пассажирами, устающими на работе и засыпающими в общественном транспорте. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя компании.
Длина маршрута составляет 76 километров, а продолжительность — пять часов. За билет придётся отдать от 13 до 51 доллара, цена зависит от этажа. В набор для сна включены беруши и плотная маска.
Билеты на первый Sleeping Bus Tour, который запустили 16 октября, полностью распродали. Жители Гонконга садились в автобус со своими одеялами, домашними тапочками и подушками. Во время поездки автобус несколько раз останавливался в живописных местах города, чтобы пассажиры могли сфотографироваться.
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