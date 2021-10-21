Во время мозгового штурма над новыми идеями автобусных туров я увидел пост моего друга. В нём говорилось, что он испытывает стресс от своей работы и не может спать по ночам. Но когда он едет в автобусе, то моментально засыпает и крепко спит. Его пост вдохновил нас на создание этого автобусного маршрута, который позволит пассажирам выспаться.

