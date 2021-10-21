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Новости
Сергей Исенеков

В Гонконге запустили пятичасовой автобусный маршрут для тех, кто хочет выспаться Статьи редакции

Билеты на первый Sleeping Bus Tour полностью распродали.

33 33 комментария
2287 просмотров
Фото AP

Маршрут компании Ulu Travel вдохновлён пассажирами, устающими на работе и засыпающими в общественном транспорте. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя компании.

Во время мозгового штурма над новыми идеями автобусных туров я увидел пост моего друга. В нём говорилось, что он испытывает стресс от своей работы и не может спать по ночам. Но когда он едет в автобусе, то моментально засыпает и крепко спит. Его пост вдохновил нас на создание этого автобусного маршрута, который позволит пассажирам выспаться.

Кеннет Конг
менеджер компании Ulu Travel

Длина маршрута составляет 76 километров, а продолжительность — пять часов. За билет придётся отдать от 13 до 51 доллара, цена зависит от этажа. В набор для сна включены беруши и плотная маска.

Фото AP

Билеты на первый Sleeping Bus Tour, который запустили 16 октября, полностью распродали. Жители Гонконга садились в автобус со своими одеялами, домашними тапочками и подушками. Во время поездки автобус несколько раз останавливался в живописных местах города, чтобы пассажиры могли сфотографироваться.

У людей в Гонконге не хватает времени, чтобы поспать. Поэтому они тратят своё время для сна в общественном транспорте во время поездок на работу или из неё. У некоторых людей он уже ассоциируется со сном, поэтому им легче заснуть в автобусе, чем дома в кровати.

Ширли Ли
сотрудница лаборатории исследований сна при Гонконгском университете

#новости #гонконг

33 33 комментария
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12
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Dmitry R.

нездоровая какая-то хуйня. если ты можешь заснуть исключительно в автобусе, то тебе надо не в автобусе спать, а к врачу.

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34
Владислав Микк

лучше купить автобус и спать в нем

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15
Сталин спас Россию

К врачу ехать на автобусе?

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4
unidentified flying BASTARD 🌈

и проспать остановку

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6
Dmitry Ryleev

Ну да спасибо все объяснил, как хорошо что я из Гонконга без твоего совета не понял, что мне нужно
Ребята закругляемся, тут один из умный комментатор придумал ответку на развлечение

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4
Славный ихтиандр

Если ты можешь заснуть исключительно в автобусе, то тебе надо брать ипотеку на личный автобус ред.

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0
Конечный динозавр

в таких-то креслах выспишься, ага

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15
Судебный шар

Я наоборот не могу спать в транспорте сидя, даже если нужно или хочется спать.

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12
Старший вентилятор

Автобус хуйня. Поезд заебись! Туду туду. Туду туду.

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6
Судебный шар
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6
Твоего деда дед

По ночам от скуки дембеля в коптерке водку пьют,
Вешаются духи, о гражданке песенки поют.
Голые по пояс — им не отдохнуть и не поспать,
Дембельский поезд по казарме мчится, ТВОЮ МАТЬ!

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0
Andrew Sychev

Есть поезд Москва - Москва, едет 6 или 8 часов. Берёшь билет и спишь там.

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0
unidentified flying BASTARD 🌈

как для человека, которому раньше приходилось по 20 часов ездить на автобусе домой, это просто кошмар на яву

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6
Dmitry Ryleev

Людям в комментариях видимо на столько завидно, что они готовы любую хрень написать чтобы легче стало
Крутая идея сделанная для своих людей

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3
Даниил Слесарчук

Да-да, завидуем азаиатам которые очередную хуету придумали. И хикканам задротом не выходящим из дому тоже завидуем.
Тащиться с тапочками и одеялами и покупать за деньги билеты чтобы поспать сидя в автобусном кресле - вот это lifestyle!!! Так все не по-барнаульски!! Зависть!!

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5
Dmitry Ryleev

Лучше все разорвать разбить уничтожить но с улыбочкой причмокивая радоваться что ничего ни для кого нет

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0
Даниил Слесарчук

Да, только эти два пути. Больше ничего.

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0
Зянон

Выглядит все это довольно грустно. Люди заебывают себя работой, не могут нормально расслабиться и отдохнуть.

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4
Иной чувак

У нас тоже есть такое. Поезд с киевского на павелягу или наоборот

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3
Славный ихтиандр

Спасибо товарищу Кагановичу за кольцевую линию

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1
Иной чувак

Да я про обычный поезд, а не метро

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1
Славный ихтиандр

Ужас

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0
Андрей Анисимов

на самом деле топово, музыку хорошу в наушниках подрубил и смотришь в окно, а в автобусе тишина

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3
Зянон

Ага, люди ведь не издают звуков, когда спят.

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0
Андрей Анисимов

и все равно они издают меньше звуков когда спят, чем когда бодрствуют. Да и наврятли соберется такое большое свистяще-храпяще-пердящее стадо в одном автобусе, чтобы ты слышал его даже через наушники

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0
Прикладной Абдужаббор

Когда-то я умел спать в автобусе ровно 30 минут. Обалденно помогало.

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1
fullmetalboy48151623 .

Идея охуенная.

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1
Справедливый Мурод

Спать в маске это конечно вау

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1
Виталий Чухнов

Хули 5 часов то, а не 8?

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1
хуже некуда

аттракцион для людей с плохой вестибуляркой

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0
Валерий Петров

Фигня, вон японцы на своих фирмах в сортирах спят, им норм.

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0
Stanley H. Tweedle

Решать проблему из-за которой людям некогда посрать мы конечно же не будем.

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0
Stanley H. Tweedle

Алсо спать в таких креслах это просто харам.

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0
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