Власти США одобрили применение VR-очков для лечения «ленивого глаза» у детей Статьи редакции
Глаза при просмотре видео обрабатывают два изображения с разной контрастностью — это заставляет мозг не игнорировать сигналы от «слабого» органа.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Luminopia продавать очки виртуальное реальности для лечения зрения у детей с амблиопией, сообщает пресс-служба фирмы.
При амблиопии (синдроме «ленивого глаза») снижается острота зрения одного или обоих глаз. Это происходит, когда из-за функциональных расстройств мозг не получает нормальные сигналы от глаз. Он не может совместить изображения от двух органов в единую картинку, поэтому отдаёт предпочтение одному из них, а второй «отключает». В результате слабый глаз начинает видеть хуже.
Компания Luminopia предлагает в очках виртуальной реальности передавать изображение каждому органу по отдельности. Во время просмотра фильмов, мультфильмов и телешоу пациент видит картинки с разной контрастностью — для сильного глаза она уменьшена до 15% от контрастности слабого. Это позволяет заставить мозг обрабатывать картинку от «отключенного» органа, тем самым остановить потерю зрения и вылечить амблиопию.
Во время тестирования технологии сравнивали две группы детей — с обычными терапевтическими очками и VR-очками. Добровольцы из второй группы в течение 12 недель по часу в день смотрели специально обработанные видео. В результате их зрение улучшилось больше, чем у первой группы.
При этом во время использования VR-технологий у 19,6% детей были обнаружены побочные эффекты. Чаще всего они выражались в тошноте, головной боли и несогласованном движении глаз. Авторы исследования назвали эти проблемы «незначительными», поскольку у тех, кто носил обычные терапевтически очки, побочные эффекты возникли в 13% случаев.
В FDA, ознакомившись с результатами исследований, решили, что «польза от продукта превосходит его известные риски при надлежащем использовании». Там одобрили применение VR-очков под наблюдением врача-офтальмолога. Luminopia заявила, что намерена вывести устройство на массовый рынок в 2022 году.
сейчас, в принципе, не особо парит, привык уже, но предполагаю, что лет через 20 левый глаз перестанет компенсировать правый и сам начнет хуже видеть + наверное, придется повязку на глаз надевать, наверняка веко опустится, пздц
долбаные педиатры, никто даже не подумал за столько лет об амблиопии, только в универе узнал (в меде, какая ирония (причем не сразу, даже там на медосмотрах не могли понять, че это мне никакие линзы не помогают))
Понимаю, периодически окклюзию делаю, приходится терпеть головную и глазную боль.
У меня в детстве нашли амблиопию лишь классе 1-2, да и то когда в школу какие-то специалисты из какого-то диагностического центра и проводили исследования.
После дали направление в их центр, а там собственно диагноз и поставили, после чего в поликлинике из годного лишь посоветовали делать окклюзию, которая всё равно не помогла)
Да, с линзами проблема))