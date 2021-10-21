Глаза при просмотре видео обрабатывают два изображения с разной контрастностью — это заставляет мозг не игнорировать сигналы от «слабого» органа.

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Фото The Verge

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Luminopia продавать очки виртуальное реальности для лечения зрения у детей с амблиопией, сообщает пресс-служба фирмы.

При амблиопии (синдроме «ленивого глаза») снижается острота зрения одного или обоих глаз. Это происходит, когда из-за функциональных расстройств мозг не получает нормальные сигналы от глаз. Он не может совместить изображения от двух органов в единую картинку, поэтому отдаёт предпочтение одному из них, а второй «отключает». В результате слабый глаз начинает видеть хуже.

Компания Luminopia предлагает в очках виртуальной реальности передавать изображение каждому органу по отдельности. Во время просмотра фильмов, мультфильмов и телешоу пациент видит картинки с разной контрастностью — для сильного глаза она уменьшена до 15% от контрастности слабого. Это позволяет заставить мозг обрабатывать картинку от «отключенного» органа, тем самым остановить потерю зрения и вылечить амблиопию.

Справа — изображение для слабого глаза, справа — для сильного Фото из журнала Американской академии офтальмологии

Во время тестирования технологии сравнивали две группы детей — с обычными терапевтическими очками и VR-очками. Добровольцы из второй группы в течение 12 недель по часу в день смотрели специально обработанные видео. В результате их зрение улучшилось больше, чем у первой группы.

При этом во время использования VR-технологий у 19,6% детей были обнаружены побочные эффекты. Чаще всего они выражались в тошноте, головной боли и несогласованном движении глаз. Авторы исследования назвали эти проблемы «незначительными», поскольку у тех, кто носил обычные терапевтически очки, побочные эффекты возникли в 13% случаев.