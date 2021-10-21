Сбер запланировал разместить рекламу на ракете. Роскосмос намерен «поставить услугу на поток» и зарабатывать на ней Статьи редакции
Госкорпорация пытается получить права заключать подобные коммерческие контракты.
Президент Сбербанка Герман Греф обратился к главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину с просьбой разместить рекламную наклейку на ракете-носителе «Союз-2.1а». Об этом РБК рассказал сотрудник центра изготовления ракет «Прогресс» Сергей Волков.
По словам Волкова, Греф хочет разместить рекламу на ракете к 180-летию летию Сбербанка. Её запуск запланирован на 28 октября 2021 года с космодрома «Байконур». Это та ракета, на которой уже есть роспись под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода.
Роскосмос и РКЦ «Прогресс» прорабатывают идею поставить такую услугу «на поток». Госкорпорация намерена получить права заключать контракты на размещение рекламы. «Роскосмос сейчас пытается всё это поставить на коммерцию — определить, есть ли коммерческие партнеры, как это определить в плане денег», — пояснил заместитель гендиректора комплекса Волков.
Гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов подтвердил, что Сбербанк обращался в Роскосмос с намерением разместить рекламу, но контракт пока не заключили. Раскрывать стоимость такого объявления он отказался, сославшись на коммерческую тайну. При этом Баранов пояснил, что ракету можно покрасить в любой цвет и разместить на ней любые наклейки, в плане денег предприятию «это не стоит ничего».
РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию Роскосмос) — ведущее российское предприятие по разработке, производству и эксплуатацию ракет-носителей «Союз-2» и систем дистанционного зондирования Земли. Также предприятие создаёт перспективную ракету среднего класса «Союз-5». На её производство Фонд развития промышленности предоставил «Прогрессу» льготный заём на сумму 750 миллионов рублей.
ну очень прикольно наверное иметь такие охуенные субсидии от гос-ва, я бы на эти деньги на двадцатом году то тоже бы сообразил что надо купить прибыльных проектов и питаться за счет них. сбер это раковая опухоль отечественного айти, однажды субсидий придёт чуть меньше чем напланируют менеджеры и всё пойдет по пизде
лучшее приложение для банков которое я видел в россии это был рокет. круче не делал никто , у остальных просто пиздец , перегружено всякой ненужной информацией. но у открытия кратко , четко и главное вы пределах однеого активити видно информацию по всем счетам и всем видам услуг , нет вот этого хождения по лабиринтам пунктов
лучшее приложение для банков которое я видел в россии это был рокет.
Это твоё мнение, а у Сбера куча международных наград. Ты пробовал, например, коммуналку через Рокет оплатить? Тут со Сбером никто не сравнится. Как по мне, так лучший -Тинькофф. Ушёл с Открывашки на Тинькофф в основном из-за приложения.
Ммм, нет
убыток экосистемы Сбербанка увеличивается: в первом полугодии он достиг 19,2 млрд руб. и вырос в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом год назад. Совокупная EBITDA нефинансовых сервисов Сбербанка также остается отрицательной: за первое полугодие она составила 14,3 млрд руб. против 5,4 млрд руб. годом ранее.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/07/30/880165-s-nachala-goda-sberbank-investiroval-v-ubitochnuyu
Да я точно не стану щас рыться в твоих коментах. Можешь считать меня дураком и все такое, но я точно не первый раз вижу как ты оправдываешь сливные бюджетные организации и ипотеку русскую кстати.
А я дальше буду читать новости. Переубеждать тебя не моя задача, я пишу о наблюдениях для полноты картины
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