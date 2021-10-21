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Новости
Яна Ломакина

Сбер запланировал разместить рекламу на ракете. Роскосмос намерен «поставить услугу на поток» и зарабатывать на ней Статьи редакции

Госкорпорация пытается получить права заключать подобные коммерческие контракты.

83 83 комментария
2114 просмотров

Президент Сбербанка Герман Греф обратился к главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину с просьбой разместить рекламную наклейку на ракете-носителе «Союз-2.1а». Об этом РБК рассказал сотрудник центра изготовления ракет «Прогресс» Сергей Волков.

По словам Волкова, Греф хочет разместить рекламу на ракете к 180-летию летию Сбербанка. Её запуск запланирован на 28 октября 2021 года с космодрома «Байконур». Это та ракета, на которой уже есть роспись под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Роскосмос и РКЦ «Прогресс» прорабатывают идею поставить такую услугу «на поток». Госкорпорация намерена получить права заключать контракты на размещение рекламы. «Роскосмос сейчас пытается всё это поставить на коммерцию — определить, есть ли коммерческие партнеры, как это определить в плане денег», — пояснил заместитель гендиректора комплекса Волков.

Гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов подтвердил, что Сбербанк обращался в Роскосмос с намерением разместить рекламу, но контракт пока не заключили. Раскрывать стоимость такого объявления он отказался, сославшись на коммерческую тайну. При этом Баранов пояснил, что ракету можно покрасить в любой цвет и разместить на ней любые наклейки, в плане денег предприятию «это не стоит ничего».

РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию Роскосмос) — ведущее российское предприятие по разработке, производству и эксплуатацию ракет-носителей «Союз-2» и систем дистанционного зондирования Земли. Также предприятие создаёт перспективную ракету среднего класса «Союз-5». На её производство Фонд развития промышленности предоставил «Прогрессу» льготный заём на сумму 750 миллионов рублей.

#новости #роскосмос #космос

83 83 комментария
11
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83 комментария
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Данислав Жуков

Одна госкомпания-монополист за счёт налогов граждан финансирует другую убыточную госкомпанию... тупо.

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31
Люц Шнайдер

Лал. Ты видел сколько прибыли у Сбера? Они ещё и дивиденды государству платят. Причём тут налоги?

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10
Данислав Жуков

Офигеть! ГОСБАНК приносит прибыль, спасибо, что не убыток.

Если у любого банка, например Тинькофф, была бы монополия на клиентскую базу в виде бюджетников и бесконечный поток денег, то выдавать прибыль они тоже бы смогли и дивиденды.

Вопрос в эффективности и количестве этой прибыли.

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8
Люц Шнайдер

Блять. Ты говоришь о том, что Сбер делает это за счёт налогов граждан, тем самым просто пиздишь.

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10
Nick Rosenberg

Сбер делает за счет комиссии за переводы между счетами внутри сбера.

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0
Люц Шнайдер

У них доход строится давно не только за счёт банковских услуг. Посмотри отчётность.

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0
Территориальный глобус

ну очень прикольно наверное иметь такие охуенные субсидии от гос-ва, я бы на эти деньги на двадцатом году то тоже бы сообразил что надо купить прибыльных проектов и питаться за счет них. сбер это раковая опухоль отечественного айти, однажды субсидий придёт чуть меньше чем напланируют менеджеры и всё пойдет по пизде

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0
new_comment

Ты несёшь чушь! У Сбера отличный бизнес и работает он во многом лучше чем его конкуренты. (Кого ты, кстати, в пример приведёшь?)
У тебя какая-то совершенно иррациональная озлобленность на Сбер.

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1
Территориальный глобус

ФК Открытие просто в разы лучше и приятнее, допустим.

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0
new_comment

Чем лучше? Их приложению до Сбера как до Луны.
Ты, наверное, тарифы имеешь ввиду. Так очевидно, что Сбер может себе позволить устанавливать более дорогие тарифы. Отсюда и его огромная прибыль.

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0
Alexandr Strijov

Приложение сбера ебаное говно, в котором нет нужных функций в 10 случаев из 10
Ещё одно отсылает в отделение регулярно, регулярно "пока функции ещё нет (но кнопка зачем то уже есть)" или "функция только на десктопной версии".
Если ты про посмотреть баланс, то это не уровень явно

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1
Территориальный глобус

лучшее приложение для банков которое я видел в россии это был рокет. круче не делал никто , у остальных просто пиздец , перегружено всякой ненужной информацией. но у открытия кратко , четко и главное вы пределах однеого активити видно информацию по всем счетам и всем видам услуг , нет вот этого хождения по лабиринтам пунктов

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0
new_comment

лучшее приложение для банков которое я видел в россии это был рокет.

Это твоё мнение, а у Сбера куча международных наград. Ты пробовал, например, коммуналку через Рокет оплатить? Тут со Сбером никто не сравнится. Как по мне, так лучший -Тинькофф. Ушёл с Открывашки на Тинькофф в основном из-за приложения.

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0
Территориальный глобус

коммуналку я оплачиваю через ЦФТшное приложение "квартплата+", потому что там нормально сделано подтягивание всех операторов услуг по адресу, и вам советую тоже его юзать. в приложении без комиссии вообще.

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0
Alexandr Strijov

В рокете можно было только смотреть баланс? ЛУЧШЕЕ

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0
Luchano Spaguetti

Напиши, в чем лучше сбер и по каким критериям ты определил, что он работает лучше?

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0
new_comment

Например, у Сбера одно из лучших банковских мобильных приложений в мире. У Сбера много отделений и банкоматов. У Сбера лучший кредитный скоринг в России.

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0
Luchano Spaguetti

Чисто твоя субъективщина, относительно лучшего приложения в мире.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Много у них субсидий от государства?

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0
Территориальный глобус

привет выкуп доли ЦБ на три триллиона это по твоему не субсидии были? чисто занесли денег под видом замухлеванной сделки на покрытие убыточной деятельности

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–2
Люц Шнайдер

насколько я знаю, это ЦБ продал свою долю Сбербанка Правительству. Т.е. деньги направили в ЦБ, причём тут субсидии Сбербанку?

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4
Территориальный глобус

больше никому так не было , втб и то не проворачивало такой схемы

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0
Роман Величкин

Ммм, нет

убыток экосистемы Сбербанка увеличивается: в первом полугодии он достиг 19,2 млрд руб. и вырос в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом год назад. Совокупная EBITDA нефинансовых сервисов Сбербанка также остается отрицательной: за первое полугодие она составила 14,3 млрд руб. против 5,4 млрд руб. годом ранее.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/07/30/880165-s-nachala-goda-sberbank-investiroval-v-ubitochnuyu

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0
Luchano Spaguetti

Да лан тебе. Челики говорят, что банк лучший, самый пиздатый. Нет причин им не верить. А то, что убытки сплошные прут, так это похуй. Зато приложуха мобильная уматная и наград международных море.

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0
new_comment

Нет никакой монополии на бюджетников. Не неси бред.

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3
Алексей Попков

В плане бюджетников Сбер далеко не монополист.

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2
Alexandr Strijov

Лол посмотри прибыль тинька
Примерно каждый год на 200% растет

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0
Петербургский динозавр

Ты как не напишешь, так все организации от газпрома сечина до сбербанка грефа все они вызывают у тебя восхищение. И экономика России растёт и Путин наверное подох?

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0
Люц Шнайдер

Не помню, чтобы я писал про Газпром, а тем более Сечина. Если найдёшь мой комментарий или статью, где я им восхищаюсь, скину тебе ₽1000 на телефон. Или ебало завали. Ок?

Ответить
5
Петербургский динозавр

Блять мне твоих денег не надо, с ебалом своим сам разбирайся. А то что ты пишешь как все замечательно в путинской экономике трудно не заметить.

Ответить
–3
Люц Шнайдер

Где я пишу об этом?

Ответить
2
Петербургский динозавр

Насколько я тебя запомнил - постоянно

Ответить
–1
Люц Шнайдер

Блять. Дай мне ссылки на комменты. Заебал

Ответить
1
Петербургский динозавр

Да я точно не стану щас рыться в твоих коментах. Можешь считать меня дураком и все такое, но я точно не первый раз вижу как ты оправдываешь сливные бюджетные организации и ипотеку русскую кстати.
А я дальше буду читать новости. Переубеждать тебя не моя задача, я пишу о наблюдениях для полноты картины

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–4

Комментарий удален

Комментарий удален

Роман Величкин

Ты, конечно, прав на счёт налогов, но... Было бы странно, если бы монополист был убыточным. В смысле, это же не аргумент :)

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0
Ваша Закладко

туземун

Ответить
0
new_comment

Выходит круговорот бабла в госкомпаниях. Нихрена не делается, а ВВП растёт.

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–1
Роман Величкин

И на сколько же вырос ВВП?

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0
Andrew Sychev

Греф хочет разместить рекламу на ракете к 180-летию летию Сбербанка

А чо там по возврату вкладов которые до 1991 года были?

Ответить
16
Владимир Федечкин

Это другое

Ответить
11
Mark Black

А можно бонусами Спасибо?

Ответить
14
испанский смех

Спасибо в карман не положишь ☝🏿

Ответить
2
fullmetalboy48151623 .

Сообщение удалено

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0
Andrew Sychev

Два говна объединились

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5
Верующий Илья

Сомневаюсь, что услуги Сбербанка сильно заинтересуют инопланетян

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4
Люц Шнайдер

Просто имиджевая хуйня. Ведь Сбер позиционирует себя не как банк, а как IT

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2
Территориальный глобус

че там с вкладами ссср

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0
Люц Шнайдер

Я не могу сюда запостить фото члена, к сожалению

Ответить
4
Территориальный глобус

ты прям будто работал в сбере))

Ответить
1
Илья Гераськин

Они обесценились

Ответить
1
Организованный шар

Но это только на уровне шутки. Потому что в реальности у Сбера нет возможности по такому курсу вернуть вклады. А по старому- да хоть сейчас можешь снять. Они до сих пор заявки на получение компенсаций принимают.

Ответить
1
artemykairyak

да, скупить всё - охуенное айти

Ответить
–1
Люц Шнайдер

Мало скупить, нужно ещё уметь развивать и поддерживать. Все крупные IT-гиганты инвестируют или покупают какие-то продукты. Google, Facebook и банки тут тоже не исключение.

Ответить
3
Организованный шар

Эти переводы Сбера по номеру телефона- такая простая, но охуенная вещь. По её образу и подобию сделали за счёт ЦБ систему быстрых платежей для всей страны. Это реальные инновации, которые при этом внедряются очень быстро.
Где-то люди до сих пор с чековыми книжками ходят (это я про США).

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2
Территориальный глобус

нееее, инновации это спрятать нахуй это СБП так глубоко в настройках сбола чтобы даже опытные айтишники с первого раза не смогли бы найти , потому что видите ли по сбп комиссия на другие банки не берется. ну а вообще переводы по телефону внутри банка были и другуих, в втб и райфе были точно

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1
Организованный шар

А ты не пользуйся просто Сбером, люби его как я, со стороны)))

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2
Почтовый томагавк_два

сбола

Спалился

Ответить
1
Территориальный глобус

ага, на аутсорсе у них так шина называется )))

Ответить
0
Почтовый томагавк_два

на аутсорсе

Да канеш, аутсорс)

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1
Территориальный глобус

я как нибудь окажусь в москве и докажу тебе этот ТЕЗИС)

Ответить
0
Территориальный глобус

блять переводы в рокетбанке просто сказка была

Ответить
0
Роман Величкин

Я слышал, что в США тоже быстро к этому идут.

А вот в Европе банкинг и вправду консервативный,и отстаёт.

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0
Stolik Strigil

Ракеты с объявлениями "Продам гараж", "Свадьбы, корпоративы" и "Снежана +7812808080" — светлое будущее нашей космонавтики! ред.

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2
Владимир Федечкин

Шутка про вкладчиков Сбера уже была?

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2
Лмао

Гагарин в гробу перевернулся со скоростью 5G от СберМобилки

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1

Комментарий удален

Петербургский динозавр

Раньше ракета - реклама страны, её науки, её людей и технологий. Сейчас реклама сбербанк. Худшего из худших банков

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1
Организованный шар

Раньше сотовый телефон- символ успешного и авторитетного бизнесмена, сейчас смартфонами дошколята в песочницах куличики лепят. Это технический прогресс, или как-то так...

Ответить
0
Пп Пп

Уже была одна реклама Pizza Hut.
А вот у НАСА вроде запрещена реклама по какой-то причине.

Ответить
0
Трансгендолёт

Вот если ебанет, да с людьми... Наверное поэтому

Ответить
0
Роман Величкин

Потому что и так мусора в космосе хватает. Его разгребать надо, а не плодить.

Ответить
0
Аккуратный пришелец

Гиги за Рокеты

Ответить
0
Ofigenno News

Эффективный менеджер!

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0
испанский смех

инновации, которые мы заслужили

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0
Stanley H. Tweedle

А давайте туда логотип тж захуйнём

Ответить
0
испанский смех

а давайте без давайте

Ответить
0
badResistor

лучше туда обычной большой советский ...

Ответить
0
badResistor

И кто будет это смотреть?
Вообще идея для порн хаба не плохая!

Ответить
0
Иной чувак

Проценты по кредитам в небеса тип?

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0
Кирилл Вселенский

Совки на виси уже наверно обрыгались тем, что как др так сберу 180, а как вернуть советские вклады так это не мы..

Ответить
0
Территориальный глобус

Короче вот вам идея

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0
Управляющий Денис

Рокетбанк

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0
darxx13 .

Размещение рекламы на дне Тихого океана, дорого.

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0
Tim Hansen

Если ракета упадёт, то рефанд будет?

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0
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