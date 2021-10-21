Госкорпорация пытается получить права заключать подобные коммерческие контракты.

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Президент Сбербанка Герман Греф обратился к главе госкорпорации Роскосмос Дмитрию Рогозину с просьбой разместить рекламную наклейку на ракете-носителе «Союз-2.1а». Об этом РБК рассказал сотрудник центра изготовления ракет «Прогресс» Сергей Волков.

По словам Волкова, Греф хочет разместить рекламу на ракете к 180-летию летию Сбербанка. Её запуск запланирован на 28 октября 2021 года с космодрома «Байконур». Это та ракета, на которой уже есть роспись под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Роскосмос и РКЦ «Прогресс» прорабатывают идею поставить такую услугу «на поток». Госкорпорация намерена получить права заключать контракты на размещение рекламы. «Роскосмос сейчас пытается всё это поставить на коммерцию — определить, есть ли коммерческие партнеры, как это определить в плане денег», — пояснил заместитель гендиректора комплекса Волков.

Гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов подтвердил, что Сбербанк обращался в Роскосмос с намерением разместить рекламу, но контракт пока не заключили. Раскрывать стоимость такого объявления он отказался, сославшись на коммерческую тайну. При этом Баранов пояснил, что ракету можно покрасить в любой цвет и разместить на ней любые наклейки, в плане денег предприятию «это не стоит ничего».