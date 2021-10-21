Baza: в Подмосковье из-за лайков и подписок на ФБК уволили шесть сотрудников прокуратуры Статьи редакции
Организацию Алексея Навального отнесли к «враждебным» России.
В Московской области прокуратура провела проверку соцсетей своих сотрудников и по её итогам уволила шесть человек из-за лайков и подписок на Фонд борьбы с коррупцией*, сообщает Baza.
Проводивших проверку интересовали подписки и лайки работников «враждебным» России организациям. По данным издания, среди уволенных — заместитель Лыткаринского прокурора, сотрудник канцелярии 7-го управления и сотрудник Организационно-контрольного управления.
TJ направил запрос пресс-службе Генпрокуратуры, но пока не получил ответа.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ
Нет, теперь система их гарантировано не поглотит. Работая в системе, человек постоянно испытывает ее влияние на себе, чем дальше он погружается в ее работу, тем плотнее в нее ввязывается, потом случается точка невозврата, когда его связывают круговой порукой, после этого надежда или возможность безопасно их этой системы выйти скоротечно умирает и на ее место приходит сухой и холодный лоялизм с новой надеждой - на стабильно и спокойное окончание жизни
Теория Государства по Дугласу Норту и https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_оседлого_бандита