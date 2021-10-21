Организацию Алексея Навального отнесли к «враждебным» России.

В Московской области прокуратура провела проверку соцсетей своих сотрудников и по её итогам уволила шесть человек из-за лайков и подписок на Фонд борьбы с коррупцией*, сообщает Baza.

Проводивших проверку интересовали подписки и лайки работников «враждебным» России организациям. По данным издания, среди уволенных — заместитель Лыткаринского прокурора, сотрудник канцелярии 7-го управления и сотрудник Организационно-контрольного управления.

TJ направил запрос пресс-службе Генпрокуратуры, но пока не получил ответа.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ