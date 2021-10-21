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Новости
Яна Ломакина

Baza: в Подмосковье из-за лайков и подписок на ФБК уволили шесть сотрудников прокуратуры Статьи редакции

Организацию Алексея Навального отнесли к «враждебным» России.

В Московской области прокуратура провела проверку соцсетей своих сотрудников и по её итогам уволила шесть человек из-за лайков и подписок на Фонд борьбы с коррупцией*, сообщает Baza.

Проводивших проверку интересовали подписки и лайки работников «враждебным» России организациям. По данным издания, среди уволенных — заместитель Лыткаринского прокурора, сотрудник канцелярии 7-го управления и сотрудник Организационно-контрольного управления.

TJ направил запрос пресс-службе Генпрокуратуры, но пока не получил ответа.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ

#новости #фбк

1282 просмотров
32 32 комментария
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32 комментария
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Территориальный глобус

ты че охуел лайкать борьбу с коррупцией

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15
Андрей Фурцев

Отлично, силовики стали переходить на нашу сторону

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0
Территориальный глобус

ну да

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0
Плотный

Ну так надо лайкать только проверенных людей.

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11
Anton NS

2 привитых, 1 антипрививочник

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2
Антон Лисин

Интересно они на самолётах с вооружением прилетели

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0
Справедливый Мурод

Жаль их ситуативное горе в связи с внеплановым изменением ритма жизни, рад, что эти люди вообще есть и теперь он относительно не в системе

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7
Старший вентилятор

теперь они относительно не в системе

Так это ж плохо. Теперь в системе больший процент плохих людей.

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4
Справедливый Мурод

Нет, теперь система их гарантировано не поглотит. Работая в системе, человек постоянно испытывает ее влияние на себе, чем дальше он погружается в ее работу, тем плотнее в нее ввязывается, потом случается точка невозврата, когда его связывают круговой порукой, после этого надежда или возможность безопасно их этой системы выйти скоротечно умирает и на ее место приходит сухой и холодный лоялизм с новой надеждой - на стабильно и спокойное окончание жизни

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2
FUNGAME

Похоже на описание какой-то мафиозной структуры в стиле итальянской мафии или японских якудз или нью-йоркских банд.

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1
Справедливый Мурод

Популярная теория возникновения государства - стационарный бандит, при всем возможном прогрессе и переходу к государству открытого типа оно всегда имеет пространство для маневра и отката к своему первобытному состоянию

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0
FUNGAME

Нихуя не понял, но написано красиво. Я тупой наверно...

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1
Справедливый Мурод

Теория Государства по Дугласу Норту и https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_оседлого_бандита

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА | Kursak.NET
ГОСУДАРСТВА (часть первая) Сегодня мы рассмотрим некие вводные проблемы теории
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Теория оседлого бандита
Теория оседлого (стационарного) бандита — теория происхождения государства, разработанная…
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1
Старший вентилятор

ред.

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0
Старший вентилятор

Но пользы от хорошего человека в прокуратуре больше, чем от хорошего безработного.
потом случается точка невозврата

Необязательно она случается.

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0
Справедливый Мурод

Ну, если вы так считаете, можете пособолезновать в половину больше, чем я.
Необязательно она случается.

Да, есть стойкие и принципиальные люди, ломать их надо более искусно и аккуратно или вовремя изъять из системы, если начнет выделяться и создавать системные проблемы

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0
Территориальный глобус

так это только те кого поймали

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1
Старший вентилятор

-6 хороших людей приводит к сдвигу соотношения "Количество плохих людей:Количество хороших людей" в сторону "Количество хороших людей". Условно было 10%, теперь стало 9.95%

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0
Территориальный глобус

ты забываешь что системе постоянно надо находить плохих людей, и если у нее планы не подбиваются, можно схватить и своих

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1
Старший вентилятор

Шото я нифига не понял что ты хотел сказать

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0
Территориальный глобус

когда закончатся хорошие это не значит что они закончат поиск. начнут увольнять и наказывать своих , потому что не может полицай не найти кого нибудь, иначе он типа просто так получает зп

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0
Геннадий Колобежко

Видно, что ЗБТ заебись прошел в Беларуси

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6
Андрей Рядькин

чуть-чуть картофельного фюрера внесли в быт, но еще не вечер

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2
Alex Bernhardt

Надеюсь Путин и компания доведут Россию до гражданской войны при моей жизни.

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1
Mark Black

Санта Клаусу пиши, нашему перехватят

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–1
Сдавайся

По какой статье ТК?

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0
Павел Морозов

Поддержка Навального

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4
Публичный меч

В ужасной России будущего будет цифровой портрет с анализом при приеме на работу. ред.

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1
FUNGAME

TJ направил запрос пресс-службе Генпрокуратуры, но пока не получил ответа.

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1
Иной чувак

Это точно не Подминсковье?

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1
Андрей Фурцев

Беларусь уже тут. Нас предупреждали

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0
Rusty Nail

)

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0
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