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Новости
Сергей Исенеков

Сотрудники Netflix устроили забастовку из-за стендапа Дэйва Шаппелла, в котором он пошутил о трансгендерных персонах Статьи редакции

Ранее компания отказалась удалить контент и уволила сотрудницу, критиковавшую шоу.

72 72 комментария
3862 просмотров
Фото Variety

20 октября около 100 человек устроили возле офиса Netflix в Лос-Анджелесе митинг, протестуя против шоу «Напоследок» (The Closer) комика Дэйва Шаппелла. Cреди них были сотрудники стримингового сервиса, активисты и защитники прав трансгендеров. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие выдвинули руководству Netflix несколько требований, среди которых удаление из библиотеки сервиса скандального стендапа Шаппелла, а также увеличение выпуска «интерсексуального» контента. Сотрудники компании вышли на митинг с плакатами, на которых было написано: «Trans Live Matter» и «Team Trans». Также они скандировали лозунги: «Чего мы хотим? Прозрачности! Когда мы этого хотим? Сейчас!».

Несмотря на большое количество участников забастовки, рядом с офисом собрались и противники активистов. По сообщения Global News, они держали в руках плакаты с надписями: «Дэйв забавный» и «Нам нравятся его шутки».

Новостной сюжет об акции протеста сотрудников Netflix

Перед митингом коммерческий директор Netflix Тед Сарандос признался в интервью Reuters, что он «облажася» в том, как он говорил с сотрудниками после их замечаний по поводу шоу Шаппелла.

Мы ценим наших сотрудников и их союзников из числа трансгендерных людей и понимаем сильную боль, причинённую им. Мы уважаем решение любого человека, решившего выйти на улицу, и признаём, что нам предстоит много работать внутри Netflix, а также с контентом сервиса.

Тед Сарандос
коммерческий директор Netflix в интервью CBS News

5 октября Netflix выпустил заключительный в серии эксклюзивных концертов стендап «Напоследок» (The Closer) комика и актёра Дэйва Шаппелла. Вскоре после релиза выступление раскритиковали многие журналисты и зрители.

В своём шоу комик неоднозначно пошутил об ЛГБТК-сообществе, сексуальности и феминизме. Новый концерт Шаппелла также раскритиковала одна из сотрудниц Netflix, транс-женщина Терра Филд, работающая в должности инженер-программиста. После высказываний Филд отстранили от работы.

11 октября коммерческий директор Netflix Тед Сарандос ответил на полученные от сотрудников жалобы. В корпоративном письме он заявил, что стендап Шаппелла останется на платформе, несмотря на требования сотрудников компании, других артистов, сотрудничающих с Netflix, зрителей или журналистов.

Стендап Дэйва Шаппелла осудили за трансфобию…
Решение приняли на собрании руководства, куда попытались попасть трое сотрудников — включая…
tjournal.ru

#netflix #сша #новости #скандалы

72 72 комментария
4
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72 комментария
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Vladyslav Vdovychenko
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39
solawind
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34
Дима Анонимный

https://youtu.be/QEidCVusDkY

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0
Сталин спас Россию

Что-то захотелось в Postal 2 поиграть

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20
Андрей Рядькин

Эди Мёрфи сейчас был бы пиздец

Ответить
18
Selfish Ledger

Он чёрный. Им можно все потому что всем наплевать.

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0
Андрей Рядькин

А этот не достаточно шоколад?

Ответить
17
Selfish Ledger

А его кто-то отменил? Чёрных не отменяют. Таких как Р Келли каждый второй. Убийства, сроки, избивания подружек. Всем наплевать пока приносят прибыль.

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1
Андрей Рядькин

Всему своё время

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0
Selfish Ledger

Чёрные очень удобны как вечные жертвы и они покорно соглашаются такими быть. Я думаю все поменяется когда кроме гендера ты сможешь выбрать ещё и расу. А что? Социальный конструктор ведь.
Вот тогда чёрные начнут топить за адекват.

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2
Nick Rosenberg

Ты чо? Если белый не дай бог решит стать транчерным, то это будет экспроприация культуры и сразу же электрический стул.

Ответить
0
Selfish Ledger

У неё чёрные дети которые в ахуе от того что она делает. Это как если бы немец принял иудаизм и начал быть ярым семитом ненавидящим все немецкое.

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0
Vlad Kucherenko

кто это и зачем я это посмотрел?

Ответить
0
Zee Zao

Real transnigger

Ответить
0
Neketa Fo

лихо ты промахнулся сейчас

Ответить
2
Рыжий

Или вот еще

Ответить
2
Рыжий

Бо Бернем как-то выживает

Ответить
1
Андрей Рядькин

Не надолго

Ответить
0
Плотный

Пикрил подходит к тебе на улице и просит пояснить за свой гендер. Твои действия?

Ответить
16
Павел Солнцев

Уебать и убежать

Ответить
2
Рпош Ашршщ

Представиться как человек, считающий термин "гендер" антинаучным

Ответить
1
Сергей Анонимович

От родителей 8 летнего транс мальчика, я в шоке. Как же им голову промыли, чтобы так рано уже детям заливать в голову этот мусор

Ответить
12
Selfish Ledger

Каждый раз когда ребёнок спрашивает вопрос родитель прикидывает он ужасный опрессор, который не даёт раскрыться потрясающему потерциалу его гениального ребенка или лучший в мире родитель-друг, который тебя всегда поддерживает.
Вопроса о том что ребёнок нихуя не понимает и ему нужно объяснение у них не возникает.
- Мама я девочка?
- Ты все что только захочешь, только не эти обычные люди.

Ответить
3
Ирина Китаева

руки от писи убери

Ответить
–1
Сергей Анонимович

Ну шо ты, своего будущего ребёнка уже определила геем? Тока он родился и ты такая все теперь ты гей лол

Ответить
2
Ирина Китаева

я своему ребенку скажу что мир магов из гарри поттера реально существует и что он тоже там будет учиться когда подрастет
соберем ему вещи и отправим на платформу 9 3/4 и прослежу как он разьебется об стену

Ответить
1
Сергей Анонимович

Зачем порвалась и минусишь?

Ответить
0
Ирина Китаева

это ты порвался кек)

Ответить
–1
Сергей Анонимович

Угу. Тока минусы ставишь и подрываешься ты

Ответить
0
Ирина Китаева

вывожу тебя на эмоции, кармадрочер

Ответить
–1
Сергей Анонимович

А, хейтер из чата, лети в чс

Ответить
0
Федя Прозоров

И от сиси

Ответить
0
Желтый дым

Блять, да оставьте вы комиков в покое. Ебите политиков, там вон такое непаханное поле.

Ответить
13
atlant02 .

Я не понимаю, американцы так гордятся своей свободой, но почему-то мечтают жить в тоталитарной помойке, где все запрещено

Ответить
8
Alex Comrade

Не все же.

Ответить
0
MedievalRain

Ты целую страну в любителей тоталитаризма записал на основании митинга в 100 тел?
Как бы там ни было, но США все ещё одна из самых свободных стран мира.

Ответить
0
Selfish Ledger

Баба с бубном кричала rempent(покайся) motherfucker.

Это реальный культ.

Ещё мужик, который напал, порвал плакат и начал кричать что у того в руках оружие это просто эталон обиженок Твиттера.

Ответить
7
Алекс Моралекс 1

Леваки опять неправильно поняли свободу слова, классика

P.S: сотрудницу они зря уволили, любой имеет право на личное мнение

Ответить
5
Плотный

P.S: сотрудницу они зря уволили, любой имеет право на личное мнение

Заметка кривая.
Уволили не Терру Филд - ее только отстранили (уже вроде восстановлена). Уволили какого-то другого сотрудника (имя не фигурирует в сми), который слил внутренние документы нетфликса, которые блумберг использовала в свой статье.

Ответить
4
Жак Фреско

Леваки едят сами себя. Ожидаемо.

Ответить
5
Грамотный будильник

Так кто обиделись: бабы или мужики?

АХАХАХАХАХАХАХА ВОТ ЕТО Я ПОШУТИЛ

Ответить
5

Комментарий удален

zlon

Благодаря этим дебилам (предыдущему их наезду), я посмотрел шоу Шаппелла. Понравилось, буду его смотреть теперь. Он там кстати за то, что все люди братья ;)

Ответить
2
Stolik Strigil

Ранее компания отказалась удалить контент и уволила сотрудницу, критиковавшую шоу.

Не сотрудницу, которая слила закрытые внутренние данные компании журналистам, а именно сотрудницу, критиковавшую шоу. Читатель, не перепутай причину увольнения! ред.

Ответить
2
Иной чувак

А на ТЖ когда увеличение выпуска «интерсексуального» контента?

Ответить
2
Sam Lowry

Тут же не Порнхаб, а вот там да, полно всячески сексуального контента.

Ответить
0
Даниил Слесарчук

Нетаблоид снова про трансгендеров

Ответить
2
Ilya V

Бля, заруинили эту катку. Давай по новой, Бог.

Ответить
1
Всякий череп

Попробовали бы они пошутить про Навального

Ответить
1
Философский спрей

Сотрудники Netflix устроили забастовку из-за стендапа Дэйва Шаппелла

Cреди них были сотрудники стримингового сервиса, активисты и защитники прав трансгендеров

Ну тут конечно вопрос, сколько там было непосредственно сотрудников

Ответить
1
Федя Прозоров

Что думают либертарианцы на этот счет? Уровень обосранного матраса?

Ответить
0
Alexey A.

Трансформер не нарушает NAP - трансформер молодец. Пусть митингуют, если насилия нет.

Ответить
1
Федя Прозоров

А Шопел должен извиниться и больше не шутить про геев и трансов?

Ответить
0
MedievalRain

Конечно не должен.

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Россияне узнают что такое солидарность, так мило

Ответить
0
Удачный Илья

сравнил борьбу с режимом и быкованием от делать нехуй

Ответить
1
Stanley H. Tweedle

Поддерживаю тебя брателло, зажирались там этими америкосы ваще, за права трансформаторов каких-то протестуют ыыыы

Ответить
0
Selfish Ledger
Ответить
0
Pa Chu

Тьфу

Ответить
0
Антигравитационный торт

Ну ты мастер по написанию воды, нихера не понял

Ответить
0
Безопасный ГОСТ

Да сколько можно то уже?

Ответить
0
Roman Sapon

Соси прощение

Ответить
0
Meg Walker

И хоть бы кто рассказал, что за шутка!

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0
vasya pupkin

Простите, а у слова «персона» в заголовке какой-то дополнительный смысл, как в древности, — «маска, личина», или надмозги как всегда?

Ответить
0
Ирина Китаева

Предлагаю нам всем русским хомякам объедениться и начать писать оскорбления в социальных сетях всяким американским лгбт-активистам, "обездоленным" неграм и т д

Ответить
0
Высокий файл

Ебанашки...

Ответить
0
Lofoten Forsake

С этими людьми страшно работать.

Ответить
0
Рпош Ашршщ

А я думал по чернокожим у них там не проходит дамаг за сексистские, гомофобные и другие шутки

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0
Andy Rorsha

Свободу Дейву! Ну и Анджеле Дэвис заодно.

Ответить
0
qwe rty

А че он пошутил-то?

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0
Невероятный глобус

Ну где там люди, которые говорили про то, что наши комики слабаки, а инокомикам похуй, вот где они

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0
Удачный цветок

Мощная маркетинговая кампания у его стендапа, может даже посмотрю

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0
Andrew Muralov

А что за шутка хоть была про голубых?

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0
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