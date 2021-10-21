Сотрудники Netflix устроили забастовку из-за стендапа Дэйва Шаппелла, в котором он пошутил о трансгендерных персонах Статьи редакции
Ранее компания отказалась удалить контент и уволила сотрудницу, критиковавшую шоу.
20 октября около 100 человек устроили возле офиса Netflix в Лос-Анджелесе митинг, протестуя против шоу «Напоследок» (The Closer) комика Дэйва Шаппелла. Cреди них были сотрудники стримингового сервиса, активисты и защитники прав трансгендеров. Об этом сообщает Reuters.
Протестующие выдвинули руководству Netflix несколько требований, среди которых удаление из библиотеки сервиса скандального стендапа Шаппелла, а также увеличение выпуска «интерсексуального» контента. Сотрудники компании вышли на митинг с плакатами, на которых было написано: «Trans Live Matter» и «Team Trans». Также они скандировали лозунги: «Чего мы хотим? Прозрачности! Когда мы этого хотим? Сейчас!».
Несмотря на большое количество участников забастовки, рядом с офисом собрались и противники активистов. По сообщения Global News, они держали в руках плакаты с надписями: «Дэйв забавный» и «Нам нравятся его шутки».
Перед митингом коммерческий директор Netflix Тед Сарандос признался в интервью Reuters, что он «облажася» в том, как он говорил с сотрудниками после их замечаний по поводу шоу Шаппелла.
5 октября Netflix выпустил заключительный в серии эксклюзивных концертов стендап «Напоследок» (The Closer) комика и актёра Дэйва Шаппелла. Вскоре после релиза выступление раскритиковали многие журналисты и зрители.
В своём шоу комик неоднозначно пошутил об ЛГБТК-сообществе, сексуальности и феминизме. Новый концерт Шаппелла также раскритиковала одна из сотрудниц Netflix, транс-женщина Терра Филд, работающая в должности инженер-программиста. После высказываний Филд отстранили от работы.
11 октября коммерческий директор Netflix Тед Сарандос ответил на полученные от сотрудников жалобы. В корпоративном письме он заявил, что стендап Шаппелла останется на платформе, несмотря на требования сотрудников компании, других артистов, сотрудничающих с Netflix, зрителей или журналистов.
Каждый раз когда ребёнок спрашивает вопрос родитель прикидывает он ужасный опрессор, который не даёт раскрыться потрясающему потерциалу его гениального ребенка или лучший в мире родитель-друг, который тебя всегда поддерживает.
Вопроса о том что ребёнок нихуя не понимает и ему нужно объяснение у них не возникает.
- Мама я девочка?
- Ты все что только захочешь, только не эти обычные люди.
P.S: сотрудницу они зря уволили, любой имеет право на личное мнение
Заметка кривая.
Уволили не Терру Филд - ее только отстранили (уже вроде восстановлена). Уволили какого-то другого сотрудника (имя не фигурирует в сми), который слил внутренние документы нетфликса, которые блумберг использовала в свой статье.
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