Ранее компания отказалась удалить контент и уволила сотрудницу, критиковавшую шоу.

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Фото Variety



20 октября около 100 человек устроили возле офиса Netflix в Лос-Анджелесе митинг, протестуя против шоу «Напоследок» (The Closer) комика Дэйва Шаппелла. Cреди них были сотрудники стримингового сервиса, активисты и защитники прав трансгендеров. Об этом сообщает Reuters.

Протестующие выдвинули руководству Netflix несколько требований, среди которых удаление из библиотеки сервиса скандального стендапа Шаппелла, а также увеличение выпуска «интерсексуального» контента. Сотрудники компании вышли на митинг с плакатами, на которых было написано: «Trans Live Matter» и «Team Trans». Также они скандировали лозунги: «Чего мы хотим? Прозрачности! Когда мы этого хотим? Сейчас!».

Несмотря на большое количество участников забастовки, рядом с офисом собрались и противники активистов. По сообщения Global News, они держали в руках плакаты с надписями: «Дэйв забавный» и «Нам нравятся его шутки».

Новостной сюжет об акции протеста сотрудников Netflix

Перед митингом коммерческий директор Netflix Тед Сарандос признался в интервью Reuters, что он «облажася» в том, как он говорил с сотрудниками после их замечаний по поводу шоу Шаппелла.

Мы ценим наших сотрудников и их союзников из числа трансгендерных людей и понимаем сильную боль, причинённую им. Мы уважаем решение любого человека, решившего выйти на улицу, и признаём, что нам предстоит много работать внутри Netflix, а также с контентом сервиса.

Тед Сарандос



коммерческий директор Netflix в интервью CBS News

5 октября Netflix выпустил заключительный в серии эксклюзивных концертов стендап «Напоследок» (The Closer) комика и актёра Дэйва Шаппелла. Вскоре после релиза выступление раскритиковали многие журналисты и зрители.

В своём шоу комик неоднозначно пошутил об ЛГБТК-сообществе, сексуальности и феминизме. Новый концерт Шаппелла также раскритиковала одна из сотрудниц Netflix, транс-женщина Терра Филд, работающая в должности инженер-программиста. После высказываний Филд отстранили от работы.