Ведомство хочет предоставить потребителям ещё больше контроля над своими данными.

Бюро по финансовой защите потребителей США направит запрос к таким техническим гигантам, как Apple, Google, Square, PayPal, Facebook и Amazon. Ведомство хочет узнать, как компании собирают данные пользователей, чтобы усилить защиту потребителей. Об этом сказано в заявлении Бюро.

По информации источников Reuters, запрос к компаниям последовал после назначения Рохита Чопры на должность главы Бюро. Будучи представителем Демократической партии США в Федеральной торговой комиссии, она защищала интересы потребителей перед техническими компаниями.

Ведомство хочет стимулировать конкуренцию в потребительском финансовом секторе. Для этого оно требует от компаний обеспечить клиентам больше контроля над их финансовыми данными.

Ожидается, что Чопра будет продвигать «открытую банковскую систему», предложенную регулятором во время президентства Дональда Трампа. Ответы компаний станут способствовать принятию новых правил для защиты данных пользователей.