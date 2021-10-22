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Новости vc.ru

Google снизит комиссию с 30% до 15% для разработчиков приложений за доходы от платных подписок Статьи редакции

Новые правила начнут действовать с января 2022 года.

  • По действующим правилам, разработчики должны платить 30% за первый год действующей подписки, после могут получить скидку. «Из-за оттока клиентов приложениям было сложно получить сниженную ставку», — прокомментировали в Google своё решение. Новое правило начнёт действовать 1 января 2022 года.
  • Компания планирует снизить комиссию для разработчиков электронных книг, музыкальных и видеостримингов с 15% до 10%.
  • В марте 2021 года Google Play снизила комиссию с 30% до 15% для всех разработчиков, но только на первый 1 миллион долларов годовой выручки.
  • В июле 2021 года больше половины штатов США подали в суд на Google из-за комиссии для разработчиков приложений в 30%. Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений.
  • С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков, чья общая выручка меньше 1 миллиона долларов в год.

#новости #google

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12 12 комментариев
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Ура, ещё больше ебучих подписок!

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Аналитический калькулятор

С годовалым опозданием после эппла. Впрочем, как обычно

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–1
Чистый спрей

Можно предположить, что это проёб, но учитывая доминирование Гугла на рынке в течение десятилетий, вовсе не исключено, что это продуманный шаг, стратегия.

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0
Аналитический калькулятор

Попытаться до последнего лутать денежки с разрабов, пока их окончательно не засудили. стратегия и многоходовочка уровня шахматной доски Путина

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0
Чистый спрей

Я разве написал что это хитроумный шаг? Я написал, что это не обязательно проёб.

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0
Аналитический калькулятор

Продуманный шаг и стратегия несёт под собой хотя бы малую часть какой-то идеи, а не только банальную жадность

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0
Чистый спрей

Так это ты придумал, что они руководствуются исключительно слепой жадностью.

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0
Аналитический калькулятор

Будто бы это не так

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0
Чистый спрей

Аргументация уровень Лёша

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0
Аналитический калькулятор

Наивность и вера корпорациям уровня Миша

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Timur Muratshin

Между мартом и январем год, понятно.

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Аналитический калькулятор

Где написано про март?
Жопой читаешь, понятно

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