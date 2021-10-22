Google снизит комиссию с 30% до 15% для разработчиков приложений за доходы от платных подписок Статьи редакции
Новые правила начнут действовать с января 2022 года.
- По действующим правилам, разработчики должны платить 30% за первый год действующей подписки, после могут получить скидку. «Из-за оттока клиентов приложениям было сложно получить сниженную ставку», — прокомментировали в Google своё решение. Новое правило начнёт действовать 1 января 2022 года.
- Компания планирует снизить комиссию для разработчиков электронных книг, музыкальных и видеостримингов с 15% до 10%.
- В марте 2021 года Google Play снизила комиссию с 30% до 15% для всех разработчиков, но только на первый 1 миллион долларов годовой выручки.
- В июле 2021 года больше половины штатов США подали в суд на Google из-за комиссии для разработчиков приложений в 30%. Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений.
- С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15% для разработчиков, чья общая выручка меньше 1 миллиона долларов в год.
325 просмотров
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google"], "comments": 12, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 459731, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 22 Oct 2021 09:30:40 +0300", "is_special": false }
0
12 комментариев
Написать комментарий...