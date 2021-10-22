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Новости
Сергей Исенеков

ФБР опознало тело Брайана Лондри — жениха убитой Габби Петито нашли мёртвым в заповеднике Флориды Статьи редакции

Лондри искали больше месяца после того, как историю блогеров-путешественников стали расследовать полиция и тысячи людей в соцсетях.

95 95 комментариев
8745 просмотров
Брайан Лондри и Габби Петито Фото из инстаграма Габби Петито

21 октября представители ФБР подтвердили, что найденное в парке Мьяккахатчи-Крик на западе Флориды тело принадлежит жениху Габби Петито. Личность удалось подтвердить после сравнения стоматологических записей. Бюро расследований Денвера опубликовало заявление и результаты опознания в соцсетях.

FBI Denver @FBIDenver
#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa
Сравнение стоматологических записей подтвердило, что найденные в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона-младшего в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик, принадлежат Брайану Лондри

Также ФБР обнаружило рядом с человеческими останками записную книжку, рюкзак и ноутбук, принадлежавшие Брайану Лондри. Отмечается, что они были залиты водой, так как район до последнего времени был затоплен. По данным NBC News, во время поисковой операции обнаружили череп и фрагменты человеческого скелета.

По информации CNN, останки и вещи нашёл отец Брайана, который вместе с его матерью отправился в заповедник на поиски сына. Родители погибшего смогли отыскать тело в течение часа, случайно свернув с тропы.

На пресс-конференции шериф Кармине Марсено рассказал, что поисковой группе приходилось работать в крайне трудных условиях: по грудь в воде и в месте, где полно змей и крокодилов. «Это совсем не похоже на обыски в доме или в машине. Это очень большая территория, которая была полностью затоплена», — сказал Марсено.

Габби Петито пропала без вести в августе 2021 года, во время автомобильного путешествия по стране, в которое она отправилась вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. В последний раз её видели живой 26 августа.

19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.

В Вайоминге нашли тело девушки. ФБР считает, что…
ФБР объявило в розыск жениха Габби — он путешествовал с ней по стране на фургоне, но вернулся…
tjournal.ru

В середине октября вскрытие тела 22-летней девушки показало, что она умерла от удушения.

Затем Лондри тоже исчез: родители говорили, что не видели его с 13 сентября и не знали, куда он отправился, а в соцсетях предполагали, что он пустился в бега. ФБР не предъявляло ему обвинений, однако выписало ордер на его арест и обвинило в мошенничестве с банковскими картами. В частности из-за использования карты Габби Петито с которой он снимал деньги, превышающие 1000 долларов после её исчезновения.

Дело получило огромный резонанс в сети: исчезновение Петито обсуждала вся страна, на форумах любители-детективы расследовали дело, а аккаунты Габби набрали сотни тысяч подписчиков.

Исчезновение Габби Петито: пара блогеров…
Поиски продолжаются почти неделю: жених девушки считается подозреваемым, но ничего не говорит, а к…
tjournal.ru

#новости #интернет #сша #габбипетито

95 95 комментариев
27
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95 комментариев
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Павел Гусев

В затопленном заповеднике родители «случайно» нашли сына. Всего за час поисков.

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57
Чистый спрей

@Ананасик увидел тебя в списке лайкнувших этот комментарий.

Ты намекаешь что они возможно виноваты? А как же презумпция невиновности? Мы их должны считать невиновными пока не доказана виновность. Так же считают все, кто поставил мне дизлайки в комментарии в соседнем посте, в котором я сказал, что чел может быть виновным? В том числе ты.

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–6
Ильназ Акпамбеков

Ну все, охота на ведьм пошла. С тобой иметь дело опасно, вскроешь все лайки и комментарии человека, с которым ты когда-то давно не согласился во мнении

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5
Чистый спрей

И проблема не в "не согласился во мнении". А проблема в лицемерии.

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0
Ильназ Акпамбеков

Каммон, это интернет, здесь каждый второй будет переобуваться. Тебе так в кайф тратить время на поиск чужих лайков, чтобы потом обвинить кого-то в чем-то и получить с этого нихрена ???)

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1
Чистый спрей

здесь каждый второй будет переобуваться

Каким образом большое количество лицемеров делает лицемерие приемлемым?
Тебе так в кайф тратить время

Я должен руководствоваться твоим мнением о том как надо тратить время, а не своим?

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0
Евгений Иванов

Чувак, отслеживать кто кому какие лайки и дизлайки поставил – это задротство и душность высшего уровня, всё правильно тебе говорят. Не удивлюсь, если ты там ещё и в блокнотике помечаешь тех кто задизлайкал твои божественные комментарии. Мне уже как-то даже страшно становится в темных подворотнях ходить – как бы не отхватить в бок за диз :-)

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0
Чистый спрей

это задротство и душность высшего уровня

Ещё больше давай манипулятивных словечек с негативной коннотацией, но без чёткого определения, вместо аргументов.
Давай поговорим на твоём языке. Чел, нахуя ты такую простыню высрал? Учись лаконично выражаться, а не воду лить. Пиздец ты душный.

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0
Ильназ Акпамбеков

Мне по барабану, чувак, делай че хочешь. Я просто сказал, что это не рационально и в этом нет профита. Если ты считаешь что ты весь такой д'артаньян и наведешь справедливость в интернете, то вперед. Если ты сможешь добиться этого, я перед тобой извинюсь. Отвечать я тебе до твоей победы не буду, у тебя и без меня миллионы и миллиарды с кем нужно разобраться. Удачи, главное верить! ред.

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0
Чистый спрей

Я просто сказал, что это не рационально и в этом не профита.

То что ты в этом не видишь профита не значит, что профита нет.

Ответить
0
Чистый спрей

когда-то давно

в соседнем посте

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0
Позвольте, выскажу мнение

Есть такая тема: причинно-следственная связь. Полагаю ты не знаешь про это явление.

Так вот при её наличии у индивидуума может выстраиваться некое отношение к ситуации. В зависимости от имеющихся фактов и большого (или нет) количества факторов, формирующих так называемый "контекст," у индивидуума может складываться та или иная степень уверенности касательно ситуации.

Подвергать всё подряд радикальному сомнению тоже неплохой подход, но так и до дурки недалеко. ред.

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1
Чистый спрей

Только вот когда ты "правильность" своего отношения к ситуации доказываешь через формирование правила отношения ко всем подобным ситуациям, и подчиняешься этому правилу только в этой ситуации, а в остальных ситуациях кладёшь болт на это правило - это называется лицемерие.

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0
Позвольте, выскажу мнение

это называется лицемерие

нет. Садись, двойка по здравому смыслу, пятерка по демагогии

Ответить
1
Чистый спрей

нет.

Просто отрицания недостаточно для того, чтобы доказать ложность слов оппонента. И ты ещё меня в демагогии обвиняешь.

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0
Пётр Козлов

А мне ты написал, что у тебя нет времени на тупые споры - ну-ну)

Ответить
1
Рыжий

Основа для хорошего триллера есть..

Ответить
20
ред.

Ещё пару-тройку таких исчезновений блогеров с сотнями тысяч лайков и хватит на сериальчик

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2
New

Меня так бесят люди которые его обвиняют в убийстве.
О презумпции невиновности видимо никто не слышал.
На ютубе и тут люди просто готовы были разорвать Брайна.. хотя никаких доказательств нет. ну по крайней мере на тот момент не было... даже тела не было.

это говорит многое о нашем сегодняшнем обществе.

Ответить
3
Рыжий

На ютубе и тут люди просто готовы были разорвать Брайна.. хотя никаких доказательств нет. ну по крайней мере на тот момент не было...

2 человека поехали в путешествие , вернулся только 1 человек, который не отвечает на вопросы где второй человек.
Ну да, хули, доказательств нет, как можно обвинять человека

Ответить
32
New

Ну так доказательств нет.
Я тебе сейчас кучу историй и версий расскажу что могло произойти и почему он не виновен.
Например она могла уйти куда нибудь и ее убил кто то другой. А брайан ее ждал, потом пошел искать, не смог найти и решил поехать домой.

Если бы полиция предоставила улики что это брайн виноват то да.

Ответить
11
Рыжий

Например она могла уйти куда нибудь и ее убил кто то другой. А брайан ее ждал, потом пошел искать, не смог найти и решил поехать домой

В этом случае у него нет оснований не отвечать на распросы полиции или друзей

Ответить
15
Военный нос

Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде

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17
New

Человек находился в стрессе.
Он разве не имел на это право?

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4
Рыжий

Там даже стрессом не оправдать. Т.к прошло не несколько часов с момента убийства девушки этой, а несколько дней.
Чувак продумал стратегию поведения. Он стал подозреваемым только когда нашли тело девушки. Он знал, как это работает

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6
New

То есть если бы он стал говорить и сотрудничать с полицией - то тогда все норм, он не убийца.
Но так как не стал - то это точно он убил... Логика просто ЗБС....
Точная как швейцарские часы

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4
New

И самое главное что я хотел бы сказать - если бы Брайан находился в России ему бы уже десять раз засунули швабру в одно место и он бы уже сознался в убийстве этой Габи Петито...
Но в США отличная судебная система и там все более менее честно по сравнению с нами.

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4
Dizzy Dizz

НУ и в убийстве Листьева тоже

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1
Многолетний Петя

Есть даже вероятность, что в России он бы ещё в плюс к этому в десятке изнасилований и паре других убийств сознался бы

Ответить
1
New

И? это не говорит о том что он убил.....
есть случаи когда например подозреваемым считают одного человека, а оказывается совсем другой..
я очень часто читаю истории про пропажу людей или убийства. и такое бывает

Ответить
4
Евгений Иванов

То есть чувак не дождался свою девушку, которую хладнокровно кто-то задушил и свалил домой на её машине, попутно обчистив её банковский счёт (ей же всё равно деньги больше не нужны), решив что девушка просто от него свалила. А потом так же спокойно ушёл в поход. И это при том, что были свидетели рукоприкладства с его стороны и даже привлекалась полиция.

Единственный вариант его невиновности – это если бы дело было в остросюжетной книге или кино. Там, да, нужен неожиданный твист, загадочные события, неизвестный участник который держался в тени.

Но это, блин, реальная жизнь.

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5
M N

а брайана кто убил тогда? и было ли это убийством?

Ответить
0
M N

а кто этого брайана убил? и было ли это убийством?

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0
Даниил Шинкаренко

так и есть

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0
Обширный ихтиандр

Мы - частные лица, отношения к судебной системе не имеющие. Высказывать суждения имеем право, и никакая презумпция нас ни к чему не обязывает.

Ответить
6
Многолетний Петя

Люди в интернете вообще склонны всех подряд обвинять бездоказательно :)

Ответить
3
Алина Кипр

Чел украл ее машину и с банковских карточек деньги снимал. Полностью невиновен!

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1
New

Пиздец логика.....
Кража не равно убийство.

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–3
Алина Кипр

То есть он ее не убил но почему то украл ее машину и карточки .

Ответить
0
New

ну да ну да.

Кража машины и карточки все доказывает!!!

Ответить
–2
Алина Кипр

Конечно. Иначе он бы просто набрал 911.

Ответить
0
Том Ребо

Сценаристы Netflix уже написали сценарий, добавив туда парочку темнокожих транссексуалов

Ответить
1
сироп от щекотки

*добавив туда парочку белых.
Остальные герои— черные транссексуалы

Ответить
2
New

Ну кстати удобно...
они же с этой девушкой путешествовали... как раз в кафе каком нибудь или на заправке могли встретить транса....

Ответить
2
Многолетний Петя

Так, я запуталась. Последнюю неделю ведь тж наоборот сплотился вокруг последнего оплота свободы юмора, не проснувшегося под повестку?

Ответить
0
Левый череп

Механизм саморегуляции количества блогеров в природе ред.

Ответить
10
Западный чайник

Ну вот наконец-то, можешь ведь.

Ответить
0
Евгений Иванов

Ковид поработал более эффективно. Сколько уже популярных блогеров ковидодиссидентов и антиваксеров померло на больничной койке буквально в прямом эфире – не счесть.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

столько же погибло и вакцинированых, так себе радость. но когда помирают после вакцин, то считаетса что причина всегда в другом

Ответить
0
New

"По информации CNN, останки и вещи нашёл отец Брайана, который вместе с его матерью отправился в заповедник на поиски сына. Родители погибшего смогли отыскать тело в течение часа, случайно свернув с тропы." - вам не кажется это странным?

Почему именно родители его нашли и так быстро?
за час всего... хотя там территория ебнешься

Ответить
8
Западный чайник

Ну у меня две версии: он им тайно написал, мол скрываюсь в заповеднике там-то, они приехали, а дальше после разговора либо при них самоубился либо они убили.

Ответить
3
New

либо они убили - вторая версия прикольнее.
Типо он родителям сказал: "Я пойду в полицию и расскажу всю правду"
Родители испугались, что их посадят за то что они скрывали где сын и решили его убить.....

Ответить
7
Алексей Куликов

Родители испугались, что их посадят за то что они скрывали где сын и решили его убить.....

Насколько я знаю, не является уголовным преступлением не дача свидетельств против себя и близких родственников.

Ответить
0
Фейхтвангер

Скорее всего они изначально знали, где он прячется, а потом он перестал выходить на связь и они отправились его искать

Ответить
4
Дмитрий Григорьев

Я думаю, что он дал им какую-то информацию. Письмо или сообщение.

Ответить
0
Алексей Куликов

самоубился

Лишить себя жизни в принципе весьма непросто. Лишить себя жизни так, что от тела мало что остаётся ещё гораздо сложнее, да зачем человеку, который прощается с жизнью изобретать такой способ, при котором тело трудно найти и трудно идентифицировать?

Ответить
0
Qwerty

Короче родители были против их свадьбы, сначала убили девушку. Но это заметил их сын, пришлось и его убить

Ответить
5
norm

Земля говном.

Ответить
3
Doggy Style

Что ж, теперь они квиты

Ответить
2
Даниил Шинкаренко

квиты в чем?

Ответить
1
TJaba

Оба мертвы, никому не обидно

Ответить
5
Deerp Deerp

В рейд шадоу леджендс!

Ответить
1
Даниил Слесарчук

Моссад опознало тело Пупы — жениха убитой Лупы нашли мёртвым в заповеднике Карелии.

Тоже из интересного.

Ответить
–5
Marhal_New _Arleana

I WANNA BREAK MY BABY!!

Ответить
1
New

Подумал сначала что это песня Savage Garden

https://www.youtube.com/watch?v=tJY6xGm_6f0

Ответить
–1
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
New

я уж понял

Ответить
0
unidentified flying BASTARD 🌈

Я тупой, но они труп только по зубам опознали и личным вещам? Можно ли в теории как-то сфальсифицировать собственную смерть?

Ответить
0
New

ДНК тест наверное тоже сделают

Ответить
2
Новенький пёс_анон

Можно стоматологическую карту подменить в целом, как в докторе Хаусе

Ответить
1
Западный чайник

Как минимум легко сделать днк сверку с родителями.

Ответить
0
Алина Кипр

А он приемный .

Ответить
1
New

Я вот чо не могу понять... у них в стоматологии обязательно снимок делать или как?
стоматологии эти снимки где то хранят и не теряют?
как это работает интересно

Ответить
0
Огурцы

К зубному ни разу не ходил? Понимаю

Ответить
1
Юрий Самойлов

В фильме 9 ярдов такое было. Там якобы из-за того, что трупы сгорели в машине, никаким другим способом кроме как по зубам не могли определить кто сгорел в машине.

Ответить
0
Алексей Егоров

Зубы вырвать себе и вставить другому.

Ответить
0
Алексей Куликов

Можно. Тем более опознает по зубам не случайный стоматолог, а тот у которого наблюдалась жертва, тоесть стоматолог знал его и мог знать его родителей.

Ответить
0
имя и фамилия

зумеры настолько тупые, так что да, сейчас всё можно

Ответить
–1
Военный нос

Ромео и Джульетта

Ответить
0
Даниил Шинкаренко

Какая теория у местных детективов на этот раз?

Ответить
0
New

Убийца - Даниил Шинкаренко

Ответить
–1
TJaba

Сообщение удалено ред.

Ответить
0
redwhite

Теперь нужен лонгрид со всей историей

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Ушёл от ответственности

Ответить
0
Алина Кипр

Родители как в собаке Баскервилей ему овсянку носили на болото. А потом нашли мертвым или отец как Тарас бульба - я тебя породил Я тебя и убью.

Ответить
0
Минеральный американец

Если когда-нибудь меня попытаются опознать по стоматологическим записям то они долго будут искать конечно.

Ответить
0
Алексей Куликов

Что-то как-то очень всё складно получается. Полагаю, что если бы его замучила совесть, то он бы сделался в полицию. А убить себя, причём на сколько, что опознание тела только стоматологом. Да ещё и родители нашли останки. Сдаётся мне, что не его это тело, да и родители в теме.

Ответить
0
Alex Fielding

ну чо, ждем фильм. История суровая, но интересная

Ответить
0
Нужный микрофон

Кто это и почему нам надо об этом знать?

Ответить
–5
Сталин спас Россию

Лучше бы про завтрак Навального в колонии написали

Ответить
0
Нужный микрофон

Или про взрыв рязанского завода, например.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Какой ещё завод в Рязани, всем прекрасно известно что в России нет никакой промышленности

Ответить
0
Японский глобус

Знаменитый Рязанский сахарный завод

Ответить
3
Правильный алмаз

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE

Это было самое главное преступление XX века, а тред - про такое же, но век XXI

Похищение и убийство Чарльза Линдберга — младшего
Похищение и убийство Чарльза Августа Линдберга — младшего, сына знаменитого авиатора Чарльза…
ru.wikipedia.org
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0
New

https://www.youtube.com/watch?v=QFy4eGZpwK8

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0
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