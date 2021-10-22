ФБР опознало тело Брайана Лондри — жениха убитой Габби Петито нашли мёртвым в заповеднике Флориды Статьи редакции
Лондри искали больше месяца после того, как историю блогеров-путешественников стали расследовать полиция и тысячи людей в соцсетях.
21 октября представители ФБР подтвердили, что найденное в парке Мьяккахатчи-Крик на западе Флориды тело принадлежит жениху Габби Петито. Личность удалось подтвердить после сравнения стоматологических записей. Бюро расследований Денвера опубликовало заявление и результаты опознания в соцсетях.
Также ФБР обнаружило рядом с человеческими останками записную книжку, рюкзак и ноутбук, принадлежавшие Брайану Лондри. Отмечается, что они были залиты водой, так как район до последнего времени был затоплен. По данным NBC News, во время поисковой операции обнаружили череп и фрагменты человеческого скелета.
По информации CNN, останки и вещи нашёл отец Брайана, который вместе с его матерью отправился в заповедник на поиски сына. Родители погибшего смогли отыскать тело в течение часа, случайно свернув с тропы.
На пресс-конференции шериф Кармине Марсено рассказал, что поисковой группе приходилось работать в крайне трудных условиях: по грудь в воде и в месте, где полно змей и крокодилов. «Это совсем не похоже на обыски в доме или в машине. Это очень большая территория, которая была полностью затоплена», — сказал Марсено.
Габби Петито пропала без вести в августе 2021 года, во время автомобильного путешествия по стране, в которое она отправилась вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. В последний раз её видели живой 26 августа.
19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.
В середине октября вскрытие тела 22-летней девушки показало, что она умерла от удушения.
Затем Лондри тоже исчез: родители говорили, что не видели его с 13 сентября и не знали, куда он отправился, а в соцсетях предполагали, что он пустился в бега. ФБР не предъявляло ему обвинений, однако выписало ордер на его арест и обвинило в мошенничестве с банковскими картами. В частности из-за использования карты Габби Петито с которой он снимал деньги, превышающие 1000 долларов после её исчезновения.
Дело получило огромный резонанс в сети: исчезновение Петито обсуждала вся страна, на форумах любители-детективы расследовали дело, а аккаунты Габби набрали сотни тысяч подписчиков.
@Ананасик увидел тебя в списке лайкнувших этот комментарий.
Ты намекаешь что они возможно виноваты? А как же презумпция невиновности? Мы их должны считать невиновными пока не доказана виновность. Так же считают все, кто поставил мне дизлайки в комментарии в соседнем посте, в котором я сказал, что чел может быть виновным? В том числе ты.
Чувак, отслеживать кто кому какие лайки и дизлайки поставил – это задротство и душность высшего уровня, всё правильно тебе говорят. Не удивлюсь, если ты там ещё и в блокнотике помечаешь тех кто задизлайкал твои божественные комментарии. Мне уже как-то даже страшно становится в темных подворотнях ходить – как бы не отхватить в бок за диз :-)
Мне по барабану, чувак, делай че хочешь. Я просто сказал, что это не рационально и в этом нет профита. Если ты считаешь что ты весь такой д'артаньян и наведешь справедливость в интернете, то вперед. Если ты сможешь добиться этого, я перед тобой извинюсь. Отвечать я тебе до твоей победы не буду, у тебя и без меня миллионы и миллиарды с кем нужно разобраться. Удачи, главное верить! ред.
Есть такая тема: причинно-следственная связь. Полагаю ты не знаешь про это явление.
Так вот при её наличии у индивидуума может выстраиваться некое отношение к ситуации. В зависимости от имеющихся фактов и большого (или нет) количества факторов, формирующих так называемый "контекст," у индивидуума может складываться та или иная степень уверенности касательно ситуации.
Подвергать всё подряд радикальному сомнению тоже неплохой подход, но так и до дурки недалеко. ред.
Меня так бесят люди которые его обвиняют в убийстве.
О презумпции невиновности видимо никто не слышал.
На ютубе и тут люди просто готовы были разорвать Брайна.. хотя никаких доказательств нет. ну по крайней мере на тот момент не было... даже тела не было.
это говорит многое о нашем сегодняшнем обществе.
На ютубе и тут люди просто готовы были разорвать Брайна.. хотя никаких доказательств нет. ну по крайней мере на тот момент не было...
2 человека поехали в путешествие , вернулся только 1 человек, который не отвечает на вопросы где второй человек.
Ну да, хули, доказательств нет, как можно обвинять человека
Ну так доказательств нет.
Я тебе сейчас кучу историй и версий расскажу что могло произойти и почему он не виновен.
Например она могла уйти куда нибудь и ее убил кто то другой. А брайан ее ждал, потом пошел искать, не смог найти и решил поехать домой.
Если бы полиция предоставила улики что это брайн виноват то да.
То есть чувак не дождался свою девушку, которую хладнокровно кто-то задушил и свалил домой на её машине, попутно обчистив её банковский счёт (ей же всё равно деньги больше не нужны), решив что девушка просто от него свалила. А потом так же спокойно ушёл в поход. И это при том, что были свидетели рукоприкладства с его стороны и даже привлекалась полиция.
Единственный вариант его невиновности – это если бы дело было в остросюжетной книге или кино. Там, да, нужен неожиданный твист, загадочные события, неизвестный участник который держался в тени.
Но это, блин, реальная жизнь.
"По информации CNN, останки и вещи нашёл отец Брайана, который вместе с его матерью отправился в заповедник на поиски сына. Родители погибшего смогли отыскать тело в течение часа, случайно свернув с тропы." - вам не кажется это странным?
Почему именно родители его нашли и так быстро?
за час всего... хотя там территория ебнешься
Подумал сначала что это песня Savage Garden
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE
Это было самое главное преступление XX века, а тред - про такое же, но век XXI