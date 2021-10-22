Лондри искали больше месяца после того, как историю блогеров-путешественников стали расследовать полиция и тысячи людей в соцсетях.

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Брайан Лондри и Габби Петито

Фото из инстаграма Габби Петито

21 октября представители ФБР подтвердили, что найденное в парке Мьяккахатчи-Крик на западе Флориды тело принадлежит жениху Габби Петито. Личность удалось подтвердить после сравнения стоматологических записей. Бюро расследований Денвера опубликовало заявление и результаты опознания в соцсетях.

FBI Denver @FBIDenver #UPDATE : On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa Сравнение стоматологических записей подтвердило, что найденные в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона-младшего в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик, принадлежат Брайану Лондри

Также ФБР обнаружило рядом с человеческими останками записную книжку, рюкзак и ноутбук, принадлежавшие Брайану Лондри. Отмечается, что они были залиты водой, так как район до последнего времени был затоплен. По данным NBC News, во время поисковой операции обнаружили череп и фрагменты человеческого скелета.

По информации CNN, останки и вещи нашёл отец Брайана, который вместе с его матерью отправился в заповедник на поиски сына. Родители погибшего смогли отыскать тело в течение часа, случайно свернув с тропы.

На пресс-конференции шериф Кармине Марсено рассказал, что поисковой группе приходилось работать в крайне трудных условиях: по грудь в воде и в месте, где полно змей и крокодилов. «Это совсем не похоже на обыски в доме или в машине. Это очень большая территория, которая была полностью затоплена», — сказал Марсено.

Габби Петито пропала без вести в августе 2021 года, во время автомобильного путешествия по стране, в которое она отправилась вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. В последний раз её видели живой 26 августа.

19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.

В середине октября вскрытие тела 22-летней девушки показало, что она умерла от удушения.

Затем Лондри тоже исчез: родители говорили, что не видели его с 13 сентября и не знали, куда он отправился, а в соцсетях предполагали, что он пустился в бега. ФБР не предъявляло ему обвинений, однако выписало ордер на его арест и обвинило в мошенничестве с банковскими картами. В частности из-за использования карты Габби Петито с которой он снимал деньги, превышающие 1000 долларов после её исчезновения.