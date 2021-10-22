На рязанском пороховом заводе произошёл взрыв. В пожаре погибли 16 человек. Главное Статьи редакции
Основная версия случившегося — нарушение техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами.
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Утром 22 октября в Рязанской области в Шиловском районе на пороховом заводе «Эластик» в результате взрыва произошёл пожар. Об этом сообщил информированный источник «Интерфакса», информацию подтвердили в МЧС России.
Что известно о взрыве, в котором по предварительной информации погибли 16 человек:
- Согласно источнику «Интерфакса», пожар произошёл в цеху, где производился и хранился порох. Основными версиями случившегося он назвал «нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание»;
- По данным МЧС, пожар затронул 17 человек. Одного из них доставили в больницу с ожогами, семь погибли, судьба ещё девятерых пока неизвестно. Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что никому из них не удалось выжить. Эту информацию подтвердили в Минздраве.
- Пожар удалось ликвидировать около 10 утра. В тушении задействовали более 170 человек и 50 единиц техники, сообщают в МЧС. В ведомстве отметили, что «угрозы населению нет».
- На место пожара выехал врио министра МЧС России Александр Чуприян. Спасатели и пожарные продолжают работу.
- Также к месту происшествия выехали криминалисты. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По данным ведомства, одного человека всё ещё не нашли.
- Пожар произошёл на территории предприятия «Завод синтетических волокон „Эластик”». В 2015 году его признали банкротом, сейчас оно не работает. Как сообщили представители завода РБК, цех выкупила частная компания.
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