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Новости
Sasha Shambilova

На рязанском пороховом заводе произошёл взрыв. В пожаре погибли 16 человек. Главное Статьи редакции

Основная версия случившегося — нарушение техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами.

5 5 комментариев
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Фото МЧС России

Утром 22 октября в Рязанской области в Шиловском районе на пороховом заводе «Эластик» в результате взрыва произошёл пожар. Об этом сообщил информированный источник «Интерфакса», информацию подтвердили в МЧС России.

Что известно о взрыве, в котором по предварительной информации погибли 16 человек:

  • Согласно источнику «Интерфакса», пожар произошёл в цеху, где производился и хранился порох. Основными версиями случившегося он назвал «нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание»;
  • По данным МЧС, пожар затронул 17 человек. Одного из них доставили в больницу с ожогами, семь погибли, судьба ещё девятерых пока неизвестно. Информированный источник «Интерфакса» сообщил, что никому из них не удалось выжить. Эту информацию подтвердили в Минздраве.
  • Пожар удалось ликвидировать около 10 утра. В тушении задействовали более 170 человек и 50 единиц техники, сообщают в МЧС. В ведомстве отметили, что «угрозы населению нет».
  • На место пожара выехал врио министра МЧС России Александр Чуприян. Спасатели и пожарные продолжают работу.
  • Также к месту происшествия выехали криминалисты. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. По данным ведомства, одного человека всё ещё не нашли.
  • Пожар произошёл на территории предприятия «Завод синтетических волокон „Эластик”». В 2015 году его признали банкротом, сейчас оно не работает. Как сообщили представители завода РБК, цех выкупила частная компания.
Видео Baza
Видео МЧС России

#новости #происшествия #регионы

5 5 комментариев
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Eugen T

Опять неготив в новостях. Где новости технологий? Вы ещё про Навального напишите

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