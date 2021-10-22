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Новости
Сергей Исенеков

Фото: Гигантская скульптура в виде женской головы в бухте Нью-Йорка Статьи редакции

По замыслу создателя объекта, она как будто просит горожан обратить внимание на себя и на окружающих.

7 7 комментариев
45 просмотров
Фото EPA

На набережной реки Гудзон в Нью-Йорке установили скульптуру «Душа воды» испанского художника Жауме Пленса. Это 24-метровая голова женщины с закрытыми глазами, которая прижимает указательный палец к губам. Об этом сообщает Reuters.

По словам 66-летнего скульптора из Барселоны, статуя призывает прислушаться к себе и «шуму воды, разговаривающей с нами».

Речь не о привычном шуме городской жизни, а о более назойливом и изнуряющем информационном шуме, который мешает прислушиваться к себе и окружающим. Во многих своих произведениях я прошу зрителя: закройте глаза и загляните внутрь себя. В вас скрыто удивительное количество красоты.

Жауме Пленса
скульптор

«Душа воды» имеет точные параметры головы, которые получили благодаря 3D-сканированию девушки-модели. Скульптура изготовлена из полиэфирной смолы, стекловолокна и мраморной пыли. Для её перевозки из Испании в США потребовалось 23 контейнера, каждый по 12 метров в длину.

Жауме Пленса и его скульптура «Душа воды» Фото AP

Это не первая работа Пленса на территории США. Его скульптуры установлены штатах Иллинойс, Массачусетс, Миссури и Нью-Йорк. Например, фонтан «Краун» в чикагском Миллениум-парке.

#скульптуры #искусство #сша

7 7 комментариев
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Математический алмаз

А в Москве какаха

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0
Радикальный теркин30см

Ты про какую именно какаху в Москве? Если про статую то она пиздатая

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1
Иван Грозный

пёзды требуют внимания
я повтораяю
пёзды требуют внимания

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0
Иван Грозный

я просто прочитал

гигантская скульптура в виде женской головы в бухте Нью-Йорка

как "гигантская скульптура в виде женских половых губ в бухте Нью-Йорка"

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0
Антигравитационный торт

Почему белая? БЛМ!!!!!111111111111111

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0
Иван Грозный

Потому что белые ливз мэттэр

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0
Антигравитационный торт

«Душа воды» имеет точные параметры головы, которые получили благодаря 3D-сканированию девушки-модели.

Что у девушки с пропорциями черепа?

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