Фото: Гигантская скульптура в виде женской головы в бухте Нью-Йорка Статьи редакции
По замыслу создателя объекта, она как будто просит горожан обратить внимание на себя и на окружающих.
На набережной реки Гудзон в Нью-Йорке установили скульптуру «Душа воды» испанского художника Жауме Пленса. Это 24-метровая голова женщины с закрытыми глазами, которая прижимает указательный палец к губам. Об этом сообщает Reuters.
По словам 66-летнего скульптора из Барселоны, статуя призывает прислушаться к себе и «шуму воды, разговаривающей с нами».
«Душа воды» имеет точные параметры головы, которые получили благодаря 3D-сканированию девушки-модели. Скульптура изготовлена из полиэфирной смолы, стекловолокна и мраморной пыли. Для её перевозки из Испании в США потребовалось 23 контейнера, каждый по 12 метров в длину.
Это не первая работа Пленса на территории США. Его скульптуры установлены штатах Иллинойс, Массачусетс, Миссури и Нью-Йорк. Например, фонтан «Краун» в чикагском Миллениум-парке.