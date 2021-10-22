По замыслу создателя объекта, она как будто просит горожан обратить внимание на себя и на окружающих.

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Фото EPA



На набережной реки Гудзон в Нью-Йорке установили скульптуру «Душа воды» испанского художника Жауме Пленса. Это 24-метровая голова женщины с закрытыми глазами, которая прижимает указательный палец к губам. Об этом сообщает Reuters.

По словам 66-летнего скульптора из Барселоны, статуя призывает прислушаться к себе и «шуму воды, разговаривающей с нами».

Речь не о привычном шуме городской жизни, а о более назойливом и изнуряющем информационном шуме, который мешает прислушиваться к себе и окружающим. Во многих своих произведениях я прошу зрителя: закройте глаза и загляните внутрь себя. В вас скрыто удивительное количество красоты.

Жауме Пленса

скульптор

«Душа воды» имеет точные параметры головы, которые получили благодаря 3D-сканированию девушки-модели. Скульптура изготовлена из полиэфирной смолы, стекловолокна и мраморной пыли. Для её перевозки из Испании в США потребовалось 23 контейнера, каждый по 12 метров в длину.

Жауме Пленса и его скульптура «Душа воды» Фото AP

