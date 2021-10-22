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Новости
Яна Ломакина

Спецслужбы США взломали серверы русскоговорящих хакеров REvil. После этого группировка прекратила деятельность Статьи редакции

Власти смогли получить доступ к компьютерной сети после восстановления сайтов из резервной копии.

Спецслужбы США «при поддержке стран-единомышленниц» провели операцию по взлому серверов хакерской группировки REvil (Ransomware Evil, «зло вирусов-вымогателей»), сообщает Reuters.

После взлома хакеры вынужденно прекратили свою деятельность. Об исчезновении группировки стало известно ещё в июле, но кто именно взломал сервера, было непонятно. Считается, что в REvil работают русскоязычные хакеры, поэтому в США допускали причастность российских властей к их пропаже. Однако американский разработчик ПО для облачных и виртуальных сервисов VMWare рассказал, что спецоперацию по взлому провели сами американские власти при поддержке из-за рубежа.

ФБР вместе с Кибернетическим командованием США, Секретной службой и странами-единомышленницами предприняли серьёзные действия против этих групп хакеров.

Том Келлерман
советник Секретной службы США по расследованию киберпреступлений, глава отдела VMWare по кибербезопасности

Серверы хакеров взломали после того, как в июле REvil атаковали ИТ-компанию Kaseya, управляющую сетями небольших фирм без собственных ИТ-департаментов. После этого REvil смогли восстановить доступ, используя резервную копию. При этом, по словам источников Reuters, они «неосознанно перезапустили некоторые внутренние системы, которые уже находились под контролем правоохранительных органов».

Это обстоятельство помогло спецслужбам взломать сервера. «По иронии судьбы любимая тактика хакеров, которая заключается во взломе бэкапов, обернулась против них»,— заявил один из руководителей компании Group-IB Олег Скулкин. Другой источник Reuters рассказал, что взломать сеть REvil США помог «иностранный партнер». О какой стране идёт речь, неизвестно.

#новости #хакеры #сша

2061 просмотров
Спасибо за наводку Закомплексованная Душа
22 22 комментария
10
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Stadtluft Macht-Frei

что спецоперацию по взлому провели сами американские власти при поддержке из-за рубежа.

Да блять, при поддержке Израиля, так и пишите.

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8
Избирательный хичхакер

Не факт

Пять глаз — разведывательный альянс, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США

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0
Plan 🇧&🇨

присказка про вилку и глаз начала играть новыми цветами

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0
Постоянный рак

А че картинок не вставил, сухой текст

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1
Закомплексованная Душа

Там стоковые картинки, и как к такой новости можно найти подходящую картинку.
Те кто в теме понимают важность данной ситуации

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1
Былой калькулятор

Хотя бы такую

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20
Photuum

Бегущие цифры из Матрицы всегда уместны :)

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1
Постоянный рак

А ты в теме?

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0
Закомплексованная Душа

Да

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0
Постоянный рак

Поконкретнее

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0
Photuum

Свернули деятельность - значит, перешли в другой уютный уголок

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0
Alex Blake

Подняли свой сервер в Казахстане

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2
Plan 🇧&🇨

на руках на высоту озера Медео?

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1
Alex Blake
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0
Михаил Октябрьский

При этом часто российское хакерьё работает под крышей ФСБ

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0
Закомплексованная Душа

Именно эта группировка под крышей ФСБ, там один из главарей даже женат на дочке фсбшника

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1
Михаил Октябрьский

хотел бы почитать

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0
Nagibator RusPro

Есть Evil Corp, а есть эти REvil. Это точно одна и та же группировка?

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0
Закомплексованная Душа

Бля, действительно перепутал.
Но эти тоже под ФСБ

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0
Alex Blake

Access denied

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0
Максим Иванов

у нас же каждый ведь, кто говорит на русском, причастен к российской власти? чё дальше? каждый, кто говорит на английском, причастен к американской власти?

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0
Dennis Ko


Серверы хакеров взломали после того, как в июле..

..заявил один из руководителей компании Group-IB..

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков был задержан утром 28 сентября

🤔

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0
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