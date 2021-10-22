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Новости
Sasha Shambilova

«Есть Вишневские, которые несут позитив»: «двойник» депутата вернул себе настоящее имя Статьи редакции

Виктор Быков, сменивший фамилию на время думских выборов, объяснил, что сделал это с целью показать образ депутатов, которые «могут не только критиковать».

60 60 комментариев
3815 просмотров
Фото «ЗАКС.Ру»

Один из «двойников» Бориса Вишневского вернул себе настоящую фамилию. Виктор Быков рассказал, что идея поменять имя на время думских выборов — это «личное решение», к которому политика никто не принуждал. Об этом он сообщил «ЗАКС.Ру».

Быков назвал себя «позитивным» человеком и объяснил: смена фамилии призвана показать, что, кроме критиков, есть ещё другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив».

Когда кандидаты в депутаты разного уровня занимаются только критикой, что всё плохо, чем занимается в том числе Вишневский Борис Лазаревич, то для части жителей и меня это неприемлемо. Потому что, прежде чем критиковать, нужно что-то предлагать.

Поверьте, я сам депутат муниципального совета. Когда депутаты только критикуют, что всё плохо в нашем городе и в нашей стране — для меня это удивительно.

Виктор Быков

Также Быков рассказал, почему его внешность оказалась похожей на реального Вишневского. «Спойлер» заявил, что всегда носил бороду, а причёску поменял, чтобы «пошутить». «Я за свои действия отвечаю», — отметил Быков.

Я реально ходил с бородой. Это реально моя борода. Сейчас я побрился. А по поводу причёски, я прямо говорю, это было моё решение изменить причёску, чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить.

Виктор Быков
Фото Бориса Вишневского

Виктор Быков — помощник депутата от партии «Единая Россия» Сергея Соловьёва, который был соперником настоящего Бориса Вишневского на выборах в Госдуму.

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».

«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.

#новости #политика #выборы2021

60 60 комментариев
26
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Удачный историк

Образ пятнадцатирублёвого клоуна

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109
Дурной Абдужаббор

образ политической проститутки

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76
Майка Ника

Могу себе представить, что использование таких слов относительно депутатов могут оскорбить проституток

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14
Андрей Фурцев

Не забывай, что эту политическую проститутку поддерживает твой любимый Ургант

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–4
Дурной Абдужаббор

ну зачем ты как обычно врёшь?

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0
Андрей Фурцев

В прошлый раз ты признался, что смотришь Урганта и любишь его. Опять виляешь? Неудивительно, что ты любишь Урганта. Он такой же лицемер

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–1
Дурной Абдужаббор

ох, ну и пиздабол ты. Врёшь и врёшь публично. Не устал? Ты каждый раз показываешь скрин, где я в этом не признавался))

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–1
Андрей Фурцев

Гуляй, лицемер

Ответить
–2
Дурной Абдужаббор

слышать про лицемерие от лжеца, странно)

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–1
Андрей Фурцев

Ссыкливый лицемер ;)

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–1
Дурной Абдужаббор

где написано что я его люблю и смотрю? Смотреть можно по тв его, вечерний ургант например. Или он постоянно какие-то массовые мероприятия ведёт в моём городе? Я прост не в курсе. Не позорься, Андрюшенька.

Ответить
0
Андрей Фурцев

Типичный лицемер, начинает вилять как уж на сковороде. Иди в чиновники уже, ты такой же

Ответить
–1
Дурной Абдужаббор

а я бы вот тебя и в чиновники не взял, даже там ты будешь уныл, хотя куда уж ещё хуже.

Ответить
0
Андрей Фурцев

Какая может быть надежда на изменения в РФ, когда представитель гей-сообщества (самого угнетаемого в РФ), не может взять ответственность за свои слова. Ты такое же порождение путинской системы, как и все ее воры и чиновники. Позорщик и лицемер

Ответить
–2
Рейтгейт

Опять Ургант в штаны насрал, да что ж такое

Ответить
0
Андрей Фурцев

А что-то изменилось? Ургант осудил Путина? Осудил пытки в тюрьмах? Осудил посадки полит.заключенных?

Ответить
–1
Дурной Абдужаббор

ты сам то кроме сранья про урганта что сделал? Я вот ещё 10 лет назад участвовал в митингах, пикетах, меня задерживали, судили. Я выиграл суды в еспч против россии, я пишу новости и заметки про эту нашу "власть" и сотни тысяч это читает. Заставляю чиновников работать на местах. А ты то что сделал?

Ответить
0
Андрей Фурцев

Пруфы в студию. Учитывая, что ты лицемер, тебе доверия нет

Ответить
–1
Дурной Абдужаббор

ты слишком ничтожен для меня, чтоб собирать пруфы. Кому надо, тот и так знает.

Ответить
–1
Андрей Фурцев

Значит свободен. Пока не докажешь пруфами, считаешься балаболом

Ответить
–1
Дурной Абдужаббор

смешно слышать подобное от тебя. Но смеяться над подобными тебе, не принято. Выздоравливай.

Ответить
–1
Sanek Igoshev

Сколько удивительных совпадений и прическу он решил по своему решению сменить, и бороду отрастить, и фамилию поменять.

Правда после выборов решил все обратно откатить, но это мелочи

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38
pashazaur

чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить.

Просто есть пранки, которые выходят из-под контроля.
Но он то всё контролирует и знает, когда остановиться и откатить назад.

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17
Дмитрий Григорьев

Человек пранковал на государственных выборах. Реально вмешиваясь в процесс, влияя на него. Рассказывает об этом открыто. А сядешь всё равно ты.

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0
Sergey Michko

может себе позволить

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0
Sergey Michko

Деньги не пахнут, а не врать я не подписывался, - добавил помощник. Далее я намерен сменить фамилию на Днищенко, чтобы моим детям было проще со мной общаться. ред.

Ответить
21
Michael Konovalov

Или Дрищенко

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0
Поперечный ГОСТ

Вот это перформанс. Настоящий художник.

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18
Суходрищев

не пойму, это клоун у пидарасов, или пидарас у клоунов?

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10
Михаил Бочаров

Совмещает, в зависимости от настроения пидорасов

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3
Dinis Freeman

есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив

А могут нести только Вишневские? Ивановым, Петровым, Сидоровым, Быковым и т.д. низя? Как Быков он не могёт, как в анекдоте про актёра, который только в образе был не импотент.

Ответить
8
Нужный микрофон

прежде чем критиковать, нужно что-то предлагать.

Начни с себя, ага
Поверьте, я сам депутат муниципального совета.

Там не всё так однозначно

Ответить
6
Чистый спрей

Ржомба :D

Ответить
3
Нормальный завод

Единственный тру Вишневский вчера прислал мне грибочки в капсулах

Ответить
2
Dmitry R.

и как они?

Ответить
0
Нормальный завод

Пока не пробовал. Ближе к декабрю начну курс)

Ответить
1
Dmitry R.

ясно. сам хочу попробовать, просто мнение употреблявших строго делится на два лагеря, тех, кому вроде как помогло и тех, кто вообще ничего не ощутил. по поводу микродозинга братишка вообще интересную мысль сказал, что мол микродоз вроде как не улучшает, а призмирует уже существующие проблемы и к нему нужно быть готовым.

Ответить
0
Нормальный завод

Вот как раз для подготовки время и заложил. В природе после сбора их надо 2 месяца сушить - я буду сушить только голову)
Хотя в целом к микродозу не так важно готовиться как к трипам.
А разделение отзывов только подталкивает попробовать самостоятельно.

Ответить
1
Сергей Дворниченко

Повезло вам, у вас есть свой Пол Стемец, русский, православный

Ответить
0
Нормальный завод

У нас всех ещё и баба Маша есть. В Украине тоже кстати капсулы продают. Да и самому собрать изи

Ответить
1
Dilyara Sovetova

До чего отвратный продажный персонаж, смотреть противно. Надеюсь, с ним что-нибудь плохое произойдёт

Ответить
2
Igor Chvalun

Поражает насколько глубоко у некоторых отсутствует самоуважение. Вроде не война и не голод.

Ответить
2
Чистый спрей

Вы ж посинели все уже как удавленники от вашей ржачки. Вам хочется смеяться. Вам смешно. Вы смеетесь везде! Всегда! Надо всем! Вы еще в зал не вошли, а уже хари свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно всё! Жизнь, смерть, цунами! Землетрясение! А вы ржете… Ха-ха-ха! Полстраны замёрзло? Ха-ха-ха! Милиционер - убийца? Ха-ха-ха! Пять миллионов детей без призора? Ха-ха-ха-ха! А почему вы смеетесь? Почему вот это “Ха-ха-ха!”? А потому, что когда серьёзно, вам страшно.

Ответить
1
Дмитрий Семёнов

"Люди всегда смеются над своими трагедиями, — это единственный способ переносить их." (с) Оскар Уайльд

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0
Сергей Леонов

То есть вот так по приколу можно по-быстрому сменить имя и фамилию?

Ответить
1
Dmitriy Volkov

Какое же чмо безмозглое

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1
Далекий Мика

Еблан какой-то)))))
ЭТО НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ Я ПРОСТО ПОЗИТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК))))))))

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1
Левый череп

Спасибо за мем

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0
Антон Лисин

Замуж вышел и сменил фамилию, потом развелся и взял свою девичью

Ответить
0
Антон Лисин

Потом возьмёт фамилию Путина

Ответить
0
Flexx U

Питарас питарасина.....

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0
Alexander Jfk

Ось це так несподіванка!

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0
Михаил Бочаров

Пидорас.

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0
Mikhail Burmistrov

Это всё забавно, но это нисколько не важно: нельзя запретить людям менять имя и стричься.
Зато важно, кто его зарегистрировал по подписям, вот к этим людям куда больше вопросов.

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0
Джон Кроули

А на TJ впервые выходит интервью с проституткой? Или уже были?

Ответить
0
Церковный диод

и в какой-то мере пошутить.

Выборы это для них повод шуточки пошутить значит

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0
Церковный диод

Он с ТЖ чтоли

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0
Сергей Матвеев

Мир дверь мяч

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0
Творческий месяц

Больной

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0
Дмитрий Семёнов

Ребус

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0
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