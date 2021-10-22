«Есть Вишневские, которые несут позитив»: «двойник» депутата вернул себе настоящее имя Статьи редакции
Виктор Быков, сменивший фамилию на время думских выборов, объяснил, что сделал это с целью показать образ депутатов, которые «могут не только критиковать».
Один из «двойников» Бориса Вишневского вернул себе настоящую фамилию. Виктор Быков рассказал, что идея поменять имя на время думских выборов — это «личное решение», к которому политика никто не принуждал. Об этом он сообщил «ЗАКС.Ру».
Быков назвал себя «позитивным» человеком и объяснил: смена фамилии призвана показать, что, кроме критиков, есть ещё другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив».
Также Быков рассказал, почему его внешность оказалась похожей на реального Вишневского. «Спойлер» заявил, что всегда носил бороду, а причёску поменял, чтобы «пошутить». «Я за свои действия отвечаю», — отметил Быков.
Виктор Быков — помощник депутата от партии «Единая Россия» Сергея Соловьёва, который был соперником настоящего Бориса Вишневского на выборах в Госдуму.
На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.
Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».
«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.
ты сам то кроме сранья про урганта что сделал? Я вот ещё 10 лет назад участвовал в митингах, пикетах, меня задерживали, судили. Я выиграл суды в еспч против россии, я пишу новости и заметки про эту нашу "власть" и сотни тысяч это читает. Заставляю чиновников работать на местах. А ты то что сделал?
ясно. сам хочу попробовать, просто мнение употреблявших строго делится на два лагеря, тех, кому вроде как помогло и тех, кто вообще ничего не ощутил. по поводу микродозинга братишка вообще интересную мысль сказал, что мол микродоз вроде как не улучшает, а призмирует уже существующие проблемы и к нему нужно быть готовым.
Вы ж посинели все уже как удавленники от вашей ржачки. Вам хочется смеяться. Вам смешно. Вы смеетесь везде! Всегда! Надо всем! Вы еще в зал не вошли, а уже хари свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно всё! Жизнь, смерть, цунами! Землетрясение! А вы ржете… Ха-ха-ха! Полстраны замёрзло? Ха-ха-ха! Милиционер - убийца? Ха-ха-ха! Пять миллионов детей без призора? Ха-ха-ха-ха! А почему вы смеетесь? Почему вот это “Ха-ха-ха!”? А потому, что когда серьёзно, вам страшно.