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Новости
Sasha Shambilova

«Есть Вишневские, которые несут позитив»: «двойник» депутата вернул себе своё настоящее имя Статьи редакции

Виктор Быков, сменивший фамилию на время думских выборов, объяснил, что сделал это с целью показать образ позитивного депутата.

29 29 комментариев
2125 просмотров
Фото «ЗАКС.Ру»

Один из «двойников» Бориса Вишневского вернул себе настоящую фамилию. Виктор Быков рассказал, что идея поменять имя на время думских выборов — это «личное решение», к которому политика никто не принуждал. Об этом он сообщил «ЗАКС.Ру».

Быков назвал себя «позитивным» человеком и объяснил: смена фамилии призвана показать, что, кроме критиков, есть ещё другие люди, которые могут что-то делать, есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив».

Когда кандидаты в депутаты разного уровня занимаются только критикой, что всё плохо, чем занимается в том числе Вишневский Борис Лазаревич, то для части жителей и меня это неприемлемо. Потому что, прежде чем критиковать, нужно что-то предлагать.

Поверьте, я сам депутат муниципального совета. Когда депутаты только критикуют, что всё плохо в нашем городе и в нашей стране — для меня это удивительно.

Виктор Быков

Также Быков рассказал, почему его внешность оказалась похожей на реального Вишневского. «Спойлер» заявил, что всегда носил бороду, а причёску поменял, чтобы «пошутить». «Я за свои действия отвечаю», — отметил Быков.

Я реально ходил с бородой. Это реально моя борода. Сейчас я побрился. А по поводу причёски, я прямо говорю, это было моё решение изменить причёску, чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить.

Виктор Быков
Фото Бориса Вишневского

Виктор Быков — помощник депутата от партии «Единая Россия» Сергея Соловьёва, который был соперником настоящего Бориса Вишневского на выборах в Госдуму.

На выборы в Заксобрание Петербурга в июле заявились два тёзки действующего депутата и члена фракции «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. По данным СМИ, 43-летний Алексей Геннадьевич Шмелёв и 59-летний Виктор Иванович Быков сменили имена и фамилии прямо перед выборами. Теперь их обоих зовут Борис Вишневский, как и члена «Яблока». Отчества они менять не стали.

Для фото на предвыборный плакат «спойлеры» Вишневского скопировали внешность оппозиционного политика — они сделали такие же причёски, бороды и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала ситуацию «позорищем» и предложила Борису Ивановичу и Борису Геннадьевичу «сняться с выборов, если у них осталась совесть». Она также попросила главу Горизбиркома Петербурга заменить плакаты с изображением «двойников».

«Спойлеры»-однофамильцы популярных оппозиционных кандидатов нужны, чтобы «оттягивать» от них голоса — невнимательные или запутавшиеся избиратели могут выбрать не того человека.

#новости #политика #выборы2021

29 29 комментариев
15
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Удачный историк

Образ пятнадцатирублёвого клоуна

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64
Дурной Абдужаббор

образ политической проститутки

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49
Майка Ника

Могу себе представить, что использование таких слов относительно депутатов могут оскорбить проституток

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5
Андрей Фурцев

Не забывай, что эту политическую проститутку поддерживает твой любимый Ургант

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0
Sanek Igoshev

Сколько удивительных совпадений и прическу он решил по своему решению сменить, и бороду отрастить, и фамилию поменять.

Правда после выборов решил все обратно откатить, но это мелочи

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20
pashazaur

чтобы копировать Вишневского и в какой-то мере пошутить.

Просто есть пранки, которые выходят из-под контроля.
Но он то всё контролирует и знает, когда остановиться и откатить назад.

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9
Sergey Michko

может себе позволить

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0
Sergey Michko

Деньги не пахнут, а не врать я не подписывался, - добавил помощник. Далее я намерен сменить фамилию на Днищенко, чтобы моим детям было проще со мной общаться. ред.

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11
Поперечный ГОСТ

Вот это перформанс. Настоящий художник.

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8
Суходрищев

не пойму, это клоун у пидарасов, или пидарас у клоунов?

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5
Михаил Бочаров

Совмещает, в зависимости от настроения пидорасов

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1
Dinis Freeman

есть другие Вишневские, условно говоря, которые не только критикуют, но и несут позитив

А могут нести только Вишневские? Ивановым, Петровым, Сидоровым, Быковым и т.д. низя? Как Быков он не могёт, как в анекдоте про актёра, который только в образе был не импотент.

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4
Чистый спрей

Ржомба :D

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2
Нормальный завод

Единственный тру Вишневский вчера прислал мне грибочки в капсулах

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2
Сергей Дворниченко

Повезло вам, у вас есть свой Пол Стемец, русский, православный

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0
Нормальный завод

У нас всех ещё и баба Маша есть. В Украине тоже кстати капсулы продают. Да и самому собрать изи

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1
Dmitry R.

и как они?

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0
Нормальный завод

Пока не пробовал. Ближе к декабрю начну курс)

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0
Dmitry R.

ясно. сам хочу попробовать, просто мнение употреблявших строго делится на два лагеря, тех, кому вроде как помогло и тех, кто вообще ничего не ощутил. по поводу микродозинга братишка вообще интересную мысль сказал, что мол микродоз вроде как не улучшает, а призмирует уже существующие проблемы и к нему нужно быть готовым.

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0
Чистый спрей

Вы ж посинели все уже как удавленники от вашей ржачки. Вам хочется смеяться. Вам смешно. Вы смеетесь везде! Всегда! Надо всем! Вы еще в зал не вошли, а уже хари свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно всё! Жизнь, смерть, цунами! Землетрясение! А вы ржете… Ха-ха-ха! Полстраны замёрзло? Ха-ха-ха! Милиционер - убийца? Ха-ха-ха! Пять миллионов детей без призора? Ха-ха-ха-ха! А почему вы смеетесь? Почему вот это “Ха-ха-ха!”? А потому, что когда серьёзно, вам страшно.

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1
Dilyara Sovetova

До чего отвратный продажный персонаж, смотреть противно. Надеюсь, с ним что-нибудь плохое произойдёт

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1
Igor Chvalun

Поражает насколько глубоко у некоторых отсутствует самоуважение. Вроде не война и не голод.

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1
Левый череп

Спасибо за мем

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0
Антон Лисин

Замуж вышел и сменил фамилию, потом развелся и взял свою девичью

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0
Нужный микрофон

прежде чем критиковать, нужно что-то предлагать.

Начни с себя, ага
Поверьте, я сам депутат муниципального совета.

Там не всё так однозначно

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0
Антон Лисин

Потом возьмёт фамилию Путина

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0
Flexx U

Питарас питарасина.....

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0
Alexander Jfk

Ось це так несподіванка!

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0
Михаил Бочаров

Пидорас.

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0
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