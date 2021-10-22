Когда кандидаты в депутаты разного уровня занимаются только критикой, что всё плохо, чем занимается в том числе Вишневский Борис Лазаревич, то для части жителей и меня это неприемлемо. Потому что, прежде чем критиковать, нужно что-то предлагать.

Поверьте, я сам депутат муниципального совета. Когда депутаты только критикуют, что всё плохо в нашем городе и в нашей стране — для меня это удивительно.