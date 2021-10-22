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Новости
Новости vc.ru

Сбер научил свой ИИ-сервис по снимкам лёгких определять возможные признаки рака на ранних стадиях Статьи редакции

Это может помочь врачам при диагностике заболевания.

Входящая в экосистему Сбера «СберМедИИ» улучшила ИИ-сервис для анализа снимков «КТ Лёгких», рассказали vc.ru в компании.

Искусственный интеллект научился находить в лёгких минимальные узелковые новообразования. Если размер хотя бы одного будет больше 4 мм, ИИ выделит все обнаруженные новообразования.

Это поможет врачам обратить внимание на потенциально опасные участки при анализе снимков и принять решение о дальнейших действиях, считают в «Сбере».

Алгоритм обучили на открытых данных из медицинских источников — всего использовали около 12 тысяч снимков. Сейчас систему тестируют в одном из онкологических диспансеров.

«КТ Лёгких» используют в 30 клиниках в 19 регионах России для диагностики вирусной пневмонии — в том числе и Covid-19. ИИ отмечает места поражения лёгких и определяет процент поражённых тканей.

#новости #сбер

767 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Чистый спрей
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15
Качественный бинокль

Новый барьер для выдачи ипотеки.

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14
Emile Zäkiev

вангую шо хуйня всё равно на глаз паттерны ии не распознаст лучше человека, так что в любом случае за врачом будет последнее слово

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0
Трехтысячелетний пес

да нет, очень распространенная задача, даже соревнования на эту тему есть https://scholar.google.pl/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=tumor+segmentation&btnG=
классное применение ИИ, в отличие от дипфейков и прочей хуеты

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7
Чистый спрей

Почему дипфейки хуета?

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0
Соответствующий теркин30см

будут выявлять себе потенциальных клиентов на кредиты?

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–1
Ёршик Золотой

«КТ Лёгких» используют в 30 клиниках в 19 регионах России
Хм, я думал это теперь везде.

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0
Zzzzzzz

Это только сберовский сервис

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0
Ёршик Золотой

КТ легких - сберовский сервис? Мы сейчас об одном и том же говорим?

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1
Новенький пёс_анон

Вот в каком отделении делали КТ, в то и обращайтесь!

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2
Ёршик Золотой

Мой вопрос был о другом. Даже не вопрос, а удивление. Потому что, когда я приехал в свою поликлинику, меня направили сделать КТ. Собственно и подумал, что теперь это повсеместно. А новость говорит, что только в 30 клиниках такое делают.

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0
Максим Козаченко

«СберМедИИ» улучшила ИИ-сервис для анализа снимков «КТ Лёгких»

ИИ-сервис для анализа снимков «КТ Лёгких»

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1
Zzzzzzz

Тебя не смущает, что «КТ легких» в кавычках? Они так назвали сервис. Естественно в РФ >30 клиник с КТ

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0
Alex Blake

Для подтверждения рака введите пин код

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0
Нужный микрофон

У вас признаки ипотеки

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0
Капитальный фонарь

Метастазы в НБКИ пошли

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0
испанский смех

когда где и кем конкретно тенперь это будет применяться? как записаться на прием?

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0
Пластиковое Окно

Примерно никогда

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0
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