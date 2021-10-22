Сбер научил свой ИИ-сервис по снимкам лёгких определять возможные признаки рака на ранних стадиях Статьи редакции
Это может помочь врачам при диагностике заболевания.
Входящая в экосистему Сбера «СберМедИИ» улучшила ИИ-сервис для анализа снимков «КТ Лёгких», рассказали vc.ru в компании.
Искусственный интеллект научился находить в лёгких минимальные узелковые новообразования. Если размер хотя бы одного будет больше 4 мм, ИИ выделит все обнаруженные новообразования.
Это поможет врачам обратить внимание на потенциально опасные участки при анализе снимков и принять решение о дальнейших действиях, считают в «Сбере».
Алгоритм обучили на открытых данных из медицинских источников — всего использовали около 12 тысяч снимков. Сейчас систему тестируют в одном из онкологических диспансеров.
«КТ Лёгких» используют в 30 клиниках в 19 регионах России для диагностики вирусной пневмонии — в том числе и Covid-19. ИИ отмечает места поражения лёгких и определяет процент поражённых тканей.
да нет, очень распространенная задача, даже соревнования на эту тему есть https://scholar.google.pl/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=tumor+segmentation&btnG=
классное применение ИИ, в отличие от дипфейков и прочей хуеты