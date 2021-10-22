Это может помочь врачам при диагностике заболевания.

Входящая в экосистему Сбера «СберМедИИ» улучшила ИИ-сервис для анализа снимков «КТ Лёгких», рассказали vc.ru в компании.

Искусственный интеллект научился находить в лёгких минимальные узелковые новообразования. Если размер хотя бы одного будет больше 4 мм, ИИ выделит все обнаруженные новообразования.

Это поможет врачам обратить внимание на потенциально опасные участки при анализе снимков и принять решение о дальнейших действиях, считают в «Сбере».

Алгоритм обучили на открытых данных из медицинских источников — всего использовали около 12 тысяч снимков. Сейчас систему тестируют в одном из онкологических диспансеров.

«КТ Лёгких» используют в 30 клиниках в 19 регионах России для диагностики вирусной пневмонии — в том числе и Covid-19. ИИ отмечает места поражения лёгких и определяет процент поражённых тканей.