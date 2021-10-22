Почти 2,4 миллиона рублей они собрали через подписчиков в инстаграме.

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Светлана Чернова с ключами от квартиры Фото из инстаграма trishhhh_duble2

Блогеры собрали в соцсетях деньги и купили квартиру пенсионерке из Омска Светлане Черновой, которая 35 лет прожила в железной бочке без газа, света и воды. Об этом написала на своей странице в инстаграме Елена, объявившая сбор средств на жильё.

Подписчики блогера перечислили для пенсионерки почти 2,4 миллиона рублей. «Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 тысяч рублей», — написала Елена.

Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом берёзовая роща и все магазины под рукой. Сегодня мой оператор Женя снимает итог этой истории и в ближайшие дни вы увидите его, также по приезду закажу и опубликую банковскую выписку и чеки. Всем спасибо! Мы это сделали. Ура! Елена блогер

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«Всё, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Всё очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя из бытовки ничего забирать не буду», — сказала Чернова.

Пенсионерка с 1986 года жила в цистерне, приспособленной под временное жилое помещение — в неё селили работников омского завода, стоящих в очереди на получение квартиры. Завод перестал работать и жильё Чернова так и не получила. Никаких льгот она не имеет и стоит на 11 221 месте в очереди на квартиру.

К её бочке не проведены вода и центральное отопление. Несколько лет назад отключили и электричество. Отапливается цистерна с помощью печки-буржуйки.