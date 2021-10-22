Блогеры купили квартиру пенсионерке, которая 35 лет прожила в железной бочке в ожидании жилья от государства Статьи редакции
Почти 2,4 миллиона рублей они собрали через подписчиков в инстаграме.
Блогеры собрали в соцсетях деньги и купили квартиру пенсионерке из Омска Светлане Черновой, которая 35 лет прожила в железной бочке без газа, света и воды. Об этом написала на своей странице в инстаграме Елена, объявившая сбор средств на жильё.
Подписчики блогера перечислили для пенсионерки почти 2,4 миллиона рублей. «Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 тысяч рублей», — написала Елена.
«Всё, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Всё очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя из бытовки ничего забирать не буду», — сказала Чернова.
Пенсионерка с 1986 года жила в цистерне, приспособленной под временное жилое помещение — в неё селили работников омского завода, стоящих в очереди на получение квартиры. Завод перестал работать и жильё Чернова так и не получила. Никаких льгот она не имеет и стоит на 11 221 месте в очереди на квартиру.
К её бочке не проведены вода и центральное отопление. Несколько лет назад отключили и электричество. Отапливается цистерна с помощью печки-буржуйки.
Глава СК Александр Бастрыкин после публикаций в СМИ поручил разобраться с ситуацией. Затем мэрия Омска предложила женщине переехать в интернат для пожилых (с удержанием 70% пенсии в качестве оплаты) или жильё по коммерческому найму (от 800 до трёх тысяч рублей в месяц). Пенсионерка не согласилась.
С одной стороны пиздец, с другой ничем не отличается по сути от модных у хипстеров домов из контейнеров.
Плюс на фото видно лампочку и выключатели, значит какое-никакое электричество там есть, и за 35 лет бочка выглядит целой, в отличие от архангельских бараков, которые раз в 5 лет освящает Варламов. ред.