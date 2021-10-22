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Новости
Яна Ломакина

Блогеры купили квартиру пенсионерке, которая 35 лет прожила в железной бочке в ожидании жилья от государства Статьи редакции

Почти 2,4 миллиона рублей они собрали через подписчиков в инстаграме.

64 64 комментария
5187 просмотров
Светлана Чернова с ключами от квартиры Фото из инстаграма trishhhh_duble2

Блогеры собрали в соцсетях деньги и купили квартиру пенсионерке из Омска Светлане Черновой, которая 35 лет прожила в железной бочке без газа, света и воды. Об этом написала на своей странице в инстаграме Елена, объявившая сбор средств на жильё.

Подписчики блогера перечислили для пенсионерки почти 2,4 миллиона рублей. «Мы собрали на квартиру, мебель и технику, а также мы сможем дать на руки Светлане Васильевне 50 тысяч рублей», — написала Елена.

Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом берёзовая роща и все магазины под рукой. Сегодня мой оператор Женя снимает итог этой истории и в ближайшие дни вы увидите его, также по приезду закажу и опубликую банковскую выписку и чеки. Всем спасибо! Мы это сделали. Ура!

Елена
блогер

«Всё, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Всё очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя из бытовки ничего забирать не буду», — сказала Чернова.

Пенсионерка с 1986 года жила в цистерне, приспособленной под временное жилое помещение — в неё селили работников омского завода, стоящих в очереди на получение квартиры. Завод перестал работать и жильё Чернова так и не получила. Никаких льгот она не имеет и стоит на 11 221 месте в очереди на квартиру.

К её бочке не проведены вода и центральное отопление. Несколько лет назад отключили и электричество. Отапливается цистерна с помощью печки-буржуйки.

Глава СК Александр Бастрыкин после публикаций в СМИ поручил разобраться с ситуацией. Затем мэрия Омска предложила женщине переехать в интернат для пожилых (с удержанием 70% пенсии в качестве оплаты) или жильё по коммерческому найму (от 800 до трёх тысяч рублей в месяц). Пенсионерка не согласилась.

#новости #соцсети

64 64 комментария
39
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64 комментария
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Творческий месяц

Блогеры купили квартиру

Почти 2,4 миллиона рублей они собрали через подписчиков в инстаграме.

Так это не блогеры, получается, купили 😏

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41
Лекарственный Никита

Все верно, но они ПОМОГЛИ организовать сбор. И это большое дело.
Молодцы.

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43
Nick Rosenberg

Помню историю из сша где блогеры собрали бомжу больше $100k, в итоге оказалось что и до бомжа деньги не дошли и вообще все было подставой.

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10
Газовый Илья

Они такие: Это был просто пранк, ахаха, а вы поверили.

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2
Творческий месяц

Зря смеёшься, они там вроде что-о типа этого и лепетали, социальный эксперимент типа хуё-моё. Если это конечно те самые блогеры)

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0
Газовый Илья

Да я понятия не имею о ком речь ). За бабушку рад, а американский бомж итак лучше живет в 100 раз, думаю.

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0
Стильная самочка орангутана

А мне вот эта история про чувака с отличным голосом нравится.

https://youtu.be/6rPFvLUWkzs

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0
Inara in Autumn

В Казахстане была история, один блогер как меценпт помогал детям инвалидам и собирал деньги на лечение, только себе отстегивал % когда об этом узнали конечно скандал был. Так кстати во многих благотворительных организациях

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0
Andrew Sychev

Через благотворительность и так бабло отмывают

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0
Акционерный ключ

а кто?

Ответить
0
Творческий месяц

Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги...

Ответить
3
Anton NS

Дух горы.

Ответить
0
Evil Pechenka

Ты во всём видишь негатив. Испортила тебя Россиюшка. Надо тебя на Бали, на реабилитацию.

Ответить
1
Антон Лисин

Теперь каждый меся будут собирать на квартплату

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7
Anton NS

Сколько десятков тысяч таких умирающих одиноких бабок по всей стране. Никаких блохеров не напасешься.

Ответить
5
Во Нючка

Если взять за эталон такую квартиру в Омске, то переселить 10 000 умирающих бабок обойдётся в 24 миллиарда рублей - для России это чихнуть один раз.

Ответить
4
Nikolay Kapustin

Причем не в собственность, а в социальный найм. Можно поддерживать на постоянной основе и ротировать. Но нет! Давайте-ка лучше простим долг МумбаЮмбе и дадим Тулибану.

Ответить
0
Во Нючка

За бочку она наверное, тоже платила квартплату. Так что справится.

Ответить
2
Нужный микрофон

Диогену на хату никто не скидывался

Ответить
7
kinkysweets

Хорошая новость, рад за бабушку

Ответить
6
Газовый Илья

"Но есть и хорошие блогеры..."

Ответить
–1
Jared

Но голосовать она все равно будет за Путина

Ответить
5
Nick Rosenberg

Еще бы, при путине халявную квартиру получила!

Ответить
2
Новенький пёс_анон

Если бы не Путин, то не было бы никакой квартиры!

Ответить
0
Кирилл Кудрявцев

Интересно как выглядела ее бочка

Ответить
1
Юрий Коновалов
Ответить
7
Оригинальный глобус

Дизайн в стиле лофт

Ответить
12
Kakomicli

Бочка ваще-то ничо так, Бильбо Бэггинст задумку бы одобрил, а вот срач нет.
Ну и бабка выглядит вполне бодрой руки ноги не месте, раз 35 лет жила в бочке значит ей было норм.

Ответить
3
Правительственный шар

что за пиздец...

Ответить
1
Юрий Коновалов

С одной стороны пиздец, с другой ничем не отличается по сути от модных у хипстеров домов из контейнеров.
Плюс на фото видно лампочку и выключатели, значит какое-никакое электричество там есть, и за 35 лет бочка выглядит целой, в отличие от архангельских бараков, которые раз в 5 лет освящает Варламов. ред.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Не знал что Варламов подрабатывает священником

Ответить
12
Юрий Коновалов

Так а по-другому они бы и не простояли столько

Ответить
3
Стильная самочка орангутана

Не отличается видимо только потому что тётка сама по себе хоть и нищая, но не упала прям на самое дно. Может теперь получше всё будет.

Ответить
0
Gynix

"К её бочке не проведены вода и центральное отопление. Несколько лет назад отключили и электричество. Отапливается цистерна с помощью печки-буржуйки."

Ответить
0
Jenny Smith

зато своя. (с)
или нет?..

Ответить
0
Оригинальный глобус
Ответить
5
Нужный микрофон

( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

Ответить
1
Творческий месяц

Пиздец! Где твоя совесть, позорник!

Ответить
1
Нужный микрофон

На дне бочки

Ответить
0
Творческий месяц

( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

Ответить
0
Нужный микрофон

Да ты не понял, мне нравится всё металлическое

Ответить
0
Творческий месяц

то есть вот такое тебе не нравится?

Ответить
0
Нужный микрофон

Ну, жёлтый цвет тоже нравится

Ответить
3
Творческий месяц

хитрый, лови плюсик)

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2
Владислав Недзвецкий

Есть вероятность что она опять переселится в бочку

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2
Logic

При словах "в железной бочке" перед глазами нарисовался Диоген в бочке, а бочка на самом деле совсем другая :)

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0
Новенький пёс_анон
Ответить
1
Logic
Ответить
1
Emile Zäkiev

А как это технически работает? Там договор дарения или как? Там же тогда надо нолог

Ответить
0
Dmitry Pasyutin

обязательно надо

Ответить
1
Алексей Горячев

надо

Ответить
0
Павел Каташев

При дарении не надо
Upd. если даритель близкий родственник, а так скорее всего за нее оплатили ред.

Ответить
0
Jenny Smith

а что, так можно было? (с)

Ответить
0
Vyacheslav Khristolyubov

Да, если сегодня переселишься в бочку, через 35 лет всем TJ соберём тебе деняк на однушку в Омске!

Ответить
0
Bitchcraft

Не бабка, а Диоген какой-то

Ответить
0
Антон Лисин

Счёт за квартплату увидит и опять сьебет в бочку

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0
Inara in Autumn

У нас в Омске увы очень много людей живут в таких условиях ((( главное чтобы сейчас нахлебники не набежали

Ответить
0
Alex

Когда от простых людей больше помощи, чем от правительства..

Ответить
0
Michael Konovalov

С удержанием 70% пенсии? Серьезно? Что там удерживать то?

Ответить
0
Logic

Отменить государство, блогеры все сами соберут, если никто не будет мешать :)

Ответить
0
Roma Dmitriev

а хули она 30 лет в бочке этой жила?

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0
Антон Лисин

Канал заведет и тоже станет блогером

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0
Антон Лисин

Ждала таких меценатов

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0
Александр Калачев

Ну и Бастрыкин...бляха муха...

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0
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