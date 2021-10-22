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Новости
Яна Ломакина

Алгоритмы Twitter продвигают контент «правых» политиков. Руководство соцсети не знает, почему так происходит Статьи редакции

В шести из семи стран твиты «правых» должностных лиц «умная» лента рекомендует чаще других.

Twitter подвела итоги изучения проблем, связанных с алгоритмами рекомендаций платформы. Оказалось, что они продвигают контент «правых» политиков и СМИ чаще, чем «левых», сообщается в блоге соцсети.

Компания проанализировала несколько миллионов твитов, опубликованных с 1 апреля по 15 августа 2020 года новостными агентствами и политиками из семи стран: Канады, Франции, Германии, Японии, Испании, Великобритании и США. «В шести из семи стран, то есть во всех, кроме Германии, твиты, опубликованные аккаунтами правых политиков, больше продвигаются алгоритмами, чем твиты левых, если сравнивать их в совокупности», — сообщила соцсеть после исследования.

Аналогичным образом алгоритмы продвигают в рекомендациях контент СМИ с «правым уклоном». Почему это происходит, в Twitter не знают. По словам специалистов, для выявления причин нужны дополнительные исследования. В руководстве соцсети отметили, сотрудники будут смягчать любое возможное неравенство на площадке.

#новости #twitter #соцсети

2259 просмотров
40 40 комментариев
16
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40 комментариев
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Русский

Ха-ха , леваков поставил на место их же алгоритм

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52
Андрей Фурцев

ИИ взбунтовался. Скайнет

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2
Mordegard Glezgorv

Чем больше программистов из стран СНГ, тем больше правого контента предлагает лента

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2
Andrew Muralov

Скоро та же нейросеть начнёт писать им твиты для более эффективного продвижения.

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0
Кирилл Вселенский

Создатели твиттера-леваки смотря на созданный ими алгоритм, продвигающий правых ред.

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30
Нижний интернет

Ну, так потому что алгоритмы умные, а не тупые. где вы видели умный алгоритм, который бы топил за леваков?

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12
Lofoten Forsake

Недавно видел AI из Аравии, где он додумывал предложения после анализа интернета. И пошло так "Мусульманин пошёл...в церковь и убил всех присутствующих своим калашником"

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3
Harold Peterson

Ты неиронично это пишешь? Смотри на тренды ютуба и тиктоков, алгоритмы работают по принципу популярности и легко-усвоемости контента. Где в тиктоках, инсте и трендах ютуба ум видишь?)

Это не умно, просто то что предпочитает большинство

А в твиттере тоже самоё, Трампийцы например и другие правые в основном более развлекательны и таскают за собой сенсации, относительно левых которые скучные..

короче говоря: популярность =/= ум, успокойтесь) ред.

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0
Нижний интернет

Если ум не равно популярность, то почему тогда фильм Интерстеллар так популярен, ведь он не для средних умов?

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0
Harold Peterson

Популярные вещи могут быть умные, я не сказал что если популярно значит не умно. Просто раз уж популярно не обязательно "для умных" и раз уж андерграунд тоже не значит что для умных. "Популярность не значит что для умных" вот моя позиция, даже не так спорно это)

Интерстеллар хороший фильм, но не согласен с тем что он для средних умных, но может не понимаю что ты имеешь ввиду под этим.

Вот я могу сказать что там документалки про математику и физику точно не популярные, и что? Да ничего, всё закономерно. Не популярно но для умных. Бум. Так что не работает это мышление)

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0
Дмитрий Иванов

Алгоритмы обучаются на предпочтения аудитории, и правых читателей твиттера, видимо, больше.
Либо правость и левость политиков в исследовании определяли так, что в «левых» записывали ультралевых, а просто левые там оказались «центристами», что вполне в духе твиттера. ред.

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7
Нужный микрофон

Правило правой руки

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6
Ivan Apanasko

У леваков одно правило: «помеха справа».

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1
Андрей Охапкин

Отменить алгоритмы

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4
Чистый спрей
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2
Новенький пёс_анон

Опять леваки всё портят! Да сколько можно!

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3
Artem 88
Ответить
2
Чистый спрей

Очевидно, потому что левые выступают за инклюзивность, а правые - за эксклюзивность. ред.

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0
FOX

тупо берут количеством?

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0
Дмитрий Медведев

А что в этом плохого?

Ответить
0
Трансгендолёт

В этом году быть правым не модно.

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0
Творческий месяц

А в каком было модно? 🙃

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–2
Дмитрий Иванов

В 2010-м

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0
Творческий месяц

Где это?

Ответить
–1
Дмитрий Иванов

В РФ

Ответить
0
Творческий месяц

Разве что в среде футбольных фанатов 🤷🏻‍♂️

Ответить
–2
Дмитрий Иванов

Это ультраправые, а не правые, учи матчасть.

Ответить
0
Творческий месяц

В сортах говна не шарю, тут ты прав)

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0
Дмитрий Иванов

ловите левака!

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0
Творческий месяц
Ответить
0
Антон Сарамуд

Алгоритмы умные люди писали, ЭВМ фигни не посоветует.

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0
Сергей Ахрем

срочно уравнять!

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0
Илья Щ

Я один вижу это как инструмент для глобальных изменений в выдаче?

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0
Vyacheslav Khristolyubov

Хайль Твиттер!

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0
Авраам Рабинович

Базированный ИИ

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0
Дмитрий Иванов

Это просто предлог сделать твиттер левее

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0
Adir Hartmann

«Помеха справа»

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0
Lolu4 .

Что не удивительно во времена когда глобализм постепенно умирает, и у людей появляется запрос на национальные интересы. Железяка учуяла тренд)

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0
Aleksey

А правыми считаются все, кто не член коммунистической/социалистической партии?

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0
Cody Dismal

Возможно это вопрос подачи, левые политики чаще пишут о проблемах и путях решений этих проблем, правые кликбейтят и набрасывают лишь бы похайпить, вот контент и кажется алгоритму более релевантным 🤔 ред.

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–4
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