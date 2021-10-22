В шести из семи стран твиты «правых» должностных лиц «умная» лента рекомендует чаще других.

Twitter подвела итоги изучения проблем, связанных с алгоритмами рекомендаций платформы. Оказалось, что они продвигают контент «правых» политиков и СМИ чаще, чем «левых», сообщается в блоге соцсети.

Компания проанализировала несколько миллионов твитов, опубликованных с 1 апреля по 15 августа 2020 года новостными агентствами и политиками из семи стран: Канады, Франции, Германии, Японии, Испании, Великобритании и США. «В шести из семи стран, то есть во всех, кроме Германии, твиты, опубликованные аккаунтами правых политиков, больше продвигаются алгоритмами, чем твиты левых, если сравнивать их в совокупности», — сообщила соцсеть после исследования.

Аналогичным образом алгоритмы продвигают в рекомендациях контент СМИ с «правым уклоном». Почему это происходит, в Twitter не знают. По словам специалистов, для выявления причин нужны дополнительные исследования. В руководстве соцсети отметили, сотрудники будут смягчать любое возможное неравенство на площадке.