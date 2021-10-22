Алгоритмы Twitter продвигают контент «правых» политиков. Руководство соцсети не знает, почему так происходит Статьи редакции
В шести из семи стран твиты «правых» должностных лиц «умная» лента рекомендует чаще других.
Twitter подвела итоги изучения проблем, связанных с алгоритмами рекомендаций платформы. Оказалось, что они продвигают контент «правых» политиков и СМИ чаще, чем «левых», сообщается в блоге соцсети.
Компания проанализировала несколько миллионов твитов, опубликованных с 1 апреля по 15 августа 2020 года новостными агентствами и политиками из семи стран: Канады, Франции, Германии, Японии, Испании, Великобритании и США. «В шести из семи стран, то есть во всех, кроме Германии, твиты, опубликованные аккаунтами правых политиков, больше продвигаются алгоритмами, чем твиты левых, если сравнивать их в совокупности», — сообщила соцсеть после исследования.
Аналогичным образом алгоритмы продвигают в рекомендациях контент СМИ с «правым уклоном». Почему это происходит, в Twitter не знают. По словам специалистов, для выявления причин нужны дополнительные исследования. В руководстве соцсети отметили, сотрудники будут смягчать любое возможное неравенство на площадке.
Ты неиронично это пишешь? Смотри на тренды ютуба и тиктоков, алгоритмы работают по принципу популярности и легко-усвоемости контента. Где в тиктоках, инсте и трендах ютуба ум видишь?)
Это не умно, просто то что предпочитает большинство
А в твиттере тоже самоё, Трампийцы например и другие правые в основном более развлекательны и таскают за собой сенсации, относительно левых которые скучные..
короче говоря: популярность =/= ум, успокойтесь) ред.
Популярные вещи могут быть умные, я не сказал что если популярно значит не умно. Просто раз уж популярно не обязательно "для умных" и раз уж андерграунд тоже не значит что для умных. "Популярность не значит что для умных" вот моя позиция, даже не так спорно это)
Интерстеллар хороший фильм, но не согласен с тем что он для средних умных, но может не понимаю что ты имеешь ввиду под этим.
Вот я могу сказать что там документалки про математику и физику точно не популярные, и что? Да ничего, всё закономерно. Не популярно но для умных. Бум. Так что не работает это мышление)