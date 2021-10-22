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Новости
Sasha Shambilova

Полицейского, который переписывался с людьми от лица подростков и вымогал у них деньги, приговорили к реальному сроку Статьи редакции

Вместе с ещё шестью жителями Кемеровской области они создавали аккаунты «несовершеннолетних» на сайтах для знакомств.

В Кемеровской области суд признал виновными семерых жителей Белово по трём статьям: вымогательстве, мошенничестве и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает СК региона.

Как сообщает следствие, в 2015 году один из жителей создал группировку, в которую вошли пожилой мужчина, подросток, два ранее судимых гражданина и полицейский. Они создавали аккаунты на сайте знакомств от лица несовершеннолетних, предлагая пользователям вступить в интимную связь. Свой возраст они «аккуратно оговаривали». Если человек пугался отношений с несовершеннолетним, члены группировки убеждали его, что«они уже давно имеют близкие связи».

После этого они назначали встречу, на которой показывали удостоверения правоохранительных органов, иногда используя наручники. Жертвам члены группировки сообщали, что те обвиняются в развратных действиях. За «решение ситуации» они требовали 100 тысяч рублей в тот момент, когда «потерпевшие были подавлены и испуганы».

По данным СК, от действий группы пострадали минимум 24 человека. Лидера приговорили к 17 годам колонии строгого режима, другого члены группировки — к 14. Пожилому мужчине суд назначил три года условно. Еще одного освобождённого освободили из зала суда за счёт срока ареста.

Остальным назначили сроки от 5,5 до 10 лет заключения. К скольким годам тюрьмы конкретно суд приговорил 31-летнего экс-полицейского — непонятно.

#новости #право #регионы

926 просмотров
14 14 комментариев
5
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14 комментариев
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aliftin

Прикольный заголовок, отдаёт каким-то удивлением что мента закрыли, а не выпустили как обычно.

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1
Удачный историк

так непонятно же

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2
Руслан Баночкин

Так все и удивились, разве нет?

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0
Подлинный историк

суд приговорил 31-летнего экс-полицейского

а бывают такие молодые полицейские?

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0
Последствия Диморфизма

если фсиновец, то в 35 можно и на пенсию выйти

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1
Новенький пёс_анон

К скольким годам тюрьмы конкретно суд приговорил 31-летнего экс-полицейского — непонятно.

Приговорили к повышению

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0
Тимур Мансонуров

Выйдут по амнистии

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0
Ёршик Золотой

А что с теми педофмлами, по мнению следствия 24 человека "пострадало"? их то хоть на бутылку посадили?

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0
Михаил Левит
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0
Aleksandr Dolgikh

Еще одного освобождённого освободили из зала суда за счёт срока ареста

Хорошо что освобождены был освобождён.

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0
Последствия Диморфизма

у тесака учились

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0
Нужный микрофон

группировку, в которую вошли пожилой мужчина, подросток, два ранее судимых гражданина и полицейский.

Какая пёстрая компашка

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0
Василий Дробовский

Немыслимо.
Мне казалось что сайты знакомств настолько растиражированы, что аж не интересны как "живой" консультант справа внизу лендингов.

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0
Selfish Ledger

Я вижу здесь явное преступление. Правильно посадили.
Срок пиздец. 17 лет. За убийство столько не дают.

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