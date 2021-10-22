Вместе с ещё шестью жителями Кемеровской области они создавали аккаунты «несовершеннолетних» на сайтах для знакомств.

В Кемеровской области суд признал виновными семерых жителей Белово по трём статьям: вымогательстве, мошенничестве и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает СК региона.

Как сообщает следствие, в 2015 году один из жителей создал группировку, в которую вошли пожилой мужчина, подросток, два ранее судимых гражданина и полицейский. Они создавали аккаунты на сайте знакомств от лица несовершеннолетних, предлагая пользователям вступить в интимную связь. Свой возраст они «аккуратно оговаривали». Если человек пугался отношений с несовершеннолетним, члены группировки убеждали его, что«они уже давно имеют близкие связи».

После этого они назначали встречу, на которой показывали удостоверения правоохранительных органов, иногда используя наручники. Жертвам члены группировки сообщали, что те обвиняются в развратных действиях. За «решение ситуации» они требовали 100 тысяч рублей в тот момент, когда «потерпевшие были подавлены и испуганы».

По данным СК, от действий группы пострадали минимум 24 человека. Лидера приговорили к 17 годам колонии строгого режима, другого члены группировки — к 14. Пожилому мужчине суд назначил три года условно. Еще одного освобождённого освободили из зала суда за счёт срока ареста.

Остальным назначили сроки от 5,5 до 10 лет заключения. К скольким годам тюрьмы конкретно суд приговорил 31-летнего экс-полицейского — непонятно.