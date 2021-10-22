Благодаря публикациям [СМИ] в апреле мне передали две сумки с продуктами и деньги, и они нас очень выручили, так мы с сыном протянули месяц, потому что и счета заблокировал Росфинмониторинг, и на почте не выдавали ни алиментов, ни пособий. Мы на какое-то время остались с ребёнком без средств к существованию.