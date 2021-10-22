Жительницу Сыктывкара оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарии в соцсетях о Путине и депутатах Статьи редакции
В словах матери-одиночки нашли призывы к экстремизму: теперь из-за заблокированных счетов ей фактически не на что содержать ребёнка.
2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал жительницу Сыктывкара Елену Родвикову виновной в призывах к экстремизму и терроризму. Мать-одиночку, которой 47 лет, обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «7x7», чей корреспондент следил за процессом.
- Дело завели в феврале 2020 года. Родвиковой вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете) и часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма в интернете).
- Дело строилось вокруг комментариев во «ВКонтакте», оставленных с декабря 2018 по март 2020 года. Следствие увидело в словах Родвиковой возбуждение ненависти к социальным группам «члены партии Единая Россия, государственные служащие Российской Федерации и депутаты Государственной Думы». Проект «Сетевые Свободы» отмечает, что обвинение в том числе усмотрело «призывы к физическому уничтожению „Путлера, Госдуры и всех кремлеботов“». В некоторых комментариях были слова «взорвать» и «расстрелять».
- Лингвистическая экспертиза подтвердила позицию обвинения, хотя у адвокатов Родвиковой возникли вопросы к экспертизе филолога, преподавательницы Валентины Мальцевой. По словам защиты, Мальцева провела исследование в апреле, но получила профильное образование только в июне.
- Сама Родвикова назвала уголовное дело «показательной казнью» и подчеркнула: «Я абсолютно разочаровалась и не верю российскому правосудию». По мнению женщины, её комментарии не содержали преступного умысла и призывов, а лишь отражали её эмоциональное мнение.
- Родвикова до весны 2020 года продавала цветы. Во время пандемии она пыталась получить помощь от государства, но выяснила, что ей «ничего не положено». После этого она вынужденно закрыла ИП. В интервью «Север.Реалиям» жительница Сыктывкара рассказала, что получает минимальное пособие по безработице — 1800 рублей. Она воспитывает сына-первоклассника на алименты и пособие малоимущей семьи — до 22 тысяч рублей в месяц.
- После возбуждения дела Росфинмониторинг внёс Родвикову в список экстремистов. На основе появления её имени в списке «Сбер» заблокировал ей счёт — а алименты поступают именно туда. Защита заявила об обжаловании действия с блокировкой счёта.
Тут заметна другая проблема: ИП при закрытии не может предоставить в службу занятости справки о размере своей ЗП с последнего места работы (её странно выписывать самому себе). Поэтому бывшие ИП, оставшиеся без работы имеют в итоге совсем минимальное пособие, а это плохо.
Дикий для безработной матери одиночки штраф- суд не хочется оправдывать, но статья за призывы к экстремизму по максимуму грозит вообще 4мя годами лишения свободы. ред.