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Сергей Звезда

Жительницу Сыктывкара оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарии в соцсетях о Путине и депутатах Статьи редакции

В словах матери-одиночки нашли призывы к экстремизму: теперь из-за заблокированных счетов ей фактически не на что содержать ребёнка.

Елена Родникова с адвокатом Фото «7x7»

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал жительницу Сыктывкара Елену Родвикову виновной в призывах к экстремизму и терроризму. Мать-одиночку, которой 47 лет, обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «7x7», чей корреспондент следил за процессом.

  • Дело завели в феврале 2020 года. Родвиковой вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете) и часть 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма в интернете).
  • Дело строилось вокруг комментариев во «ВКонтакте», оставленных с декабря 2018 по март 2020 года. Следствие увидело в словах Родвиковой возбуждение ненависти к социальным группам «члены партии Единая Россия, государственные служащие Российской Федерации и депутаты Государственной Думы». Проект «Сетевые Свободы» отмечает, что обвинение в том числе усмотрело «призывы к физическому уничтожению „Путлера, Госдуры и всех кремлеботов“». В некоторых комментариях были слова «взорвать» и «расстрелять».
  • Лингвистическая экспертиза подтвердила позицию обвинения, хотя у адвокатов Родвиковой возникли вопросы к экспертизе филолога, преподавательницы Валентины Мальцевой. По словам защиты, Мальцева провела исследование в апреле, но получила профильное образование только в июне.
  • Сама Родвикова назвала уголовное дело «показательной казнью» и подчеркнула: «Я абсолютно разочаровалась и не верю российскому правосудию». По мнению женщины, её комментарии не содержали преступного умысла и призывов, а лишь отражали её эмоциональное мнение.
  • Родвикова до весны 2020 года продавала цветы. Во время пандемии она пыталась получить помощь от государства, но выяснила, что ей «ничего не положено». После этого она вынужденно закрыла ИП. В интервью «Север.Реалиям» жительница Сыктывкара рассказала, что получает минимальное пособие по безработице — 1800 рублей. Она воспитывает сына-первоклассника на алименты и пособие малоимущей семьи — до 22 тысяч рублей в месяц.
  • После возбуждения дела Росфинмониторинг внёс Родвикову в список экстремистов. На основе появления её имени в списке «Сбер» заблокировал ей счёт — а алименты поступают именно туда. Защита заявила об обжаловании действия с блокировкой счёта.

Благодаря публикациям [СМИ] в апреле мне передали две сумки с продуктами и деньги, и они нас очень выручили, так мы с сыном протянули месяц, потому что и счета заблокировал Росфинмониторинг, и на почте не выдавали ни алиментов, ни пособий. Мы на какое-то время остались с ребёнком без средств к существованию.

Елена Родвикова
в разговоре с «7x7»

#новости #соцсети #экстремизм

832 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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Газовый Илья

Может родить еще и материнским капиталом оплатить долг перед государством!

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10
Sergiy Sev

Призываю к физическому уничтожению Путлера, Госдуры и всех кремлеботов!

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7
Zakhar Zakharov
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3
Творческий месяц

Да он не в Роиси живёт, инфа сотка

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2
Sergiy Sev

Повезло жеж как, а?

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1
Творческий месяц

не хвастайся

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0
Zakhar Zakharov

тоже так думаю. это мое состояние: плюсануть или нет)

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0
Творческий месяц

подкинь монетку)

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0
Zakhar Zakharov

от плюса никаких профитов не получу.
от минуса гипотетически могу стать сообщником экстремиста. всякое пришивают в нашей стране :(

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2
Творческий месяц

тогда лучше не подкидывай)))

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1
Sergiy Sev

А если я тебя плюсану, ты станешь иностранным агентом?

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1
Zakhar Zakharov

если только скинешь мне денюжки)

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0
Русский дым

Сеньор Помидор не любит говорящих овощей

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6
Грядущий корабль

А россияне будут и дальше рвать жопы из-за протестов в США, горевать по ограничению свободы слова, ага))

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3
Самарский динозавр

Тут заметна другая проблема: ИП при закрытии не может предоставить в службу занятости справки о размере своей ЗП с последнего места работы (её странно выписывать самому себе). Поэтому бывшие ИП, оставшиеся без работы имеют в итоге совсем минимальное пособие, а это плохо.

Дикий для безработной матери одиночки штраф- суд не хочется оправдывать, но статья за призывы к экстремизму по максимуму грозит вообще 4мя годами лишения свободы. ред.

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0
Виталий Чухнов

Её судят за то что говорят бабушки у подъездов.
Срамота то какая.

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3
Андрей Апанасик

Путлер. Госдура. Крембеботы. Взорвать. Расстрелять. Свергнуть. Пока-пока. Без негатива.

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3
Нужный микрофон

Вот почему ни слова про сахарова на тж

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2
Артём Мазанов

слыш трансформер

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0
Газовый Илья

А болгары вот восхищены академиком Сахаровым и его премией.

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5
Глобальный Даниль

Слыш сахарный

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0
Разный диод

Потому что администрация боится, что приедут всякие клоуны на побегушках у Лучезарного и будут делать с ними очень плохие вещи.

Ответить
0
Разный диод

И в чём же она не права?

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2
norm

Интересно, как она дальше будет жить с этим статусом.

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1
Сергей Дворниченко

а каким патриотом малой вырастит! мать то опасный преступник и терорист)) если не прибедняютса и действительно будут голодать то малому будет отличная прививка на будущее

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1
Evil Pechenka

Как бомж без прав.

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1
Михаил Октябрьский

вот за критику штрафуют, дальше будут сажать

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1
unidentified flying BASTARD 🌈

Оштрафовали на сумму, которую П зарабатывает наверно за одну десятую секунды. Человеку жизнь сломали навсегда, зато "Единая Россия" может спать спокойно, ага. Аморальные уроды, слов даже нет.

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1
Антон Лисин

Так он хороший получается

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0
Акционерный ключ

ПУТИН ХУЙЛО

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0
Alien Alien

Ну давайте по 100 ей скинемся

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0
Что Зачем

Вот и главный террорист нашелся.

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0
Василий Дробовский

Министерство цифрового развития репрессий.

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0
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