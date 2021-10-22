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Новости
Яна Ломакина

В Японии чиновника отстранили от работы из-за написания новелл во время отпуска по болезни Статьи редакции

На публикации четырёх книг он заработал 28 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей).

28-летнего госслужащего из японского города Хирацука на шесть месяцев отстранили от работы из-за написания ранобэ — японских популярных новелл — во время отпуска по болезни. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Японские законы запрещают чиновникам на полной ставке совмещать госслужбу с другой работой. При этом они могут заниматься писательским делом, в том числе и за деньги, если получат разрешение от начальства. Однако 28-летний чиновник, имя которого не раскрывается, писал новеллы во время отпуска по болезни, не сообщив об этом. Тогда ему начисляли зарплату, чтобы помочь восстановить здоровье.

За отпуск мужчина издал четыре книги, разместил на местном сайте ранобэ 256 историй и рекламировал свои новеллы в твиттере. На публикациях он заработал 28 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей). После получения анонимного сообщения с информацией об этом городские власти начали расследование. В итоге мужчину отстранили на 6 месяцев без сохранения зарплаты за нарушение закона о госслужбе.

Сотрудник, по его словам, считал, что ему не нужно получать разрешение на издание книг, поскольку «есть много чиновников, которые в свободное время пишут новеллы». В итоге мужчина решил уволиться с госслужбы.

#новости #япония

1721 просмотров
37 37 комментариев
11
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37 комментариев
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solawind

Кстати Навальный о котором вы молчите в тюрьме ничего не пишет?

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14
Творческий месяц

Артём Мазанов

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8
Артём Мазанов

И не через такое проходили

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2
Личной хот-дог

Сделайте подсайт "Навальный" и пусть все желающие там педрятся, Багажника админом

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0
Яна Ломакина

Да никто не молчит. Просто для публикации КАЖДОЙ новости о Навальном есть инстаграм Навального. Надо ж фильтровать всё-таки. Если считаете что-то супер важным, можно и самим поставить и набрать классы, весь функционал для этого есть 🤷‍♀️

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1
Kir Kirsky
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0
Яна Ломакина

Аска лучше Рей, кстати

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3
Kir Kirsky

если выбирать из двух, то согласен

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0
Яна Ломакина

а если из трёх, то Синдзи, да?)0

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0
Kir Kirsky
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2
Сталин спас Россию

Яна, трави их до конца!

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0
Нужный микрофон

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
За новелл писание нахуй бля уволили

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11
Ху Эмай
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3
Словесный Интервент

Подскажите, эта новость на сайте появилась потому что она про интернет или про будущее?

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10
Максим Шпилёв

1. мировая
2. важная
3. не про Навального!!!

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5
Кирилл Вселенский

Про коррупцию…

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0
Павел Морозов

Потому что про премию не хотят писать

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0
Махарадж

она ведь про технологии, ты чего

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0
Andy Rorsha

"Типичная структура ранобэ — это несколько цветных иллюстраций в начале, после чего идёт 200—700 страниц текста". Нифигово он жарил на больничном - 4 книги издал.

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5
Несчастный Макс

@Бамбл хочу частушку

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4
Сталин спас Россию

В итоге мужчина решил уволиться с госслужбы.

Ну и правильно, удачи ему.

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1
Michael Konovalov

Нифига они сколько зарабатывают на новеллах.

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1
Кирилл Вселенский

Это манга была

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0
solawind

Хентай

Ответить
0
Kir Kirsky

количеством берёт

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0
Miracle Movies

Афера века

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0
Павел Морозов

Представь, чтобы русский чиновник во время отпуска писал книги. Такого не существует

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0
N/a

Некоторые во время работы пишут вроде

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1
Ху Эмай

Жестко

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0
Трансгендолёт

28к баксов — это сколько сотых от налика в коробках типичного российского полковника?

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0
Павел Морозов

Мало конечно в Японии чиновники зарабатывают

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0
Илья Полев

Так вот кто это говно производит!

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0
Владимир Филатов

Начальник: "Хира, цука, ты не отлёживался?"

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0
Малой Постарел

У вас какой то план по новостям из японии?

Ответить
0
Яна Ломакина

Да, на каждую премию Сахарова по 3 новости из Японии

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0
Во Нючка

Непонятно, сколько времени длился больничный? И непонятно, что плохого писать книги на больничном?

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0
Личной хот-дог

если книги писал, то и работать мог!

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0
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