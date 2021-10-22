На публикации четырёх книг он заработал 28 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей).

28-летнего госслужащего из японского города Хирацука на шесть месяцев отстранили от работы из-за написания ранобэ — японских популярных новелл — во время отпуска по болезни. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Японские законы запрещают чиновникам на полной ставке совмещать госслужбу с другой работой. При этом они могут заниматься писательским делом, в том числе и за деньги, если получат разрешение от начальства. Однако 28-летний чиновник, имя которого не раскрывается, писал новеллы во время отпуска по болезни, не сообщив об этом. Тогда ему начисляли зарплату, чтобы помочь восстановить здоровье.

За отпуск мужчина издал четыре книги, разместил на местном сайте ранобэ 256 историй и рекламировал свои новеллы в твиттере. На публикациях он заработал 28 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей). После получения анонимного сообщения с информацией об этом городские власти начали расследование. В итоге мужчину отстранили на 6 месяцев без сохранения зарплаты за нарушение закона о госслужбе.

Сотрудник, по его словам, считал, что ему не нужно получать разрешение на издание книг, поскольку «есть много чиновников, которые в свободное время пишут новеллы». В итоге мужчина решил уволиться с госслужбы.