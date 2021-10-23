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Новости
Даша Лейзаренко

Правительство обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным с 2022 года Статьи редакции

Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

20 октября, правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание телеграм-канал «ЗаТелеком».

Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.

Оператор должен будет в течение 20 минут предоставить информацию об абоненте из базы данных, включая сведения из паспорта. Если паспортные данные не совпадают или отсутствуют, то мессенджер должен отказать пользователю в регистрации.

В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.

#новости #соцсети

7710 просмотров
Спасибо за наводку New
103 103 комментария
1
67
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Далекий торшер

-обязательная идентификация пользователей мессенджеров в российском интернете
Или
-Полное прекращение работы телеграм в России

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70
doffys

Сразу нахуй, пускай будет подписка для пользователей, что бы покрывать ВПН и штрафы. Но Паша уже не боец с тупой системой, а часть ее

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6
Vladimir Medvedev

То есть ты создал месседжер и операторы будут обязаны раскрыть паспортные данные по любому телефону? Кайф

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48
New

Всех бандитов поймают....

при чем самый главный угар, что в сша и европе закрывают маркетплейсы по продаже запрещенных веществ и находят создателей.
а у нас же все спокойно... стабильность..

https://www.youtube.com/watch?v=C6gzSB1Gg-E

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0
Махарадж

Сейчас бы ленту.ру смотреть. Хотя у них лютый монтаж, мне понравился в этом видосе, который я, к слову, ПОСМОТРЕЛ СЕГОДНЯ С УТРА

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0
Рыжий

В свою очередь оператор обязан будет в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть сведения из паспорта. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг

Т.е при регистрации в мессенджерах будет поле для загрузки сканов паспорта?
Еще больше возможностей взять кредит на чужой паспорт, ура

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27
Федя Прозоров

Тут другая цепочка. Ты скорее всего покупал симку не в переходе, у оператора есть твои паспортные данные, они и подкачиваются

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8
Shenmue

До 1 декабря 2021 необходимо привязать к своей учетке в госуслугах все корпоративные номера которые были вы даны в твоей организации в противном случае симка блокируется

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2
Рыжий

Интересно, а все эти сервисы онлайн номеров станут бесполезны?

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0
2 комментария
Сырой Даниль

Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

Пиздец. Это же миллион мошенников расплодит. ред.

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0
Roman Di

Так мессенджер-то с чем будет сверять паспортные данные, полученные от оператора?

Ответить
0
Rinat Tukhvatullin

Традиция такая - портить жизнь в марте на 6 лет.

Ответить
20
Константин Г.
Ответить
17
Noi Studio

Претензии не по адресу предъявляете , предъявлять нужно долбоебам которые сделали мессенджеры с привязкой к номеру телефона

Ответить
13
Рыжий

А есть какие-то мессенджеры без этой привязки? С какой-либо значимой аудиторией

Ответить
4
Noi Studio

xmpp(jabber) делаешь себе собственный сервак и радуешься жизни в гордом одиночестве)

Ответить
6
Ap

Wickr

Ответить
3
Илья Гераськин

Discord же, не?

Ответить
2
Полуслепой Пью

Фейсбук Мессенджер и Скайп

Ответить
0
4 комментария
Формальный алмаз

раньше были, ща сложно отыскать

Ответить
0
FUNGAME

В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код

А на фуфайке этот код на всю спину надо печатать?
А желтую звезду на грудь надо пришивать?

Ответить
13
Он Самый

Ну что вы! К чему эти перегибы? Желтая звезда конечно будет, но строго в соответствии с законодательством и только у тех, кто выступает против коррупции. Обычным гражданам достаточно будет за свой счет сделать маленькую аккуратную татуировку установленного образца на запястье для удобства проверки.

Ответить
4
Имя Фамилия

Зачем вообще эти мобильные операторы со своими симками? СМС-ки не пишу, звонки совершаю через мессенджеры. Регистрацию нужно делать без ввода номера, в обход мобильным оператором. Дуров, займись. время до марта.

Ответить
11
Правительственный украинец

Нашел кому поручить

Ответить
8
Kir Kirsky

Регистрацию нужно делать без ввода номера, в обход мобильным оператором. Дуров, займись. время до марта.

Ответить
5
Соседний корабль

А как определить, что пользователь из России? В Эстонии симка в любом киоске €1.

Ответить
2
New

дядя... мы с тобой такой бизнес намутим.
пиши на почту estoniaprivet@mail.ru

Ответить
15
Evil Pechenka

За эстонские симки срок получишь больше чем за кокаинум.

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3
Бывший историк

Зачем? Вроде до сих в переходах иногда раздают симки.

Ответить
0
2 комментария
theLastLetters

Эстонкс!

Ответить
0
Dr Serj

а в чем проблема определить, номер же не российский будет

Ответить
0
NavaGava

Так там ты будешь регистрироваться из другой страны, на законы рф насрать

Ответить
1
Настоящий американец

Без паспорта?

Ответить
0
Toyota Cressida

Да

Ответить
0
Evil Pechenka

и будут действовать шесть лет

А потом что случится?

Ответить
0
Трудный холод

Россия перестанет существовать

Ответить
14
Он Самый
Ответить
1
Evil Pechenka

😲

Багажника злая экстремиста.

Ответить
0
2 комментария
Paul Schumacher

К тому моменту уже всех чипируют и идентификация по паспорту не понадобится

Ответить
2
Aleksey Kosulin

При этом в местах, где номер телефона и смс на него используются как простая ЭЦП подтверждения, что тот кто назвался кем то действительно им является не требуется. Например, если кто то утащил ваши данные и берет микрокредит, то назвав фио, номер паспорта и инн он становится для мфо вами. Потом он указывает телефон, который не имеет к вам никакого отношения, но для мфо презюмируется вашим, получает подтверждающее смс и берет кредит, который вешается на вас.

Ответить
4
New

Кстати, вот интересный вопрос - почему изначально у всех мессенджеров привязка к номеру?
это же с watsapp началось как я понимаю... у них такое было изначально

Ответить
2
Distortion

По-моему очевидно, что это главным образом нужно, чтобы подтягивать социальный граф. В досмартфонную эпоху это делали с помощью почты.

Ответить
2
Алексей Иванов

Чтобы пользователи сразу могли начать общение со всеми людьми, сохраненными в контактах, без предварительного обмена контактной информацией для мессенджера

Ответить
0
Georgi Yudin

Ммм, в интернет по паспорту)). Потом еще при каждом входе будет запрашивать авторизацию лицом.

Ответить
1
Vladislav Donets

У провайдера твои паспортные данные есть, у мобильного оператора скорей всего тоже, при подключении к общественной Wi-Fi точке вводишь номер телефона.

Ответить
1
Polina Malahova

Мне не нравится, что теперь и у мессенджера мои данные будут. Еще один прекрасный источник сливов(

Ответить
1
Tony Urban

Тоталитаризм, жара, октябрь

Ответить
1
Shenmue

Все потуги направлены на обычных юзеров, на ворьё нужно ресурсов в 100крат больше

Ответить
1
new_comment

Какое-то дежавю у меня. По-моему всё это уже было. И про аську с джаббером вспомнили тогда. Короче, живём в бесконечном ужасе: что, разве ещё не за всем следят? ещё осталось что-то незапрещённое?

Ответить
1
Neurotoxin001

Во-первых — это копипаст постановления от 2018 года и в нём нет ничего нового. Во-вторых — в постановлении ни слова о «паспортных данных».

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402852098/

Пишите лучше о мемах. ред.

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0
Полуслепой Пью

Я в Скайпе, в Фейсбуке, в Твиттере без номера телефона зарегистрирован.

И что?

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0
Kir Kirsky

Разве они не блочат такие акки?

Ответить
0
Полуслепой Пью

Нет, если есть аккаунт Майкрософта и Фейсбука или Гугла то его достаточно

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0
32 комментария
Михаил Зеленин

А заблокировать номера без паспортных данных у операторов и просто регистрировать время регистрации в мессенджерах и номер, вместо передачи паспортных данных не вариант?

Ответить
0
Полуслепой Пью

Пользуйтесь электронной почтой

Ответить
0
Слышный единорожек88

Каперы сосатб

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0
Ranae Est

хм, а личка на tj/dtf/etc считается?

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0
Основной Валера

Надо сейчас зарегать кучу профилей на левые симки и потом продавать

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0
Viktor Mandarin

Прикол в том что у каждого практически сервиса есть мессенджер. Гугл тот же

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0
Danil Oputin

Текущих пользователей этой коснётся?

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0
doffys

Кстати, просто делаешь в меседжере функцию отвязать номер и ты уже пользователь из неизвестной страны

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0
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