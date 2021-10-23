Правительство обязало мессенджеры регистрировать пользователей по паспортным данным с 2022 года Статьи редакции
Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.
20 октября, правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание телеграм-канал «ЗаТелеком».
Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.
Оператор должен будет в течение 20 минут предоставить информацию об абоненте из базы данных, включая сведения из паспорта. Если паспортные данные не совпадают или отсутствуют, то мессенджер должен отказать пользователю в регистрации.
В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.
Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.
В свою очередь оператор обязан будет в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть сведения из паспорта. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг
Т.е при регистрации в мессенджерах будет поле для загрузки сканов паспорта?
Еще больше возможностей взять кредит на чужой паспорт, ура
Ну что вы! К чему эти перегибы? Желтая звезда конечно будет, но строго в соответствии с законодательством и только у тех, кто выступает против коррупции. Обычным гражданам достаточно будет за свой счет сделать маленькую аккуратную татуировку установленного образца на запястье для удобства проверки.
При этом в местах, где номер телефона и смс на него используются как простая ЭЦП подтверждения, что тот кто назвался кем то действительно им является не требуется. Например, если кто то утащил ваши данные и берет микрокредит, то назвав фио, номер паспорта и инн он становится для мфо вами. Потом он указывает телефон, который не имеет к вам никакого отношения, но для мфо презюмируется вашим, получает подтверждающее смс и берет кредит, который вешается на вас.
Во-первых — это копипаст постановления от 2018 года и в нём нет ничего нового. Во-вторых — в постановлении ни слова о «паспортных данных».
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402852098/
Пишите лучше о мемах. ред.