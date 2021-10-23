Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

20 октября, правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание телеграм-канал «ЗаТелеком».

Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце данного номера.

Оператор должен будет в течение 20 минут предоставить информацию об абоненте из базы данных, включая сведения из паспорта. Если паспортные данные не совпадают или отсутствуют, то мессенджер должен отказать пользователю в регистрации.

В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.

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