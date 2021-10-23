Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с марта 2022 года Статьи редакции
Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.
20 октября правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание телеграм-канал «ЗаТелеком».
Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце номера.
Оператор должен будет в течение 20 минут предоставить информацию об абоненте из своей базы данных. Если данные не совпадают или отсутствуют, то мессенджер должен отказать пользователю в регистрации. Оператор должен в своей базе данных зафиксировать запись о том, к каким мессенджерам привязан каждый номер.
В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.
Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.
Обновлено в 16:23: Аналогичные правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило ещё в ноябре 2018 года. Новое постановление заменило постановление №1279.
Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» считает, что предыдущее постановление «не работало от слова абсолютно».
В мессенджерах и так идентификация по номеру телефона. Владельцы номеров и так известны МВД. Не очень понимаю, что изменится.
Особенно странно это постановление выглядит на фоне того, что каждый день у метро раздают симки и возможность анонимного использования останется для тех, кому это действительно надо. Я пару лет назад пользовался такой симкой, зарегистрирована на какого-то Эдуарда.
В свою очередь оператор обязан будет в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть сведения из паспорта. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг
Т.е при регистрации в мессенджерах будет поле для загрузки сканов паспорта?
Еще больше возможностей взять кредит на чужой паспорт, ура
Ну что вы! К чему эти перегибы? Желтая звезда конечно будет, но строго в соответствии с законодательством и только у тех, кто выступает против коррупции. Обычным гражданам достаточно будет за свой счет сделать маленькую аккуратную татуировку установленного образца на запястье для удобства проверки.
Matrix.org, Tox. Есть так же децентрализованный твиттор - Mastodon и его аналоги.
Только децентрализация, только хардкор.
Однако простым людям плевать на вот это вот всё и они продолжат обмазываться воцапами и прочими вкшечками. До посинения.
Во-первых — это копипаст постановления от 2018 года и в нём нет ничего нового. Во-вторых — в постановлении ни слова о «паспортных данных».
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402852098/
Пишите лучше о мемах. ред.
При этом в местах, где номер телефона и смс на него используются как простая ЭЦП подтверждения, что тот кто назвался кем то действительно им является не требуется. Например, если кто то утащил ваши данные и берет микрокредит, то назвав фио, номер паспорта и инн он становится для мфо вами. Потом он указывает телефон, который не имеет к вам никакого отношения, но для мфо презюмируется вашим, получает подтверждающее смс и берет кредит, который вешается на вас.
Либо я читаю плохо, либо в постановление идёт речь о том, что месенжер должен направить запрос к оператору, тот посмотреть есть ли у него в даже такой номер и дать ответ, и есть ли номер есть, то оператор должен поставить подмётку что данный номер используется в таком то месенджер. Откуда взята информация о паспортных данных? Опять желтуха обоссаная
Организатор распространения информации в сети "Интернет" в случае осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения, не предусматриваются размещение пользователями сети "Интернет" общедоступной информации в сети "Интернет" и передача электронных сообщений неопределенному кругу лиц (далее - организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями)
Вроде чтобы быть мессенджером надо не иметь возможности публичной публикации.
Господи, какой бред.
Симки для телефона тоже вроде по паспорту продают?
А потом никого найти не могут, мошенники звонят людям, разводят, а всем пофиг.
Уму непостижимо, почему вообще на экране телефона до сих пор высвечивается просто цифры номера, а не имяфамилия того, чья симка?
Было бы намного проще ориентироваться при звонках.
Например, вместо звонка с 790290029 будет писаться, что звонит "Ольга Васильевна Крылова". Ах, точно, это ж соседка Оля с соседнего квартала!
Нужно также выводить при звонке все возможные данные о звонящем, например, регион-город проживания.