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Новости
Даша Лейзаренко

Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с марта 2022 года Статьи редакции

Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

175 175 комментариев
19 232 просмотров

20 октября правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей мессенджеров в российском интернете. На это обратил внимание телеграм-канал «ЗаТелеком».

Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать шесть лет. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона. После этого они обязаны будут направить запрос мобильному оператору о владельце номера.

Оператор должен будет в течение 20 минут предоставить информацию об абоненте из своей базы данных. Если данные не совпадают или отсутствуют, то мессенджер должен отказать пользователю в регистрации. Оператор должен в своей базе данных зафиксировать запись о том, к каким мессенджерам привязан каждый номер.

В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код, который необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить его.

Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» предположил, что из-за этого постановления в России заблокируют иностранные мессенджеры, которые откажутся соблюдать правила.

Обновлено в 16:23: Аналогичные правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило ещё в ноябре 2018 года. Новое постановление заменило постановление №1279.

От редакции: TJ изменил заголовок и приносит извинения читателям.

Автор телеграм-канала «ЗаТелеком» считает, что предыдущее постановление «не работало от слова абсолютно».

Если ПП-1801 начнет применять российский разработчик мессенджеров, то он себе копает ямку в расходах: кто-то же должен эту хрень програмировать-менеджерить, не так ли? Операторы связи также не станут давать интерфейсы мессенджерам бесплатно.

Для мессенджера, который имплементирует ПП-1801 и публично об этом заявит, это будет началом конца. Сам факт того, что мессенджер знает паспорт юзера и может сопоставить в поиске конкретное ФИО и сообщение уже означает, что переписка по такому мессенджеру — опасна. В принципе. Даже если мессенджер мамой клянётся в сквозном шифровании. Если есть возможность идентификации автора сообщений — сразу удаляйте это.

Михаил Климарев
автор телеграм-канала «ЗаТелеком»

#новости #соцсети

Спасибо за наводку New
175 175 комментариев
3
129
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175 комментариев
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Далекий торшер

-обязательная идентификация пользователей мессенджеров в российском интернете
Или
-Полное прекращение работы телеграм в России

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169
doffys

Сразу нахуй, пускай будет подписка для пользователей, что бы покрывать ВПН и штрафы. Но Паша уже не боец с тупой системой, а часть ее

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8
BigRichardRichardson

Но Паша уже не боец

уже

🤣

Ответить
8
2 комментария
Photuum

В мессенджерах и так идентификация по номеру телефона. Владельцы номеров и так известны МВД. Не очень понимаю, что изменится.

Особенно странно это постановление выглядит на фоне того, что каждый день у метро раздают симки и возможность анонимного использования останется для тех, кому это действительно надо. Я пару лет назад пользовался такой симкой, зарегистрирована на какого-то Эдуарда.

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6
Александр Данильчев

Смысл как раз в том, чтобы закрыть дыру с симками Эдуардов.

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0
2 комментария
Марина Климина

Продающиеся у метро симки нужно регистрировать - с паспортом фоткаться, без этого не пускает в интернет.

Ответить
0
1 комментарий
Victor Ganin

-Обязательное анальное изнасилование шваброй по субботам
Или
-Полное прекращение работы ютуб, телеграм, фб, твиттер, инстаграм, в России

Россияне занимают очередь в пятницу вечером, чтобы в субботу пораньше освободиться.

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1
Vladimir Medvedev

То есть ты создал месседжер и операторы будут обязаны раскрыть паспортные данные по любому телефону? Кайф

Ответить
80
New

Всех бандитов поймают....

при чем самый главный угар, что в сша и европе закрывают маркетплейсы по продаже запрещенных веществ и находят создателей.
а у нас же все спокойно... стабильность..

https://www.youtube.com/watch?v=C6gzSB1Gg-E

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2
Oleg Savrikov

короче, как обычно ,нагибать будут скачавшего бесплатно книжку"метро33" с бота флибусты, но не кладмена и оператора солевых движух.

Ответить
3
Махарадж

Сейчас бы ленту.ру смотреть. Хотя у них лютый монтаж, мне понравился в этом видосе, который я, к слову, ПОСМОТРЕЛ СЕГОДНЯ С УТРА

Ответить
1
Рыжий

В свою очередь оператор обязан будет в течение 20 минут предоставить всю информацию об абоненте из базы данных, то есть сведения из паспорта. Если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг

Т.е при регистрации в мессенджерах будет поле для загрузки сканов паспорта?
Еще больше возможностей взять кредит на чужой паспорт, ура

Ответить
43
Федя Прозоров

Тут другая цепочка. Ты скорее всего покупал симку не в переходе, у оператора есть твои паспортные данные, они и подкачиваются

Ответить
10
Shenmue

До 1 декабря 2021 необходимо привязать к своей учетке в госуслугах все корпоративные номера которые были вы даны в твоей организации в противном случае симка блокируется

Ответить
10
Roman Di

Так мессенджер-то с чем будет сверять паспортные данные, полученные от оператора?

Ответить
3
1 комментарий
Рыжий

Интересно, а все эти сервисы онлайн номеров станут бесполезны?

Ответить
0
2 комментария
Сырой Даниль

Мессенджеры должны будут запрашивать данные у операторов связи, а те — предоставлять их в течение 20 минут после регистрации пользователя.

Пиздец. Это же миллион мошенников расплодит. ред.

Ответить
0
Фамилия и имя

А как можно взять кредит по скану чужого паспорта? Научи плиз.

Ответить
1
Rinat Tukhvatullin

Традиция такая - портить жизнь в марте на 6 лет.

Ответить
35
FUNGAME

В случае же успешной проверки каждому пользователю будет присваиваться уникальный идентификационный код

А на фуфайке этот код на всю спину надо печатать?
А желтую звезду на грудь надо пришивать?

Ответить
27
Он Самый

Ну что вы! К чему эти перегибы? Желтая звезда конечно будет, но строго в соответствии с законодательством и только у тех, кто выступает против коррупции. Обычным гражданам достаточно будет за свой счет сделать маленькую аккуратную татуировку установленного образца на запястье для удобства проверки.

Ответить
18
Dr Serj

А на фуфайке этот код на всю спину надо печатать?

так уже )
сейчас лицо это второй паспорт, которым везде светишь

Ответить
0
Tatiana Inarsh

Цветовая дифференциация штанов будет, что непонятного...

Ответить
0
Константин Г.
Ответить
27
Имя Фамилия

Зачем вообще эти мобильные операторы со своими симками? СМС-ки не пишу, звонки совершаю через мессенджеры. Регистрацию нужно делать без ввода номера, в обход мобильным оператором. Дуров, займись. время до марта.

Ответить
18
Правительственный украинец

Нашел кому поручить

Ответить
17
Kir Kirsky

Регистрацию нужно делать без ввода номера, в обход мобильным оператором. Дуров, займись. время до марта.

Ответить
12
Noi Studio

Претензии не по адресу предъявляете , предъявлять нужно долбоебам которые сделали мессенджеры с привязкой к номеру телефона

Ответить
15
Рыжий

А есть какие-то мессенджеры без этой привязки? С какой-либо значимой аудиторией

Ответить
10
Noi Studio

xmpp(jabber) делаешь себе собственный сервак и радуешься жизни в гордом одиночестве)

Ответить
18
Полуслепой Пью

Фейсбук Мессенджер и Скайп

Ответить
4
5 комментариев
Илья Гераськин

Discord же, не?

Ответить
4
Ap

Wickr

Ответить
3
Формальный алмаз

раньше были, ща сложно отыскать

Ответить
0
Hunz Fixer

Matrix.org, Tox. Есть так же децентрализованный твиттор - Mastodon и его аналоги.
Только децентрализация, только хардкор.
Однако простым людям плевать на вот это вот всё и они продолжат обмазываться воцапами и прочими вкшечками. До посинения.

Matrix.org
Matrix is an open standard for interoperable, decentralised, real-time communication
Matrix.org
Ответить
0
Казенный Кирилл

Ты как-то не так его комментарий прочитал.

Ответить
–1
Evil Pechenka

и будут действовать шесть лет

А потом что случится?

Ответить
0
Трудный холод

Россия перестанет существовать

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37
Он Самый
Ответить
7
Evil Pechenka

😲

Багажника злая экстремиста.

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1
2 комментария
Paul Schumacher

К тому моменту уже всех чипируют и идентификация по паспорту не понадобится

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5
Соседний корабль

А как определить, что пользователь из России? В Эстонии симка в любом киоске €1.

Ответить
2
New

дядя... мы с тобой такой бизнес намутим.
пиши на почту estoniaprivet@mail.ru

Ответить
27
10 комментариев
theLastLetters

Эстонкс!

Ответить
10
Evil Pechenka

За эстонские симки срок получишь больше чем за кокаинум.

Ответить
4
Настоящий американец

Без паспорта?

Ответить
0
2 комментария
Dr Serj

а в чем проблема определить, номер же не российский будет

Ответить
0
5 комментариев
Neurotoxin001

Во-первых — это копипаст постановления от 2018 года и в нём нет ничего нового. Во-вторых — в постановлении ни слова о «паспортных данных».

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402852098/

Пишите лучше о мемах. ред.

Ответить
7
Hunz Fixer

Плюсаните его кто-нибудь за меня. А то я только вкатился и ТЖ не даёт мне это сделать... :(

Ответить
0
1 комментарий
Aleksey Kosulin

При этом в местах, где номер телефона и смс на него используются как простая ЭЦП подтверждения, что тот кто назвался кем то действительно им является не требуется. Например, если кто то утащил ваши данные и берет микрокредит, то назвав фио, номер паспорта и инн он становится для мфо вами. Потом он указывает телефон, который не имеет к вам никакого отношения, но для мфо презюмируется вашим, получает подтверждающее смс и берет кредит, который вешается на вас.

Ответить
6
Georgi Yudin

Ммм, в интернет по паспорту)). Потом еще при каждом входе будет запрашивать авторизацию лицом.

Ответить
3
Vladislav Donets

У провайдера твои паспортные данные есть, у мобильного оператора скорей всего тоже, при подключении к общественной Wi-Fi точке вводишь номер телефона.

Ответить
3
1 комментарий
Tony Urban

Тоталитаризм, жара, октябрь

Ответить
4
New

Кстати, вот интересный вопрос - почему изначально у всех мессенджеров привязка к номеру?
это же с watsapp началось как я понимаю... у них такое было изначально

Ответить
3
Distortion

По-моему очевидно, что это главным образом нужно, чтобы подтягивать социальный граф. В досмартфонную эпоху это делали с помощью почты.

Ответить
3
Алексей Иванов

Чтобы пользователи сразу могли начать общение со всеми людьми, сохраненными в контактах, без предварительного обмена контактной информацией для мессенджера

Ответить
2
1 комментарий
Иной инструмент

У индусов только телефон, больше нечего регистрировать

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Потому что легче всего войти по номеру для нормисов

Ответить
0
Сталин спас Россию

Чтобы было удобно для юзеров и максимально затруднить регистрацию тысяч "мёртвых" акков

Ответить
0
onizzzuka
Ответить
3
Andrey Zogus

Приказ полный дубликат 18 года который еще Медведев подписывал. Подкорректировали некоторые формулировки просто. Н-Новость.

Ответить
2
Shenmue

Все потуги направлены на обычных юзеров, на ворьё нужно ресурсов в 100крат больше

Ответить
1
new_comment

Какое-то дежавю у меня. По-моему всё это уже было. И про аську с джаббером вспомнили тогда. Короче, живём в бесконечном ужасе: что, разве ещё не за всем следят? ещё осталось что-то незапрещённое?

Ответить
1
doffys

Кстати, просто делаешь в меседжере функцию отвязать номер и ты уже пользователь из неизвестной страны

Ответить
1
Дима Анонимный

Лучше я буду платить за виртуальную симку на которую переведу все мессенджеры😒

Ответить
1
Lolu4 .

Либо я читаю плохо, либо в постановление идёт речь о том, что месенжер должен направить запрос к оператору, тот посмотреть есть ли у него в даже такой номер и дать ответ, и есть ли номер есть, то оператор должен поставить подмётку что данный номер используется в таком то месенджер. Откуда взята информация о паспортных данных? Опять желтуха обоссаная

Ответить
1
Andrey Cherepanov

Постройка концлагеря набирает обороты. Россия для грустных...

Ответить
1
Основной Валера

Надо сейчас зарегать кучу профилей на левые симки и потом продавать

Ответить
0
Kir Kirsky

Товарищу майору на контрольной закупке

Ответить
2
4 комментария
Алексей

А если телеграмм не будет предоставлять - мы его заблокируем! (с)

Ответить
0
Kir Kirsky

Будет

Ответить
2
Что Зачем

Совершенно не понимаю как это будет работать.

Выхожу в интернет с иностранным айпи, беру виртуальный телефон, регистрируюсь, указываю любые имя и фамилию. Каким образом меня будут регулировать?

Ответить
0
Андрей Тойх

Если паспортные данные не совпадают или отсутствуют, то мессенджер должен отказать пользователю в регистрации.

Ответить
1
1 комментарий
Дима Анонимный

Никак)

Ответить
0
Полуслепой Пью

Я в Скайпе, в Фейсбуке, в Твиттере без номера телефона зарегистрирован.

И что?

Ответить
0
Kir Kirsky

Разве они не блочат такие акки?

Ответить
0
34 комментария
Михаил Зеленин

А заблокировать номера без паспортных данных у операторов и просто регистрировать время регистрации в мессенджерах и номер, вместо передачи паспортных данных не вариант?

Ответить
0
Kir Kirsky

Ты представляешь какой вой поднимется? А так заметит полтора либерала. При этом большинство всё равно с паспортными данными привязанными к номеру, а новый номер без них получить всё сложнее.

Ответить
0
Полуслепой Пью

Пользуйтесь электронной почтой

Ответить
0
Дима Анонимный

Джаббером

Ответить
0
Слышный единорожек88

Каперы сосатб

Ответить
0
Ranae Est

хм, а личка на tj/dtf/etc считается?

Ответить
0
Kir Kirsky

Организатор распространения информации в сети "Интернет" в случае осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для обмена электронными сообщениями исключительно между пользователями этих информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя или получателей электронного сообщения, не предусматриваются размещение пользователями сети "Интернет" общедоступной информации в сети "Интернет" и передача электронных сообщений неопределенному кругу лиц (далее - организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями)

Вроде чтобы быть мессенджером надо не иметь возможности публичной публикации.

Ответить
0
Viktor Mandarin

Прикол в том что у каждого практически сервиса есть мессенджер. Гугл тот же

Ответить
0
Danil Oputin

Текущих пользователей этой коснётся?

Ответить
0
Дима Анонимный

Ну а как иначе?

Ответить
0
Егор Ниглов

А что изменится в цепочке: Покупаешь по паспорту симку (номер телефона) - Мессенджер регистрирует тебя только по номеру телефона?

Ответить
0
Пётр Козлов

Интересно как в этот раз Паша Дуров будет переобуваться от основной идет маркетинга телеграмма про анонимность к «ну или так, или полная блокировка телеграмма в России»

Ответить
0
Kir Kirsky

Он больше не говорит про анонимность, только про секьюрность

Ответить
0
1 комментарий
Многие чайник

Пиздец нахуй блять

Ответить
0
Russell Filth

Это сделано для того чтобы запросы обрабатывались быстрее на предоставление данных. Однако продажу левых симкарт все равно не отменят, так что похуй

Ответить
0
Kir Kirsky

Уже отменили

Ответить
0
Авксентий Мартьянов

ну, теперь не со "сбера" будут звонить, а сall-центра, чтобы взять данные якобы для "индитификации". Казна сама себя не пополнит

Ответить
0
Andrey Cherepanov

Осталось статью добавить за дачу ложных паспортных данных оператору

Ответить
0
Федор Петров

Буква Ю по ........
Половина людей пользуется или не зарегистрированными симками или симками оформленными на третьи лица не один человек в здравом уме не даст свои документы при регистрации сим карты.

Ответить
0
Евгений Иванов

Господи, какой бред.

Симки для телефона тоже вроде по паспорту продают?

А потом никого найти не могут, мошенники звонят людям, разводят, а всем пофиг.

Уму непостижимо, почему вообще на экране телефона до сих пор высвечивается просто цифры номера, а не имяфамилия того, чья симка?

Было бы намного проще ориентироваться при звонках.

Например, вместо звонка с 790290029 будет писаться, что звонит "Ольга Васильевна Крылова". Ах, точно, это ж соседка Оля с соседнего квартала!

Нужно также выводить при звонке все возможные данные о звонящем, например, регион-город проживания.

Ответить
0
Сергей Дворниченко

я уже придумал способ с переадресацией для мошеничества.Ето еще хуже будет)

Ответить
0
Mikki Rurk

Ну если Паша согласится, то ну его нахер

Ответить
0
Андрій Таран

Все у вас не как у людей

Ответить
0
Юзер Юзерович

Вместо того, чтобы отдать идентификатор, проведя верификацию на своей стороне, мобильный оператор будет отдавать паспортные данные?

Отдавать он будет компаниям, которые иностранные и не хранят данные в РФ?

Успеть к 1 марту 2022?

ахахаххахахахаххахахахахахаххахахахахахаххахахахахаххахахахаха

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–1
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