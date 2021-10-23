Если ПП-1801 начнет применять российский разработчик мессенджеров, то он себе копает ямку в расходах: кто-то же должен эту хрень програмировать-менеджерить, не так ли? Операторы связи также не станут давать интерфейсы мессенджерам бесплатно.



Для мессенджера, который имплементирует ПП-1801 и публично об этом заявит, это будет началом конца. Сам факт того, что мессенджер знает паспорт юзера и может сопоставить в поиске конкретное ФИО и сообщение уже означает, что переписка по такому мессенджеру — опасна. В принципе. Даже если мессенджер мамой клянётся в сквозном шифровании. Если есть возможность идентификации автора сообщений — сразу удаляйте это.

