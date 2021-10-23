«Тупорылая х***я, либеральная такая»: солист «Агаты Кристи» оскорбил либералов, ЛГБТ и «Ельцин-центр», где выступал Статьи редакции
Вадим Самойлов извиняться не стал и заявил, что «сказал всё правильно». В «Ельцин-центре» отметили, что надеются «никогда более не видеть господина Самойлова» у себя.
В ночь на 23 октября в Екатеринбурге в рамках фестиваля Ural Music Night проходило выступление «Агаты Кристи». Во время концерта вокалист Вадим Самойлов резко высказался в адрес либералов и представителей ЛГБТ, а также в адрес «Ельцин-Центра», где выступала группа. Его слова приводит издание Itʼs My City.
Часть речи основателя группы «Агата Кристи» попала в трансляцию «4 канала», однако после слов про «контрпропаганду антигосударственную» канал переключился на выступление артиста на другой сцене. Полную видеозапись выступления Самойлова опубликовало в телеграм-канале издание E1.ru.
Директор фестиваля Евгений Горенбург публично извинился перед партнерами Ural Music Night и представителями «Ельцин-центра». «Сегодня случилось так, что мой друг, Вадик Самойлов на концерте группы „Агата Кристи“ сказал абсолютно неуместные слова в адрес людей, которые работают в „Ельцин-центре“. Я приношу нашим партнерам извинения за это. С Вадиком я обязательно переговорю об этом. Вы завтра все это увидите в сетях, и все это будет здорово», — сказал Горенбург.
Сам Вадим Самойлов извиняться отказался. В комментарии «Подъему» музыкант заявил, что «по сути сказал все правильно», а извиниться готов только за мат: «Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе “Ленинград”, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за всё остальное — нет, по сути я сказал всё правильно».
В «Ельцин-центре» заявили, что прекратят сотрудничество с организаторами Ural Music Night и надеются «никогда более не видеть господина Самойлова» в своих стенах.
Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В 2021 году фестиваль прошёл на 60 площадках, его посетили десятки тысяч человек. На площадках выступили «Каста», IOWA, ЛСП, Клава Кока, «Запрещенные барабанщики» и другие артисты. Зрителей пускали по QR-кодам.
И вот еще хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Я сейчас здесь живу, и живу такую же жизнь, как вы. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Везде, да, везде. Но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой х***и, которая либеральная такая.
Кстати, этот черт абсолютно бездарный как творческая личность. Все хиты написал его брат Глеб Самойлов и именно он создал ту Агату, которую любят фаны. Глеб ушел от Вадима, потому что увидел, что тот стал полнейшим мудаком, в том числе и в политическом плане. Вадим сейчас отжал права на классические произведения группы, которые ему не принадлежат, потому что он не был им автором и выступал только рядовым исполнителем и администратором. Короче, гнида редкостная о которой даже родной брат очень плохого мнения.
Брат так вообще. Глеб Самойлов вроде и группа Matrix. Они один раз к нам приехали с концертом, но концерт отменили, музыканты тупо не могли выйти на сцену.
Вадим Самойлов тоже не подарок в этом плане. Но он записал совместный альбом с Шклярским, а тот с быдлом сотрудничать не будет в этом плане. Но это давно было, в начале нулевых
Чувак говорит, что «любит и приветствует» тех, кто болеет за сильную Россию. И не любит ЛГБТ-людей, «борзую тупорылую либеральную херню» и «Ельцин-центр», что переводя с пропагандистского клише, оппозиция путина и едра, т.е. чувак считает авторитаризм/диктатуру вещами укрепляющими страну, хотя вся история говорит об обратном и как раз авторитаризм/диктатура разлагают страну на всех уровнях и Россия тому пример, т.е. в моём видении чувак тупое говно, отброс и хуесос
@Даша Лейзаренко там ельцин центр официально самойлова нахер послал
https://yeltsin.ru/news/Po-povodu-vystupleniya-V-Samojlova-v-Elcin-Centre/