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Новости
Даша Лейзаренко

«Тупорылая х***я, либеральная такая»: солист «Агаты Кристи» оскорбил либералов, ЛГБТ и «Ельцин-центр», где выступал Статьи редакции

Вадим Самойлов извиняться не стал и заявил, что «сказал всё правильно». В «Ельцин-центре» отметили, что надеются «никогда более не видеть господина Самойлова» у себя.

87 87 комментариев
3575 просмотров
Речь Самойлова

В ночь на 23 октября в Екатеринбурге в рамках фестиваля Ural Music Night проходило выступление «Агаты Кристи». Во время концерта вокалист Вадим Самойлов резко высказался в адрес либералов и представителей ЛГБТ, а также в адрес «Ельцин-Центра», где выступала группа. Его слова приводит издание Itʼs My City.

И вот еще хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Я сейчас здесь живу, и живу такую же жизнь, как вы. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Везде, да, везде. Но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой х***и, которая либеральная такая.


Кстати, привет «Ельцин-Центру». Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в «Ельцин-Центре». Fuck off you всех, кто этим занимается.


А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие-то ****сы, ЛГБТ, е***те куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте.

Вадим Самойлов
солист «Агаты Кристи»

Часть речи основателя группы «Агата Кристи» попала в трансляцию «4 канала», однако после слов про «контрпропаганду антигосударственную» канал переключился на выступление артиста на другой сцене. Полную видеозапись выступления Самойлова опубликовало в телеграм-канале издание E1.ru.

Трансляция «4 канала»

Директор фестиваля Евгений Горенбург публично извинился перед партнерами Ural Music Night и представителями «Ельцин-центра». «Сегодня случилось так, что мой друг, Вадик Самойлов на концерте группы „Агата Кристи“ сказал абсолютно неуместные слова в адрес людей, которые работают в „Ельцин-центре“. Я приношу нашим партнерам извинения за это. С Вадиком я обязательно переговорю об этом. Вы завтра все это увидите в сетях, и все это будет здорово», — сказал Горенбург.

Сам Вадим Самойлов извиняться отказался. В комментарии «Подъему» музыкант заявил, что «по сути сказал все правильно», а извиниться готов только за мат: «Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе “Ленинград”, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за всё остальное — нет, по сути я сказал всё правильно».

В «Ельцин-центре» заявили, что прекратят сотрудничество с организаторами Ural Music Night и надеются «никогда более не видеть господина Самойлова» в своих стенах.

Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин-центру», на сцене которого выступал.

Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте — вот что сделал вчера музыкант Самойлов.

заявление «Ельцин-центра»

Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В 2021 году фестиваль прошёл на 60 площадках, его посетили десятки тысяч человек. На площадках выступили «Каста», IOWA, ЛСП, Клава Кока, «Запрещенные барабанщики» и другие артисты. Зрителей пускали по QR-кодам.

#новости #музыка

Спасибо за наводку Владимир Климов
87 87 комментариев
38
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87 комментариев
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Оранжевый бокал

куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте

Но ты же сам начал этот спич... А вообще это наверное что то подсознательное, сложно представить здорового человека который внезапно переводит разговор на такие темы

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37
Правительственный украинец

Его очень не интересует однополая ебля в жопу ты что

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6
aliftin

Напился и спизлили лишнего? Так пол tj по выходным делает и ничего.

Ответить
25
Таинственный Женя

Он же и говорит:

живу такую же жизнь, как вы

Поэтому соответствует сайту.

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0
aliftin

Да у меня нет претензий к тебе, контент топ.

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3
Имя Фамилия

Также зрители концерта отмечают, что во время выступления Вадим Самойлов был в нетрезвом состоянии.

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. учи мат часть

Ответить
1
Правительственный украинец

Ебаные либералы и ЛГБТ не ходят на его концерты как раньше и не делают ему кассу, вот суки

Ответить
21
aliftin

Да на таких мероприятиях, частенько, людям поебать на политику. Ты просто идёшь послушать/посмотреть что нравится, а тебе начинают задвигать свою позицию. Даже если бы он так начал кричать "свободу Навальному", то люди бы точно так же начали покидать концерт.

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4
Правительственный украинец

я кстати помню как парк горького к нам приехали какой то бесплатный концерт для местного марафона дать и примерно такую же хуету несли

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0
Рыжий

давно было? я думал они умерли уже давно

Ответить
0
Правительственный украинец

2014, без Маршала

Ответить
0
Рыжий

Переломный год. В плане задвигания повесточки музыкантами

Ответить
3
Рыжий

И вот еще хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Я сейчас здесь живу, и живу такую же жизнь, как вы. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Везде, да, везде. Но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой х***и, которая либеральная такая.

Ответить
18
Forrest_Dumb

Кстати, этот черт абсолютно бездарный как творческая личность. Все хиты написал его брат Глеб Самойлов и именно он создал ту Агату, которую любят фаны. Глеб ушел от Вадима, потому что увидел, что тот стал полнейшим мудаком, в том числе и в политическом плане. Вадим сейчас отжал права на классические произведения группы, которые ему не принадлежат, потому что он не был им автором и выступал только рядовым исполнителем и администратором. Короче, гнида редкостная о которой даже родной брат очень плохого мнения.

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15
Ян Фёдоров

кого-то мне это напоминает...

Ответить
0
Значительный томагавк_два

похуй
давайте запостим еще мнение бомжей с лавочки

Ответить
7
Таинственный Женя

запости, кто тебе мешает?

Ответить
2
Значительный томагавк_два

это инфомусор

Ответить
0
Таинственный Женя

это разве не таблоид?

Ответить
2
Значительный томагавк_два

нет

Ответить
–2
Трудный холод

он тебя уделал

Ответить
0
Минеральный бокал

Не инфомусор
Я вот слушал всего одну песню у этой группы
А теперь чёт перехотелось её слышать. Спасибо

Ответить
0
Рыжий

Также зрители концерта отмечают, что во время выступления Вадим Самойлов был в нетрезвом состоянии

Это настолько очевидная и обычная штука, что странно вставлять это в новость

Ответить
7
Таинственный Женя

обычно его брат в убитом состоянии. А этот в адекватном состоянии был ранее мной замечен.

Ответить
3
Рыжий

Брат так вообще. Глеб Самойлов вроде и группа Matrix. Они один раз к нам приехали с концертом, но концерт отменили, музыканты тупо не могли выйти на сцену.
Вадим Самойлов тоже не подарок в этом плане. Но он записал совместный альбом с Шклярским, а тот с быдлом сотрудничать не будет в этом плане. Но это давно было, в начале нулевых

Ответить
0
Лесной американец

Какой отвратительный он всё-таки. Даже сторчавшийся Глеб на его фоне выглядит лучше

Ответить
7
Evil Pechenka

Ну ХЗ...

Ответить
0
Рыжий

Глеб хотя бы не жирный

Ответить
0
Evil Pechenka

Ну да, он хитро прикрывается тем, что хрен поймёшь о чём он поёт и говорит.

Ответить
2
Баба Нюра

Бедный несчастый мужчина, ему бы на анонимных алкоголиков походить ред.

Ответить
7
Bad Mother Fucker

какое омерзительное жирное создание

а я ведь помню время, когда он выглядел, как человек

Ответить
3
Evil Pechenka

Так это и устроено — сначала у тебя дурной вкус и ты слушаешь «Агату Кристи», «Чай вдвоём» и Богдана Титомира, а потом наивно удивляешься — «Ах! Что же с ними случилось?»

Правильный ответ — «Ничего.»

Ответить
11
Bad Mother Fucker

«Чай вдвоём» и Богдана Титомира

Ответить
5
Brown Zweig

Fire, нет вайфая

Ответить
0
Bad Mother Fucker

да откуда вы беретесь-то

Ответить
0
Информационный нос

Это побочка от Спутника

Ответить
5
Александр Давай

Почему побочка, это основной эффект)

Ответить
1
Правительственный украинец

и не от спутника

Ответить
1
Андрей Охапкин

Оскорбил либералов? Кто ему это позволил?

Ответить
5
Tim Hansen
Ответить
5
Во Нючка

Пока весь мир занят построением бизнеса, солисты рок-групп крушат либералов лазерными мечами ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
3
Имя Фамилия

ЕЕеее Агата Кристи!

Ответить
2
Vyacheslav Khristolyubov

Гуталин закончился, намазал губы говном ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
2
сироп от щекотки

да я сытая свиньяяя, просто сытая свиньяяя

Ответить
2
NavaGava

В полку хуесосов прибыло

Ответить
1
Сознательный франт

Почему защитники прав LGBTQIA2S+ используют гомофобные ругательства?

Ответить
1
NavaGava

защитники прав LGBTQIA2S+

Нет

Ответить
0
Сознательный франт

Только геев и либералов?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

да

Ответить
0
Сознательный франт

Так почему тогда ругательства гомофобные?

Ответить
0
Bad Mother Fucker

потому что гомофобы точно обидятся

Ответить
0
Сознательный франт

Так обижаются не только они.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

да ладно

скажи вон Климову, что он хуи сосёт, так он тебе ответит: "ну да, а чего такого-то"

а потом скажи Самойлову то же самое, и увидишь разницу

и может быть даже почувствуешь

Ответить
3
Сознательный франт

А вот твич за такое банит - значит где-то обиделся не только гомофоб.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

или в твиче гомофобы прост

Ответить
1
NavaGava

То есть, нужно обязательно придерживаться мнимых сторон, чтобы назвать хуесоса хуесосом?

Ответить
0
Сознательный франт

Если ты вписываешь кого-то в полк хуесосов только за выражение его политической позиции - ты как бы уже придерживаешься какой-то из сторон.

Ответить
0
NavaGava

Чувак уже чисто по поведению хуесос, а большего и не надо

Ответить
0
Сознательный франт

Хуесосами обычно называют обиженными системой людей, не? Он пока не похож на такого обиженного.

Ответить
0
NavaGava
Ответить
1
NavaGava

Чувак говорит, что «любит и приветствует» тех, кто болеет за сильную Россию. И не любит ЛГБТ-людей, «борзую тупорылую либеральную херню» и «Ельцин-центр», что переводя с пропагандистского клише, оппозиция путина и едра, т.е. чувак считает авторитаризм/диктатуру вещами укрепляющими страну, хотя вся история говорит об обратном и как раз авторитаризм/диктатура разлагают страну на всех уровнях и Россия тому пример, т.е. в моём видении чувак тупое говно, отброс и хуесос

Ответить
0
Трудный холод

ужс

Ответить
1
Dmitry R.

теперь наградят.

Ответить
1
notty notty

Агату Кристи уже давно надо переименовать в Единую Россию

Ответить
1
Настоящий американец

Либерализм на то и борется за свободу, что бы всякие Самойловы могли попиздеть, что хотят.

Ответить
1
Глеб Самойлов

Вот мудак

Ответить
1
Сергей Дворниченко

надо на него жалобу накидать за пропаганду наркотиков в песнях. пусть его ебет система которую он любит

Ответить
1
Подозрительный Кот

что можно ещё ожидать от тупорылого героинщика?

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Кек.

Ответить
0
Саша

"живу такую же жизнь, как вы"
Поскольку бытие определяет сознание , видимо мы живём разной жизнью

Ответить
0
Бесполезный волк

Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной.

А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую.

- В чем сила, брат?
- Сила в пропаганде.

Фабрика по производству понтов на пике постправды.

Прекрасная иллюстрация.

Ответить
0
Татьяна Васильевна Кораблёва

Свобода слова в Ельцин центре. Что не так?

Ответить
0
Таинственный Женя

Всё так. Дали слово.

Ответить
0
vlad novikov

Вот по этому я творчество и авторов разделяю.

Ответить
0
цорiк

Ебануться, как смогли оба братана Самойловых — это талант, который в их случае затмил талант мкзыкальный

Ответить
0
Da Luxe

Fuck off you - это что-то новое

Ответить
0
Таинственный Женя

уральское

Ответить
0
Длинный мангал

В духе классики.

Ответить
0
Честный хичхакер

Ну собственно ничего нового. Я бы удивился, если бы такую ебанину произнес не конченный наркоман, а какой-нибудь более менее приличный человек

Ответить
0
Alex Bernhardt

По синей волне - спрос вдвойне.

Ответить
0
Юзер Юзерович

Не слушаю, но уважаю.

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Напомнило: «Обэма нахуй»

Ответить
0
Сдавайся

Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в «Ельцин-Центре». Fuck off you всех, кто этим занимается.

Вы все пидорасы, но денежки за концерт я конечно же возьму.
Принципиальность 99лвл

Ответить
0
Сталин спас Россию

Он заблуждался но теперь всё понял

Ответить
0
fullmetalboy48151623 .

Жесть.
Я думал ебанутый из них Глеб, а оказалось оба.

Ответить
0
pls help

Путин, кстати, тоже "либерал", получается он оскорбил Путина?

Ответить
0
Таинственный Женя

@Даша Лейзаренко там ельцин центр официально самойлова нахер послал

https://yeltsin.ru/news/Po-povodu-vystupleniya-V-Samojlova-v-Elcin-Centre/

По поводу выступления В. Самойлова в Ельцин Центре
По поводу выступления В. Самойлова в Ельцин Центре
yeltsin.ru
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0
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