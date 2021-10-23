И вот еще хочу вам сказать, дорогие мои земляки. Я сейчас здесь живу, и живу такую же жизнь, как вы. Какие-то мы здесь, не все, но есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Везде, да, везде. Но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой х***и, которая либеральная такая.



Кстати, привет «Ельцин-Центру». Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в «Ельцин-Центре». Fuck off you всех, кто этим занимается.



А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие-то ****сы, ЛГБТ, е***те куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте.

