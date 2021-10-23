Девушка уже извинились и заявила, что видео в соцсети выложила не она.

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На 22-летнюю модель Лолиту Богданову, более известную как Лола Банни, завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

21 октября полиция начала проверку видео Богдановой, на котором она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Теперь девушке грозит до одного года лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

Сама модель в историях в инстаграме рассказала, что видео снято «два или три года назад», и извинилась, что «оскорбила чувства верующих». По её словам, ролик в соцсети выложил кто-то другой, но она очень сожалеет о публикации. Девушка добавила, что ей начали приходить угрозы в соцсетях.