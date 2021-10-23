На OnlyFans-модель, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного, завели дело об оскорблении чувств верующих Статьи редакции
Девушка уже извинились и заявила, что видео в соцсети выложила не она.
На 22-летнюю модель Лолиту Богданову, более известную как Лола Банни, завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
21 октября полиция начала проверку видео Богдановой, на котором она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Теперь девушке грозит до одного года лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.
Сама модель в историях в инстаграме рассказала, что видео снято «два или три года назад», и извинилась, что «оскорбила чувства верующих». По её словам, ролик в соцсети выложил кто-то другой, но она очень сожалеет о публикации. Девушка добавила, что ей начали приходить угрозы в соцсетях.
29 сентября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев опубликовал снимок, на котором девушка в форме полиции стоит на коленях и имитирует половой акт перед храмом Василия Блаженного. 30 сентября обоих задержала полиция. Бобиев извинился и попросил себя депортировать, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Классика для получения палок - раскрываемость есть, преступников ловить не надо.
Это как в украинском УК есть статья за изготовление и распространение порнухи. Почему взрослые люди не могут это производить и продавать распространять в специальных местах (само собой, без детей и прочего) - мне неведомо. Но условки и штрафы раздают на ура, хотя теоретически и посадить могут.
https://www.google.com/amp/s/itc.ua/news/sud-oshtrafoval-ukraincza-na-3400-grn-za-zagruzku-rolikov-na-pornhub/amp/
Ещё как заводятся.
"Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", - сообщил источник.
https://www.google.com/search?q=lola+bunny+only+fans&newwindow=1&hl=ru&sxsrf=AOaemvJopeVowzensDM7HwAogaAmixq3_A:1634821343059&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ47GLyNvzAhUjlosKHW44BZkQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=947&dpr=1#imgrc=dkJbtAmODnQrDM
Я вообще считаю, что надо пробегать быстро мимо храмов, чтобы не дай бог, каким нибудь жестом, движением ресниц не оскорбить чувства верующих, и пусть они( храмы) стоят такие одинокие и безлюдные вдали, правда проблема, скоро они(храмы) будут везде,ибо строят их чаще чем детские сады и школы, почему то там, и я надеюсь, я не оскорбила чувств верующих, я просто топлю за образование и здравый смысл, ибо от отсутствия его очень сильно оскорбляются мои чувства ред.