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Новости
Даша Лейзаренко

На OnlyFans-модель, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного, завели дело об оскорблении чувств верующих Статьи редакции

Девушка уже извинились и заявила, что видео в соцсети выложила не она.

149 149 комментариев
6118 просмотров

На 22-летнюю модель Лолиту Богданову, более известную как Лола Банни, завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

21 октября полиция начала проверку видео Богдановой, на котором она оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного. Теперь девушке грозит до одного года лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

Varlamov News ✔
Дело об оскорблении чувств верующих через 3… 2… 1…

https://varlamov.ru/U5FyGjdTIPH

Сама модель в историях в инстаграме рассказала, что видео снято «два или три года назад», и извинилась, что «оскорбила чувства верующих». По её словам, ролик в соцсети выложил кто-то другой, но она очень сожалеет о публикации. Девушка добавила, что ей начали приходить угрозы в соцсетях.

29 сентября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев опубликовал снимок, на котором девушка в форме полиции стоит на коленях и имитирует половой акт перед храмом Василия Блаженного. 30 сентября обоих задержала полиция. Бобиев извинился и попросил себя депортировать, на него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

#новости #право

149 149 комментариев
38
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149 комментариев
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Данислав Жуков

Не стоит приносить извинения за то, чего не было. По статье, которая вообще не должна существовать.

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63
Информационный нос

Спасибо девчонкам из pissy riot

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–54
solawind

А может спасибо маразматикам-долбоебам которые придумывают статьи в УК? ред.

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57
42 комментария
Сергей Дворниченко

если бы там сфоткался мальчик без футболки, то это уже не было бы оскорблением, забавно

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5
Максим Ростокин

Распятый мальчик

Ответить
0
Вася Иванов

ох уж эти уголовные дела без потерпевшего, с ума сойти

Ответить
30
solawind

Бох видит.

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15
Вредный чайник

Но ведь просил прощать...

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6
5 комментариев
AZP

Классика для получения палок - раскрываемость есть, преступников ловить не надо.
Это как в украинском УК есть статья за изготовление и распространение порнухи. Почему взрослые люди не могут это производить и продавать распространять в специальных местах (само собой, без детей и прочего) - мне неведомо. Но условки и штрафы раздают на ура, хотя теоретически и посадить могут.
https://www.google.com/amp/s/itc.ua/news/sud-oshtrafoval-ukraincza-na-3400-grn-za-zagruzku-rolikov-na-pornhub/amp/

Суд оштрафовал украинца на 3400 грн за… загрузку…
Достаточно интересное постановление вынес Шишацкий райсуд Полтавской области по делу, касающемся…
www.google.com
Ответить
3
Последствия Диморфизма

без заявы, дело не возбуждают. значит кто-то накатал и является потерпевшим

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0
Кирилл Вселенский

Возбуждают еще как

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2
1 комментарий
Вася Иванов

Ещё как заводятся.

"Следователь Мещанского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", - сообщил источник.

https://tass.ru/proisshestviya/12745165/amp

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0
Виталий Чухнов

Так найдут.
Это не трудно.

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0
Сергей Дворниченко

а кто то реально оскорбился или полиция сама решила что это оскорбление? да и в чем тут оскорбление?

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4
Сталин спас Россию

Её купола красивей, чем у храма, это кощунственно

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34
Иванов Олег

такие себе на самом деле

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1
1 комментарий
Рядовой мангал

Скрепы рушатся.

Ответить
5
Саша Фанкар

Скоро все красивое на фоне их дорогих декараций будет выглядеть оскорбительно. Стареют, дряхлеют, слабоумие старческое опять же

Ответить
1
Selfish Ledger

Когда пара на Хохломской начала заниматься публичным сексом то тоже ничего не надо делать если заявления не было?

Ответить
0
Лесной американец

да

Ответить
0
Сергей Дворниченко

занятия сексом публично и быстрая фотка может быть разные вещи не?

Ответить
0
5 комментариев
Умерший Паша

А вот меня, верующую в добро, справедливость и человечество, оскорбляют люди, готовые на пустом месте рушить чужие жизни. Когда передо мной будут извиняться???

Ответить
6
Вредный чайник

Вся жизнь- это компромисс между добром и справедливостью
(с) мой кот

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1
Далекий торшер

дело об оскорблении чувств блаженных (василиев)

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4
Правительственный украинец

покайся суканах

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2
Вредный чайник

Считаю что РПЦ должна поощрить девушку. Она популяризирует религию среди молодёжи!

Ответить
3
AZP

Вот Папа Римский в этом отношении молодец .
На ровном месте поддержал свой имидж добряка. Пацана не отогнал и охране не приказал убрать - вот и всё.
А потом пацану ещё шапочку подарили, как у Папы. Затраты копеечные.

Ответить
2
Сергей Дворниченко

сейчас бы папе римскому мальчика прогонять))))

Ответить
4
Вредный чайник

Конечно! Я бы шапочку не подарил. но на месте патриарха пригласил бы к себе на проповедь в храм. Покаяться! Ибо грешница)

Ответить
1
Последствия Диморфизма

где версия без квадратиков?

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3
AZP

Для подписчиков

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2
Кирилл Вселенский

https://www.google.com/search?q=lola+bunny+only+fans&newwindow=1&hl=ru&sxsrf=AOaemvJopeVowzensDM7HwAogaAmixq3_A:1634821343059&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ47GLyNvzAhUjlosKHW44BZkQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=947&dpr=1#imgrc=dkJbtAmODnQrDM

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Ответить
0
Последствия Диморфизма

та уже посмотрел

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0
Леопольд Чемерис

ясно, скрепы крепчают
опасный преступник, не иначе

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3
Незаконный алмаз

Зачем она извиняется? Лучше бы послала на хер.

(Хер - название буквы церковнославянского алфавита, употребляется самостоятельно в значении "крест", отсюда "похерить" - перечеркнуть крест-накрест.)

Ответить
4
Сырой Даниль

Откуда нам знать, что верующих может оскорбить?
Мы же не из церковно-приходской школы, чтобы в этом разбираться.

Ответить
1
Сергей Дворниченко

их оскорблял печатный станок

Ответить
3
Андрей Охапкин

Незнание закона не освобождает от ответственности...

Ответить
2
Вредный чайник

Кстати, а был тогда такой закон? Сейчас очень много дел по всяким старым видосикам. Закон обратной силы не имеет, когда уже суд про это начнёт вспоминать.

Ответить
0
2 комментария
Баба Нюра

Я вообще считаю, что надо пробегать быстро мимо храмов, чтобы не дай бог, каким нибудь жестом, движением ресниц не оскорбить чувства верующих, и пусть они( храмы) стоят такие одинокие и безлюдные вдали, правда проблема, скоро они(храмы) будут везде,ибо строят их чаще чем детские сады и школы, почему то там, и я надеюсь, я не оскорбила чувств верующих, я просто топлю за образование и здравый смысл, ибо от отсутствия его очень сильно оскорбляются мои чувства ред.

Ответить
1
Рыжий

А можно просто не оголять грудь на камеру на фоне храма и не изображать сексуальный акт (как тот таджик делал)
Ну типа камон

Ответить
–4
Незаконный алмаз

Я бы так не сделал. Это дурновкусие, и заслуживает общественного порицания, но это не дело государства и его карательных органов.

Ответить
1
2 комментария
Ледяной Денис

Думаю что проблема была в куртке "полиция" и в тюремных практиках унижения. А законы у нас как инструменты просто используются, что пришьешь то применишь.

Ответить
1
1 комментарий
Андрей Охапкин

Можно, но ведь тогда не будет очередных новостей про зверства режима...

Ответить
–1
Alex Bernhardt

Православные не трахаются. Ну если только в жопу и только шваброй.

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1
solawind

Потыкал во все синие слова в статье и так и не попал в инсту девушки. Зачем так делать, Даша?

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1
Даша Лейзаренко
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1
Последствия Диморфизма

спасибо, подрочил. но ей бы к дерматовенерологу с таким количеством родинок сходить

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0
2 комментария
你的 秘密

Росла как собака

Ответить
0
Правительственный украинец

у TJ появилась эксклюзивная запись задержания ред.

Ответить
1
Федеральный Мурод

Зашёл в комменты ради этой аудиозаписи.

Ответить
1
Zakhar Zakharov

какой ужас, что она творит?

Ответить
1
Незаконный алмаз

А вот Кеану Ривз выбирает только безопасные иконы!

Ответить
0
Zakhar Zakharov

там Иисус полуголый. у него тоже соски

Ответить
0
11 комментариев
aliftin

Оскорбился с пометкой "я не за такой контент донатил".

Ответить
1
Звездный вентилятор

free the nipple

Ответить
1
Родной Артем

А с какого хера, верующие полезли на Онлифанс?!

Ответить
1
Незаконный алмаз

Нельзя закрывать глаза на грех, нужно бороться с ним!

Ответить
0
Родной Артем

А он же платный, да? Так они ещё и заплатили, чтобы оскорбиться?!

Ответить
0
5 комментариев
Антон Лисин

Неужели нет верующих которым бы нравилась красивая женская грудь

Ответить
1
Nikolay Borisov

А при чём здесь верующие? А скрепоносным пидорасам-оскорблёнкам женская грудь противна, естественно

Ответить
0
Andrew Gladkov

А что если верующим понравились сиси? хммм..

Ответить
0
Вредный чайник

Поставьте там уже какой-то знак для людей, что ли....

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Зато она коровок не ест

Ответить
0
Сергей Сергеич

Так а где без блюра глянуть? Друг спрашивает.

Ответить
0
Антон Лисин

. ред.

Ответить
0
Точный Слава

Если у меня из окон в квартире открывается вид на купола, имею ли я право дрочить не зашторивая окна?

Ответить
0
Федеральный Мурод

Под одеялом без света.

Ответить
0
Точный Слава

Спасибо, батюшка

Ответить
0
A patient patient

Православных оскорбляют сиськи. Ясно, понятно

Ответить
0
Vadim Nemnasev

вот так заводишь онлифанс, уже нарушая закон об изготовлении распространении порнухи, и никому до тебя нет дела, но стоило сисечку на фоне храма показать... пиздец

Ответить
0
Егор Ниглов

А в чем оскорбление? Она же просто ходячие кожа до кости, и теоретически получается, что она - мощи.

Ответить
0
AZP

Пускай на фоне переполненных мусорников, заблёванных подъездов и нищих пенсионеров сиськи показывает, тогда норм.
Но если в кадр попадёт кусочек церкви - всё, браслеты на руки и Черный дельфин.

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–2
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