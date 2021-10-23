Местные перекрыли дорогу и разошлись после того, как полиция объявила, что власти выполнят их требования. Никого не задержали.

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Жители Сочи перекрывают дорогу Фото @shurikc

Жители Сочи перекрыли трассу Адлер — «Альпика-сервис», ведущую на Красную Поляну, после того, как там установили одностороннее движение. На этом участке трассы 9 октября автомобиль, в салоне которого находилась телеведущая Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, пассажирка которой погибла.

Протесты начались 22 октября, когда мэрия Сочи объявила о введении новой схемы движения на двух федеральных трассах по направлению к Красной Поляне. Предполагалось, что новая схема позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки. Однако одностороннее движение не устроило местных жителей, которым приходилось ездить в объезд. Они жаловались, что время в пути увеличилось с 20 минут до двух часов.

Недовольные перекрыли трассу и потребовали вернуть двустороннее движение. В результате на трассе образовался затор. Некоторые люди вышли из машин и пошли пешком до аэропорта. На место выехали силовики и прокуратура.

Андрей Пивоваров @brewerov Жители Сочи второй день бунтуют против одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-Сервис.



Местные власти отменили встречку на участке длиной в 26 километров, что оказалось неудобным для местных жителей. Теперь на дорогу вместо 20 минут уходит 2 часа из-за жутких пробок.

Андрей Пивоваров @brewerov Люди полностью перекрыли дорогу и требуют вернуть прежнюю схему движения, а туристы пешком пытаются дойти до аэропорта.



Когда хотели, как лучше, а получилось, как всегда 🤷🏻‍♂

Протесты завершились после того, как сотрудник полиции объявил, что городские власти выполнят требования жителей. Решение о возвращении прежней схемы движения участники протеста встретили криками «Ура!».

Readovka Под давлением жителей власти Сочи отказались от планов ввести одностороннее движение на трассе, где Майбах Собчак вылетел на встречку и устроил смертельное ДТП Эксперимент, из-за которого сотни жителей вышли на митинг, будет завершён сегодня, — сообщил мэр…

Андрей Пивоваров @brewerov Вы не поверите, но власти Сочи пошли на встречу митингующим и вернули двусторонне движение на трассе Адлер — Альпика-Сервис.



И даже никого не разогнали и не побили. Чудеса случаются!