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Новости
Даша Лейзаренко

Жители Сочи протестами добились отмены введения одностороннего движения на трассе, где произошло ДТП с машиной Собчак Статьи редакции

Местные перекрыли дорогу и разошлись после того, как полиция объявила, что власти выполнят их требования. Никого не задержали.

28 28 комментариев
1646 просмотров
Жители Сочи перекрывают дорогу Фото @shurikc

Жители Сочи перекрыли трассу Адлер — «Альпика-сервис», ведущую на Красную Поляну, после того, как там установили одностороннее движение. На этом участке трассы 9 октября автомобиль, в салоне которого находилась телеведущая Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, пассажирка которой погибла.

Протесты начались 22 октября, когда мэрия Сочи объявила о введении новой схемы движения на двух федеральных трассах по направлению к Красной Поляне. Предполагалось, что новая схема позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки. Однако одностороннее движение не устроило местных жителей, которым приходилось ездить в объезд. Они жаловались, что время в пути увеличилось с 20 минут до двух часов.

Недовольные перекрыли трассу и потребовали вернуть двустороннее движение. В результате на трассе образовался затор. Некоторые люди вышли из машин и пошли пешком до аэропорта. На место выехали силовики и прокуратура.

Андрей Пивоваров @brewerov
Жители Сочи второй день бунтуют против одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-Сервис.

Местные власти отменили встречку на участке длиной в 26 километров, что оказалось неудобным для местных жителей. Теперь на дорогу вместо 20 минут уходит 2 часа из-за жутких пробок.
Андрей Пивоваров @brewerov
Люди полностью перекрыли дорогу и требуют вернуть прежнюю схему движения, а туристы пешком пытаются дойти до аэропорта.

Когда хотели, как лучше, а получилось, как всегда 🤷🏻‍♂

Протесты завершились после того, как сотрудник полиции объявил, что городские власти выполнят требования жителей. Решение о возвращении прежней схемы движения участники протеста встретили криками «Ура!».

Readovka
Под давлением жителей власти Сочи отказались от планов ввести одностороннее движение на трассе, где Майбах Собчак вылетел на встречку и устроил смертельное ДТП Эксперимент, из-за которого сотни жителей вышли на митинг, будет завершён сегодня, — сообщил мэр…
Андрей Пивоваров @brewerov
Вы не поверите, но власти Сочи пошли на встречу митингующим и вернули двусторонне движение на трассе Адлер — Альпика-Сервис.

И даже никого не разогнали и не побили. Чудеса случаются!

23 октября администрация Сочи объявила, что одностороннее движение отменено. Они пообещали, что впредь все изменения «будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам». Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что движение по трассе Адлер — «Альпика-сервис» будет возобновлено в прежнем режиме.

#новости #регионы #сочи

28 28 комментариев
21
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Школьный Орзэмэс

ПРОТЕСТЫ НЕ РАБОТАЮТ, ПОВТОРЯЕМ ПРОТЕСТЫ НЕ РАБОТАЮТ

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10
Рыжий

Это же Сочи. Там просто так пойти дубинками махать, разгоняя протест, не получится. Вспоминается случай не так давно был, когда судебные приставы пришли сносить дом к мужику, а тот их убил на месте из ружья. Вроде в Адлере было, там км 20 от самого Сочи

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6
FUNGAME

Не только в Сочи в приставов стреляют. Беглый гуглёж напомнил об эпизодах в Новокузнецке и Братске. Если гуглить дальше можно ещё накопать.

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0
Рыжий

Ну Сочи в массовом сознании это такой, опасный район. Тот же Каха свой образ с сочинцев взял

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1
Oleg Savrikov

как минимум если все водители марш. выйдут, уже нехилая сила и они пздц упертые тут в Сочи.
но тут вообще особо в городе мало заостряют внимание, кто там в мерии, в администрации, кто губернатор, и сроду за какую то полит движуху массой топить не будут.
дорога-это другое

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–1
Автомобильный динозавр

хаха прогнулись под россиян фу стремное правительство фу хаха лохи

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4
Далекий торшер

Ну тут уж что важнее - побыстрее доехать или не попасть под очередную собчак

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–1
Сталин спас Россию

Слишком неравноценный обмен, ладно бы время в пути увеличилось с 20 до 30 минут, но не до 2 часов же

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7
Ваша Закладко

или ехать сейчас или разделитель полос когда-нибудь никогда

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0
Больной хичхакер

Жители Сочи протестами добились отмены

Опасный прецедент.

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2
Далекий торшер

Как бы самих жителей не отменили

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0
Lesto

А за перекрытие дорог сажают тех, кто их не перекрывал

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1
Фамилия и имя

Как же так, и не согласовывали даже..

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1
Andry Osminin

Похуй.

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0
Ilya Grigöryev

это все на столько глупо, что я даже не знаю как реагировать

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0
FUNGAME

Выпей коньячку и никак не реагируй.

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0
Ilya Grigöryev

я не пью коричневую жидкость

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0
FUNGAME

Разбавь коньяк молоком

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0
Ilya Grigöryev

а ну это идея

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0
Ваша Закладко

сгущёным будет бейлис

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0
Информационный нос

А москвичам Роспотребнадзор не разрешает митинговать ред.

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0
Valery Fedotov

Да пусть продолжаютнасмерть биться , носясь как угорелые) Я не против!

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0
badResistor

Митингами ничего добиться нельзя!

ну да ну да

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–2
Oleg Savrikov

смотря против чего

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–1
badResistor

Два ляхтинца стриггерились.

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–2
badResistor

Ляхта вперде!

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–1
Рыжий

Заплати денег, хуль. Раз я ляхтинец

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–1
Рыжий

@badResistor эй, где мои деньги? Я сегодня уже на пару тысяч понаписал комментов

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–1
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