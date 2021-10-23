Жители Сочи протестами добились отмены введения одностороннего движения на трассе, где произошло ДТП с машиной Собчак Статьи редакции
Местные перекрыли дорогу и разошлись после того, как полиция объявила, что власти выполнят их требования. Никого не задержали.
Жители Сочи перекрыли трассу Адлер — «Альпика-сервис», ведущую на Красную Поляну, после того, как там установили одностороннее движение. На этом участке трассы 9 октября автомобиль, в салоне которого находилась телеведущая Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, пассажирка которой погибла.
Протесты начались 22 октября, когда мэрия Сочи объявила о введении новой схемы движения на двух федеральных трассах по направлению к Красной Поляне. Предполагалось, что новая схема позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки. Однако одностороннее движение не устроило местных жителей, которым приходилось ездить в объезд. Они жаловались, что время в пути увеличилось с 20 минут до двух часов.
Недовольные перекрыли трассу и потребовали вернуть двустороннее движение. В результате на трассе образовался затор. Некоторые люди вышли из машин и пошли пешком до аэропорта. На место выехали силовики и прокуратура.
Протесты завершились после того, как сотрудник полиции объявил, что городские власти выполнят требования жителей. Решение о возвращении прежней схемы движения участники протеста встретили криками «Ура!».
23 октября администрация Сочи объявила, что одностороннее движение отменено. Они пообещали, что впредь все изменения «будут проводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих к автодорогам». Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что движение по трассе Адлер — «Альпика-сервис» будет возобновлено в прежнем режиме.