Ранее аналогичные меры ввели в Москве.

С Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

Во время локдауна:

приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов;

приостанавливается работа фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов и других объектов развлечения и досуга;

в музеи и театры будут пускать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации;

приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий;

приостанавливается допуск посетителей в библиотеки, выставочные пространства, кинотеатры, цирки, концертных залов и площадок;



приостанавливается торжественная регистрация браков;

не будут предоставлять государственные, муниципальные и иные услуги в помещениях органов госвласти;

запрещается использовать водный транспорт;

приостанавливается работа услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг, ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи);

не менее 70 % сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим, частным рекомендуют то же самое;

в гостиницы, отели, пансионаты, санатории пускают только при наличии QR-кода или свежего ПЦР.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили аналогичные меры — там тоже работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.