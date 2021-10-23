В Петербурге вводят локдаун с 30 октября по 7 ноября — работать будут только продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции
Ранее аналогичные меры ввели в Москве.
С Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.
Во время локдауна:
приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов;
приостанавливается работа фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов и других объектов развлечения и досуга;
в музеи и театры будут пускать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации;
- приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- приостанавливается допуск посетителей в библиотеки, выставочные пространства, кинотеатры, цирки, концертных залов и площадок;
- приостанавливается торжественная регистрация браков;
- не будут предоставлять государственные, муниципальные и иные услуги в помещениях органов госвласти;
- запрещается использовать водный транспорт;
- приостанавливается работа услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг, ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи);
не менее 70 % сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим, частным рекомендуют то же самое;
- в гостиницы, отели, пансионаты, санатории пускают только при наличии QR-кода или свежего ПЦР.
С 28 октября по 7 ноября в Москве объявили аналогичные меры — там тоже работать будут только продуктовые магазины и аптеки.
20 октября Владимир Путин ввёл нерабочие дни во всей России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Некоторым регионам он предложил не ждать и вводить их уже с 23 октября.
@Максоний
Пойдем в бар?