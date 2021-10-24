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Новости
Даша Лейзаренко

Госдеп отнёс желающих получить визу россиян к категории «граждан стран, где нет представительства США» Статьи редакции

Россияне теперь смогут получить визу в Варшаве.

101 101 комментарий
16 657 просмотров

Государственный департамент США внёс граждан России, которые хотят получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities («граждане стран, где нет представительства США»). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

В перечне, помимо России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. В документе говорится, что граждане России могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.

Статус Homeless Nationalities получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления и наблюдается нестабильная политическая обстановка.

В апреле США выслали 10 дипломатов в рамках санкций против России. В мае российское правительство утвердило список «недружественных стран» — в него вошли США и Чехия. Документ ограничил возможности посольств этих государств в России нанимать на работу россиян.

В начале августа американское посольство сообщило, что число консульских сотрудников пришлось сократить на 75%. В сентябре в консульском отделе американского посольства остался только один человек.

От редакции: Изначально в заметке «Homeless Nationalities» было переведено как «бездомные национальности», что является буквальным, но неверным переводом. На ошибку указали пользователи TJ — мы исправили её и приносим извинения читателям.

#новости #сша

Спасибо за наводку Кузькин отец
101 101 комментарий
3
134
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Сергей Степанов

Меня всегда радует название Warsaw. Пила Войны, суровый город.

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141
Нижний интернет

Muffled Sabaton music playing in the distance

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32
Andre Macareno

А почему не саундтрек из Пилы?

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0
Dmitry Pasyutin

Войну видела

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12
Грузовой бинокль
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3
Genesi5 ­

Скорее, как пилили при второй мировой

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0
Michael Sosonkin

В Польше неплохой дес метал

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0
Grisha Pivovarov

Только блядь в данном контексте - Нашионалити переводится как гражданство, граждане, а не национальности. Прости Господи, Медуза, так же перевела.

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112
Дефицитный Сервелат

Да оно практически всегда переводится как гражданство. Национальность в нашем смысле — это ethnicity.

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17
Подлый Пит

Citizenship = гражданство
Nationality = национальность
Ethnicity = этническая принадлежность

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6
3 комментария
TROPPIE

Так в медузе работает купка туповатых зумеров, которые пишут нечитабельное чортишо.

Тем более Медузу давно уже надо нагнуть, так как сбежали в страну ЕС (офис и работники), а поют под дудку Кремля (Крым российский и т.д.).

Пора уже написать жалобу в прокуратуру, чтобы закрыли их нахуй.

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–12
Александр Дворовой

Грамотных журналистов поубивали и посажали, простите уж

Ответить
3
Алюминиевый торшер

да там куча новостников, которые так перевели))))

Ответить
2
AD G

Причем имеется в виду страна проживания

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2
Егор Ниглов

Зе греат энглиш скул оф Александр Невский

Ответить
1
Арабский магнит

находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен

Все братишки в сборе?

Ответить
94
Grigory Kopiev

Не хватает Северной Кореи, Туркменистана и, возможно, Китая

Ответить
36
Funny Kaplan

И Афганистана

Ответить
18
Седой Филипп

Китай еще не выперли, к сожалению

Ответить
7
1 комментарий
Ivan Boldyrev

С точки зрения США Северная Корея — непризнанное государство, все её жители — граждане Республики Корея со столицей в Сеуле. Соответственно, визу они должны получать в консульстве в своей родной Корее, ни о какой бездомности здесь речи нет.

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1
Сальвадор Лемонес

можно собираться в мегазорда!

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6
Арабский магнит

В мегаизгоя

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13
1 комментарий
Aaaa

Братушки

Ответить
3
Точный Гоша

А чтобы попасть в Варшаву, нужен Шенген. Нормально…

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73
Universe

И Пфайзер.

Ответить
63
Коровка говорит мууу

И деньги

Ответить
55
1 комментарий
Selfish Ledger

Скоро со спутником можно будет. ВОЗ заканчивает утверждение.

Ответить
–1
3 комментария
Грамотный американец

И в чем они не правы? Я вот себя здесь не чувствую как дома, это уже не моя страна

Ответить
71
Ermolay Nikolaev

Все так... Правящая клика украла наше будущее. Они забрали наши выборы, они заставили замолчать наших лидеров, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного. Ко мне осознание пришло несколько лет назад, теперь живу в Порту, Португалия

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21
ред.

как уехал? если ты айтишник не отвечай

Ответить
3
Денис .

>Теперь живу в Порту

На корабле приплыл?)))000))000000

Ответить
3
Evil Pechenka

Почему нет статьи про Португалию? Если подумать, то это твой вклад в борьбу с режимом — делать информацию по альтернативным вариантам доступнее.

Ответить
1
1 комментарий
New

Почему?

Ответить
–8
K.A.

Потому что не согласен с текущей политикой и не вижу предпосылок для изменения в более адекватную сторону?

Ответить
33
9 комментариев
Fabio Grando

Потому что он революционер, бунтарь, интелигент и заслуживает лучшего!

Ответить
16
Александр Дворовой

Не наша страна, бро!

Ответить
0
Алина Кипр

Гуманные. В Варшаву посылают. А нужно бы в Киев.

Ответить
28
Лига порвах

Из-за локдауна не смог поехать в Варшаву, чтобы забрать готовую визу...

Ответить
10
William Nash

получил визу, чтобы написать об этом в комментах )

Ответить
4
коренной нарниец

но Варшава это и не Нур-Султан с другой стороны

Ответить
5
Привычный дебаркадер

В Баку ещё можно. За два дня сделали

Ответить
4
Алина Кипр

Просто в Киев не пустят тех кто посещал Крым например.

Ответить
0
3 комментария
Pavel Vakhrushev

Переводчики высосали член из пальца. Homeless в данном контексте означает без Home office - место где нет представительства США

Ответить
19
Мирный пистолет

#нетаблоид

Ответить
5
Даша Лейзаренко

спасибо, я исправила заголовок

Ответить
1
Электронный паук например

Вообще-то речь идёт не об американских визах, а о иммиграционных заявлениях. Туристические и неиммиграционные заявления также где угодно можно получить.

Ответить
17
Мирный пистолет

#точнонетаблоид

Ответить
6
Важный Даниль

И в чем они не правы?

Ответить
10
Alexandr Strijov

В чем они правы?

Ответить
0
Sergey Kotelnikov

В чем они?

Ответить
5
6 комментариев
Yuri Polu

А где Северная Корея?

Ответить
10
Coronadoden van Voronezj

Туточки

Ответить
3
Kir Kirsky
Госдеп США причислил россиян к «бездомным…
В результате длительной конфронтации относительно российского посольства, у которого отняли дачу…
tjournal.ru
Ответить
6
New

Не расстраивайся. В следующий раз наградят

Ответить
2
некипишуй

Истерика наших западных партнеров

Ответить
6
Michael Konovalov

Это американцы так начали называть россиян когда увидели в каких квартирах они живут.

Ответить
4
Федя Прозоров

Когда ждать симметричных мер?

Ответить
0
Он Самый

Это не путь нашей дипломатии. Наш путь - меры ассиметричные.

Ответить
11
Антон Лисин

Можно просто коротко , "нытики, нищий народ"

Ответить
0
Max Mayers

пзидец. Сделай визу в Польшу, авиабилет, жильё и всё для того что бы возможно* получить визу в штаты, за которую нужно тоже заплатить 160$ ..

Ответить
0
Разумный фонарь

Ну они же не виноваты, что пынечка развалил всю экономику и рубль ничего не стоит теперь. В развитых странах $160 как бы не деньги вообще, да и вряд ли они об этом думали даже.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

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3
Макс Зубрейчук

Получение визы в Варшаве или полное прекращение работы Telegram?

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1
Ivan Boldyrev

Да.

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0
Николай Григорьев

Хорошая компания

Ответить
0
Разумный фонарь

Ну, в принципе, как ощущается - так и называется.

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0
Evil Pechenka

Какой позор. Реально. И дело даже не в переводе.

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0
Основной кофе

Ахаха

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0
Седой Филипп

Странно, что Польша, а не Казахстан, куда сейчас все едут

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0
Сергей Сергеич

И в чем ори неправы?

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0
Коровка говорит мууу

Ууу ответ очка

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0
имя и фамилия

бездомная псина, без рода и племени

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0
Ивашкина Крис

действительно, куда нам до их niggaдяев и собственно, им напомнить их историю создания государства?)

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–2
имя и фамилия

и поэтому отсюда бегут туда? логично...

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0
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