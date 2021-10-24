Госдеп отнёс желающих получить визу россиян к категории «граждан стран, где нет представительства США» Статьи редакции
Россияне теперь смогут получить визу в Варшаве.
Государственный департамент США внёс граждан России, которые хотят получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities («граждане стран, где нет представительства США»). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.
В перечне, помимо России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. В документе говорится, что граждане России могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.
Статус Homeless Nationalities получают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или тех, в которых ситуация не позволяет обрабатывать заявления и наблюдается нестабильная политическая обстановка.
В апреле США выслали 10 дипломатов в рамках санкций против России. В мае российское правительство утвердило список «недружественных стран» — в него вошли США и Чехия. Документ ограничил возможности посольств этих государств в России нанимать на работу россиян.
В начале августа американское посольство сообщило, что число консульских сотрудников пришлось сократить на 75%. В сентябре в консульском отделе американского посольства остался только один человек.