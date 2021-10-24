К категории относятся страны, где нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка.

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Государственный департамент США внёс граждан России, которые хотят получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

В перечне, помимо России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. В документе говорится, что граждане России могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.

В апреле США выслали 10 дипломатов в рамках санкций против России. В мае российское правительство утвердило список «недружественных стран» — в его вошли США и Чехия. Документ ограничил возможности посольств этих государств в России нанимать на работу россиян.