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Новости
Даша Лейзаренко

В США желающих получить визу россиян отнесли к «бездомным национальностям» Статьи редакции

К категории относятся страны, где нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка.

41 41 комментарий
6441 просмотров

Государственный департамент США внёс граждан России, которые хотят получить американскую визу, в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

В перечне, помимо России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. В документе говорится, что граждане России могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.

В апреле США выслали 10 дипломатов в рамках санкций против России. В мае российское правительство утвердило список «недружественных стран» — в его вошли США и Чехия. Документ ограничил возможности посольств этих государств в России нанимать на работу россиян.

В начале августа американское посольство сообщило, что число консульских сотрудников пришлось сократить на 75%. В сентябре в консульском отделе американского посольства остался только один человек.

#новости #сша

Спасибо за наводку Кузькин отец
41 41 комментарий
52
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Сергей Степанов

Меня всегда радует название Warsaw. Пила Войны, суровый город.

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59
Нижний интернет

Muffled Sabaton music playing in the distance

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9
Dmitry Pasyutin

Войну видела

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1
Grisha Pivovarov

Только блядь в данном контексте - Нашионалити переводится как гражданство, граждане, а не национальности. Прости Господи, Медуза, так же перевела.

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49
Алюминиевый торшер

да там куча новостников, которые так перевели))))

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1
AD G

Причем имеется в виду страна проживания

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1
Точный Гоша

А чтобы попасть в Варшаву, нужен Шенген. Нормально…

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32
Universe

И Пфайзер.

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23
Коровка говорит мууу

И деньги

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14
Universe

https://youtu.be/zp8mjZGpuy4

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1
Арабский магнит

находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен

Все братишки в сборе?

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36
Grigory Kopiev

Не хватает Северной Кореи, Туркменистана и, возможно, Китая

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11
Funny Kaplan

И Афганистана

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4
Седой Филипп

Китай еще не выперли, к сожалению

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1
Aaaa

Братушки

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0
Грамотный американец

И в чем они не правы? Я вот себя здесь не чувствую как дома, это уже не моя страна

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20
New

Почему?

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0
Fabio Grando

Потому что он революционер, бунтарь, интелигент и заслуживает лучшего!

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7
K.A.

Потому что не согласен с текущей политикой и не вижу предпосылок для изменения в более адекватную сторону?

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3
Алина Кипр

Гуманные. В Варшаву посылают. А нужно бы в Киев.

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6
Лига порвах

Из-за локдауна не смог поехать в Варшаву, чтобы забрать готовую визу...

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4
коренной нарниец

но Варшава это и не Нур-Султан с другой стороны

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2
Привычный дебаркадер

В Баку ещё можно. За два дня сделали

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0
Yuri Polu

А где Северная Корея?

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4
Coronadoden van Voronezj

Туточки

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1
Kir Kirsky
Госдеп США причислил россиян к «бездомным…
В результате длительной конфронтации относительно российского посольства, у которого отняли дачу…
tjournal.ru
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3
New

Не расстраивайся. В следующий раз наградят

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0
Важный Даниль

И в чем они не правы?

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3
Alexandr Strijov

В чем они правы?

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0
Sergey Kotelnikov

В чем они?

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0
Денди Норда

В чем?

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0
Важный Даниль

В?

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0
Vitalii Lepeshev

?

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0
Электронный паук например

Вообще-то речь идёт не об американских визах, а о иммиграционных заявлениях. Туристические и неиммиграционные заявления также где угодно можно получить.

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2
Федя Прозоров

Когда ждать симметричных мер?

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0
Он Самый

Это не путь нашей дипломатии. Наш путь - меры ассиметричные.

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4
Основной кофе

Ахаха

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0
Николай Григорьев

Хорошая компания

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0
Седой Филипп

Странно, что Польша, а не Казахстан, куда сейчас все едут

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0
некипишуй

Истерика наших западных партнеров

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0
Антон Лисин

Можно просто коротко , "нытики, нищий народ"

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0
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