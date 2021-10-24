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Новости
Даша Лейзаренко

Умер режиссёр «Улиц разбитых фонарей» и «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин Статьи редакции

Ему было 72 года.

Александр Рогожкин

Режиссёр и сценарист Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила кинокритик Ольга Шервуд. «Фонтанка» подтвердила информацию у студии «Ленфильм». Причина и дата смерти не называется.

Рогожкин снял первый сезон сериала «Улицы разбитых фонарей», а также написал к нему сценарий. Он также создал спин-оффа сериала «Убойная сила».

Помимо этого, Рогожкин известен постановкой фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной рыбалки в зимний период». Среди других известных фильмов режиссёра — «Кукушка» и «Блокпост».

В 2004 году Александр Рогожкин получил звание Народного артиста России. Он также удостоен премий «Золотой орёл», «Кинотавр», «Ника», Международного кинофестиваля в Карловых варах.

#новости #некрологи

1413 просмотров
17 17 комментариев
22
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Особенный жар

Один из оригинальных режиссеров и сценаристов, делавших пилотную серию и несколько других в первом сезоне. Ответственен за классную передачу атмосферы Петербурга тех времен и хорошую проработку персонажей, жаль что он поработал с сериалом так мало. ред.

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11
Тупой волк

Андрюха, у нас труп(

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9
Сергей Дворниченко

ну ты че, слишком рано же

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3
Откровенный череп

Андрюха, у нас труп(

возможно сериал

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0
Нравственный инструмент

По телевизорам

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1
allah213

Ну, за упокой

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6
Llaren Hlaalo

Без иронии, самый ламповый сериал России. Мир праху.

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6
Дмитрий Зуев

+++ на равне с той же Убойной Силой, недавно даже пересмотрел

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0
ред.

Убойная сила ламповее

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0
norm

Он ещё и режиссёр/сценарист «Особенностей национальной охоты/рыбалки» и «Убойной силы» с Хабенским.

А я его даже не знал. Мужик сделал моё детство. Не знаю, как по РФ в целом, но для Петербурга его работы стали культовыми.

https://youtu.be/XQMD3TXgm78

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5
Основной кофе

@Press F

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2
Dmitry R.

to po konyam.

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1
Сальвадор Лемонес

"Охоты" его классика, улицы - так. И он там реально пилот снял и часть первого сезона.

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2
Mattur

От чего умер?
Был ли привит?

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0
некипишуй

можно подумать ты сможешь сделать какой-то вразумительный вывод из этой информации

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5
ну и в чем он не прав

будем считать, что он уехал в финляндию...

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1
Виталий Лановой

Честно не слышал о нем вообще ничего до этого поста. Оказывается снял Особенности национальной охоты

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0
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