Ему было 72 года.

Александр Рогожкин

Режиссёр и сценарист Александр Рогожкин умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила кинокритик Ольга Шервуд. «Фонтанка» подтвердила информацию у студии «Ленфильм». Причина и дата смерти не называется.

Рогожкин снял первый сезон сериала «Улицы разбитых фонарей», а также написал к нему сценарий. Он также создал спин-оффа сериала «Убойная сила».

Помимо этого, Рогожкин известен постановкой фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной рыбалки в зимний период». Среди других известных фильмов режиссёра — «Кукушка» и «Блокпост».

В 2004 году Александр Рогожкин получил звание Народного артиста России. Он также удостоен премий «Золотой орёл», «Кинотавр», «Ника», Международного кинофестиваля в Карловых варах.