Книга вышла ранее в 2021 году, но ситуацию издательство прокомментировало только сейчас.

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Андрей Коняев @a_konyaev СПАСИБО ДЕПУТАТАМ ЗАЩИТИЛИ НАШИХ ДЕТЕЙ ПОПРАВИЛИ ДЕТСКИЕ КНИГИ ОЙ КАК ХОРОШО

Книжное издательство «Белая ворона» прокомментировало удаление двух страниц из книги Юми Стайнс и Мелиссы Канг «Привет, месячные» тем, что так пыталось «избежать обвинений в нарушении российского законодательства». Об этом «Подъёму» рассказала соосновательница «Белой вороны» Татьяна Кормер.

Она добавила, что такое решение принято после консультаций с юристами.

Знаете, как юристы всегда говорят? Существует правоприменительная практика, существует закон… А потом нам радостно сказали: если вы опубликуете в таком виде, то мы бесплатно будем осуществлять вашу защиту. […] Это было требование правообладателя – если мы что-то убираем в книге, об этом в книге должно быть указано. Мы могли бы сделать маленькое примечание, но книга уже была свёрстана.

Татьяна Кормер

соосновательница издательства «Белая ворона»



Кормер уточнила, что этих сложностей можно было бы избежать, установив возрастную маркировку «16+», но в 16 лет сообщать детям эту информацию уже поздно. По её словам, многие родители благодарили издательство за выпуск такой книги, так как она помогала в разговорах с детьми. «Это было важнее, чем сохранить удаленную информацию», — сказала Кормер.