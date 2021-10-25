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Новости
Сергей Исенеков

Российское издательство убрало из книги для подростков страницы о трансгендерных людях Статьи редакции

Книга вышла ранее в 2021 году, но ситуацию издательство прокомментировало только сейчас.

25 25 комментариев
2475 просмотров
Андрей Коняев @a_konyaev
СПАСИБО ДЕПУТАТАМ ЗАЩИТИЛИ НАШИХ ДЕТЕЙ ПОПРАВИЛИ ДЕТСКИЕ КНИГИ ОЙ КАК ХОРОШО

Книжное издательство «Белая ворона» прокомментировало удаление двух страниц из книги Юми Стайнс и Мелиссы Канг «Привет, месячные» тем, что так пыталось «избежать обвинений в нарушении российского законодательства». Об этом «Подъёму» рассказала соосновательница «Белой вороны» Татьяна Кормер.

Она добавила, что такое решение принято после консультаций с юристами.

Знаете, как юристы всегда говорят? Существует правоприменительная практика, существует закон… А потом нам радостно сказали: если вы опубликуете в таком виде, то мы бесплатно будем осуществлять вашу защиту. […] Это было требование правообладателя – если мы что-то убираем в книге, об этом в книге должно быть указано. Мы могли бы сделать маленькое примечание, но книга уже была свёрстана.

Татьяна Кормер
соосновательница издательства «Белая ворона»

Кормер уточнила, что этих сложностей можно было бы избежать, установив возрастную маркировку «16+», но в 16 лет сообщать детям эту информацию уже поздно. По её словам, многие родители благодарили издательство за выпуск такой книги, так как она помогала в разговорах с детьми. «Это было важнее, чем сохранить удаленную информацию», — сказала Кормер.

На сайте издательства сказано, что книга «Привет, месячные» — это сборник советов на все случаи жизни. Также в книге собраны вопросы и рассказы подростков и взрослых и комментарии опытных врачей. В аннотации книги подчёркивается, что произведение предназначено для детей старшего школьного возраста.

#новости #книги

25 25 комментариев
29
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Metalcoreman

Привет, месячные» — это сборник советов на все случаи жизни

похоже теперь не на все.

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33
WED CR.ST.

Тебе не придётся сжигать книги, если они состоят из пустых страниц

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17
Мирный татарин

Наивный

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3
WED CR.ST.

Пустую книгу можно впарить, а с пепла не наваришься

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3
Седой меч

Лучше бы по другому написали.
"Этот контент был убрал в рамках зарабатывания политических очков депутатов ЕР. По их мнению вам это знать не положено"

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7
Ими ебут русских в жопу

данное сообщение (материал) создано и/или

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8
Владимир Швецов

Но ведь все правильно
Зачем девочкам в книгу посвященную месячным знать про трансгендеров? Это же как пихать в книги для веганов рецепты блюд из мяса

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4
Федя Прозоров

Тут важен контекст. Скорее всего, в оригинале был такой вопрос: «А вот если я стану мужчиной, то меня перестанут беспокоить месячные?»

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6
Новый танк88

Привет, месячные

трансгендеры

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5
Leha Shum

Если там про трансгендеров, может это не детская книга?

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–3
Grigory Kopiev

Почему? Это какая-то страшная информация, о которой нужно узнавать лет в 30?

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4
Рыжий

Но и не давать же эту инфу в 11 лет? Типа дозированность, всё такое

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0
Патриотический Артем

Давать. Осознание трансгендерности в большинстве случаев происходит в детском возрасте. И если не оказывать ребёнку поддержку, то скорее всего это приведёт (всегда приводит) к серьёзной травме и надлому.

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3
Рыжий

Ну, аргумент валидный, да

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0
rustyrazor

А почему нет?

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0
Sam Lowry

Абсолютно нормальное поведение издателя в тех условиях, которые есть. Кто не согласен — напишите, сколько именно книг вы издали. ред.

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–4
Sam Lowry

@Лига Терпил сколько книг ты издала, Лига?

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0
Положительный дебаркадер

Издал
1) Народ и терпение
2) Терпение и народ

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0
Sam Lowry

Какие ISBN у этих книг? Я посмотрю на тираж.

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–1
Положительный дебаркадер

"сперва добейся"

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0
Sam Lowry

Нет, сперва попробуй издать книгу за свои бабки, когда её снимут с продажи — пойми, что иначе не издать, а потом и делай пук-среньк.

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–1
Sam Lowry

@AZP сколько книг ты издало за свои деньги?

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–2
Sam Lowry

@Ilya Agafonov сколько книг ты издал за свои деньги?

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–2
Black Jack

Привет месячные — просто учебник жизни.

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1
Яня

Так-то конечно плохо, что книги цензурируют.
Но при этом, в этой главе такая хуита написана, что никто ничего не потерял от пустых страниц

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1
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