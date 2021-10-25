Российское издательство убрало из книги для подростков страницы о трансгендерных людях Статьи редакции
Книга вышла ранее в 2021 году, но ситуацию издательство прокомментировало только сейчас.
Книжное издательство «Белая ворона» прокомментировало удаление двух страниц из книги Юми Стайнс и Мелиссы Канг «Привет, месячные» тем, что так пыталось «избежать обвинений в нарушении российского законодательства». Об этом «Подъёму» рассказала соосновательница «Белой вороны» Татьяна Кормер.
Она добавила, что такое решение принято после консультаций с юристами.
Кормер уточнила, что этих сложностей можно было бы избежать, установив возрастную маркировку «16+», но в 16 лет сообщать детям эту информацию уже поздно. По её словам, многие родители благодарили издательство за выпуск такой книги, так как она помогала в разговорах с детьми. «Это было важнее, чем сохранить удаленную информацию», — сказала Кормер.
На сайте издательства сказано, что книга «Привет, месячные» — это сборник советов на все случаи жизни. Также в книге собраны вопросы и рассказы подростков и взрослых и комментарии опытных врачей. В аннотации книги подчёркивается, что произведение предназначено для детей старшего школьного возраста.
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