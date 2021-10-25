Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":867,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u043e\u0432: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=867&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458238-ishchem-redaktora-otdela-longridov-nuzhno-pisat-operativnye-razbory-o-mirovyh-sobytiyah&placeBit=1&hash=10de05da23b939f2b8da1ed8ceea3dd605601445820aa5aceb4d8550ae1880a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

В России начали тестировать систему обнаружения вооруженных людей при подходе к школе Статьи редакции

В NtechLab рассказали, что технология может распознать только определённые виды оружия.

38 38 комментариев
1417 просмотров

Компания NtechLab начала тестирование системы, которая должна заранее находить потенциальных стрелков и вызывать полицию. Об этом рассказал «Коммерсанту» директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов.

По словам Дьяконова, интерес к технологии проявили «шесть крупных заказчиков, включая местные власти». Другой источник газеты рассказал, что испытания проходят в одной из самарских школ.

Проектом предусматривается, что в пилотном районе города, где есть школы, установят камеры наблюдения. Они будут распознавать людей с оружием и подавать сигнал на пункт охраны в самой школе. При отсутствии реакции охраны, система заблокирует входы в школу, подаст сигнал тревоги и вызовет полицию.

При этом сами разработчики признаются, что камера будет работать только с определёнными видами оружия — ружьями и винтовками, но не сможет отследить небольшой пистолет, особенно в темноте.

Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим.

представитель NtechLab

Директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов рассказал, что у проекта могут возникнуть организационные сложности с интеграцией решения компании в информационный контур МВД. По его мнению, реализовать такой проект технически «реально, хотя и сложно». «Необходимы камеры с высоким разрешением, а нейросеть должна распознавать людей с оружием в плотном потоке горожан. А для этого она должна быть обучена на дата-сетах», — сказал он.

В сентябре 2021 года стало известно, что власти Москвы запланировали в 2022 году запустить в школах систему распознавания лиц.

#новости #камеры #распознаваниелиц

38 38 комментариев
6
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043b\u0438\u0446","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u044b"], "comments": 38, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 461416, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 25 Oct 2021 08:43:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Седой меч

внимание к школе приближается полицейский вызываю полицию

Ответить
26
Седой меч

хорошо хоть автоматические турели не пришло в голову установить

Ответить
14
Финансовый космос

Полицейский с ружьём или дробовиком в руке?

Ответить
–2
Седой меч

Дробовик КС-23, написано что до сих на вооружении в МВД, Росгвардии, пограничных и внимание , НАЛОГОВОЙ

КС-23
КС-23 — ружьё с нарезным стволом, многофункциональное полицейское оружие, предназначенное для…
ru.wikipedia.org
Ответить
5
Пп Пп

Этот дробовик для резиновых пуль и газа был придуман.

Ответить
0
Седой меч

там и картечь есть
особенно кекнул с резиновой пули "Привет"

Ответить
3
Негативный Артем

плюс дпсники могут использовать аксу74

Ответить
1
Финансовый космос

Это понятно, что у них есть оружие кроме пистолетов. Просто по улицам обычно с таким не ходят.

Ответить
0
Задумчивой Кот

Хз, постоянно вижу шараебишихся ментов с каким - нибудь АКсу

Ответить
1
Мирный татарин

Бомж с дробовиком

Ответить
4
Тревожный коктейль

Давно хотел посмотреть но всё забывал, эх

Ответить
1
Идеологический чувак

Почему каждый новый проект, придумываемый нашим правительством звучит настолько абсурдно, что кажется что это придумано исключительно чтобы распилить бабок, а народ такой типа тупой ничего не понимает

Ответить
11
Идеологический чувак

СТОП

Ответить
3
Metalcoreman

технология может распознать только определённые виды оружия.

а неопределённые не может.

Ответить
8
Федя Прозоров

Да, поэтому школьник перехуярит всех монтировкой

Ответить
0
лала лало

При обнаружении стрелка будет включать в школьных динамиках песню "этот парень был из тех, кто просто любит жизнь", психологически негативно воздействуя на стрелка и окружающих

Ответить
4
Негативный Артем

Согласен, Арию слушать здоровый человек не сможет (да закидают меня помидорами фанаты Кипелова)

Ответить
1
Рыжий

Лови

Ответить
0
Рыжий

Хотя заметил с взрослением, что список песен, которые считаю классными (у Арии и у Кипелова) резко сократился. Где-то текст кажется глупым, где-то музыка пресной

Ответить
0
Финансовый космос

Занимаются непонятной фигнёй вместо того, чтобы просто объявить убийства иностранными агентами.

Ответить
4
Федя Прозоров

нейросеть видит вооруженного человека

предупреждают школу

55-летняя охранница от чопа погибает первой

Ответить
0
Новый танк88

55-летняя охранница от чопа убегает первой

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

ачивемент анлокд: хорошая концовка

Ответить
0
Мирный татарин

А помните: на входе в школу хотели проверять у всех температуру?

Ответить
1
Массовый спрей

Хорошая заявка на самый тупой распил

Ответить
1
Антон Лисин

Что-то похожее уже было. Про самую вместительную флешку

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

вот это ты вспомнил, лол

Ответить
0
Стас Фарбер

Бабки распилят, система будет работать через одно место, в школе просто тупо отключат ее, а на входе уборщица будет сидеть. Скриньте

Ответить
1
Evil Pechenka

Будет ли следующая версия системы уничтожать потенциальных стрелков?

Ответить
0
Рыжий

Особое мнение, еее

Ответить
0
Федя Прозоров

Теперь ясно, кем вдохновлялись, придумывая садистские игры в кальмара

Ответить
0
Имя И Фамилия

Вот так NtechLab стали ебучими ничего не делающими бюджетниками-грантоедами. Жалкое зрелище.

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

То есть, один еблан прошёл по городу с оружием наперевес и они под него всю систему придумали? Но она бы не сработала в керчи, например, там шутер с сумкой пришёл.

Ответить
0
Владимир Земсков

Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим.

Ладно

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

да и дробан под пальто можно повесить. а обрез вообще в рюкзаке притащить

Ответить
0
Ими ебут русских в жопу

Почему русские терпят шкул шутеров???

Ответить
–2
FUNGAME

Привет Орлов.

Ответить
0
Вольдемаръ Дурбовскiй

шкуршутеров

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null