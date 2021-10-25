В России начали тестировать систему обнаружения вооруженных людей при подходе к школе Статьи редакции
В NtechLab рассказали, что технология может распознать только определённые виды оружия.
Компания NtechLab начала тестирование системы, которая должна заранее находить потенциальных стрелков и вызывать полицию. Об этом рассказал «Коммерсанту» директор по консалтингу компании Глеб Дьяконов.
По словам Дьяконова, интерес к технологии проявили «шесть крупных заказчиков, включая местные власти». Другой источник газеты рассказал, что испытания проходят в одной из самарских школ.
Проектом предусматривается, что в пилотном районе города, где есть школы, установят камеры наблюдения. Они будут распознавать людей с оружием и подавать сигнал на пункт охраны в самой школе. При отсутствии реакции охраны, система заблокирует входы в школу, подаст сигнал тревоги и вызовет полицию.
При этом сами разработчики признаются, что камера будет работать только с определёнными видами оружия — ружьями и винтовками, но не сможет отследить небольшой пистолет, особенно в темноте.
Директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов рассказал, что у проекта могут возникнуть организационные сложности с интеграцией решения компании в информационный контур МВД. По его мнению, реализовать такой проект технически «реально, хотя и сложно». «Необходимы камеры с высоким разрешением, а нейросеть должна распознавать людей с оружием в плотном потоке горожан. А для этого она должна быть обучена на дата-сетах», — сказал он.
В сентябре 2021 года стало известно, что власти Москвы запланировали в 2022 году запустить в школах систему распознавания лиц.
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