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Сергей Исенеков

Россиянин впервые выиграл судебное дело о моральном вреде из-за публикации сторис в инстаграме Статьи редакции

Суд обязал его бывшую жену разместить опровержение в своём аккаунте и не удалять его в течение суток.

Семейная пара развелась в 2019 году после восьми лет брака. В феврале 2020 года бывшая жена мужчины записала и опубликовала в инстаграме сторис о том, как бывший муж пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину и уклоняется от уплаты алиментов. По её словам, раньше он жил «за её счёт, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни». Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области в телеграм-канале.

Мужчина рассказал, что сперва не реагировал на публикации бывшей жены. Затем их начали пересылать его друзья и родственники, после чего он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство. В заявлении он отметил, что требует записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

Районный суд Тюмени мужчину не поддержал. Он подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, подтвердив ложность заявлений бывшей супруги «справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей».

После этого Тюменский областной суд частично удовлетворил требования мужчины. Суд обязал супругу разместить опровержение в инстаграме и не удалять его в течение суток и выплатить пять тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В пресс-службе судебной системы Тюменской области отмечают, что это первое подобное дело.

#новости #instagram #суды

398 просмотров
11 11 комментариев
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Академический утюг

Суд обязал супругу разместить опровержение в инстаграме и не удалять его в течение суток

Можно так же в сторис. Удобно.

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2
Финансовый космос
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1
Вечный Петя

Приятно, когда справедливость торжествует. Детей жаль, со лживой матерью не повезло.

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1
Максим Ростокин

Они вырастут и покажут, кто в доме хозяин

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0
Leha Shum

Интересно, и мои она откажется выкладывать опровержение, ее как-то можно принуждать? Через приставов?

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0
aliftin

Отправят к ней пару чеченецев, вывезут её в лес и запишут "нормальные" извинения.

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0
Баба Нюра

Сколько историй наоборот, но моральный вред доказали именно в этой, да ещё вопрос, был ли суд объективен

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0
Академический утюг

Суды в спорах супругов часто встают на сторону женщины. Вон и первая инстанция мужика не поддержала.

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0
Alex A

Меня всегда радует - чел просит не удалят видос 1 год - решение не удалять видос 1 день, лол

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0
Экспериментальный коктейль

Районный суд Тюмени мужчину не поддержал.

интересно, почему. и есть ли им какие санкции, когда вышестоящий меняет решение?

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0
Sergey Petrakov

Конечно первый случай. Для суда мужчина обычно априори проигравший, если судится против женщины, а тем более если это бывшие супруги. А если судья женщина, и если ты мужчина, то у тебя шанс 1:100

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