Суд обязал его бывшую жену разместить опровержение в своём аккаунте и не удалять его в течение суток.

Семейная пара развелась в 2019 году после восьми лет брака. В феврале 2020 года бывшая жена мужчины записала и опубликовала в инстаграме сторис о том, как бывший муж пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину и уклоняется от уплаты алиментов. По её словам, раньше он жил «за её счёт, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни». Об этом сообщила пресс-служба судебной системы Тюменской области в телеграм-канале.

Мужчина рассказал, что сперва не реагировал на публикации бывшей жены. Затем их начали пересылать его друзья и родственники, после чего он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство. В заявлении он отметил, что требует записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

Районный суд Тюмени мужчину не поддержал. Он подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, подтвердив ложность заявлений бывшей супруги «справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей».

После этого Тюменский областной суд частично удовлетворил требования мужчины. Суд обязал супругу разместить опровержение в инстаграме и не удалять его в течение суток и выплатить пять тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В пресс-службе судебной системы Тюменской области отмечают, что это первое подобное дело.