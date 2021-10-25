Путин поручил закрыть клубы, кафе и рестораны с 23:00 до 6:00 по всей России Статьи редакции
Он также рекомендовал главам регионов ввести два выходных после вакцинации.
Владимир Путин поручил запретить «проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также по итогам совещания с правительством РФ президент поручил:
- предоставить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы;
- перевести на удалённую работу сотрудников старше 60 и тех, кто входит в группы риска, на четыре недели;
- губернаторам президент рекомендовал ввести самоизоляцию для сотрудников старше 60 лет;
- обеспечить изоляцию работникам с подтверждённым Covid-19, с подозрением на него и контактировавших;
- усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции;
- усилить санитарно-эпидемиологические меры во всех видах транспорта;
- нарастить темпы вакцинации сотрудников всех предприятий.
20 октября Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. При этом он заявил, что главы «тяжёлых» регионов могут ввести их уже с 23 октября.
После этого в Москве и Петербурге объявили локдаун — до окончания «нерабочих дней» в этих городах будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Большинство заведений должны приостановить свою работу.
Так был уже ответ, что эти меры не для того чтобы остановить распространение, а чтобы обломать твой привычный кайф и ты пошел прививаться, но поскольку большая часть населения ездит на автобусе за картошкой на рынок, и эти методы не очень работают. А если и работают, то только на мск-спб, в итоге там будет город-рай, а вся страна будет болеть волнами и сокращаться по населению каждый год.