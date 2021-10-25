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Новости
Sasha Shambilova

Путин поручил закрыть клубы, кафе и рестораны с 23:00 до 6:00 по всей России Статьи редакции

Он также рекомендовал главам регионов ввести два выходных после вакцинации.

132 132 комментария
7390 просмотров

Владимир Путин поручил запретить «проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также по итогам совещания с правительством РФ президент поручил:

  • предоставить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы;
  • перевести на удалённую работу сотрудников старше 60 и тех, кто входит в группы риска, на четыре недели;
  • губернаторам президент рекомендовал ввести самоизоляцию для сотрудников старше 60 лет;
  • обеспечить изоляцию работникам с подтверждённым Covid-19, с подозрением на него и контактировавших;
  • усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции;
  • усилить санитарно-эпидемиологические меры во всех видах транспорта;
  • нарастить темпы вакцинации сотрудников всех предприятий.

20 октября Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. При этом он заявил, что главы «тяжёлых» регионов могут ввести их уже с 23 октября.

После этого в Москве и Петербурге объявили локдаун — до окончания «нерабочих дней» в этих городах будут работать только продуктовые магазины и аптеки. Большинство заведений должны приостановить свою работу.

#новости #covid19

132 132 комментария
24
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132 комментария
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Сергей Сергеев

Справедливости ради непонятно вообще почему клубы свободно работают, там собираются и трутся толпы народу в то время как в кафе/ресторанах людей в сотню раз меньше

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24
Александр Стариков-Разборов

метро все еще не вызывает вопросов?

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67
Запасной танк88

в метро есть полиция, туда ковид не сунется

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66
14 комментариев
Запасной танк88

Вызывает, но общественный транспорт это хотя бы необходимая вещь, в отличие от клубов.

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11
15 комментариев
George Jejeya

Нахуй тогда вообще какие-либо ограничения, «ведь есть метро».

Странный доёб.

Без клубов люди переживут как-нибудь, а вот без метро — вряд ли.

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5
2 комментария
Qwerty

Без метро Москва не сможет функционировать. Без клубов - волне

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7
5 комментариев
Дмитрий Зосенко

метро все еще не вызывает вопросов?

А вы предлагаете еще и метро закрыть вместе с ночными клубами?

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0
15 комментариев
アンドレイ デニソフ
Ответить
1
Сержант Волков

В метро, как минимум, нельзя войти без маски.

Ответить
1
Сергей Сергеев

метро хотя бы транспортная система, а клубы что? без них города парализует?

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0
1 комментарий
Алексей Куликов

Тоесть толпятся только там, а в других толкучках вирус не ходит.

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1
ГТО и Теология

Так был уже ответ, что эти меры не для того чтобы остановить распространение, а чтобы обломать твой привычный кайф и ты пошел прививаться, но поскольку большая часть населения ездит на автобусе за картошкой на рынок, и эти методы не очень работают. А если и работают, то только на мск-спб, в итоге там будет город-рай, а вся страна будет болеть волнами и сокращаться по населению каждый год.

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1
Задумчивой Кот

Пока в москве что то не сделают с метро через которое каждый день половина населения города и области куда то прется по своим делам никакого рая не будет.

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0
Запасной танк88

Пизда тебе, бизнес ёбаный.

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21
Алексей Куликов

Будут нелегально работать, по звонку открывать дверь постоянным клиентам.

Ответить
2
Nevi Lant

Да такие клубы накрывают на раз

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0
4 комментария
Запасной танк88

Ты так говоришь, будто это не похоже на пизду.

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0
Mr. Two Fairy

Какой сильный лидер!

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17
испанский смех

борец☝🏿

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0
New

А где белая рука?
Азиатская?
Ты чо - расист?

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0
2 комментария
New

Так это с 30 октября будет...
Короче я пошёл в клуб сегодня ночью и в Макдоналдс.
Мне пох*й.
Буду отрываться как в последний раз.

Куплю себе биг мак и пойду в Gipsy танцевать... хотя сегодня вторник... придётся в Craizy Daisy идти!!!!

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6
Запасной танк88

где лучшие тусовки у нас в макдаке

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5
Запасной танк88

Да там давно не потусишь. Пускают по 5 человек в помещение. ред.

Ответить
2
1 комментарий
TJaba

Craizy Daisy

Пздц ты себя не бережешь

Ответить
1
New

))))) я просто давно в клубах не был... и не знаю что ещё по будням работает)))

Ответить
0
5 комментариев
Николай Вакуленко

Тьфу ты, думал, война с НАТО началась..

Ответить
6
New

Тебе страшно?

Ответить
0
Запасной танк88

думал под шумок съездит затарится

Ответить
2
1 комментарий
Стас Фарбер

Достойно молнии

Ответить
5
испанский смех

Путин поручил закрыть клубы и общепит с 23:00 до 6:00 по всей России

сегодня?

Ответить
5
Запасной танк88

А ведь когда-то дед клубом одним заведовал

Ответить
4
Фамилия и имя

С тех пор и не любит их

Ответить
3
Вася Пражкин

Клуб, кстати, тоже до 23-х работал. Дед работу сменил, а привычка осталась )

Ответить
2
Запасной танк88

Путин

Хуйло, если кто не знал.

Ответить
3
испанский смех

20 октября Путин ввёл нерабочие дни с 10 октября по 7 ноября по всей России.

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать

Ответить
3
Eugen T

Ой, а что случилось то? Никак война, или ещё беда какая?

Ответить
2
Андрей Драчук

"20 октября Путин ввёл нерабочие дни с 10 октября по 7 ноября по всей России."
Че-т ничего не понимаю

Ответить
2
испанский смех

в его стиле

Ответить
0
Necronomicon

Задним числом, как у них принято

Ответить
0
Стильная самочка орангутана

Надо было коубы закрывать

Ответить
1
Амид Сапилеп

Как заебал этот запрещалкин

Ответить
1
Владислав Недзвецкий

когда мы в клубе чиксы танцуют

Ответить
1
Запасной танк88

чипсы

Ответить
0
Запасной танк88

А вирус ночное животное?

Ответить
1
Антон Лисин

Я ем ночью. Запретите мне открывать холодильник

Ответить
1
Запасной танк88

посадил россиян на диету

Ответить
0
Запасной танк88

е) наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на лиц, привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), лиц, переболевших данным заболеванием, а также детей.

особое внимание на привитых
мы по ходу не с ковидом а с гриппом боремся

Ответить
1
Алексей Куликов

Вся жизнь в борьбе.

Ответить
2
испанский смех

углеводную

Ответить
1
A

Когда еда по талонам?

Ответить
0
Запасной танк88

Можно будет заказать на Яндексе?

Ответить
1
Nick Rosenberg

Только для подписчиков яндекс.плюс.

Ответить
1
Запасной танк88

Он также рекомендовал главам регионов ввести два выходных после вакцинации

А разве "вакцина" совместима с алкоголем?

Ответить
0
Алексей Куликов

Про вакцину не знаю, а вот нерабочие дни очень даже совместимы с алкоголем.

Ответить
1
Запасной танк88

беда

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0
Саша

пропала еда

Ответить
0
Запасной танк88

и малый бизнес. от шаурмичек 24 до баров и клубов

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0
сироп от щекотки

Я в 23:15 сплю уже

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0
Запасной танк88
Ответить
0
Maksim Derkach

да и до 23 можно успеть накидаться

Ответить
0
Lolu4 .

Два года без знакомств не получалось в Москве посидеть в заведение после 00.00, и судя по всему уже никогда не получиться. Збс че

Ответить
0
Запасной танк88

В Тиндере лайкаю только вакцинированных

Ответить
0
Имя И Фамилия

Ну на этот раз БИЗНЕСУ точно ВСЁ, да?

Ответить
0
Aram Mirzoyants

— ты че сегодня делаешь?
— та, у меня ковидный выходной

Ответить
0
Запасной танк88

Сделали бы вход только для привитых, народ быстро бы за прививкой побежал

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0
John Müller

Коронавирус победили, теперь выебем и оставшихся частников

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0
Иван Сидоров

Спасибо!

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–1
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