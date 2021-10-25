Он также рекомендовал главам регионов ввести два выходных после вакцинации.

{"id":461485,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/461485-putin-poruchil-zakryt-kluby-kafe-i-restorany-s-23-00-do-6-00-po-vsey-rossii","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043a\u043b\u0443\u0431\u044b, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u044b \u0441 23:00 \u0434\u043e 6:00 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461485-putin-poruchil-zakryt-kluby-kafe-i-restorany-s-23-00-do-6-00-po-vsey-rossii&title=\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043a\u043b\u0443\u0431\u044b, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u044b \u0441 23:00 \u0434\u043e 6:00 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461485-putin-poruchil-zakryt-kluby-kafe-i-restorany-s-23-00-do-6-00-po-vsey-rossii","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461485-putin-poruchil-zakryt-kluby-kafe-i-restorany-s-23-00-do-6-00-po-vsey-rossii&text=\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043a\u043b\u0443\u0431\u044b, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u044b \u0441 23:00 \u0434\u043e 6:00 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461485-putin-poruchil-zakryt-kluby-kafe-i-restorany-s-23-00-do-6-00-po-vsey-rossii&text=\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043a\u043b\u0443\u0431\u044b, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u044b \u0441 23:00 \u0434\u043e 6:00 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461485-putin-poruchil-zakryt-kluby-kafe-i-restorany-s-23-00-do-6-00-po-vsey-rossii","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043a\u043b\u0443\u0431\u044b, \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u044b \u0441 23:00 \u0434\u043e 6:00 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461485-putin-poruchil-zakryt-kluby-kafe-i-restorany-s-23-00-do-6-00-po-vsey-rossii","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 7390 просмотров

Владимир Путин поручил запретить «проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также по итогам совещания с правительством РФ президент поручил:

предоставить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы;

перевести на удалённую работу сотрудников старше 60 и тех, кто входит в группы риска, на четыре недели;

губернаторам президент рекомендовал ввести самоизоляцию для сотрудников старше 60 лет;



обеспечить изоляцию работникам с подтверждённым Covid-19, с подозрением на него и контактировавших;

усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции;

усилить санитарно-эпидемиологические меры во всех видах транспорта;

нарастить темпы вакцинации сотрудников всех предприятий.

20 октября Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей России. При этом он заявил, что главы «тяжёлых» регионов могут ввести их уже с 23 октября.