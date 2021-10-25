Первые гости уже поделились своими впечатлениями в инстаграме, а один из них даже взял с собой российский триколор.

{"id":461519,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/461519-v-dubae-otkryli-samoe-bolshoe-v-mire-koleso-obozreniya-ono-vmeshchaet-1750-posetiteley","title":"\u0412 \u0414\u0443\u0431\u0430\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043e \u043e\u0431\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u043d\u043e \u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442 1750 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461519-v-dubae-otkryli-samoe-bolshoe-v-mire-koleso-obozreniya-ono-vmeshchaet-1750-posetiteley&title=\u0412 \u0414\u0443\u0431\u0430\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043e \u043e\u0431\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u043d\u043e \u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442 1750 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461519-v-dubae-otkryli-samoe-bolshoe-v-mire-koleso-obozreniya-ono-vmeshchaet-1750-posetiteley","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461519-v-dubae-otkryli-samoe-bolshoe-v-mire-koleso-obozreniya-ono-vmeshchaet-1750-posetiteley&text=\u0412 \u0414\u0443\u0431\u0430\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043e \u043e\u0431\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u043d\u043e \u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442 1750 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461519-v-dubae-otkryli-samoe-bolshoe-v-mire-koleso-obozreniya-ono-vmeshchaet-1750-posetiteley&text=\u0412 \u0414\u0443\u0431\u0430\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043e \u043e\u0431\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u043d\u043e \u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442 1750 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461519-v-dubae-otkryli-samoe-bolshoe-v-mire-koleso-obozreniya-ono-vmeshchaet-1750-posetiteley","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412 \u0414\u0443\u0431\u0430\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043e \u043e\u0431\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041e\u043d\u043e \u0432\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442 1750 \u043f\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461519-v-dubae-otkryli-samoe-bolshoe-v-mire-koleso-obozreniya-ono-vmeshchaet-1750-posetiteley","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 3438 просмотров

Фото Khaleej Times

В ОАЭ открылось самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai («Глаз Дубая») с 48 кабинками. Его высота — 250 метров. Об этом сообщает Khaleej Times.

Видео из инстаграма Ain Dubai

Колесо, построенное на искусственном острове, одновременно вмещает 1750 человек. В некоторых кабинках гостям предлагают ужин или выпивку из бара, также там можно сыграть свадьбу или провести мероприятие.

В день открытия колесо посетил наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. На видео он пьёт кофе на самой высокой точке колеса, сидя на кабинке. Ролик уже набрал больше шести миллионов просмотров.

Видео из инстаграма faz3