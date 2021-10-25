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Новости
Sasha Shambilova

В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения. Оно вмещает 1750 посетителей Статьи редакции

Первые гости уже поделились своими впечатлениями в инстаграме, а один из них даже взял с собой российский триколор.

43 43 комментария
3438 просмотров
Фото Khaleej Times

В ОАЭ открылось самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai («Глаз Дубая») с 48 кабинками. Его высота — 250 метров. Об этом сообщает Khaleej Times.

Видео из инстаграма Ain Dubai

Колесо, построенное на искусственном острове, одновременно вмещает 1750 человек. В некоторых кабинках гостям предлагают ужин или выпивку из бара, также там можно сыграть свадьбу или провести мероприятие.

В день открытия колесо посетил наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. На видео он пьёт кофе на самой высокой точке колеса, сидя на кабинке. Ролик уже набрал больше шести миллионов просмотров.

Видео из инстаграма faz3

Помимо наследного принца, колесо также посетили как жители Дубая, так и туристы. Среди них даже есть мужчина, который принёс российский флаг. Также впечатлениями от посещения поделилась российская певица Виктория Дайнеко.

#новости #соцсети #оаэ #инстаграм

43 43 комментария
10
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43 комментария
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Запасной танк88

А в мск только всратый остров мечты построили. Какие мечты, такой и остров.

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11
Запасной танк88

На какой куй ему российский флаг?🤔

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5
Запасной танк88

РО СИ Я РО СИ Я

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6
Запасной танк88
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17
кокпорн

Хочет показать, что он настоящий патриот своей страны. Не смотря на то, что он в ней не живёт.
Знай наших 💪

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6
Запасной танк88

не на куй, а на плечо

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1
Åleksei Ivašyn

Кстати, в Дубае за чужой флаг можно схватить штраф или даже немножечко присесть на тюрячку. В 2015 году на 9 мая местная вата решила устроить автопробег по городу с российскими флагами и георгиевскими лентами. Далеко они не уехали, их накрыла полиция и всех посадила на бутылку. Такие дела.

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1
Владимир Филатов

Дубай сила

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0
Запасной танк88

Среди них даже есть мужчина, который принёс российский флаг.

Этой мужчиной была Мария Захарова

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5
Нижний интернет

Через 30 лет, когда регион станет необитаемым из-за жары, выглядеть будет еще лучше. Настоящий постапокалипсис.

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3
Запасной танк88

чел там летом +50 в тени, никто не разъежается , держу в курсе

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3
Нижний интернет

Так +50 это еще нормально. Будет гораздо больше.

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1
Запасной танк88

проверенный источник?

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4
Нижний интернет

https://www.pri.org/stories/2015-10-27/climate-change-may-soon-make-much-persian-gulf-region-too-hot-humans

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0
Запасной танк88

Secure Connection Failed

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2
mongoose

🤝

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0
Запасной танк88

надо понимать что дубайское "самый большой" это немножечко пиздёж, как их новый самый большой фонтан, который технически может поднять волну на максимум, но ее включают раз в год

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0
Hobbito4ek

А с колесом как, недокручивают?)

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10
плюшевый батон

Приплюснутое, надувают раз в год

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8
Запасной танк88

я думаю в стандартный билет будет входить очень малое время

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0
Илья Ерохин

На полпути высаживать будут?

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7
Запасной танк88

пол будет открываться

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6
Hobbito4ek

Согласен, звучит вполне по-арабски

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2
Sam Lowry

Мне хватило сингапурского (на тот момент #3 по радмеру) - полежал на полу, пока все смотрели.

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3
Запасной танк88

Сделать там коворкинг и отправить туда редакцию ТЖ на недельку.
Батарей там нет, но принца же к чему-то прикрепили.

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3
FOX

Интересно сколько выдержат механизмы от мелкодисперсного песка в воздухе

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2
FOX

спасибо блеванул

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1
Anton NS

Нужно было одну фотку на этом колесе сделать с бичом. Грязным таким, помятым. С синяками и опухшим лицом. Который смотрит куда-то в сторону, будто его сейчас шуганут оттуда. Просто. Для контраста.

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1
Maksim Derkach

наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

бен = дон ?

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0
rustyrazor

Не, в арабском это что-то типа отчества (его отца зовут Мухаммед, а деда - Рашид).

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2
Запасной танк88

хотя вообще то "бин", ну ладно

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1
rustyrazor

Загуглил из интереса. Короче (если верить википедии) изначальная форма вообще "ибн", литературная - "бну", ну и на разных диалектах есть "бин" и, собственно, "бен" ("бен" вообще древнееврейское слово).

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3
Запасной танк88

Пуш был?

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0
Запасной танк88

Сколько времени занимает один оборот?

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0
Александр Нестеров

На один оборот колеса, вроде, затрачивается около 30 минут

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0
no name

Эпилептики благодарят создателей промо-видео

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0
Aleksandr Dolgikh

Ебуться же некоторые...

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0
Запасной танк88

Опять шейхи построили что-то самое большое лишь бы было самым большим, а не потому что это даёт какие-то преимущества. Сделали бы они такое колесо в 2 раза меньше, думаю ощущения от поездки на таком колесе были бы такие же.

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0
Åleksei Ivašyn

У них политика такая, спиздить идею, но сделать больше. Возле Бурж Халифа есть небоскрёб в виде Биг Бена и несколько копий американских и китайских небоскрёбов (ничем не особенных). Или, например, у лондонского BoxPark украли концепцию, дизайн и даже название. Поначалу все думали, что лондонцы франшизу открыли или что-то такое, а выяснилось, что это плагиат, даже судились пару лет.

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0
Запасной танк88

Возле Бурж Халифа есть небоскрёб в виде Биг Бена и несколько копий американских и китайских небоскрёбов

Справедливоти ради подобное есть и в Лас-Вегасе, и, например, китайские города этим славятся. Это не чисто арабская тема.

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0
Åleksei Ivašyn

Да, в Лас-Вегасе эта вся бутафория как бы часть антуража. А вот китайцы с арабами правда не понимают, чем их Биг-Бен или Эйфелева башня хуже оригинала, тем более у них же БОЛЬШЕ ЧЕГО ВАМ ЕЩЁ НАДО АЛЁ

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0
Запасной танк88

Я ни в Лас-Вегасе, ни в Дубае не был, но чисто по взгляду со стороны это два очень похожих города.

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0
Åleksei Ivašyn

Странно, конечно, что они достроили колесо в 2016 году, а потом пять лет на него смотрели. Быть может, из-за того, что не были готовы здания на острове, хз. Но помню, ходило много слухов о том, что после установки всех секций якобы появился крен небольшой, и были серьёзные опасения на счёт безопасности конструкции.

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0
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