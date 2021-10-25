В Дубае открыли самое большое в мире колесо обозрения. Оно вмещает 1750 посетителей Статьи редакции
Первые гости уже поделились своими впечатлениями в инстаграме, а один из них даже взял с собой российский триколор.
В ОАЭ открылось самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai («Глаз Дубая») с 48 кабинками. Его высота — 250 метров. Об этом сообщает Khaleej Times.
Колесо, построенное на искусственном острове, одновременно вмещает 1750 человек. В некоторых кабинках гостям предлагают ужин или выпивку из бара, также там можно сыграть свадьбу или провести мероприятие.
В день открытия колесо посетил наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. На видео он пьёт кофе на самой высокой точке колеса, сидя на кабинке. Ролик уже набрал больше шести миллионов просмотров.
Помимо наследного принца, колесо также посетили как жители Дубая, так и туристы. Среди них даже есть мужчина, который принёс российский флаг. Также впечатлениями от посещения поделилась российская певица Виктория Дайнеко.
У них политика такая, спиздить идею, но сделать больше. Возле Бурж Халифа есть небоскрёб в виде Биг Бена и несколько копий американских и китайских небоскрёбов (ничем не особенных). Или, например, у лондонского BoxPark украли концепцию, дизайн и даже название. Поначалу все думали, что лондонцы франшизу открыли или что-то такое, а выяснилось, что это плагиат, даже судились пару лет.
Странно, конечно, что они достроили колесо в 2016 году, а потом пять лет на него смотрели. Быть может, из-за того, что не были готовы здания на острове, хз. Но помню, ходило много слухов о том, что после установки всех секций якобы появился крен небольшой, и были серьёзные опасения на счёт безопасности конструкции.