При этом лидеры, по нашей информации, не сильно опасаются «Яндекса». В отличие от каршеринга на рынке сейчас нет сервисных центров и достаточного количества специалистов, которые могут обслуживать парк в несколько десятков тысяч единиц техники во всех крупных городах.

Единственные обладатели такой инфраструктуры — Urent и Whoosh, а её построение занимает несколько лет. Кроме того, перед сезоном 2022 года в ключевом городе, Москве, власти вводят искусственные ограничения в 10 тысяч самокатов на игрока. Эта мера как раз направлена на соблюдение паритета и предсказуемую маржинальность, и примеру Москвы могут последовать другие города.