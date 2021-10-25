Исследование: Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год и до 12 миллиардов рублей Статьи редакции
Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».
К 2024 году объём рынка увеличится до 30-40 миллиардов рублей, а количество шеринговых самокатов — со 100-120 тысяч в 2021 году до 300-400 тысяч, следует из исследования издания «Трушеринг».
- В 90 городах России работает около 50 кикшеринговых компаний, 70-80% рынка занимают Whoosh и Urent.
- За год рынок вырос на 200-230%: сервисы открылись в 30 новых городах и увеличили количество самокатов на 70-80 тысяч.
- 70-85% поездок в 2021 году — транспортные, 15-30% — развлекательные. В 2020 году транспортных поездок было около 60%.
- На 1000 жителей приходится 1,8-2,2 самоката.
Деньги
К 2024 году города-миллионники займут 60% рынка (18-24 млрд рублей), другие города — 40% и 12-16 миллиардов рублей.
Сейчас один электросамокат за сезон приносит компании 100 тысяч рублей, один пользователь — 800-900 рублей.
Средняя стоимость минуты в разных сервисах составляет 7-8 рублей, а средняя стоимость одной поездки — 160 рублей в городах с населением менее 1 млн и 200 рублей в городах с населением более 1 миллиона.
Поездки и пользователи
В 2021 году кикшерингом воспользовались примерно 12 миллионов человек, они совершили около 55 миллионов поездок. На одного пользователя в среднем приходится пять поездок за сезон, на один самокат — 3-5 поездок в день.
К 2024 году количество клиентов кикшерингов увеличится до 40-50 миллионов, а поездок — до 230 миллионов в год.
Города для запуска операторы выбирают в зависимости от:
- Климата, который влияет на продолжительность сезона.
- Инфраструктуры: чем она лучше, тем длительнее поездка и средний чек.
- Численности и доходов населения.
- Отсутствия конкуренции.
Проблемы и риски
- Из-за пандемии и роста кикшеринга по всему миру производители не могут удовлетворить спрос сервисов, поэтому рост парка российских компаний может замедлиться.
- Сервисы сталкиваются с нехваткой сотрудников, обслуживающих самокаты. Кикшеринг — новая для России услуга, поэтому компетентных людей недостаточно: компании вынуждены тратить время и ресурсы на обучение персонала.
- Электросамокаты часто публично критикуют за то, что они занимают много места, создают опасные ситуации во время езды по тротуарам или в нетрезвом виде и вдвоём. Аналитики объясняют претензии тем, что продукт новый — пользователи пока не знают, как им безопасно пользоваться, но со временем ситуация изменится. Решить проблему также можно с помощью развития городской инфраструктуры.
- Сейчас нет корректного и единого регулирования электросамокатов: ПДД приравнивает самокат к пешеходу, поэтому городским властям приходится самостоятельно разрабатывать собственные правила для кикшеринга. В результате правила использования в разных городах могут сильно отличаться.
Возможная консолидация
Рынок аренды электросамокатов сильно напоминает рынок каршеринга в 2017-2018 годах, говорят аналитики. Тогда было много небольших компаний и несколько крупных лидеров. После запуска «Яндекс.Драйва» большинство мелких компаний закрылись или были проданы: теперь рынок делят четыре крупных игрока.
Кикшеринг отличается более низким порогом входа, другими паттернами поведения и перспективами развития в регионах, но так же может прийти к консолидации рынка, считает «Трушеринг».
Кроме того, аналитики считают, что на рынок могут выйти ещё несколько крупных ИТ-компаний. Например, интерес проявляют VK и Сбер.
С каршерингом одна проблема, эта мудаки которые безответственно паркуются, о таких нужно сообщать в соответствующий каршеринг.
А так на дорогах гораздо больше мудаков во всяких тазах, гонщиков на дорогих тачках, шашечников и так далее. Процент неадекватов среди каршеристов ровно такой же, как и среди собственников авто, просто полыхающее очко россиян от всего подряд создаёт ложное впечатление.
Сейчас нет корректного и единого регулирования электросамокатов: ПДД приравнивает самокат к пешеходу, поэтому городским властям приходится самостоятельно разрабатывать собственные правила для кикшеринга. В результате правила использования в разных городах могут сильно отличаться.
Да задолбали вы врать.
ПДД приравнивает электросамокат к велосипеду, мопеду, мотоциклу в зависимости от мощности двигателя самоката. В ПДД все четко написано.
Это говно согласно ПДД должно ехать по дороге вместе с остальным транспортом.
четко написано все в ПДД. Электросамокат по ним приравнивается к велосипеду, мопеду, мотоциклу. ЧИТАЙТЕ ПДД!!!
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.
по дефолту им запрещено по тротуару ездить, если ты старше 14 лет.
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
Очень удобно добираться от метро до работы. Пешком идти 15 минут, не так далеко чтобы на автобусе ехать, но и не так близко чтобы не напрягало. На самокате доезжаешь за 3 минуты и меньше 20 рублей выходит поездка. В крупных городах метро + самокат, особенно, если есть сеть велодорожек может вполне эффективно заменить машину.