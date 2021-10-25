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Новости vc.ru

Исследование: Рынок кикшеринга в России вырос на 200-230% за год и до 12 миллиардов рублей Статьи редакции

Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».

72 72 комментария
1905 просмотров

К 2024 году объём рынка увеличится до 30-40 миллиардов рублей, а количество шеринговых самокатов — со 100-120 тысяч в 2021 году до 300-400 тысяч, следует из исследования издания «Трушеринг».

  • В 90 городах России работает около 50 кикшеринговых компаний, 70-80% рынка занимают Whoosh и Urent.
  • За год рынок вырос на 200-230%: сервисы открылись в 30 новых городах и увеличили количество самокатов на 70-80 тысяч.
  • 70-85% поездок в 2021 году — транспортные, 15-30% — развлекательные. В 2020 году транспортных поездок было около 60%.
  • На 1000 жителей приходится 1,8-2,2 самоката.

Деньги

К 2024 году города-миллионники займут 60% рынка (18-24 млрд рублей), другие города — 40% и 12-16 миллиардов рублей.

Сейчас один электросамокат за сезон приносит компании 100 тысяч рублей, один пользователь — 800-900 рублей.

Средняя стоимость минуты в разных сервисах составляет 7-8 рублей, а средняя стоимость одной поездки — 160 рублей в городах с населением менее 1 млн и 200 рублей в городах с населением более 1 миллиона.

Поездки и пользователи

В 2021 году кикшерингом воспользовались примерно 12 миллионов человек, они совершили около 55 миллионов поездок. На одного пользователя в среднем приходится пять поездок за сезон, на один самокат — 3-5 поездок в день.

К 2024 году количество клиентов кикшерингов увеличится до 40-50 миллионов, а поездок — до 230 миллионов в год.

Иллюстрация «Трушеринг»

Города для запуска операторы выбирают в зависимости от:

  • Климата, который влияет на продолжительность сезона.
  • Инфраструктуры: чем она лучше, тем длительнее поездка и средний чек.
  • Численности и доходов населения.
  • Отсутствия конкуренции.
Иллюстрация «Трушеринг»

Проблемы и риски

  • Из-за пандемии и роста кикшеринга по всему миру производители не могут удовлетворить спрос сервисов, поэтому рост парка российских компаний может замедлиться.
  • Сервисы сталкиваются с нехваткой сотрудников, обслуживающих самокаты. Кикшеринг — новая для России услуга, поэтому компетентных людей недостаточно: компании вынуждены тратить время и ресурсы на обучение персонала.
  • Электросамокаты часто публично критикуют за то, что они занимают много места, создают опасные ситуации во время езды по тротуарам или в нетрезвом виде и вдвоём. Аналитики объясняют претензии тем, что продукт новый — пользователи пока не знают, как им безопасно пользоваться, но со временем ситуация изменится. Решить проблему также можно с помощью развития городской инфраструктуры.
  • Сейчас нет корректного и единого регулирования электросамокатов: ПДД приравнивает самокат к пешеходу, поэтому городским властям приходится самостоятельно разрабатывать собственные правила для кикшеринга. В результате правила использования в разных городах могут сильно отличаться.
Иллюстрация «Трушеринг»

Возможная консолидация

Рынок аренды электросамокатов сильно напоминает рынок каршеринга в 2017-2018 годах, говорят аналитики. Тогда было много небольших компаний и несколько крупных лидеров. После запуска «Яндекс.Драйва» большинство мелких компаний закрылись или были проданы: теперь рынок делят четыре крупных игрока.

Кикшеринг отличается более низким порогом входа, другими паттернами поведения и перспективами развития в регионах, но так же может прийти к консолидации рынка, считает «Трушеринг».

При этом лидеры, по нашей информации, не сильно опасаются «Яндекса». В отличие от каршеринга на рынке сейчас нет сервисных центров и достаточного количества специалистов, которые могут обслуживать парк в несколько десятков тысяч единиц техники во всех крупных городах.

Единственные обладатели такой инфраструктуры — Urent и Whoosh, а её построение занимает несколько лет. Кроме того, перед сезоном 2022 года в ключевом городе, Москве, власти вводят искусственные ограничения в 10 тысяч самокатов на игрока. Эта мера как раз направлена на соблюдение паритета и предсказуемую маржинальность, и примеру Москвы могут последовать другие города.

«Трушеринг»

Кроме того, аналитики считают, что на рынок могут выйти ещё несколько крупных ИТ-компаний. Например, интерес проявляют VK и Сбер.

#новости #электросамокаты

72 72 комментария
5
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Llaren Hlaalo

кикшеринга

Ю ноу ай велком зе диссапиаранс оф зе рашн лангуаге. Зе ворд "прокат" дазнт саунд эз найс, эм ай райт феллас ?

Ответить
49
Evgeny Kovalyov

Это очень импортэнт для севодняшнево иконэми

Ответить
13
Запасной танк88

Sooooqa

Ответить
0
Антон Сциталов

Хрюкал, когда смотрел?

Ответить
0
Запасной танк88

oinked like a bitch

Ответить
4
Имя И Фамилия

Как сучара.

Ответить
0
Владимир Филатов

А как дела обстоят с дикшерингом?

Ответить
28
Alexander Revan

Дикшеринг is $300 bucks.

Ответить
13
Запасной танк88

Слышал пока только про ассшеринг.

Ответить
9
Сергей Панфилов

Дикпикшерингом

Ответить
5
Дмитрий Тимофеев

дикшеймингом

Ответить
0
Запасной танк88
Ответить
18
Сергей Панфилов

Кикшеринг – раздача пинков что ли?

Ответить
12
FUNGAME

Ой вэй, какая раздача? Вы в своём уме? Аренда! Прокат! За пиздячки ещё шекели платить надо!

Ответить
4
плюшевый батон

За лето так плотно подсел — ехать что на машине, что на метро, что на самокате 50 минут. Но на самокате ты постоянно в движении, легко остановится куда-то зайти, нет вонючих пассажиров, водителей вокруг — нашёл почти пустой маршрут.

Ответить
5
Запасной танк88

Вот бы в регионах так, кайф

Ответить
1
Andrew Sychev

По ямам

Ответить
1
Запасной танк88

Это я бью электросамокатчиков

Ответить
–1
Запасной танк88

это ты после первого избитого самокатчика

Ответить
11
Запасной танк88

Бэтмена за что?

Ответить
2
Запасной танк88

надо было вот эту фотку

Ответить
2
Запасной танк88

Это Лебовски?

Ответить
1
Сергей Лукин

Паук, тащемта

Ответить
1
Саша Анно

Дугин же

Ответить
–1
Запасной танк88

Нет, вот

Ответить
0
Запасной танк88

Облысел.

Ответить
0
Запасной танк88

Это после тюрьмы не отрасли

Ответить
0
Запасной танк88

это владелец прокатного сервиса, а ты там где я показал

Ответить
0
Запасной танк88

Уточните, почему это не должно закончиться как в Китае?

ПС Для каршеринга вообще надо ввести минимальный водительский стаж, потому что долбоёбы понасдают на права и прыгают в эти каршеринговые тачки, катаются как камикадзе.

Ответить
2
no name

С каршерингом одна проблема, эта мудаки которые безответственно паркуются, о таких нужно сообщать в соответствующий каршеринг.

А так на дорогах гораздо больше мудаков во всяких тазах, гонщиков на дорогих тачках, шашечников и так далее. Процент неадекватов среди каршеристов ровно такой же, как и среди собственников авто, просто полыхающее очко россиян от всего подряд создаёт ложное впечатление.

Ответить
0
Запасной танк88

Всем пофиг на имущество в общем пользовании. Оно не твоё. Даже небольшой процент мудаков способен за год учухать все каршеринговые тачилы, никто с них пылинки как со своей ласточки не сдувает.

Ответить
1
Задумчивой Кот

+ как правило никто банально не чувствует габаритов кашеринговой тачки. И в плотном потоке это превращается в гремучую смесь

Ответить
0
Запасной танк88

а почему это случилось в китае?

Ответить
0
Спартак

Что-то ребятки ерунды что сверху, что снизу написали. Рынок аренды в Китае живее всех живых. Фото сверху - это результат борьбы нескольких очень крупных игроков и большого перепроизводства. Там оч много таких свалок образовалось, но вроде обещали все это переплавить

Ответить
1
Спартак

Вот тут куча фотографий и ссылки на историю
https://www.theatlantic.com/photo/2018/08/china-abandoned-bike-share-graveyards/566576/

China Is Still Sorting Through Its Colorful…
Remember that “Bike-Share Oversupply in China” photo story from March? There were just so many…
www.theatlantic.com
Ответить
0
Запасной танк88

Потому что все эти шеринги паразитируют на городской инфраструктуре во-первых, во-второых экономика у них не сошлась. Транспорт при общественном использовании убивается быстрее чем окупается.

Ответить
0
Запасной танк88

ну для россиян самокатошеринг пока что всё таки роскошь чем средство передвижения. мож в москве иначе, но лишний раз средний россиянин на самокат не сядет

Ответить
0
Федя Прозоров

Заебись. Больше самокатчиков, чтобы по улице нельзя было пройти от брошенных на обочине самокатов

Ответить
2
Photuum

В Париже была такая херня до пандемии - везде валялись самокаты, по тротуарам гоняли самокатчики. В итоге ввели конские штрафы и за езду и за парковку и всё наладилось.

Ответить
1
Madegghead

Сейчас нет корректного и единого регулирования электросамокатов: ПДД приравнивает самокат к пешеходу, поэтому городским властям приходится самостоятельно разрабатывать собственные правила для кикшеринга. В результате правила использования в разных городах могут сильно отличаться.

Да задолбали вы врать.
ПДД приравнивает электросамокат к велосипеду, мопеду, мотоциклу в зависимости от мощности двигателя самоката. В ПДД все четко написано.
Это говно согласно ПДД должно ехать по дороге вместе с остальным транспортом.

Ответить
–3
Рыжий

Ржу с того, как тебя разрывает на теме электросамокатов)

Ответить
2
Запасной танк88

все четко не написано, еще даже не согласовано, только че то предложено, причем всё что предложено, давно зафиксировано в правилах вхуша

Ответить
2
Madegghead

четко написано все в ПДД. Электросамокат по ним приравнивается к велосипеду, мопеду, мотоциклу. ЧИТАЙТЕ ПДД!!!
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Ответить
2
Запасной танк88

ну вот во вхуше получается велосипед. два колеса, малый двигитель, не больше 25 км.ч. все пешеход , подвинься, дай проехать

Ответить
1
Madegghead

перечитай цитату из ПДД.
Велосипед обязан ехать по автодороге по умолчанию.

Ответить
1
Запасной танк88

ты неправильно читаешь российские законы. надо читать что не запрещено. им не запрещено ездить по тротуарам

Ответить
0
Madegghead

по дефолту им запрещено по тротуару ездить, если ты старше 14 лет.
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;

Ответить
0
Запасной танк88

ну вот ты сам и ответил. в 99% дорог России отсутствует велодорожка. или нет? а правая часть так вообще у нас полоса для припарковывания автоведер. ну их нахуй автомобилистов, еще зеркало заденешь будут пищать

Ответить
1
Madegghead

так крайний правый край проезжей части. Он может быть и во втором ряде, если первый ряд запаркован.

Ответить
0
Запасной танк88

а там полоса для автобусов

Ответить
0
Madegghead

там и ехай

Ответить
0
Запасной танк88

там нельзя

Ответить
0
Madegghead

согласно ПДД можно то

Ответить
0
Запасной танк88

ок

Ответить
0
Madegghead

формально да. Поэтому они якобы ограничили мощность.
Хотя по факту там мопед, т.к. двигатель в 2 раза мощнее. Но тогда невозможно было бы его сдавать в аренду.
По сути они все нарушают законы довольно грубо, подделав сертификаты самокатов...

Ответить
0
Запасной танк88

просто включаешь средний режим , и даже если ты неуверенно водишь, та скорость и едет нормально, и въебешься не сильно

Ответить
0
Madegghead

а какого хрена пешеходы должны идти по тротуару так как-будто они переходят 6 полосное шоссе?

Ответить
0
Запасной танк88

не успеваешь перестроиться? так иди в крайней правой

Ответить
0
Madegghead

ты так рофлишь? Тротуар - это место для пешеходов, где им должно быть безопасно.

Ответить
0
Запасной танк88

я рофлю всё ладно с тобой можно долго спосрить

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0
испанский смех

этому исследованию уже 5 часов

Ответить
1
Alexander Romanov

У нас эти самокаты в подъезде паркуют, места нет чтобы пройти, да и подъезд не склад для личных вещей. Не будьте такими оленями, паркуйте свои самокаты в своей квартире

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1
испанский смех

хорошая идея

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0
Запасной танк88

Кикэссшеринга

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1
Maksim Derkach

cocksharing

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1
Андрей Бугаев

Очень удобно добираться от метро до работы. Пешком идти 15 минут, не так далеко чтобы на автобусе ехать, но и не так близко чтобы не напрягало. На самокате доезжаешь за 3 минуты и меньше 20 рублей выходит поездка. В крупных городах метро + самокат, особенно, если есть сеть велодорожек может вполне эффективно заменить машину.

Ответить
0
Photuum

Среди моих знакомых ситуация такая - практически все попробовали прокат самокатов, пришли к выводу, что слишком дорого и больше не пользуются. Так что возможно скоро начнётся спад интереса.

Ответить
0
Dante Havershim

либо то, что твои друзья-знакомые бедные

Ответить
0
Photuum

Не знаю, сам не катался. Говорят, списали по 300-600 руб за поездку. Это реально дорого.

Ответить
0
Dante Havershim

я ж не в упрек, я сам бедный

Ответить
0
Dante Havershim

кстати там же вроде с 1 марта 22 года ограничения на самокаты введут вроде как: по весу и по скорости

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0
Запасной танк88
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0
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