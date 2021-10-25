Максимальная стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за км.

{"id":461585,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/461585-mintrans-predlozhil-podnyat-tarify-na-platnyh-dorogah-do-urovnya-evropeyskih-stran-na-35","title":"\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u2014 \u043d\u0430 35%","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461585-mintrans-predlozhil-podnyat-tarify-na-platnyh-dorogah-do-urovnya-evropeyskih-stran-na-35&title=\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u2014 \u043d\u0430 35%","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461585-mintrans-predlozhil-podnyat-tarify-na-platnyh-dorogah-do-urovnya-evropeyskih-stran-na-35","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461585-mintrans-predlozhil-podnyat-tarify-na-platnyh-dorogah-do-urovnya-evropeyskih-stran-na-35&text=\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u2014 \u043d\u0430 35%","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461585-mintrans-predlozhil-podnyat-tarify-na-platnyh-dorogah-do-urovnya-evropeyskih-stran-na-35&text=\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u2014 \u043d\u0430 35%","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461585-mintrans-predlozhil-podnyat-tarify-na-platnyh-dorogah-do-urovnya-evropeyskih-stran-na-35","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041c\u0438\u043d\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 \u0434\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u2014 \u043d\u0430 35%&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461585-mintrans-predlozhil-podnyat-tarify-na-platnyh-dorogah-do-urovnya-evropeyskih-stran-na-35","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 451 просмотров

Сейчас средний тариф в России — 2,65 рубля за км, в Европе он на 35,5% выше — около 3,59 рубля за км, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанном в Минтрансе.

В 2016 году была установлена максимальная плата — 3 рубля за км для первой тарифной группы. В ценах 2021 года — это 3,65 рубля, так максимальный размер платы за км должен быть 5 рублей (3,65 x 35,5%), указано в записке.

По проекту, максимальная плата за проезд по отремонтированным «Автодором» дорогам вырастет с 3 до 5 рублей за км, по мостам и путепроводам — с 21 рубля до 29 рублей. Цена для грузовиков и автобусов вырастет с 9,5 рубля до 16,25 рубля за км по дорогам и с 66,6 до 91,5 рубля по мостам.

Проезд по построенным «Автодором» дорогам будет дороже. Для легковых машин — 8 рублей за км, для грузовиков — 25 рублей за км.

Тариф надо увеличить для окупаемости новых проектов «Автодора», объяснило ведомство. Внебюджетные источники нужны из-за требования увеличить темпы строительства.