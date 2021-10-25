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Новости vc.ru

Минтранс предложил поднять тарифы на платных дорогах до уровня европейских стран — на 35% Статьи редакции

Максимальная стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за км.

16 16 комментариев
451 просмотров

Сейчас средний тариф в России — 2,65 рубля за км, в Европе он на 35,5% выше — около 3,59 рубля за км, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанном в Минтрансе.

В 2016 году была установлена максимальная плата — 3 рубля за км для первой тарифной группы. В ценах 2021 года — это 3,65 рубля, так максимальный размер платы за км должен быть 5 рублей (3,65 x 35,5%), указано в записке.

По проекту, максимальная плата за проезд по отремонтированным «Автодором» дорогам вырастет с 3 до 5 рублей за км, по мостам и путепроводам — с 21 рубля до 29 рублей. Цена для грузовиков и автобусов вырастет с 9,5 рубля до 16,25 рубля за км по дорогам и с 66,6 до 91,5 рубля по мостам.

Проезд по построенным «Автодором» дорогам будет дороже. Для легковых машин — 8 рублей за км, для грузовиков — 25 рублей за км.

Тариф надо увеличить для окупаемости новых проектов «Автодора», объяснило ведомство. Внебюджетные источники нужны из-за требования увеличить темпы строительства.

В правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов, среди них два проекта «Автодора», сообщает РБК. Это дорога М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которую надо построить за 623 миллиарда рублей к 2024 году. И скоростная дорога Казань — Екатеринбург стоимостью 439 миллиардов рублей.

#новости

16 16 комментариев
1
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16 комментариев
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Запасной танк88

А зарплату до уровня европейских стран никто поднять не хочет?

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14
Запасной танк88

И дороги

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12
Запасной танк88

Ну это ты уже загнул.

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0
Запасной танк88
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0
Владислав Недзвецкий

инфляция на уровне 4%

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4
Запасной танк88

а качество не европейских стран. и даже не китайское

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0
Запасной танк88

Как там у вас в новосибе с дорогами?

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0
Запасной танк88

на прошлой неделе в самом центре города

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4
Запасной танк88

Продолжаю охуевать от таких кадров. Просто пиздец.

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1
Запасной танк88

они кстати упали в кипяток и не подлежат восстановлению, а страховые посылают нахуй и говорят что форс мажор

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0
Запасной танк88

на танке само то

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2
Almaz Le Roc

Жаль, что Минфин не хочет поднять зарплаты и пособия до уровня европейских

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0
Запасной танк88

Кто бы нам уровень жизни до европейского поднял

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0
Запасной танк88

Заебись, ждём повышения цена на всё остальное, потому что Минтранс охуевшие мрази

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0
FOX

хотите как в европе?

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0
Владислав Косинов

Главное уровень жизни до "до уровня европейских стран" не повышать, а то и слипнуться может. Ну а вообще молодцы конечно, если "население" достаточно пассивно и это сожрет, то почему нет, нужно брать столько сколько получиться.

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0
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