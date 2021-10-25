Минтранс предложил поднять тарифы на платных дорогах до уровня европейских стран — на 35% Статьи редакции
Максимальная стоимость проезда может вырасти с 3 до 5 рублей за км.
Сейчас средний тариф в России — 2,65 рубля за км, в Европе он на 35,5% выше — около 3,59 рубля за км, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, разработанном в Минтрансе.
В 2016 году была установлена максимальная плата — 3 рубля за км для первой тарифной группы. В ценах 2021 года — это 3,65 рубля, так максимальный размер платы за км должен быть 5 рублей (3,65 x 35,5%), указано в записке.
По проекту, максимальная плата за проезд по отремонтированным «Автодором» дорогам вырастет с 3 до 5 рублей за км, по мостам и путепроводам — с 21 рубля до 29 рублей. Цена для грузовиков и автобусов вырастет с 9,5 рубля до 16,25 рубля за км по дорогам и с 66,6 до 91,5 рубля по мостам.
Проезд по построенным «Автодором» дорогам будет дороже. Для легковых машин — 8 рублей за км, для грузовиков — 25 рублей за км.
Тариф надо увеличить для окупаемости новых проектов «Автодора», объяснило ведомство. Внебюджетные источники нужны из-за требования увеличить темпы строительства.
В правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов, среди них два проекта «Автодора», сообщает РБК. Это дорога М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, которую надо построить за 623 миллиарда рублей к 2024 году. И скоростная дорога Казань — Екатеринбург стоимостью 439 миллиардов рублей.