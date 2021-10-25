Мужчину обвинили в мошенничестве — ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.

Карточки Pokemon Фото Getty Images

Американец Винат Удомсин из штата Джорджия взял льготный кредит в рамках господдержки малого бизнеса во время пандемии и потратил большую часть полученных денег на покупку коллекционной карточки Pokemon, сообщает Associated Press.

В заявке на получение кредита он указал, что с 2018 году владеет бизнесом с десятью сотрудниками и годовым доходом в размере 235 тысяч долларов. Бизнесмен запросил деньги, чтобы выплатить зарплату работникам и покрыть долги по арендной плате. Ассоциация предоставила ему 85 тысяч долларов (почти 6 миллионов рублей).

Сразу после получения кредита Удомсин купил редкую карточку Pokemon за 57 тысяч долларов (почти 4 миллиона рублей). Покупка привлекла внимание налоговых органов. В результате проверки выяснилось, что мужчина солгал о численности сотрудников и годовом доходе, чтобы получить большую выплату от государства.

Бизнесмену предъявили обвинение в финансовом мошенничестве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тысяч долларов.