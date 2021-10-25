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Новости
Яна Ломакина

Американец взял льготный кредит на поддержку бизнеса в пандемию и купил карточку Pokemon за 57 тысяч долларов Статьи редакции

Мужчину обвинили в мошенничестве — ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф.

Карточки Pokemon Фото Getty Images

Американец Винат Удомсин из штата Джорджия взял льготный кредит в рамках господдержки малого бизнеса во время пандемии и потратил большую часть полученных денег на покупку коллекционной карточки Pokemon, сообщает Associated Press.

В заявке на получение кредита он указал, что с 2018 году владеет бизнесом с десятью сотрудниками и годовым доходом в размере 235 тысяч долларов. Бизнесмен запросил деньги, чтобы выплатить зарплату работникам и покрыть долги по арендной плате. Ассоциация предоставила ему 85 тысяч долларов (почти 6 миллионов рублей).

Сразу после получения кредита Удомсин купил редкую карточку Pokemon за 57 тысяч долларов (почти 4 миллиона рублей). Покупка привлекла внимание налоговых органов. В результате проверки выяснилось, что мужчина солгал о численности сотрудников и годовом доходе, чтобы получить большую выплату от государства.

Бизнесмену предъявили обвинение в финансовом мошенничестве. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

#новости #сша #pokemon

2552 просмотров
26 26 комментариев
16
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Запасной танк88

Land of the free

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21
1 2

Бедолага. Врагу не пожелаешь.

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7
Яна Ломакина

🤡

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6
умный человек

Славный город Дерри

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0
Запасной танк88

Land of the free

очень очень очень не любит когда с налогами мухлюют.
даже джокер не смел шутить с IRS

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3
Запасной танк88

наёбываешь государство

государство хочет тебя посадить

ты:

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21
Алекс Моралекс 1

Жаль, в обратном порядке не работает

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0
Xtbtch

"ко ко ко, зачем государство лезет в частный бизнес?!!!"

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–2
1 2
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7
Запасной танк88

ну как выйдет, карточка X10 в цене вырастит, отобьется с процентами ред.

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1
Kir Kirsky

Кроме срока

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0
умный человек

через 20 лет карточка будет стоить ещё дороже

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1
Запасной танк88

А разве не заберут за долги эти карты?

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0
умный человек

Зависит от того, насколько глубоко спрятал

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1
умный человек

нет худа без добра

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0
Xtbtch

"хороший" бизнес-план

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0
Андрей Галицкий

с #pokemon кекнул

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1
Marhal_New _Arleana

помянем

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0
Твоего деда дед

В результате проверки выяснилось, что мужчина солгал о численности сотрудников и годовом доходе, чтобы получить большую выплату от государства.

До выдачи кредита банк не проверяет сведения, просто верят на слово?

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0
Ksnns

В Америке все так работает

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0
Evil Pechenka

«Покемоны калечат жизни людей»

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0
Миржан Досымбаев

ему карточки собой разрешат ?

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0
New

А предоставляйте сколько людей таким способом обмануло государство?
И сколько там схем мошеннических на этой теме делают

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0
Andrew Sychev

Ты про российских олигархов?

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0
Artem R
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0
Запасной танк88

запретить покемон Го в россии на всякий случай

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0
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