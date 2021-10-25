Facebook Papers: 17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутренним документам Facebook Статьи редакции
Они содержат данные о предвзятой политике соцсети и вреде алгоритмов.
17 американских СМИ опубликовали материалы внутренних расследований и документов Facebook о вреде, который наносят её алгоритмы приложений и сервисов. Документы прессе предоставила бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хауген.
Хауген 5 октября выступила на специальных слушаниях в Сенате США, где обвинила Facebook в том, что соцсеть «наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу [США] демократию». Обвинения женщины основаны на внутренних документах компании. По словам Хауген, руководство знает о проблемах, но ничего не делает для их устранения, поскольку при блокировке «негативного» контента теряет деньги и просмотры.
В начале октября Хауген передала американским СМИ данные внутренних расследований Facebook, которые она скопировала перед увольнением. По её словам, она сделала это, чтобы компания начала принимать реальные меры борьбы с дезинформацией и разжигающими ненависть и вражду материалами.
На основе документов, предоставленных Хауген, 17 американских СМИ сделали расследования. Например, в публикациях говорится, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с «недостоверной информацией и кликбейтами», а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.
СМИ уже опубликовали более 20 статей, основанных на тысячах страниц внутренних документов Facebook. Cреди них есть следующие расследования:
Руководство Facebook все обвинения отрицает. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что многие из утверждений Фрэнсис Хауген «не имеют никакого смысла», а СМИ неверно интерпретировали полученные данные.
С другой стороны, обычное дело для людей, которых в чём-то обвиняют, сваливать всё на то что "они всё неправильно поняли, взято по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный." ред.
Вообще такое усиление тоталитаризма как раз на пороге мощного рывка в роботизации и ИИ может сильно понизить шансы человечества на выживание, имхо. Разрушение социальных институтов контроля, усиление милитаризации и общего напряжения и недоверия между странами, способствует тому, что опасные технологии будут должным образом контролироваться.
Ты тоже посыла не понял. Я говорил про усиление независимой журналистики.
А то что Фейсбук зацензурят - на это с разных сторон можно смотреть. Можно смотреть как на предтечь Корпорации из Киберпанка. И поставить её под контроль демократического государства - это вполне можно считать шагом в сторону отхода от тоталитаризма.
Твоя ошибка в том, что ты практически ставишь знак равенства между государством и тоталитаризмом.
Да как бы в правительстве США сейчас тоже не лучше. Была семейка Бушей, Клинтон были и его жена баллотировалась, сейчас Байден, который при Обаме вице-президентом был. Короче элита вся как в монархии из одних семей состоит.
Был Трамп в диковинку, но ничего не смыслил в "правильной речи" и не сдружился с владельцами соцсетей, так и проиграл.
Ты буквально предлагаешь "давай дадим больше полномочий власти, тогда она будет менее тоталитарной". Смешно. Видимо (в какой-то волшебной некарликовой стране) среди чиновников нет беспринципных мразей и/или долбоебов. Я о таких странах как-то не слышал.
практически ставишь знак равенства
Не практически, а просто ставлю лол. Фейсбук меня заставить создать аккаунт не может (в отличие от, скажем, налоговой/мвд/военкомата).
Дурак, потому что Facebook это больше чем Facebook. Соцсеть своё название менять или отдавать кому-то не собирается. Меняется название компании, чтобы показать, что они начали строить Метавселенную. А что до кампании против Facebook, ну так это плата за то, что не прогнулись под Безосом, надеюсь, Цукерберг в этой войне выиграет
“Thirty-two percent of teen girls said that when they felt bad about their bodies, Instagram made them feel worse,”
Пиздец
P.S иногда думаю, что демократы уже ради развлечения такую хуйню делают, чтобы поржать с леваков
Самый адекватный комментарий по теме.
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