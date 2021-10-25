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Новости
Яна Ломакина

Facebook Papers: 17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутренним документам Facebook Статьи редакции

Они содержат данные о предвзятой политике соцсети и вреде алгоритмов.

69 69 комментариев
2734 просмотров

17 американских СМИ опубликовали материалы внутренних расследований и документов Facebook о вреде, который наносят её алгоритмы приложений и сервисов. Документы прессе предоставила бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хауген.

Хауген 5 октября выступила на специальных слушаниях в Сенате США, где обвинила Facebook в том, что соцсеть «наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу [США] демократию». Обвинения женщины основаны на внутренних документах компании. По словам Хауген, руководство знает о проблемах, но ничего не делает для их устранения, поскольку при блокировке «негативного» контента теряет деньги и просмотры.

В начале октября Хауген передала американским СМИ данные внутренних расследований Facebook, которые она скопировала перед увольнением. По её словам, она сделала это, чтобы компания начала принимать реальные меры борьбы с дезинформацией и разжигающими ненависть и вражду материалами.

На основе документов, предоставленных Хауген, 17 американских СМИ сделали расследования. Например, в публикациях говорится, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с «недостоверной информацией и кликбейтами», а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

СМИ уже опубликовали более 20 статей, основанных на тысячах страниц внутренних документов Facebook. Cреди них есть следующие расследования:

Руководство Facebook все обвинения отрицает. Глава компании Марк Цукерберг заявил, что многие из утверждений Фрэнсис Хауген «не имеют никакого смысла», а СМИ неверно интерпретировали полученные данные.

#новости #facebook #соцсети #расследования #сливы

69 69 комментариев
19
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69 комментариев
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Максим Козаченко

Глава компании Марк Цукерберг заявил, что многие из утверждений Фрэнсис Хауген «не имеют никакого смысла», а СМИ неверно интерпретировали полученные данные

Не удивлюсь, если так и есть — обычное дело для журналезма

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6
norm

«Чушь и компот», ага.

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2
Максим Козаченко

Учёный изнасиловал журналиста, ага

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1
Запасной танк88

С другой стороны, обычное дело для людей, которых в чём-то обвиняют, сваливать всё на то что "они всё неправильно поняли, взято по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный." ред.

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0
Дмитрий Григорьев

Его ответы стоит рассматривать лишь как показания подозреваемого перед судом. Понятно, что сформировать у нас объективное представление о ситуации - последнее, что ему может быть нужно.

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1
Максим Козаченко

Почему понятно и почему последнее, а не предпоследнее?

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–1
Запасной танк88

Никак не могу определиться: вк или фсбук кто из них большая помойка

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2
Alex Blake
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17
Дефицитный Сервелат

Фейсбук. ВК на почётном втором месте.

Ответить
8
Владимир Филатов

или Полное прекращение работы Telegram в России

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1
испанский смех

не продукт-менеджер, а продакт менеджер

Ответить
4
Сальвадор Лемонес

нихуя себе, а скажи ещё что-нибудь на молодёжном.

Ответить
7
Виктор Омай

давай тик-ток снимем

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

ОООГО

Ответить
1
испанский смех

стильно, модно, молодежно
танцевать хип-хоп надежно☝🏿

Ответить
0
Павел Морозов

продукт менеджер делает "продукты". Продакт не понятно чем занимается

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0
умный человек

мутит продашкн

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0
Павел Морозов

Круто. Надеюсь 300к/наносекунду получает

Ответить
1
Павел Морозов

иначе не айтишник

Ответить
1
умный человек

иначе не пиздабол

Ответить
0
испанский смех

вы приняты

Ответить
0
Павел Морозов

Спасибо! Когда за зарплатой приходить?

Ответить
0
испанский смех

с вас сто долларов

Ответить
0
Павел Морозов
Ответить
0
Павел Морозов

хочу себе айтишные штуки прикупить

Ответить
0
Запасной танк88

Надеюсь эту помойку загнобят и опиздюлят

Ответить
5
испанский смех

too big to die

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

ты про TJ?

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1
Запасной танк88

Столько крупных расследований за последнее время. Интересно, это ответ на усиление вызванного пандемией тоталитаризма? Много людей поняли, что если ничего не делать, то в ближайшее время мы получим мировой 1984?

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2
Запасной танк88

Вообще такое усиление тоталитаризма как раз на пороге мощного рывка в роботизации и ИИ может сильно понизить шансы человечества на выживание, имхо. Разрушение социальных институтов контроля, усиление милитаризации и общего напряжения и недоверия между странами, способствует тому, что опасные технологии будут должным образом контролироваться.

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2
Selfish Ledger

Это сделано by design. Раньше в Москве написали закон и он на тебя не распространяется пока не пришёл представитель этого закона и этого закон на тебе не привёл в действие. Теперь законы создают реальность в которой существуешь и выйти за рамки не получится.

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0
Запасной танк88

это ответ на усиление вызванного пандемией тоталитаризма?

Ты явно не понял посыла. Они хотят, чтобы государство указывало фейсбуку больше чем сейчас (сейчас их вроде только калифорнийские власти цензурят).

Это явно не борьба против тоталитаризма.

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1
Запасной танк88

Ты тоже посыла не понял. Я говорил про усиление независимой журналистики.
А то что Фейсбук зацензурят - на это с разных сторон можно смотреть. Можно смотреть как на предтечь Корпорации из Киберпанка. И поставить её под контроль демократического государства - это вполне можно считать шагом в сторону отхода от тоталитаризма.
Твоя ошибка в том, что ты практически ставишь знак равенства между государством и тоталитаризмом.

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0
Запасной танк88

Максимум что я вижу, что власти испугались влияния фейсбука и пытаются остановить их, дабы они не отправили нынешнюю элиту в историю

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0
Запасной танк88

Я не согласен с таким взглядом. Но даже в нём, имхо, лучше пусть у руля хоть распоследняя демократура, чем неподконтрольная, максимально непрозрачная и даже без намёка на выборность должностей, корпорация. Это, имхо, возвращение в сторону абсолютной монархии.

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0
Запасной танк88

Да как бы в правительстве США сейчас тоже не лучше. Была семейка Бушей, Клинтон были и его жена баллотировалась, сейчас Байден, который при Обаме вице-президентом был. Короче элита вся как в монархии из одних семей состоит.

Был Трамп в диковинку, но ничего не смыслил в "правильной речи" и не сдружился с владельцами соцсетей, так и проиграл.

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1
Запасной танк88

распоследняя демократура

Ты будешь смеяться, но формально США — не демократия. В тех же выборах 2016 проигравший кандидат набрал больше голосов. Я уж промолчу про двухпартийную систему.

Заметь, я не говорю, что это хуже демократии, но приводить их в пример — забавно :)

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0
Запасной танк88

Ты буквально предлагаешь "давай дадим больше полномочий власти, тогда она будет менее тоталитарной". Смешно. Видимо (в какой-то волшебной некарликовой стране) среди чиновников нет беспринципных мразей и/или долбоебов. Я о таких странах как-то не слышал.

практически ставишь знак равенства

Не практически, а просто ставлю лол. Фейсбук меня заставить создать аккаунт не может (в отличие от, скажем, налоговой/мвд/военкомата).

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0
Masha Kovalyova

Это ответ на радикальное падение рекламных доходов у традиционных медиа ред.

Ответить
0
Запасной танк88

Так вот почему Цукерман задумал ребрендинг...
28го объявит новое название "мета-вселенной" и скажет на Facebook Papers - "Это не мы!"

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2
Вольдемаръ Дурбовскiй

Ну собственно обычная тактика - новость о переименовании будет громче новости о каких-то там статьях
А вообще фэйсбук на самом деле не так и плохо справляется, если смотреть на пример того же твиттора

Ответить
0
Владимир Филатов

что там в твиттере?

Ответить
0
Запасной танк88

лебедев

Ответить
0
умный человек

чешет колыбаху

Ответить
0
Дмитрий Щёлоков

Дурак, потому что Facebook это больше чем Facebook. Соцсеть своё название менять или отдавать кому-то не собирается. Меняется название компании, чтобы показать, что они начали строить Метавселенную. А что до кампании против Facebook, ну так это плата за то, что не прогнулись под Безосом, надеюсь, Цукерберг в этой войне выиграет

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–1
умный человек

Как обычно, будет Фейсбук холдинг, в который войдут все компании, что принадлежат Фейсбуку

Ответить
0
Запасной танк88

Ждём TJ Papers

Ответить
0
Запасной танк88
Ответить
2
Запасной танк88

Разоблачения твинков, скандалы кто кого внёс в ЧС и другие охуительные истории

Ответить
1
Владимир Филатов

и про многочисленные баны Орлова

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1
Вольдемаръ Дурбовскiй

17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутреним документам Facebook, и конечно же деньги тут не при чём

Ответить
0
Kir Kirsky

Это типичный подход из расчета, что размазывается ответственность и ниже вероятность ответки

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1
Selfish Ledger

Выкладывать репутационных бомбу до ребрендинга компании или после? Ведь в гугле все новости будут ещё о фейсбуке, а не о новой метавселенной о которой мы узнаём послезавтра. Удобно как получилось.

Ответить
0
Запасной танк88

Чёт Цукерберга конкретно так демонизируют.

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0
Andy Rorsha

И все сразу изменится к лучшему. Ух, заживем.

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0
Запасной танк88

русские хакеры причастны к атаке на ведущую соц.сеть?
санкций ждать?

Ответить
0
Selfish Ledger

Бигтех понимает что section 230 должен и будет отменён как устаревший закон. Поэтому Фейсбук сам себя разоблачает в Сенате пока демократы у власти чтобы сенат заставил Фейсбук цензурировать контент ещё больше.
Они сами себя разоблачают.

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Есть ощущение, что общественное давление на бигтех сильно растёт. Во что это выльется, пока непонятно, но очень интересно.

Ответить
0
Selfish Ledger

Вообще ноль давления. Все просят забанить белый цисгендеров и тогда в холодильнике еды больше станет. Вот весь ликбез.

Ответить
0
Павел Морозов

На них пытаются давить

Ответить
0
Selfish Ledger

Женщина, которая выступала в Сенате типа с секретными документами очень тесно связана с демократической партией. Они сами на себя давят чтобы самих себя заставить цензурировать консерваторов.

Ответить
0
Georgy Kapustin

Хорошо что другие компании чисты как утренняя роса!

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0
aliftin

17 американских СМИ одновременно опубликовали

в Facebook что-то там предвзято

Сами то они совершенно не предвзяты, да.

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0
За все хорошее

Ну алгоритмы продвижения скорее всего автоматические. На что люди чаще кликают, то алгоритм и активнее продвигает.

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0
Запасной танк88

а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

Что они под этим подразумевают?

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0
Запасной танк88

“Thirty-two percent of teen girls said that when they felt bad about their bodies, Instagram made them feel worse,”

Пиздец
P.S иногда думаю, что демократы уже ради развлечения такую хуйню делают, чтобы поржать с леваков

Facebook documents show how toxic Instagram is…
The company is in the process of making a version of Instagram for kids.
www.cnbc.com
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0
Запасной танк88

люди пишут говно и ведутся на говно, а виноват фейсбук

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0
Запасной танк88

Самый адекватный комментарий по теме.

Kevin O'Leary aka Mr. Wonderful @kevinolearytv
I’m getting tired of this @Facebook bashing. As a shareholder I think it’s time for the company to stop apologizing and push back hard. Over 50% of the digital advertising that my companies spend is on Facebook because it works, builds business and creates jobs. https://twitter.com/squawkcnbc/status/1452605494288396297
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0
Запасной танк88

лучше послушать

Squawk Box @SquawkCNBC
"This narrative of blaming $FB for all the ills in society is somewhere between comic and absurd," says @KevinOlearyTV. "It's time--I am a shareholder of $FB--that the company push back hard...the core of American small business--is Facebook."
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0
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