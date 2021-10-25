Они содержат данные о предвзятой политике соцсети и вреде алгоритмов.

{"id":461652,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/461652-facebook-papers-17-amerikanskih-smi-odnovremenno-opublikovali-rassledovaniya-po-vnutrennim-dokumentam-facebook","title":"Facebook Papers: 17 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u043c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c Facebook","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461652-facebook-papers-17-amerikanskih-smi-odnovremenno-opublikovali-rassledovaniya-po-vnutrennim-dokumentam-facebook&title=Facebook Papers: 17 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u043c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c Facebook","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461652-facebook-papers-17-amerikanskih-smi-odnovremenno-opublikovali-rassledovaniya-po-vnutrennim-dokumentam-facebook","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461652-facebook-papers-17-amerikanskih-smi-odnovremenno-opublikovali-rassledovaniya-po-vnutrennim-dokumentam-facebook&text=Facebook Papers: 17 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u043c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c Facebook","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461652-facebook-papers-17-amerikanskih-smi-odnovremenno-opublikovali-rassledovaniya-po-vnutrennim-dokumentam-facebook&text=Facebook Papers: 17 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u043c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c Facebook","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461652-facebook-papers-17-amerikanskih-smi-odnovremenno-opublikovali-rassledovaniya-po-vnutrennim-dokumentam-facebook","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Facebook Papers: 17 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u0418 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u043c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c Facebook&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/461652-facebook-papers-17-amerikanskih-smi-odnovremenno-opublikovali-rassledovaniya-po-vnutrennim-dokumentam-facebook","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2734 просмотров Слушать

17 американских СМИ опубликовали материалы внутренних расследований и документов Facebook о вреде, который наносят её алгоритмы приложений и сервисов. Документы прессе предоставила бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хауген.

Хауген 5 октября выступила на специальных слушаниях в Сенате США, где обвинила Facebook в том, что соцсеть «наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу [США] демократию». Обвинения женщины основаны на внутренних документах компании. По словам Хауген, руководство знает о проблемах, но ничего не делает для их устранения, поскольку при блокировке «негативного» контента теряет деньги и просмотры.

В начале октября Хауген передала американским СМИ данные внутренних расследований Facebook, которые она скопировала перед увольнением. По её словам, она сделала это, чтобы компания начала принимать реальные меры борьбы с дезинформацией и разжигающими ненависть и вражду материалами.

На основе документов, предоставленных Хауген, 17 американских СМИ сделали расследования. Например, в публикациях говорится, что Китай и Иран используют Facebook для слежки за диссидентами, алгоритмы соцсети специально продвигают посты с «недостоверной информацией и кликбейтами», а Instagram вредит самооценке подростков, вызывая суицидальные мысли.

СМИ уже опубликовали более 20 статей, основанных на тысячах страниц внутренних документов Facebook. Cреди них есть следующие расследования: