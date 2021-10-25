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Новости
Sasha Shambilova

Суд Украины приговорил двух воров к чтению Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко Статьи редакции

Судья решила, что они «почти дети по развитию» и не представляют угрозу для общества.

61 61 комментарий
4701 просмотров

Малиновский суд Одессы признал виновными двух мужчин в краже автомагнитол, но решил освободить их от трёхлетнего тюремного заключения. Вместо этого им назначили испытательный срок в один год, в течение которого они должны регулярно отмечаться в участке. Поставление опубликовали на сайте единого реестра судебных решений Украины.

В начале 2021 года двое мужчины 19 и 23 лет вытащили автомагнитолы из машин на стоянке. Они положили их в рюкзаки, но когда заметили охранников, то всё бросили и убежали. Воров поймали, когда они вернулись за краденым. Оба признали свою вину.

Помимо испытательного года, суд также обязал преступников прочитать повесть «Приключения Тома Сойера» и роман «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, роман «Белый Клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи…» («Минають дні, минають ночі…»). Согласно решению, в смягчению приговора привело активное сотрудничество со следствием и уровень развития воров.

На вопрос о знаниях литературы они ответили, что ничего не читали. Суд решил, что «не по возрасту, а по развитию указанные лица — почти дети, со своим ограниченным внутренним миром, своими оскорбительными и уязвимыми чувствами».

Поскольку, по мнению Ф. М. Достоевского, перестать читать книги — значит перестать мыслить, чтение определённых судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира без совершения общественно вредных действий.

Произведения, определённые судом и которые относят к детской литературе (уроков зарубежной литературы 5-го класса), как раз и призваны формировать в ребёнке все добрые и сердечные ощущения как в отношении себя, так и к окружающему миру.

из решения суда

В начале сентября к чтению классической литературы также приговорили 21-летнего мужчину из Великобритании. Его признали виновным в хранении информации для подготовки теракта, но суд также решил, что это — лишь «подростковая глупость». Ему назначили два года условно и обязали читать Джейн Остин и Чарльза Диккенса.

#новости #украина #суды

61 61 комментарий
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61
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Ху Эмай

Половину ТЖ надо к такому приговорить

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60
умный человек

Прочтут Тома Сойера - научатся наёбывать - за них молодные кореша будут красить заборы
Прочтут про Гекльберри - научатся выживать в чужом городе и помогут сбежать беглому негру

Чему научат оставшиеся книги - выясню позже

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27
умный человек

После Тома Сойера ещё могут начать искать клады

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7
Сталин спас Россию

Кладмен мудак

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7
Дмитрий Григорьев

Индеец Джо достанет тебя даже с того света.

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3
Кирилл Вселенский

Я бы приговорил к прослушиванию моргенштерна и дани милохина

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8
Ху Эмай

Это уже для тех, кому не светит выздоровление

Ответить
17
Запасной танк88

Это конечно не швабра в жопе, но как-то всё же слишком

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10
Кирилл Вселенский

Тжшников шваброй в жопе не наказать

Ответить
0
Сергей Дворниченко

Просмотр камеди клаб-сестры зайцевы

Ответить
7
Petr

Суть наказания - в искуплении и исправлении. А не пытках и травмировании

Ответить
1
Запасной танк88

А вторую половину расстрелять, на всякий случай...

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0
Запасной танк88

Меня приговорили пять лет сидеть на тж

Ответить
19
Вася Пражкин

Да ты особо опасный рецидивист! Что сделал-то?

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2
умный человек
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4
Кислоебальный

признался, что он нат*рал

Ответить
1
Ху Эмай

Скоро выйдешь за примерное поведение!

Ответить
1
Вася Пражкин

ТЖ как наркотик - с него хер слезешь

Ответить
3
Запасной танк88

И постить мемы?

Ответить
1
Запасной танк88

и провоцировать срачи, чтобы рассорить русских))

Ответить
0
Запасной танк88

Но это делал димочка.

Ответить
0
Запасной танк88

Кстати, свободы ему.

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0
Запасной танк88

он примерно выполнял свою работу)) его выпустили, подарили хату у моря, 1000000 гривень и коровкожену)))

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2

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Комментарий удален

Комментарий удален

Pipez 999

В Украине надо 24/7 приговаривать слушать послание Путина какое-нибудь одно по кругу.

Ответить
7
norm

Не знаю почему, но это есть на Ютубе.

Ответить
2
Pipez 999

Слишком длинное, надо короткое) Или оно из повторов?)

Ответить
0
Запасной танк88

контент на локдаун подъехал

Ответить
0
Вася Пражкин

Сдается мне, вместо этого они посмотрят «Бригаду»

Ответить
7
умный человек

прочтут Настеньку и поедут в питер

Ответить
1
Запасной танк88

Ну вы это... книжечки там почитайте, ладненько?

Ответить
4
Вася Пражкин

Господин судья, у нас глазки болят от чтения, можно аудиокнижечки послушать на магнитолке?

Ответить
5
fullmetalboy48151623 .

Хм, так может они изначально для этого магнитолы и воровали?

Ответить
5
Вася Пражкин

Не воровали, а брали на послушать!

Ответить
6
Запасной танк88

Арендовали

Ответить
1
Nikolay Kapustin

Оправданы!

Ответить
0
Владислав Егоров

Не, лучше посидите, блять, три года, чтобы гарантированно выйти преступниками

Ответить
1
Запасной танк88

Они уже, алле

Ответить
2
Артём Ведула

Україна — це Європа

Ответить
5
Алина Кипр

В Украине

Ответить
0
Dmitriy Nikitin

В Украине, на!

Ответить
–1
Имя Фамилия

А в США людей с 12-ти летним развитием приговаривают к смертной казни.

Ответить
1
Алина Кипр

Но не за магнитолу

Ответить
2
Имя Фамилия

А разница?

Ответить
0
Sasha Grytsanchuk

Но как тогда выживают 12-ти летние????

Ответить
0
Имя Фамилия

В США хорошо развита социальная программа, там думают о людях.

Ответить
0
последний герой черновика

Самое удивительное для меня в этой новости то, что из автомобилей до сих пор воруют магнитолы

Ответить
1
AZP

Воруют всё. Боюсь даже перчатки оставить. Их не жалко, но стекло разобьют нефиг делать.

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1
Алина Кипр

Меня удивляет что они до сих пор там есть.

Ответить
0
Запасной танк88

Это, конечно, хорошая новость, но бля
«Приключения Тома Сойера» и роман «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена

эта судья сама читала эти книги лол, там же натурально романтизация подростковой преступности

Ответить
1
Запасной танк88

республику шкид тогда уже надо было предлагать

Ответить
0
Ирина Китаева

архипелаг гулаг

Ответить
1
Запасной танк88

Будто это поможет

Ответить
0
Darth Felus

Но ведь Марк Твен расист и в его произведении есть слово на букву Н, его закэнселили, не очень хорошо выходит.

Ответить
0
MangaloriANAL

Н

Незалежная?

Ответить
3
Алина Кипр

Так судья консерватор и поклонник Трампа

Ответить
0
Андрей

было бы в россии, то можно было попозже твена и лондона признать инагентами и пятнаху потом выписать))

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1
Запасной танк88

Решение украинского суда написано человеческим языком, как в стране первого мира. Невероятно!

(Во всяком случае приведенный здесь отрывок.)

Может быть, и судья, оглашая, не бубнил себе под нос. ред.

Ответить
0
MangaloriANAL

В начале 2021 года двое мужчины 19 и 23 лет вытащили автомагнитолы из машин на стоянке.

двое мужчины

@Sasha Shambilova

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0
Sam Lowry

God bless таких судей!

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0
Леха Петров

Их приговорили читать эти книги на украинском языке, надеюсь?

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0
AZP

Тюрьмы не желают содержать (якобы денег нет). Поэтому их постепенно продают, а существам, от которых неплохо бы оградить общество, дают условки или штрафы. Эти-то, может, и одумаются (молодые ещё), но есть примеры, когда у людей условок больше чем пальцев. И ничего, довольны.
Ровно то же с мерой пресечения. Свежее:
Постановлением Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

Пьяное говно сбивает людей с 1.82 промилле - и ему всего лишь до суда надо ночью быть дома! Ящетаю, он опасен для общества.

В Киеве ВАЗ сбил мужчину и женщину на пешеходном…
Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и сбил пару, которую с травмами…
kiev.informator.ua
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