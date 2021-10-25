Суд Украины приговорил двух воров к чтению Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко Статьи редакции
Судья решила, что они «почти дети по развитию» и не представляют угрозу для общества.
Малиновский суд Одессы признал виновными двух мужчин в краже автомагнитол, но решил освободить их от трёхлетнего тюремного заключения. Вместо этого им назначили испытательный срок в один год, в течение которого они должны регулярно отмечаться в участке. Поставление опубликовали на сайте единого реестра судебных решений Украины.
В начале 2021 года двое мужчины 19 и 23 лет вытащили автомагнитолы из машин на стоянке. Они положили их в рюкзаки, но когда заметили охранников, то всё бросили и убежали. Воров поймали, когда они вернулись за краденым. Оба признали свою вину.
Помимо испытательного года, суд также обязал преступников прочитать повесть «Приключения Тома Сойера» и роман «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, роман «Белый Клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи…» («Минають дні, минають ночі…»). Согласно решению, в смягчению приговора привело активное сотрудничество со следствием и уровень развития воров.
На вопрос о знаниях литературы они ответили, что ничего не читали. Суд решил, что «не по возрасту, а по развитию указанные лица — почти дети, со своим ограниченным внутренним миром, своими оскорбительными и уязвимыми чувствами».
В начале сентября к чтению классической литературы также приговорили 21-летнего мужчину из Великобритании. Его признали виновным в хранении информации для подготовки теракта, но суд также решил, что это — лишь «подростковая глупость». Ему назначили два года условно и обязали читать Джейн Остин и Чарльза Диккенса.
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В начале 2021 года двое мужчины 19 и 23 лет вытащили автомагнитолы из машин на стоянке.
двое мужчины
Тюрьмы не желают содержать (якобы денег нет). Поэтому их постепенно продают, а существам, от которых неплохо бы оградить общество, дают условки или штрафы. Эти-то, может, и одумаются (молодые ещё), но есть примеры, когда у людей условок больше чем пальцев. И ничего, довольны.
Ровно то же с мерой пресечения. Свежее:
Постановлением Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.
Пьяное говно сбивает людей с 1.82 промилле - и ему всего лишь до суда надо ночью быть дома! Ящетаю, он опасен для общества.