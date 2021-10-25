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Новости
Sasha Shambilova

В Украине двух воров приговорили к чтению Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко Статьи редакции

Суд определил, что они «почти дети по развитию» и не представляют угрозу для общества.

21 21 комментарий
761 просмотров

Малиновский суд Одессы признал виновными двух мужчин в краже автомагнитол, но решил освободить их трёхлетнего тюремного заключения. Вместо этого им назначили испытательный срок в один год, в течение которого они должны регулярно отмечаться в участке. Поставление опубликовали на сайте единого реестра судебных решений Украины.

В начале 2021 года двое мужчины 19 и 23 лет вытащили автомагнитолы из машин на стоянке. Они положили их в рюкзаки, но когда заметили охранников, то всё бросили и убежали. Воров поймали, когда они вернулись за краденым. Оба признали свою вину.

Помимо испытательного года, суд также обязал преступников прочитать повесть «Приключения Тома Сойера» и роман «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, роман «Белый Клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи…» («Минають дні, минають ночі…»). Согласно решению, в смягчению приговора привело активное сотрудничество со следствием и уровень развития воров.

На вопрос о знаниях литературы они ответили, что ничего не читали. Суд решил, что «не по возрасту, а по развитию указанные лица — почти дети, со своим ограниченным внутренним миром, своими оскорбительными и уязвимыми чувствами».

Поскольку, по мнению Ф. М. Достоевского, перестать читать книги — значит перестать мыслить, чтение определённых судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира без совершения общественно вредных действий.

Произведения, определённые судом и которые относят к детской литературе (уроков зарубежной литературы 5-го класса), как раз и призваны формировать в ребёнке все добрые и сердечные ощущения как в отношении себя, так и к окружающему миру.

из решения суда

В начале сентября к чтению классической литературы также приговорили 21-летнего мужчину из Великобритании. Его признали виновным в хранении информации для подготовки теракта, но суд также решил, что это — лишь «подростковая глупость». Ему назначили два года условно и обязали читать Джейн Остин и Чарльза Диккенса.

#новости #украина #суды

21 21 комментарий
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Ху Эмай

Половину ТЖ надо к такому приговорить

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12
Кирилл Вселенский

Я бы приговорил к прослушиванию моргенштерна и дани милохина

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3
Ху Эмай

Это уже для тех, кому не светит выздоровление

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3
Сергей Дворниченко

Просмотр камеди клаб-сестры зайцевы

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1
умный человек

Прочтут Тома Сойера - научатся наёбывать - за них молодные кореша будут красить заборы
Прочтут про Гекльберри - научатся выживать в чужом городе и помогут сбежать беглому негру

Чему научат оставшиеся книги - выясню позже

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3
Запасной танк88

Меня приговорили пять лет сидеть на тж

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2
Вася Пражкин

Да ты особо опасный рецидивист! Что сделал-то?

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1
Ху Эмай

Скоро выйдешь за примерное поведение!

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1
Vako Ross

Хохлы красавцы

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1
Ху Эмай

И красавицы

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4
Вася Пражкин

Сдается мне, вместо этого они посмотрят «Бригаду»

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2
умный человек

прочтут Настеньку и поедут в питер

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0
Pipez 999

В Украине надо 24/7 приговаривать слушать послание Путина какое-нибудь одно по кругу.

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2
norm

Не знаю почему, но это есть на Ютубе.

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0
Запасной танк88

Ну вы это... книжечки там почитайте, ладненько?

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1
Вася Пражкин

Господин судья, у нас глазки болят от чтения, можно аудиокнижечки послушать на магнитолке?

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2
fullmetalboy48151623 .

Хм, так может они изначально для этого магнитолы и воровали?

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1
Вася Пражкин

Не воровали, а брали на послушать!

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2
Запасной танк88

Арендовали

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1
Запасной танк88

Это, конечно, хорошая новость, но бля
«Приключения Тома Сойера» и роман «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена

эта судья сама читала эти книги лол, там же натурально романтизация подростковой преступности

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0
Запасной танк88

республику шкид тогда уже надо было предлагать

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