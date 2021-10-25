Поскольку, по мнению Ф. М. Достоевского, перестать читать книги — значит перестать мыслить, чтение определённых судом произведений для обвиняемых будет стимулом для мышления и познания мира без совершения общественно вредных действий.

Произведения, определённые судом и которые относят к детской литературе (уроков зарубежной литературы 5-го класса), как раз и призваны формировать в ребёнке все добрые и сердечные ощущения как в отношении себя, так и к окружающему миру.