Blue Origin Джеффа Безоса запланировала создать собственную космическую станцию «Орбитальный риф» Статьи редакции
Она начнёт работать во второй половине 2020-х годов.
Blue Origin запланировала создать к 2025-2030 годам коммерческую космическую станцию «Орбитальный риф» (Orbital Reef), сообщается на сайте космической компании.
Предполагается, что станция будет работать как «бизнес-парк смешанного использования» для исследователей, космических туристов, бизнесменов и других клиентов компании. Там в раздельных зонах одновременно смогут жить до 10 человек, чтобы «работать в космосе на благо Земли». Blue Origin утверждает, что оборудует станцию необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями.
Космическая компания Джеффа Безоса занимается строительством станции уже более года. Основными партнёрами Blue Origin при разработке «Орбитального рифа» стали Boeing, Sierra Space, Redwire Space и Genesis Engineering.
С чего он там сливки снимает? Если ракетные запуски с выводом ПН ещё можно назвать бизнес проектом (у которого можно подсчитать прибыль), то с космической станцией - нет. В сфере космического туризма и так проблемно клиента найти. Virgin Galactic еле пердит, Безос лишь один запуск с людьми сделал. А планов громадьё.