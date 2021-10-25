Предполагается, что станция будет работать как «бизнес-парк смешанного использования» для исследователей, космических туристов, бизнесменов и других клиентов компании. Там в раздельных зонах одновременно смогут жить до 10 человек, чтобы «работать в космосе на благо Земли». Blue Origin утверждает, что оборудует станцию необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями.