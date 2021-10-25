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Новости
Яна Ломакина

Blue Origin Джеффа Безоса запланировала создать собственную космическую станцию «Орбитальный риф» Статьи редакции

Она начнёт работать во второй половине 2020-х годов.

37 37 комментариев
778 просмотров
Возможный внешний вид станции Изображение Blue Origin 

Blue Origin запланировала создать к 2025-2030 годам коммерческую космическую станцию «Орбитальный риф» (Orbital Reef), сообщается на сайте космической компании.

Предполагается, что станция будет работать как «бизнес-парк смешанного использования» для исследователей, космических туристов, бизнесменов и других клиентов компании. Там в раздельных зонах одновременно смогут жить до 10 человек, чтобы «работать в космосе на благо Земли». Blue Origin утверждает, что оборудует станцию необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями.

Концепт станции Изображение Blue Origin
Концепт станции  Изображение Blue Origin

Космическая компания Джеффа Безоса занимается строительством станции уже более года. Основными партнёрами Blue Origin при разработке «Орбитального рифа» стали Boeing, Sierra Space, Redwire Space и Genesis Engineering.

#новости #blueorigin #космос

37 37 комментариев
11
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37 комментариев
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Запасной танк88

Ого, космическая станция, которая изнутри выглядит как космическая станция, а не как советская подводная лодка.

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25
Nick Rosenberg

Ну да, рендеры того, что никогда не будет существовать, делать гораздо проще чем реальную станцию.

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11
Запасной танк88

А вдруг будет

Ответить
0
Nick Rosenberg

Вот когда будет, тогда и оценим интерьеры.

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1
Запасной танк88

Только spacex на blue origin поменять, но смысл тот же

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3
Nick Rosenberg

Смысл тот же, темпы в 10 раз медленее.

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1
Запасной танк88

Нормально у блю ориджин всё с темпами, учитывая, что активные разработки они совсем недавно начали.

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0
Nick Rosenberg

Blue Origin основана за 2 года до space x, разница в достигнутом колоссальная.

активные разработки они совсем недавно начали

Где-то я это уже слышал.

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2
Запасной танк88

Они первые 10 лет своего существования практически никакой деятельности не вели. Активные работы над ракетами начались уже в десятых, сильно позже spacex. То, чего они добились, они добились лет за 10 примерно.

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0
Сознательный франт

А что людям делать на марсе?

Ответить
0
Запасной танк88

Меня спрашиваешь? Ну, колонизировать наверное. Но ты лучше Маску напиши, он тебе расскажет.

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0
Запасной танк88

спонсор интерьера IKEA

Ответить
0
Запасной танк88

Учитывая стоимость доставки, можно заказывать самую дорогую итальянскую мебель.

Ответить
0
Запасной танк88

что ж это за станция на которой нельзя будет провести испытания пылесосов кирби

Ответить
1
Запасной танк88

Вот да, наконец-то начали реально думать о дизайне. В этом плане ещё скафандры spacex классные.

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1
Запасной танк88

Талос-1 лучше бы построили

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4
Запасной танк88

Сферу Дайсона

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6
Запасной танк88

Очко Саурона

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9
Алексей Акулов

Там, наверное, тоже работникам нельзя будет в туалет выходить

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

А В КОСМОС МОЖНО

Ответить
5
Запасной танк88

А потом замерзшая струя проткнет какой-нибудь военный спутник, и начнется ядерная война.

Ответить
0
Kir Kirsky

спорно

Ответить
0
Nick Rosenberg

Как на счет безосу для начала, хотя бы на орбиту слетать к середине 20х?

Ответить
4
Vasily Mordovin

Орбитальный коворкинг

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3
Сальвадор Лемонес

Чем больше, тем лучше!

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2
Илья Щ

Оооооооо. Так вот как Безос переиграет. Это как имея несколько крупных интернет магазинов открыть маркетплейс. Сильно конечно, лысый красавчик. С течением времени станций будет не 2 конечно, но сливки он снимает

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1
Kir Kirsky

С чего он там сливки снимает? Если ракетные запуски с выводом ПН ещё можно назвать бизнес проектом (у которого можно подсчитать прибыль), то с космической станцией - нет. В сфере космического туризма и так проблемно клиента найти. Virgin Galactic еле пердит, Безос лишь один запуск с людьми сделал. А планов громадьё.

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0
Запасной танк88

А окупится ли эта затея?

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1
Запасной танк88

Фото Blue Origin

Может изображение?

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1
Кирилл Вселенский

Пусть на орбиту сначала хотя бы выйдет, клоун

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1
Подозрительный Кот

отель для очень богатых капиталистов чтобы помечтать в космосе о покупке собственной планеты или галактики

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0
гачик ascended

наконец можно с земли съебаться

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0
Запасной танк88

Элизиум

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0
Yuri Polu

Кто им ваще позволяет делать ракеты, которые впринципе могут быть использованы как средства доставки сами знаете чего…

Где конвенция о космосе?
Где активисты гринписа на квадрокоптерах вешающие банеры на ракетах «Руки прочь от космоса»?

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0
Запасной танк88

собственную космическую станцию с блэкджеком и шлюхами!

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0
Тихвинов Дмитро

Когда они уже на биржу запланируют выйти. Обошли бы в этом плане Маска со SpaceX.

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0
умный человек

Надо, чтобы известные бренды купили рекламные места на лицевой стороне.
1) Получится хорошая реклама на долгие годы
2) Позволит окупить часть работ по выводу этой хуерги в космос

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0
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