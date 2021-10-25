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Новости
DTF

Apple выпустила macOS Monterey и анонсировала запуск сервиса Fitness+ в России Статьи редакции

Он станет доступен 3 ноября.

55 55 комментариев
2297 просмотров

В системе macOS Monterey изменился дизайн браузера Safari, появилось приложение «Команды», обновились FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, позволяющая создавать быстрые заметки.

macOS Monterey

Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября. Главными нововведениями системы стали:

  • функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad;
  • приложение «Команды» для создания сценариев автоматизации;
  • обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам;
  • новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание;
  • поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime;
  • функция «Фокусирование», которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач;
  • поддержка AirPlay;
  • опция «Короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.
Обои из macOS Monterey

Поддерживаемые модели Mac:

  • MacBook 2016 и новее;
  • MacBook Air 2015 и новее;
  • MacBook Pro 2015 и новее;
  • Mac Pro 2013 и новее;
  • Mac mini 2014 и новее;
  • iMac 2015 и новее;
  • iMac Pro 2017 и новее.

Таким образом, владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.

Обои из macOS Monterey

Apple Fitness+ в России

Сервис с эксклюзивными роликами с тренировками от ведущих зарубежных фитнес-инструкторов станет доступен в России и ещё 14 странах 3 ноября. Все видео будут сопровождаться субтитрами на русском языке.

Стоимость подписки на сервис составит 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Владельцы Apple Watch получат месяц подписки бесплатно, а всем новым покупателям смарт-часов Apple подарит три месяца доступа к Fitness+.

#новости #apple

55 55 комментариев
1
10
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55 комментариев
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solawind

Есть инвалиды, которые реально пользуются сафари? Для кого они его там обновляют

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–22
Запасной танк88

Сафари значительно более оптимизирован под железо, поэтому если работаешь от батареи время работы ощутимо увеличивается.

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22
Запасной танк88

Да и в целом какие блядь с ним проблемы? Держу хроме для гуглодокументов (которые больше нигде нормально не работают) и лису для синхронизации с линухом, если нужна, а 90% времени использую сафари

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9
Стас Фарбер

Ну на айфоне единственный браузер который работает в связке с адгардом и режет баннеры и рекламу

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6
solawind

Ну на айфоне понятно, там впринципе от апл анальные условия что никакой веб движок кроме вебкит сторонним разрабам использовать нельзя. Чтобы браузеров лучше сафари впринципе не появилось. Конкуренция по апловски, с помощью лицензионных огранчений ред.

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1
Запасной танк88

Нищук ща про гугл хром на топ ноуте асусе будет проповедать и про то, как хорошо в картонной коробке на улице жить

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2
solawind

Мимо, мой dell xps стоит дороже прошки (если это что-то вообще значит, кроме твоих стереотипов). Пруфлинк на утверждение выше https://wccftech.com/apple-is-holding-the-web-back-with-uniquely-underpowered-ios-browsers-reveals-google-engineer/

Apple is Holding the Web Back with 'Uniquely…
As the Epic vs Apple battle goes on, a Google engineer has uncovered some interesting details…
wccftech.com
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1
Виталий Орлов

Инженер Гугла, на основе слов которого написали эту статью, конечно же совсем не заинтересованное лицо, он абсолютно объективен и подает факты не однобоко.

Только я так и не понял, какие именно "анальные условия" создает apple, из-за которых кто-то не может сделать браузер с "не потеки ипало" интерфейсом?

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1
solawind

ты читать не умеешь чтоль? прямым текстом написано что сторонним браузерам на этой платформе запрещено использование своих движков, кроме встренного в ос webkit. Ну и перечислено несколько функций которые ос разрешает сафари и не разрешает сторонним браузерам

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–2
Виталий Орлов

А ты умеешь? При чем тут движок и интерфейс? Да и какой такой движок, кто сегодня использует не WebKit? Опера? Майкрософт? Бедный файерфоксы разве что додрачивают хладный труп своего geсko.

Кстати, ты же в курсе какая компания вообще разработала движок WebKit?

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0
Федя Прозоров

Всё ясно, мажор

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0
Рыжий

На маке он очень удобен, интегрированы жесты тачпада, оптимизирован.
А вообще у меня зоопарк браузеров стоит, но основной - сафари.
Например

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7
Федя Прозоров

Я инвалид, извинись

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4
Федя Прозоров

Я установил бету макоси только ради нового сафари. И группы вкладок, и вся навигация в одной полосе помогают мне в работе

Ответить
5
Александр Вересаев

Safari же можно обновить даже на Catalina до последней версии, новую macOS для этого ставить не обязательно

Ответить
2
Федя Прозоров

Я не хотел терпеть и ждать релиза

Ответить
0
Федя Прозоров

К кому обратиться за пенсией по инвалидности?

Ответить
0
Виталий Орлов

8 лет я инвалид. Сафари максимально кайфовый браузер. Хромом после него невозможно пользоваться из-за потребляемой им как не в себя оперативки, прожорливости к батарее и убогом неудобном дизайне.

Понятно, что завязано многое на железе и никогда он не станет самым популярным, поскольку хер вам а не кроссплатформенность.

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4
Запасной танк88

Тебе вот прям надо людей оскорблять на основании непохожести на тебя

Ответить
2
Envolve Wolf

Например на нетфликсе качество в 4K, будет только в Safari под маком, на хроме качество будет ниже.
https://help.netflix.com/en/node/13444

How to watch Netflix in 4K Ultra HD
Learn about watching Netflix in Ultra HD on compatible 4K devices.
help.netflix.com
Ответить
0
solawind

Думаю это не потому что сафари такой хороший браузер, а потому что апл опять что-то намутила с лицензированием, чтоб на ее платформах конкурентам хуже жилось.

Ответить
1
Аюка Бадма-Гаряев

Это связано с DRM штуками, которые интернированы в систему. Аналогичная ситуация с Edge на винде.

Ответить
0
solawind

Ну я ж говорю, просто лицензионные замуты к которым сторонним разрабам доступа не дают. А не качество браузера

Ответить
0
Запасной танк88

Бедные сторонние разрабы Google, которые не могут нормально реализовать поддержку HDCP, коварно разработанного Intel, чтоб конкурентам эпла хуже жилось

Ответить
0
solawind

Так не могут, что я прямо сейчас могу смотреть те же 4к видео на ютубчике в хроме.
Дело именно в лицензиях, а не в том что "не могут"

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1
Запасной танк88

Разраб протокола — Intel, яббл и майки лицензию получили, в чем проблемы у гугла? Так-то понятно, что хром может в 4K, особенно в своем же ютубе

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1
Аюка Бадма-Гаряев

Как веб разработчик ненавижу сафари, как обычный пользак - он шустрее чем хром. Я бы и юзал его, но у меня много дерьма в гугле, лень переносить все, + сафари нет на винде

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0
Kir Kirsky

Есть расширение для синхра закладок хрома и сафари. Работает через жопу, те айклауд.

Ответить
1
Запасной танк88

На удивление удобный браузер

Ответить
0
имя и фамилия

ну на винде им точно пользуются только клинические идиоты, судьба такая

Ответить
0
Вася Пражкин

поддержка AirPlay

Поддержке этой сто лет в обед. Прикрутили поддержку приема(receiver).

Ответить
6
Павел Мусатов

Почему нам об этом сообщает d*f?

Ответить
2
Федя Прозоров

Дамир в отпуске, наверное

Ответить
0
Павел Мусатов

Сотрудники TJ отдыхают на d*f, так и запишем

Ответить
0
Запасной танк88

Montegay

Ответить
–1
Grosse Tete

О, шутки за 300 подъехали.

Ответить
3
Рыжий

Ставить на i7 или нет?

Ответить
0
Олег Матвеенко

i7 пора продавать)

Ответить
0
Рыжий

За те деньги, за которые его могут купить он мне и самому нужен

Ответить
4
LuiQuao

Эппл мне предлагает в районе $1000 за 2018 15’ про. Если продавать по объявлениям может $1500. Они реально упали за пару тройку лет, прямо как немецкие машины

Ответить
0
Рыжий

Если продавать по объявлениям может $1500

В рублях за 15 дюймов 2017-2018 года видел 80-100к сегодня, на Авито

Ответить
0
Timur Muratshin

Поддержка AirPlay

Эм, а чем я прямо щас пользуюсь со своего мака?

Ответить
0
Виталий Орлов

имеется ввиду, что шарить можно на экран мака

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Ура, наконец перестану быть жирным

Ответить
0
Федя Прозоров

Ты ж не жирный

Ответить
0
Кирилл Вселенский

В душе я жирный

Ответить
0
Федя Прозоров

А я в натуре жирный, а в душе - гнилой

Ответить
0
Lofoten Forsake

Обновил я как-то свой 2015 про на Сюр. Шумел от лёгких задач и ел батарею как ненормальный. Откатал на Mojave, намного приятнее. Пока неизвестно, как у этого с оптимизацией на 2015.

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0
Федя Прозоров

Отвечу: у меня всё прекрасно работает. Но про батарейку не скажу - она деградировала за 4 года, надо бы поменять, но я надеюсь, что всё же обновлюсь на м1 или м2

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0
Запасной танк88

через пару дней расскажу

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0
Запасной танк88

У меня на мбп 16" биг сур работал хуже каталины (на нее и откатился), держал биг сур на внешнем ссд — там он совсем педалил, а вот предпоследняя бета монтерея наоборот летала на этом же диске, причем обновленная с бигсура, а не установленная с нуля

Так что вполне может быть норм, но надо еще релизную версию попробовать

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0
Кирилл Вселенский

Обновил прошку 17 на прошлогоднюю макось, батарейка стала улетать за день простоя с закрытой крышкой, откатился обратно, обновляться не планирую пока все работает больше

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0
имя и фамилия

для России актуально водка+

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0
solawind

Список круглосуточных наливаек и рецепты самогоноварения

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0
Andre Macareno

Таки нет апдейтов

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–1
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