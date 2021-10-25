Он станет доступен 3 ноября.

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В системе macOS Monterey изменился дизайн браузера Safari, появилось приложение «Команды», обновились FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, позволяющая создавать быстрые заметки.

macOS Monterey

Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября. Главными нововведениями системы стали:

функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad;

приложение «Команды» для создания сценариев автоматизации;



обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам;



новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание;



поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime;



функция «Фокусирование», которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач;



поддержка AirPlay;



опция «Короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.



Обои из macOS Monterey

Поддерживаемые модели Mac:

MacBook 2016 и новее;

MacBook Air 2015 и новее;



MacBook Pro 2015 и новее;



Mac Pro 2013 и новее;



Mac mini 2014 и новее;



iMac 2015 и новее;



iMac Pro 2017 и новее.

Таким образом, владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.

Обои из macOS Monterey

Apple Fitness+ в России

Сервис с эксклюзивными роликами с тренировками от ведущих зарубежных фитнес-инструкторов станет доступен в России и ещё 14 странах 3 ноября. Все видео будут сопровождаться субтитрами на русском языке.