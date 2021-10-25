Apple выпустила macOS Monterey и анонсировала запуск сервиса Fitness+ в России Статьи редакции
Он станет доступен 3 ноября.
В системе macOS Monterey изменился дизайн браузера Safari, появилось приложение «Команды», обновились FaceTime, AirPlay и функция Quick Note, позволяющая создавать быстрые заметки.
macOS Monterey
Релиз новой ОС для компьютеров Mac состоялся 25 октября. Главными нововведениями системы стали:
- функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad;
- приложение «Команды» для создания сценариев автоматизации;
- обновлённый браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам;
- новая система оповещений с рекомендациями об отключении уведомлений, на которые пользователь реже всего обращает внимание;
- поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime;
- функция «Фокусирование», которая позволяет эффективнее сосредоточиваться на выполнении задач;
- поддержка AirPlay;
- опция «Короткая заметка» для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложения.
Поддерживаемые модели Mac:
- MacBook 2016 и новее;
- MacBook Air 2015 и новее;
- MacBook Pro 2015 и новее;
- Mac Pro 2013 и новее;
- Mac mini 2014 и новее;
- iMac 2015 и новее;
- iMac Pro 2017 и новее.
Таким образом, владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.
Apple Fitness+ в России
Сервис с эксклюзивными роликами с тренировками от ведущих зарубежных фитнес-инструкторов станет доступен в России и ещё 14 странах 3 ноября. Все видео будут сопровождаться субтитрами на русском языке.
Стоимость подписки на сервис составит 249 рублей в месяц или 1490 рублей в год. Владельцы Apple Watch получат месяц подписки бесплатно, а всем новым покупателям смарт-часов Apple подарит три месяца доступа к Fitness+.
Мимо, мой dell xps стоит дороже прошки (если это что-то вообще значит, кроме твоих стереотипов). Пруфлинк на утверждение выше https://wccftech.com/apple-is-holding-the-web-back-with-uniquely-underpowered-ios-browsers-reveals-google-engineer/
Инженер Гугла, на основе слов которого написали эту статью, конечно же совсем не заинтересованное лицо, он абсолютно объективен и подает факты не однобоко.
Только я так и не понял, какие именно "анальные условия" создает apple, из-за которых кто-то не может сделать браузер с "не потеки ипало" интерфейсом?
8 лет я инвалид. Сафари максимально кайфовый браузер. Хромом после него невозможно пользоваться из-за потребляемой им как не в себя оперативки, прожорливости к батарее и убогом неудобном дизайне.
Понятно, что завязано многое на железе и никогда он не станет самым популярным, поскольку хер вам а не кроссплатформенность.
Например на нетфликсе качество в 4K, будет только в Safari под маком, на хроме качество будет ниже.
https://help.netflix.com/en/node/13444
У меня на мбп 16" биг сур работал хуже каталины (на нее и откатился), держал биг сур на внешнем ссд — там он совсем педалил, а вот предпоследняя бета монтерея наоборот летала на этом же диске, причем обновленная с бигсура, а не установленная с нуля
Так что вполне может быть норм, но надо еще релизную версию попробовать