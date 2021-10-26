YouTube объявил об изменение правил для детского контента на сервисе — в ноябре платформа отключит монетизацию на «низкокачественных» видео. Об этом компания сообщила в блоге.

Вместе со специалистами YouTube выделил те качества, которые должен продвигать детский контент на платформе: это любознательность, воображение, инклюзивность, взаимодействие с реальными мировыми проблемами и человечность.

По определению YouTube, к «низкокачественным» же видео относятся те, которые поощряют плохое поведение или содержат слишком много рекламных интеграций, что противоречит выработанным ценностям. Теперь компания сможет ограничить доступ к таким роликам. В некоторых случаях YouTube также полностью отключит рекламу в видео или исключит каналы из своей партнёрской программы.