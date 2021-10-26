YouTube перестанет монетизировать «низкокачественный» контент для детей, поощряющий плохое поведение Статьи редакции
Новые правила также распространятся на чрезмерно коммерческие детские видео.
YouTube объявил об изменение правил для детского контента на сервисе — в ноябре платформа отключит монетизацию на «низкокачественных» видео. Об этом компания сообщила в блоге.
Вместе со специалистами YouTube выделил те качества, которые должен продвигать детский контент на платформе: это любознательность, воображение, инклюзивность, взаимодействие с реальными мировыми проблемами и человечность.
По определению YouTube, к «низкокачественным» же видео относятся те, которые поощряют плохое поведение или содержат слишком много рекламных интеграций, что противоречит выработанным ценностям. Теперь компания сможет ограничить доступ к таким роликам. В некоторых случаях YouTube также полностью отключит рекламу в видео или исключит каналы из своей партнёрской программы.