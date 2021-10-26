Оно нужно для «независимости от санкционных рисков».

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Заявку на сайте госзакупок опубликовали 22 октября, итоги подведут уже в ноябре. Начальная цена — 487,7 миллиона рублей. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Как сообщил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, в «суперприложение» войдут мессенджер, облачное хранилище, внутренний портал, антивирусное ПО, средства для работы с офисными документами, а также средства для аудио- и видео-связи и обмена файлами. Чиновники смогут установить приложение на телефон или пользоваться системой через браузер.

Пока система рассчитана на 100 тысяч пользователей, его аудитория — работники федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных фондов. Цель «суперприложения» — «повышение информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».

Рабочий прототип планируют запустить до конца 2022 года. Оно появится у Минцифры, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.

Как сообщил источник «Коммерсанта», более половины российских чиновников (54%) до сих пор пользуются Microsoft Exchange Server, но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий».