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Новости
Sasha Shambilova

Минцифры объявило тендер на создание «суперприложения» для чиновников почти на 500 миллионов рублей Статьи редакции

Оно нужно для «независимости от санкционных рисков».

29 29 комментариев
1860 просмотров

Заявку на сайте госзакупок опубликовали 22 октября, итоги подведут уже в ноябре. Начальная цена — 487,7 миллиона рублей. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Как сообщил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, в «суперприложение» войдут мессенджер, облачное хранилище, внутренний портал, антивирусное ПО, средства для работы с офисными документами, а также средства для аудио- и видео-связи и обмена файлами. Чиновники смогут установить приложение на телефон или пользоваться системой через браузер.

Пока система рассчитана на 100 тысяч пользователей, его аудитория — работники федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных фондов. Цель «суперприложения» — «повышение информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».

Рабочий прототип планируют запустить до конца 2022 года. Оно появится у Минцифры, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.

Как сообщил источник «Коммерсанта», более половины российских чиновников (54%) до сих пор пользуются Microsoft Exchange Server, но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий».

В начале августа «Коммерсантъ» сообщил о планах Минцифры перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций. К февралю 2022 года преподавателей государственных школ и вузов обяжут общаться с школьниками, родителями и студентами только при помощи российских сервисов.

#новости #технологии

29 29 комментариев
12
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Сталин спас Россию

Ну что пацаны, давайте форкнем Wire за 500 лямов?)

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24
Коровка говорит мууу

Мне кажется у них ошибка в требованиях, на самом деле им нужен дейтинг для пидорасов. Поэтому надо форкать Grindr

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19
Денис Пронин

А ты какой-то слишком прогрессивный для Сталина. Подозрительно...

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0
Трансгендолёт

Есть идеи для приложений
Мои откаты

Распилы Daily

Заявление в СК Онлайн

Express Визы и ВнЖ в страны Европы

Счета в иностранных банках онлайн (супер апп)

Этого хватит, чтобы наших любимых чиновников не ебали никакие санкции, курс доллара и медианная ЗП в стране.

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13
Невинный диод

а также
Uber с мигалкой

Cian Рублевка

Сервис для создания однодневок офошоров

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7
Александр Горелик

чиновники после распила «супераппа»

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11
Гамадрил

вот же оно уже готово

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6
Федя Прозоров

Антивируса нет

Ответить
0
Гамадрил

есть и даже два: @Вахтёр и @Санитар

Ответить
9
Славой Жижек

у России два союзника

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5
Федя Прозоров

Им-то зачем?

Ответить
0
Невинный диод

Супероткат

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15
Oz Print

У Трампа лишний код twitter завалялся. Впарил местному олигарху небось.

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0
Невинный диод

У вас есть телеграм - суперприложение.

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1
Невинный диод

Минцфиры

Звучит как какой-нибудь исламский комитет по технологиям.

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1
Невинный диод

Жаль, что в суперприложение камера в матросской тишине не войдёт

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1
FUNGAME

Как то уж очень активно Минцифры пытается пересадить пользователей на отечественный софт. От школьников до чиновников. Семимильными шагами идём к чебурнету.

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0
Невинный диод

У нас это во всем программных документах прописано уже лет 10, однако здравствуйте.
Яндекс с Ланитом и ВТБ вот под Рязанью вообще завод по производству серваков строят, чтобы и по харду быть чуть более независимыми от импорта.

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1
Невинный диод

Неудачи им

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0
Невинный диод

У нас и так в стране и так очень дешёвый и хороший хостинг, а законы гарантируют постоянный и прогнозируемы спрос на серваки в России. Так что у них всё получится!

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0
Невинный диод

Все равно неудачи. Чисто от меня , ну чтоб не казалось все лёгкой задачей. Майнеров им на стройках в подсобках

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–1
Ваша Закладко

чинчебурнет им. шадаева

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0
Cерьёзный Валера

Супердепутаты.

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0
Alexander Shulga

Конечный изготовитель получит лямов 5

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0
Невинный диод

Это точно не панарама?

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0
Невинный диод

Лол. Над чем тут смеяться? Государство кучу софта всегда заказывает, в этом плане у нас довольно прогрессивно

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0
Невинный диод

Вероятно это та аппликуха которая будет показывать всю экономическую активность каждого человека на территории региона.

Она уже есть, насколько я знаю, но только сейчас формально под неё выделили деньги, видимо.

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0
Vadim Zero

Логотип уже готов.

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0
Дмитрий М

А там будет кнопка "Слить базу"?

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0
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