Минцифры объявило тендер на создание «суперприложения» для чиновников почти на 500 миллионов рублей Статьи редакции
Оно нужно для «независимости от санкционных рисков».
Заявку на сайте госзакупок опубликовали 22 октября, итоги подведут уже в ноябре. Начальная цена — 487,7 миллиона рублей. На это обратил внимание «Коммерсантъ».
Как сообщил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, в «суперприложение» войдут мессенджер, облачное хранилище, внутренний портал, антивирусное ПО, средства для работы с офисными документами, а также средства для аудио- и видео-связи и обмена файлами. Чиновники смогут установить приложение на телефон или пользоваться системой через браузер.
Пока система рассчитана на 100 тысяч пользователей, его аудитория — работники федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных фондов. Цель «суперприложения» — «повышение информационной безопасности и независимости от санкционных рисков».
Рабочий прототип планируют запустить до конца 2022 года. Оно появится у Минцифры, в Росстате, в Пенсионном фонде, Минэкономики и фельдъегерской службе.
Как сообщил источник «Коммерсанта», более половины российских чиновников (54%) до сих пор пользуются Microsoft Exchange Server, но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий».
В начале августа «Коммерсантъ» сообщил о планах Минцифры перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций. К февралю 2022 года преподавателей государственных школ и вузов обяжут общаться с школьниками, родителями и студентами только при помощи российских сервисов.