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Новости
Sasha Shambilova

В США потерявшийся в горах турист целую ночь игнорировал звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера Статьи редакции

В итоге он нашёл дорогу самостоятельно.

Турист из Колорадо отправился в поход на самую высокую в штате гору Эберт и заблудился. В течение нескольких часов ему звонили спасатели, но он не хотел отвечать на незнакомый номер. Об этом сообщает New York Post.

В поисково-спасательной службе округа Лейк рассказали, что мужчина ушёл в поход утром 18 октября. О его пропаже сообщили в 20:00 того же дня, после чего спасатели и пытались дозвониться до туриста. Когда им это не удалось, они собрали команду на поиски мужчины. Практически всю ночь они осматривали места, где чаще всего теряются туристы.

В 09:30 следующего дня в службу сообщили, что мужчина нашёлся. Оказалось, он сошёл в тропы и смог найти свою машину только под утро, а на звонки не отвечал, потому что не распознал номер.

Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок; это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности!

поисково-спасательная служба округа Лейк

#новости #сша

1377 просмотров
53 53 комментария
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53 комментария
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Кузькин отец

Я бы тоже трубку не брал. Вдруг микрокредит впаривают?

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23
сироп от щекотки

Да, чесн говоря, со знакомых номеров звонки тоже нахуй идут.
Напиши сообщение, пальчиками тюк тюк.

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5
Роман Александров

Тик ток видос пришли

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12
Невинный диод

Вырази в своём танце всё, что не сказать словами.

Ответить
1
Невинный диод

Тупо я.
Никогда не отвечаю на звонки с неизвестных номеров.

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8
Павел Мухунов

А с курьерами как же?

Ответить
1
Последствия Диморфизма

Можно же попросить тян или маму ответить в таком случае

Ответить
1
Невинный диод

А мне ничего не доставляют. Я лучше выберу самостоятельный пикап, чем буду сидеть дома и ждать курьера)

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0
Невинный диод

тупо я
я тоже

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Смс бы написали, ну, зумеры (и я) лучше замерзнут ночью, чем звонок с незнакомого номера примут

Ответить
6
Some Dude

а в чем проблема принять звонок с незнакомого номера?

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3
Кирилл Вселенский

Он уже все рассказал

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2
Some Dude

ну, типо если ты что-то заказал, записался или у тебя объявление на авито висит, но ты об этом забыл, то лучше взять.
если услышишь, что это предлагают кредит, карту, гербалайф, в секту зовут, или еще что, то что мешает скинуть сразу же, как только услышишь ключевое слово?
если воспитание не позволяет, перед этим можно сказать "извините, меня не интересует".
все еще не вижу проблемы.

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0
Невинный диод

вот еще - разговаривать с кем-то, выслушивать что-то
21 век - нет ни одной лишней секунды и нервной клетки на хуету

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Ну я вот беру если знаю, что должны позвонить, а если не должны то отправляю смс что не могу говорить пишите смс

Ответить
0
Невинный диод

Если я что-то заказал, то лучшей звонить в дверь, а не в телефон

Ответить
0
Grisha Pivovarov

Несколько лет назад я с коллегами отправился в командировку в Пангоды, через Новый Уренгой. Нас должен был встретить водитель заказчика в аэропорту. Мы прилетели, звоню водителю - не отвечает или сбрасывает. Через куратора находим его на парковке. Спрашиваю, почему не дозвонился до него: "А я с незнакомых номеров трубку не беру".

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4
Алексей Какачан

о, это ты который после анекдота рассказывает такой же анекдот.

Ответить
–2
Some Dude

чем больше анеков, тем лучше, в чем проблема-то?

Ответить
–1
Папуша

Судя по статье, он и не просил, чтобы ему кто-то звонил

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Нарушение личных границ кококо

Ответить
2
Папуша

Я не просила мне отвечать

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Но ты сам мне набрал

Ответить
0
Папуша

Ой всё, мне некогда говорить с незнакомцами

Ответить
0
Oleg Savrikov

на измену лютую высадился, стафф попустил только утром

Ответить
3
Невинный диод

Мне вчера такой же ретард попался. Пытался в течение дня вызвонить клиента, дабы оформить вызов на поломку, а он трубку не берёт. Под вечер тот сам связался и был недоволен, что к нему никто не приехал. На вопрос, какого чёрта до него дозвониться невозможно, сообщил, что с незнакомых номеров трубку никогда не берёт. ред.

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3
Oleg Savrikov

социальная тревожность

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0
Oleg Savrikov

смску кидай)

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0
unidentified flying BASTARD 🌈

никогда не понимал в чем прикол не брать трубку с незнакомых номеров

Ответить
2
Сергей Дворниченко

потому что полюбому звонить всякая шваль, что то спрашивает, что то ей еще отвечать надо, еще потом тратить время и обьяснять

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1
Невинный диод

У меня телефон автоматически сбрасывает неизвестные на автоответчик. Если бы я отвечал на каждый неизвестный звонок, то каждый день тратил бы по под часа на выслушивание бесполезной херни.

Ответить
0
Невинный диод

Если не можешь выразить мысли текстом, мне не о чем с тобой разговаривать

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0
Максим Соколовский

Интроверт 80 лвл

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2
Невинный диод

Это Рэнди Марш что ли?

Ответить
1
Невинный диод

Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок; это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности!

Здравствуйте, вас беспокоит сотрудник Сбербанка...

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1
Невинный диод

Билетики в театр не желаете?

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0
Кубардак Нургушаметов

Здравствуйте, это стоматологическая клиника «все ваши семь зубов». Мы приглашаем на бесплатный профилактический осмотр стоматолога.

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1
Майка Ника

* проктологический осмотр зубов

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0
Невинный диод

"Опять СБ ситибанка заёбывает"

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0
Ваша Закладко

олег кредит давал прост

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1
Невинный диод

XXI век на дворе. Есть же электронная почта

Ответить
0
Невинный диод

Электронная почта? 👴🏻

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0
Товарищ Колбасный

Лучше факс прислать заранее

Ответить
0
Невинный диод

Задолбали спамеры.

Ответить
0
Some Dude

эх, опять естественный отбор не сработал, жаль

Ответить
0
Vadim Zero

Поставьте себя на его место, ты в горах чилишь, а тебе под видом сбербанка с зоны названивают. Зачем отдых портить?

Ответить
0
Антон Лисин

"спускайтесь. Мы вам кредит оформили"

Ответить
0
Магомед Шереметьев

Я так с незнакомого номера принял вызов, а это оказался участковый, предлагал заявление на фбк накатать

Ответить
0
Невинный диод

Потому что людям постоянно звонят из фабрики мошенников, вот народ теперь с фобией

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0
Невинный диод

Возможно, у него стояла штука "Заглушение неизвестных"

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0
Maksim Derkach

поржали)
у нас друг есть в компании, он в универе так же не брал трубки, думал с деканата звонят.

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0
amd

А подключил бы Олега и не было б проблем

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0
Игорь Зимин

А кто вообще решил что он потерялся и ему требуется помощь? О помощи турист ни кого не просил.

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0
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