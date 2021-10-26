В итоге он нашёл дорогу самостоятельно.

Турист из Колорадо отправился в поход на самую высокую в штате гору Эберт и заблудился. В течение нескольких часов ему звонили спасатели, но он не хотел отвечать на незнакомый номер. Об этом сообщает New York Post.

В поисково-спасательной службе округа Лейк рассказали, что мужчина ушёл в поход утром 18 октября. О его пропаже сообщили в 20:00 того же дня, после чего спасатели и пытались дозвониться до туриста. Когда им это не удалось, они собрали команду на поиски мужчины. Практически всю ночь они осматривали места, где чаще всего теряются туристы.

В 09:30 следующего дня в службу сообщили, что мужчина нашёлся. Оказалось, он сошёл в тропы и смог найти свою машину только под утро, а на звонки не отвечал, потому что не распознал номер.

Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок; это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности! поисково-спасательная служба округа Лейк