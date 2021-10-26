В США потерявшийся в горах турист целую ночь игнорировал звонки спасателей, так как они звонили с незнакомого номера Статьи редакции
В итоге он нашёл дорогу самостоятельно.
Турист из Колорадо отправился в поход на самую высокую в штате гору Эберт и заблудился. В течение нескольких часов ему звонили спасатели, но он не хотел отвечать на незнакомый номер. Об этом сообщает New York Post.
В поисково-спасательной службе округа Лейк рассказали, что мужчина ушёл в поход утром 18 октября. О его пропаже сообщили в 20:00 того же дня, после чего спасатели и пытались дозвониться до туриста. Когда им это не удалось, они собрали команду на поиски мужчины. Практически всю ночь они осматривали места, где чаще всего теряются туристы.
В 09:30 следующего дня в службу сообщили, что мужчина нашёлся. Оказалось, он сошёл в тропы и смог найти свою машину только под утро, а на звонки не отвечал, потому что не распознал номер.
ну, типо если ты что-то заказал, записался или у тебя объявление на авито висит, но ты об этом забыл, то лучше взять.
если услышишь, что это предлагают кредит, карту, гербалайф, в секту зовут, или еще что, то что мешает скинуть сразу же, как только услышишь ключевое слово?
если воспитание не позволяет, перед этим можно сказать "извините, меня не интересует".
все еще не вижу проблемы.
Несколько лет назад я с коллегами отправился в командировку в Пангоды, через Новый Уренгой. Нас должен был встретить водитель заказчика в аэропорту. Мы прилетели, звоню водителю - не отвечает или сбрасывает. Через куратора находим его на парковке. Спрашиваю, почему не дозвонился до него: "А я с незнакомых номеров трубку не беру".
Мне вчера такой же ретард попался. Пытался в течение дня вызвонить клиента, дабы оформить вызов на поломку, а он трубку не берёт. Под вечер тот сам связался и был недоволен, что к нему никто не приехал. На вопрос, какого чёрта до него дозвониться невозможно, сообщил, что с незнакомых номеров трубку никогда не берёт. ред.