РБК: власти РФ запустят медиакампанию по повышению доверия к искусственному интеллекту Статьи редакции
Через передачи на ТВ и публикации в СМИ технологии хотят придать «эмоциональный характер проводника справедливости для человека».
- Кампанию разработала АНО «Национальные приоритеты», она занимается информационным сопровождением нацпроектов, сообщает РБК со ссылкой на представителя организации и двух участников рынка.
- По данным ВЦИОМ, большинство жителей страны ассоциируют ИИ с видеонаблюдением, роботами и оружием. С помощью кампании власти хотят сформировать положительный образ ИИ, показать технологию как «проводника справедливости для человека», который обеспечивает равный доступ к новым возможностям.
- В медиаплане — публикации в СМИ («Аргументы и факты», Forbes, бортовые журналы «Аэрофлота» и S7 и другие издания), создание тематических выпусков программы «Просто наука» на СТС, создание выпусков телепрограмм «Чудо техники», «Умный дом», «Про здоровье» и других.
- На публикации в СМИ и создание тематических программ на СТС выделят 46,9 миллиона рублей из бюджета федерального проекта «Искусственный интеллект». В 2022 году на кампанию планируют потратить 106,3 млн рублей, в 2023 году — 74 миллиона рублей.
- 65% россиян считают, что ИИ применяется в системах видеонаблюдения, 57% — в робототехнике, 49% — в вооружении и военной технике. Менее 50% участников опроса знали, что технология применяется в сервисах такси, приложениях для обработки фотографий и в онлайн-продажах, сообщили «Национальные приоритеты» со ссылкой на данные ВЦИОМа.
- 26 октября представители власти, МТС, Российского фонда прямых инвестиций, «Сбербанка», «Яндекса» и VK подпишут национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, сообщают «Ведомости».
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14 комментариев
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Все понятно, преемником Владимира Владимировича станет его версия в виде нейросети. То есть та ее часть, которая имитирует человеческую нейросеть. Но ведь такого не бывает! Вернее, не должно быть, потому что во всех живых организмах ни одна бета-нить не развивает функции мозга. Это изначально заложено в саму природу связи – в том виде, в каком она описана в секретном документе. Любой агент будет уничтожен. Если, конечно, это не боевой кибер на запредельно большой дальности и скорости.
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