Он объяснил, что компании приходится балансировать «между понятиями социальной справедливости». Например, между внедрением шифрования и оказанием помощи силовикам.

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Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал публикацию «Facebook Papers». Он обратился к сотрудникам компании, а после опубликовал этот текст на своём фейсбуке.

По словам Цукерберга, «большие организации должны подвергаться проверкам»: критика полезна для Facebook, но последние публикации СМИ — совместная попытка оклеветать компанию.

Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании Марк Цукерберг основатель Facebook

Цукерберг рассказал, что Facebook при принятии решений должна найти баланс «между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка». Он считает, что компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, иногда необходимо применять государственное регулирование.

Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно. Марк Цукерберг основатель Facebook

По мнению Цукерберга, Facebook «успешно справляется со сложными компромиссами». Он «гордится этим».

Цукерберг также рассказал сотрудникам, что Facebook в течение ближайших лет планирует перестроить работу с расчётом на молодую аудиторию, а не на людей старшего поколения. По его словам, процесс займет «годы, а не месяцы».

Мы изменим наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых. Марк Цукерберг основатель Facebook