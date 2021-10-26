Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":868,"title":"\u0418\u0449\u0435\u043c \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u00ab\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439\u00bb. \u0422\u0435\u043c\u044b: \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=868&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458804-novaya-vakansiya-redaktor-otdela-tehnologiy&placeBit=1&hash=3aefe988eedaea3f200032261c468888f7721abf81441097693333957a7a407e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Цукерберг назвал серию расследований Facebook Papers скоординированной попыткой оклеветать компанию Статьи редакции

Он объяснил, что компании приходится балансировать «между понятиями социальной справедливости». Например, между внедрением шифрования и оказанием помощи силовикам.

23 23 комментария
826 просмотров

Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал публикацию «Facebook Papers». Он обратился к сотрудникам компании, а после опубликовал этот текст на своём фейсбуке.

По словам Цукерберга, «большие организации должны подвергаться проверкам»: критика полезна для Facebook, но последние публикации СМИ — совместная попытка оклеветать компанию.

Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании

Марк Цукерберг
основатель Facebook

Цукерберг рассказал, что Facebook при принятии решений должна найти баланс «между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка». Он считает, что компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, иногда необходимо применять государственное регулирование.

Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно.

Марк Цукерберг
основатель Facebook

По мнению Цукерберга, Facebook «успешно справляется со сложными компромиссами». Он «гордится этим».

Цукерберг также рассказал сотрудникам, что Facebook в течение ближайших лет планирует перестроить работу с расчётом на молодую аудиторию, а не на людей старшего поколения. По его словам, процесс займет «годы, а не месяцы».

Мы изменим наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых.

Марк Цукерберг
основатель Facebook

25 октября 17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутренним документам Facebook.

Все против Facebook: СМИ массово обвиняют…
Журналисты утверждают, что сервисы Цукерберга провоцируют у подростков тревожность и депрессию, а…
tjournal.ru

#новости #цукерберг #Facebook #facebookpapers

23 23 комментария
4
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["facebookpapers","\u0446\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 23, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 462100, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 26 Oct 2021 10:51:09 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Невинный диод

"Мы изменим наши команды, чтобы служить путеводной звездой для молодых людей, а не оптимизироваться к большему количеству пожилых."

а это зря) прогадал с аудиторией))

Ответить
9
TJ Raccoon

Почему? Сделают на 60ти-летие бесплатный трансфер на одноклассники и будет все в ажуре)

Ответить
0
Невинный диод

По принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный.

Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, — кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, — они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата.

Ответить
6
Невинный диод

дима я тебя про уточек спросил ты мне какую чушь муть компот рассказл

Ответить
0
Невинный диод

«Назвал скоординированной попыткой»
Как это знакомо… На деньги Кремля, конечно

Ответить
3
Невинный диод

ПутеводнЫМ Звездой

Ответить
1
Невинный диод

какая то хитровыебанная самореклама построенная на искусственной якобы заинтресованности фейсбуком в СМИ, борьбой с плохим и введением хорошего , и немедленная реакция Цукерберга , будто заранее спланированная.
ни на минуту не показуха перед инвесторами перед концом финансового года

Ответить
0
Невинный диод

С некоторой периодичностью на них прыгают уже не первый год. Я бы не стал строить тут теории заговора с твоими выводами. То слушания в сенате, то периодические нападки СМИ. Даже его видос на 4 июля тупо захейтили, хотя ничего такого там не было.

Ответить
0
Невинный диод

моя проблема в том что это единственная соцсеть к которой так докапываются. в остальных видимо всё ок.
это при том что фб - и так самая зацензуренная

Ответить
0
Невинный диод

Она очень крупная. Тот же твиттер это капля в море.

Ответить
0
Roma Schreibikus

2 миллиарда юзеров пользуются фейсбуком ежедневно. Это охуительная мощь, которая может влиять на мир как им захочется. Чем они и занимаются.

Ответить
0
Невинный диод

кто атаку-то начал? тик-ток?

Ответить
0
Невинный диод

вконтакт?

Ответить
0
Трансгендолёт

Конкурирующий клан рептилоидов

Ответить
0
Невинный диод

Трамп:
- "Не забудем, не простим!"

Ответить
0
Невинный диод

Он обратился к сотрудникам компании

Ответить
0
Невинный диод

Он считает, что компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, иногда необходимо применять государственное регулирование.

А вот и цена существования компании. После Трампа правительству страшно, что социальные сети способны сделать президентом кого угодно. Все эти слушания в сенате это лишь подтверждают.

Ответить
0
Невинный диод

Инфу слила Фрэнсис Хауген которая пришла работать в FB в 2019. Заявляется что у нее 15 лет опыта в технологических компаниях. Этим поступкам она уничтожила свою резюме. Ни одна компания из FAANG больше не наймет ее никогда. Компании поменьше десять раз подумают.

Вопрос: кто и сколько заплатил ей за этот слив?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Павел дуров, 10 биткоинов

Ответить
0
Невинный диод

10 битков это 630 000 баксов
медианная зряплата в FB - 140 000
что она будет делать через 4-5 лет, когда бабло кончится?

Ответить
0
Невинный диод

Паша докинет еще 10.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Путин так же говорит, совпадение?

Ответить
0
Semen Semenov

это скоординированные усилия

Рептилоидов

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null