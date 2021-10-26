Цукерберг назвал серию расследований Facebook Papers скоординированной попыткой оклеветать компанию Статьи редакции
Он объяснил, что компании приходится балансировать «между понятиями социальной справедливости». Например, между внедрением шифрования и оказанием помощи силовикам.
Основатель Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал публикацию «Facebook Papers». Он обратился к сотрудникам компании, а после опубликовал этот текст на своём фейсбуке.
По словам Цукерберга, «большие организации должны подвергаться проверкам»: критика полезна для Facebook, но последние публикации СМИ — совместная попытка оклеветать компанию.
Цукерберг рассказал, что Facebook при принятии решений должна найти баланс «между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка». Он считает, что компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, иногда необходимо применять государственное регулирование.
По мнению Цукерберга, Facebook «успешно справляется со сложными компромиссами». Он «гордится этим».
Цукерберг также рассказал сотрудникам, что Facebook в течение ближайших лет планирует перестроить работу с расчётом на молодую аудиторию, а не на людей старшего поколения. По его словам, процесс займет «годы, а не месяцы».
25 октября 17 американских СМИ одновременно опубликовали расследования по внутренним документам Facebook.
По принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его. А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный.
Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, — кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, — они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата.
Он считает, что компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, иногда необходимо применять государственное регулирование.
А вот и цена существования компании. После Трампа правительству страшно, что социальные сети способны сделать президентом кого угодно. Все эти слушания в сенате это лишь подтверждают.
Инфу слила Фрэнсис Хауген которая пришла работать в FB в 2019. Заявляется что у нее 15 лет опыта в технологических компаниях. Этим поступкам она уничтожила свою резюме. Ни одна компания из FAANG больше не наймет ее никогда. Компании поменьше десять раз подумают.
Вопрос: кто и сколько заплатил ей за этот слив?