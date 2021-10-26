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Новости
Sasha Shambilova

Студенты «Высшей школы „Останкино“» заявили об отчислении из-за лайка под комментарием с критикой руководства Статьи редакции

С аккаунта учебного заведения в инстаграме им сообщили, что «они поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе».

73 73 комментария
3012 просмотров
Скриншот предоставили телеграм-каналу «Можем объяснить»

Шестерых студентов отчислили из «Высшей школы „Останкино“» после лайка под комментарием в инстаграме, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». Также об этом рассказала слушательница курсов Алина Темирчиева в инстаграме.

Темирчиева сообщила, что «по инерции» лайкнула комментарий, в котором критиковалось решение руководства перенести занятия, а не провести их в онлайн-режиме. Автор с анонимного аккаунта возмутилась тем, что она «платит немаленькие деньги», а занятия просто не проводят.

После этого Темирчиевой написали с официального аккаунта учебного заведения и сообщили об отчислении. Её пропуск заблокировали, а директор школы Любовь Соколова не отвечает на звонки.

Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко.

из переписки с Темирчиевой

Другая студентка Алиса Тимченко заявила, что охранникам дали указание «гнать их в шею». Она также подтвердила, что их не пускают в здание школы и отказываются объяснять причину отчисления.

Отчислить студентов за лайк — что-то из ряда вон выходящее. Сегодня я ездила туда, но меня не пустили ни к директору, ни в учебную часть. На охране мне сказали, что всё, учредитель позвонил и сказал: гнать вас в шею. Это какой-то п****ц. Я пыталась у них выяснить причину, по которой нас отчисляют. У меня нет неуспеваемости, я вовремя оплачиваю обучение. Это же в принципе незаконно!

Алиса Тимченко
студентка «Высшей школы „Останкино“»

Один месяц обучения в «Высшей школе „Останкино“» стоит 22 тысячи рублей. Курс состоит из 15, общая стоимость — 330 тысяч. Руководство школы пока никак не комментировало ситуацию.

#новости #образования #instagram

73 73 комментария
45
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73 комментария
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Невинный диод

это был первый экзамен на лояльность.
Телевидение не терпит нелояльных

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70
Невинный диод
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22
Невинный диод

Оканчивала ли она ВЫСШУЮ школу Останкино?

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1
Невинный диод

Телевидение не терпит нелояльных

Если бы только телевидение.

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2
Невинный диод

"Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко."

Нихуя там у кого-то ЧСВ

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61
Дмитрий Оверчук

ощущение будто акк школы ведет 50-летняя тетя Срака ред.

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17
Невинный диод

которая работает там сммщиком)))

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6
Невинный диод

130% что это так

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2
Ze Katze

Или зарплата

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6
Соколов Андрей

Прям как запесочка в Питере

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1
Невинный диод

Не лайкайте осла - вас уволят и исключат!

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0
Невинный диод

Провалили экзамен по заглатыванию.

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22
Александр Демьяненко

Это наверное часть обучения - показать что они будут вот такое говно оправдывать или игнорировать на работе)

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19
Al

На самом деле это секретный экзамен, тест на пропагандона.

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6
Трансгендолёт

22к в месяц, чтобы накидывать гОвна по ТВ или работать пропагандоном. И ведь идут туда и платят. Тут скорее вопросы к желающим там обучаться...

Ответить
12
Сергей Лукин

А где в учебном плане есть модуль обучения "поддержка решений правительства" или подобный? Ты же понимаешь, что туда идут учиться не только на пропагандонов?

Ответить
–6
Трансгендолёт

Ну да, школа при главной пропагандисткой параше — точно точно не на пропагандонов, а честных ребят, которые в случае чего никогда не скажут того, с чем не согласны.
Хотя бы посмотри анонсы мастер-классов.

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6
Ольга Шестова

это шарашка, кто же спорит, но туда идут часто учиться, потому что это все равно дешевле главных киношкол Москвы типа МШК. ПЛюс на телевизионщиков идут те, кто хочет бить в ютуб, совсем не обязательно на ТВ)

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1
Anton NS

Мне так думается идут ради строчки в резюме, пантово же звучит - окончил Высшую школу Останкино. Выше шанс найти какую нибудь работенку и дальше двигаться.
А школа такая охуевшая, потому что там конкурс даже на платные места. Если бы не было конкурса, они бы не выебывались так.

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0
Александра Утёнкова

Весь пиздец нашей страны коснётся каждого. Через разные ситуации и с разных сторон, но обязательно через то, что важно для определённого человека.

Ответить
10
Невинный диод

1984

Ответить
1
Невинный диод

Ремейк 2024

Ответить
3
Невинный диод

когда пришли за инстателкой в Высшую школу „Останкино“, я молчал

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Метро 2033

Ответить
1
Невинный диод

За лайк под каким комментом отчислят с тж?

Ответить
7
Невинный диод

Лайк на комменте с критикой новой редакционной политики ТЖ

Ответить
6
aliftin

Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о tj…. О tj, который старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко.

Ответить
7
Невинный диод

Tj, а не tj

это мерзко. Вы отчислены

Ответить
8
Артём Мазанов

TJ, а не Tj. Будем драться получается

Ответить
4
Невинный диод

Я могу все объяснить!

Ответить
0
Михаил Желтухин

Произошла чудовищная ошибка?

Ответить
3
Невинный диод

завали его, артемка!

Ответить
0
Невинный диод

За лайки постов "Потрясающие крутые истории".

Ответить
1
Невинный диод

под этим

Ответить
1
Невинный диод

Про премию

Ответить
0
Невинный диод

Отчислить студентов за лайк — что-то из ряда вон выходящее.

Лиха беда начало - такими темпами скоро за лайк будут пиздить

Ответить
5
Невинный диод

Прекрасная Россия Будущего

Ответить
5
Невинный диод

Останкино от слова останки, кстате

Ответить
4
Невинный диод

НИКОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ

Ответить
3
Невинный диод

Считаешь, что это как-то связано с Питером?

Ответить
1
Невинный диод

еще петросян по-моему шутил что так нызвается потому что нам все время чьи-то останки показывают, ну эт в 90е шутка была

Ответить
0
Невинный диод

О, Аристарх Абрамович, я рад что мне посчастливилось повстречать вас невзначай в столь гиблом месте.
Вам пенсия ужо пришла?

Ответить
1
Невинный диод

пришла, Гиперборей Наполеонович, ужо всю спустил на тележки, набил их говном и кирпичами и поеду завтра давить людей в электричке с утра

Ответить
1
Al

Почему ты не уважаешь ветеранов?

Ответить
0
Виталий Лановой

У нас в универе был препод который каждый день гуглил своё ФИО и однажды пришёл на пары с распечаткой твитов на листке А4. Как он ругался и грозился нас завалить.

Ответить
5
Невинный диод

То есть кто-то в своих твитах мерзко шутил про препода, указывая его ФИО?

Ответить
0
Виталий Лановой

Ну там было что-то по типу: Заибаныч опять хуйню вместо физхимии всю пару рассказывал. Видимо знал и гуглил свои кликухи ещё

Ответить
4
Невинный диод

отвратительно

Ответить
0
Vlad I

у гугла есть сервис - можно подписаться например на некоторые фразы, ну на свое имя там. и будут тебе присылать на почту если в индекс будет попадать.

Ответить
0
Невинный диод

сегодня лайкнул ты камент
а завтра ты продажный мент

Ответить
4
Невинный диод

считаю, надо наказать инсту)))

Ответить
1
Максим Шишлов

В "высшей" школе теперь необязательно знать пунктуацию?

Ответить
3
stanley

"Я же в инстраграме пишу а не на экзамене по-русскому!"

Ответить
0
ivan bagrov

ахахах, ага, феерическая отговорка сммщиков уровня kolhoz-style)))

Ответить
0
Невинный диод

Это же в принципе незаконно!

Произошла чудовищная ошибка! Такого быть не могло!

Ответить
1
Невинный диод

Ору

Ответить
0
Невинный диод

Точнее — ору....

Ответить
3
Невинный диод

чуть тише?

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

жие?

Ответить
0
Alex Volkov

Обучают на ведущих, а слов описать как это противно нет. Непрофессионально.

Ответить
1
Асем

Если за лайк отчислили — что будет за слова? Суд?

Ответить
0
Photuum

Сейчас отгребут говна лопатой от СМИ. Наш главреж уже возбудился, пишущие звонят в школу и отчисленным.

Ответить
1
Невинный диод

Да и хер с ней

Ответить
0
Невинный диод

Со студенткой? ВШО? Россией?

Ответить
0
Невинный диод

*бывшей студенткой

Ответить
0
Имя И Фамилия

Ничего, обучающиеся до них хорошенько обольют их говном с экранов.

Ответить
0
Semen Semenov

Зачем они там учатся ещё и за деньги? Я думал за учебу там наоборот доплачивают

Ответить
0
Фёдор Бузаев

Я знаю лично девушку, которую кикнули. Она не хотела быть пропагандоном

Ответить
0
Al

Ну и ну! Вы расстроили партию! Минус диплом!

Ответить
0
Ольга Шестова

поехавшие начальницы в инстаграме - это, конечно, кэк

Ответить
0
Kirill Beerlove

Мы не принимаем в штыки ничего

*отчисляют студентку ИЗ-ЗА ЛАЙКА ЕБАТЬ на негативный комментарий*

Ответить
0
Невинный диод

Комментарий оставила девушка, у которой нет, даже, аватарки.........

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0
Mr Hidden

Ну отчислили за лайк допустим это перебор, но вот за слова "по инерции лайкнула" отчислять нужно - потому что тупая.

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–1
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