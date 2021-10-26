Отчислить студентов за лайк — что-то из ряда вон выходящее. Сегодня я ездила туда, но меня не пустили ни к директору, ни в учебную часть. На охране мне сказали, что всё, учредитель позвонил и сказал: гнать вас в шею. Это какой-то п****ц. Я пыталась у них выяснить причину, по которой нас отчисляют. У меня нет неуспеваемости, я вовремя оплачиваю обучение. Это же в принципе незаконно!