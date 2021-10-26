Студенты «Высшей школы „Останкино“» заявили об отчислении из-за лайка под комментарием с критикой руководства Статьи редакции
С аккаунта учебного заведения в инстаграме им сообщили, что «они поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе».
Шестерых студентов отчислили из «Высшей школы „Останкино“» после лайка под комментарием в инстаграме, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». Также об этом рассказала слушательница курсов Алина Темирчиева в инстаграме.
Темирчиева сообщила, что «по инерции» лайкнула комментарий, в котором критиковалось решение руководства перенести занятия, а не провести их в онлайн-режиме. Автор с анонимного аккаунта возмутилась тем, что она «платит немаленькие деньги», а занятия просто не проводят.
После этого Темирчиевой написали с официального аккаунта учебного заведения и сообщили об отчислении. Её пропуск заблокировали, а директор школы Любовь Соколова не отвечает на звонки.
Другая студентка Алиса Тимченко заявила, что охранникам дали указание «гнать их в шею». Она также подтвердила, что их не пускают в здание школы и отказываются объяснять причину отчисления.
Один месяц обучения в «Высшей школе „Останкино“» стоит 22 тысячи рублей. Курс состоит из 15, общая стоимость — 330 тысяч. Руководство школы пока никак не комментировало ситуацию.