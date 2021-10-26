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Новости
Яна Ломакина

Фото: Первый прототип iPod Статьи редакции

Плеер поместили в огромный жёлтый кейс, чтобы избежать «утечек» данных о дизайне и устройстве перед запуском гаджета.

8 8 комментариев
262 просмотров

Коллекционер Кабель Кассир к 20-летию MP3-плеера Apple iPod опубликовал фотографии первого прототипа устройства. Гаджет, созданный 3 сентября 2001 года, находился в жёлтом защитном чехле, в несколько раз превышающем размеры плеера.

У первого прототипа было четыре кнопки, соответствующих направлениям для навигации в меню, колёсико для управления воспроизведением и крошечный экран в правом верхнем углу. Гаджет оснастили теми же портами, что и в оригинальном iPod, включая FireWire и стандартный порт для наушников.

Тонни Фадел, отвечавший за разработку iPod в 2000-х, подтвердил, что это оригинальный прототип.

Tony Fadell @tfadell
This is a P68/Dulcimer iPod prototype we (very quickly) made before the true form factor design was ready. Didn’t want it look like an iPod for confidentiality - the buttons placement, the size - it was mostly air inside - and the wheel worked (poorly) https://twitter.com/steve228uk/status/1451943586434621443
«Это прототип P68/Dulcimer iPod, который мы (очень быстро) сделали ещё до того, как появился реальный форм-фактор и дизайн iPod первого поколения. Из соображений конфиденциальности плеер получил такие кнопки и большой пустотелый корпус. Колесо прокрутки также работало, но очень плохо»

Оригинальный iPod представили 23 октября 2001 года. Устройство оснастили накопителем ёмкостью 5 и 10 гигабайт. Он поддерживал форматы WAV, AIFF, MP3, AAC и мог работать автономно до 12 часов. Плеер стал одним из самых популярных продуктов Apple.

#новости #apple

8 8 комментариев
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Невинный диод

выглядит как телефон путина

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2
Невинный диод

Up и down это курс рубля или лифт в бункер

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0
Поридж из Порижа

Всё ещё лучше, чем любой гаджет роснано

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1
Невинный диод

Кросивое

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1
Невинный диод

Стив мы все проебали

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0
Кирилл Вселенский

Кажется это было в пятницу везде

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0
Владимир Филатов

Плеер поместили в огромный жёлтый кейс, чтобы избежать «утечек» данных о дизайне и устройстве перед запуском гаджета.

В итоге сами стырили дизайн)

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0
Невинный диод

Целая эпоха, а не просто устройство.
У меня вот не было, поэтому я в 2021 подумываю о том, чтобы купить себе классик. Но с другой стороны, всё в стриминге, и пользоваться им будет невозможно.

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