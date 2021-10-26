Фото: Первый прототип iPod Статьи редакции
Плеер поместили в огромный жёлтый кейс, чтобы избежать «утечек» данных о дизайне и устройстве перед запуском гаджета.
Коллекционер Кабель Кассир к 20-летию MP3-плеера Apple iPod опубликовал фотографии первого прототипа устройства. Гаджет, созданный 3 сентября 2001 года, находился в жёлтом защитном чехле, в несколько раз превышающем размеры плеера.
У первого прототипа было четыре кнопки, соответствующих направлениям для навигации в меню, колёсико для управления воспроизведением и крошечный экран в правом верхнем углу. Гаджет оснастили теми же портами, что и в оригинальном iPod, включая FireWire и стандартный порт для наушников.
Тонни Фадел, отвечавший за разработку iPod в 2000-х, подтвердил, что это оригинальный прототип.
Оригинальный iPod представили 23 октября 2001 года. Устройство оснастили накопителем ёмкостью 5 и 10 гигабайт. Он поддерживал форматы WAV, AIFF, MP3, AAC и мог работать автономно до 12 часов. Плеер стал одним из самых популярных продуктов Apple.