Плеер поместили в огромный жёлтый кейс, чтобы избежать «утечек» данных о дизайне и устройстве перед запуском гаджета.

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Коллекционер Кабель Кассир к 20-летию MP3-плеера Apple iPod опубликовал фотографии первого прототипа устройства. Гаджет, созданный 3 сентября 2001 года, находился в жёлтом защитном чехле, в несколько раз превышающем размеры плеера.

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У первого прототипа было четыре кнопки, соответствующих направлениям для навигации в меню, колёсико для управления воспроизведением и крошечный экран в правом верхнем углу. Гаджет оснастили теми же портами, что и в оригинальном iPod, включая FireWire и стандартный порт для наушников.

Тонни Фадел, отвечавший за разработку iPod в 2000-х, подтвердил, что это оригинальный прототип.

Tony Fadell @tfadell This is a P68/Dulcimer iPod prototype we (very quickly) made before the true form factor design was ready. Didn’t want it look like an iPod for confidentiality - the buttons placement, the size - it was mostly air inside - and the wheel worked (poorly) https://twitter.com/steve228uk/status/1451943586434621443 «Это прототип P68/Dulcimer iPod, который мы (очень быстро) сделали ещё до того, как появился реальный форм-фактор и дизайн iPod первого поколения. Из соображений конфиденциальности плеер получил такие кнопки и большой пустотелый корпус. Колесо прокрутки также работало, но очень плохо»