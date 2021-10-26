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Новости
Яна Ломакина

Правительство, Сбер, «Яндекс», VK и другие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта Статьи редакции

Он регулирует морально-этическую сторону использования технологии и рекомендует бизнесу сотрудничать в этой сфере.

Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие компании и научно-исследовательские организации подписали кодекс этики ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой сферы. Об этом сообщили TJ в Сбере.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ) разработали участники Альянса в сфере ИИ. Рекомендации документа предназначены для систем с невоенными, гражданскими целями. Положения распространяются на отечественных и иностранных разработчиков, заказчиков, поставщиков, операторов систем ИИ, регуляторов и другие лица, которые могут повлиять на технологию.

Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Например, документ рекомендует компаниям:

  • сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем ИИ;
  • информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами;
  • дать возможность прекратить взаимодействие с ИИ по желанию клиента;
  • предотвращать угрозы, которые несёт технология.

Реализовывать положения кодекса будет специальная комиссия. В неё войдут учёные, представители бизнеса и сотрудники госорганов. КЭСИИ носит рекомендательный характер. При этом компании, подписавшие кодекс, обязаны назначить уполномоченных по этике ИИ — они будут контролировать его соблюдение. Для разбора спорных вопросов будут собирать внутреннюю комиссию.

#новости #искусственныйинтеллект

1138 просмотров
31 31 комментарий
5
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Имя И Фамилия

А помните нанотехнологии?
Ну вот это новая штука такая же, только для зумеров.

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11
Невинный диод

Путин играет в булщит бинго.

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2
Alexey Kochetkov

ИИ, плати налоги

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8
Невинный диод

В двойном размере, за каждую "И"

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3
vlaim

биткоИнами

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0
ХАНТЕР73

У государства новая игрушка

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6
испанский смех

швабра?

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1
Невинный диод

первое правило : доклад полковнику в 19 30
второе правило - смотри первое правило
третье правило - навального удаляем

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3
Невинный диод

четвёртое правило - это всё алгоритмы

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1
Илья Синица

Этики

Да, кулстори, такую же слышали про РКН.
Все мы знаем, что ради БЕЗОПАСНОСТИ вся инфа будет сливаться и будет злоупотребление.

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2
Невинный диод

Сразу нахуй

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1
Невинный диод

будут собирать внутреннюю комиссию.

Вот и вся этика - давайте деняк

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3
Невинный диод

Клятва Гиппократа или даже выше!!!

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1
Невинный диод

Тоже работать не будет?))

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0
Savelii Blokhin

Самые этичные организации в России подписали кодекс этики

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1
испанский смех

распилили рыночек в картельном сговоре так сказать

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1
itsnotover

Это какая-то шутка? Самые этичные сущности России подписались, это ж надо! Ахаха.

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1
Stanley H. Tweedle

После смерти Путин станет ИИ

Ответить
0
Андрей Рядькин

ЧЧ

Ответить
2
Андрей Рядькин

нцем

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2
лала лало

Шутка щутками, но могут сказать что якобы оцифровали путина и он, самая честная ии бог машина будет править жалкими людьми, причем ты не сможешь проверить, это ии или просто внешний интерфейс, где закулисье от лица киберпутина раздает приказы говорящей головой. Учитывая вечь маразм происходящего модет случиться и это. А все кто не верят в ии или против - экстримисты и оскорбляющие чувства верующих.

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2
Bibba La Bibba

В каждый дом в виде интерактивного портрета

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0
Невинный диод

Игорем Игоревичем?

Ответить
0
Невинный диод

Об этом сообщили TJ в Сбере.

в каком окне?

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0
Невинный диод

в котором карту заказывали

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2
Semen Semenov

Тинькофф есть там?

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0
Дмитрий Тимофеев

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82

Но в настоящий момент в области искусственного интеллекта наблюдается вовлечение многих предметных областей, имеющих скорее практическое отношение к ИИ, а не фундаментальное. Многие подходы были опробованы, но к возникновению искусственного разума ни одна исследовательская группа пока так и не подошла.

ИИ не существует на данный момент) какой еще кодекс?

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) — свойство интеллектуальных систем…
ru.m.wikipedia.org
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0
Невинный диод

Ну это либо долбоебы насмотрелись фильмов про скайнет и теперь защищают человечество, либо знают, что вокруг одни долбоебы, которые насмотрелись фильмов про скайнет и делают вид, что защищают человечество. Ну и наверняка присматриваются, где можно попилить.

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0
Ivan Boldyrev

Началось.

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0
Kostya Zaharenko
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0
Подозрительный Кот

ИИбанутые.

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0
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