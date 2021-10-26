Правительство, Сбер, «Яндекс», VK и другие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта Статьи редакции
Он регулирует морально-этическую сторону использования технологии и рекомендует бизнесу сотрудничать в этой сфере.
Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие компании и научно-исследовательские организации подписали кодекс этики ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой сферы. Об этом сообщили TJ в Сбере.
Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ) разработали участники Альянса в сфере ИИ. Рекомендации документа предназначены для систем с невоенными, гражданскими целями. Положения распространяются на отечественных и иностранных разработчиков, заказчиков, поставщиков, операторов систем ИИ, регуляторов и другие лица, которые могут повлиять на технологию.
Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Например, документ рекомендует компаниям:
- сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем ИИ;
- информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами;
- дать возможность прекратить взаимодействие с ИИ по желанию клиента;
- предотвращать угрозы, которые несёт технология.
Реализовывать положения кодекса будет специальная комиссия. В неё войдут учёные, представители бизнеса и сотрудники госорганов. КЭСИИ носит рекомендательный характер. При этом компании, подписавшие кодекс, обязаны назначить уполномоченных по этике ИИ — они будут контролировать его соблюдение. Для разбора спорных вопросов будут собирать внутреннюю комиссию.
Шутка щутками, но могут сказать что якобы оцифровали путина и он, самая честная ии бог машина будет править жалкими людьми, причем ты не сможешь проверить, это ии или просто внешний интерфейс, где закулисье от лица киберпутина раздает приказы говорящей головой. Учитывая вечь маразм происходящего модет случиться и это. А все кто не верят в ии или против - экстримисты и оскорбляющие чувства верующих.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
Но в настоящий момент в области искусственного интеллекта наблюдается вовлечение многих предметных областей, имеющих скорее практическое отношение к ИИ, а не фундаментальное. Многие подходы были опробованы, но к возникновению искусственного разума ни одна исследовательская группа пока так и не подошла.
ИИ не существует на данный момент) какой еще кодекс?