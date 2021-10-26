Он регулирует морально-этическую сторону использования технологии и рекомендует бизнесу сотрудничать в этой сфере.

Аналитический центр при правительстве России, Минэкономразвития, Альянс в сфере ИИ (Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций), другие крупнейшие компании и научно-исследовательские организации подписали кодекс этики ИИ, устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения для участников этой сферы. Об этом сообщили TJ в Сбере.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ) разработали участники Альянса в сфере ИИ. Рекомендации документа предназначены для систем с невоенными, гражданскими целями. Положения распространяются на отечественных и иностранных разработчиков, заказчиков, поставщиков, операторов систем ИИ, регуляторов и другие лица, которые могут повлиять на технологию.

Кодекс состоит из 33 пунктов, устанавливающих общие морально-этические принципы для участников ИИ-сферы. Например, документ рекомендует компаниям:

сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем ИИ;

информировать пользователей об их взаимодействии с ИИ-системами;

дать возможность прекратить взаимодействие с ИИ по желанию клиента;

предотвращать угрозы, которые несёт технология.

Реализовывать положения кодекса будет специальная комиссия. В неё войдут учёные, представители бизнеса и сотрудники госорганов. КЭСИИ носит рекомендательный характер. При этом компании, подписавшие кодекс, обязаны назначить уполномоченных по этике ИИ — они будут контролировать его соблюдение. Для разбора спорных вопросов будут собирать внутреннюю комиссию.